Trump susţine că el trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului, după modelul venezuelean
Financial Intelligence, 5 martie 2026 19:00
• • •
Acum 30 minute
19:00
19:00
Bogdan Ivan: Plafonarea prețului la gaze reduce profitul companiilor, dar statul nu mai suportă costuri # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că plafonarea prețului la gaze va afecta profitabilitatea producătorilor, însă măsura este […]
Acum o oră
18:40
Conducta petrolieră Drujba ar putea fi repusă în funcţiune abia peste o lună şi jumătate, afirmă Zelenski # Financial Intelligence
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă […]
18:40
Mai multe petroliere sunt atacate pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran se extinde în regiune; Prețurile petrolului au continuat să crească joi # Financial Intelligence
Mai multe tancuri de petrol au fost atacate joi în apele Golfului, pe măsură ce războiul dintre SUA […]
18:30
Guvern: BNR şi ASF – autorităţi competente pe Regulamentul european privind rezilienţa operaţională digitală a sectorului financiar # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aplicarea, la nivel naţional, a prevederilor Regulamentului […]
18:30
Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat joi condamnarea unui cetăţean român în Federaţia Rusă, acest caz fiind în atenţie […]
18:30
Zelenski îl ameninţă pe Orban că trimite armata ucraineană după el dacă nu deblochează ajutorul financiar al UE pentru #Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei […]
18:30
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi suspendarea operaţiunilor în centrul său logistic din Dubai din cauza […]
Acum 2 ore
18:20
Guvern: Împrumut de până la 300 de milioane de euro de la BIRD pentru proiecte din domeniul energiei # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care aprobă contractarea de către România a unui împrumut de până […]
18:00
Preşedintele polonez Nawrocki se delimitează de discuţiile premierului Tusk cu Macron privind descurajarea nucleară propusă de Franţa # Financial Intelligence
Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki a descris joi drept "extrem de neserioase" discuţiile premierului liberal polonez Donald Tusk […]
18:00
Wizz Air: Suspendarea zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, prelungită până pe 15 martie # Financial Intelligence
Suspendarea tuturor zborurilor Wizz Air către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman a fost prelungită până […]
18:00
Trei oficiali ai Băncii Centrale Europene au avertizat joi că rata inflaţiei în zona euro va creşte probabil, […]
17:40
Sectorul energetic, la BVB – creșteri spectaculoase la Transgaz și Nuclearelectrica, scăderi de profit la OMV Petrom și Hidroelectrica, în 2025; Sectorul de utilități a fost principalul câștigător bursier al anului 2025 (broker) # Financial Intelligence
Companiile din sectorul energetic listate la Bursa de Valori București (BVB) și incluse în indicele BET-NG au înregistrat […]
Acum 4 ore
16:10
Guvernul analizează reducerea accizelor și alte măsuri pentru limitarea scumpirii carburanților # Financial Intelligence
Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru a limita impactul creșterii prețurilor la combustibili, inclusiv posibile modificări fiscale, în […]
16:10
Războiul din Iran reverberează la 4.200 km distanță, în Sicilia, care găzduiește baze americane și NATO, scrie CNN. […]
16:00
Autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor măsuri de sprijin pentru companii, în contextul creșterii semnificative a prețurilor la gaze […]
16:00
Nazare: Consolidăm mecanismele care asigură respectarea obligațiilor fiscale, astfel încât competiția în economie sã fie una corectă, iar veniturile bugetare să fie colectate într-un mod echitabil # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat azi, la propunerea Ministerului Finanțelor, o Ordonanță de urgență ce vizează îmbunãtãțirea mecanismelor specifice activității […]
15:50
UE analizează acordarea unui ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba # Financial Intelligence
Uniunea Europeană analizează acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei petroliere Drujba, în condiţiile în care Ungaria […]
15:50
Prețurile la benzină, la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni, în SUA (CNN) # Financial Intelligence
Prețurile la benzină au crescut, ajungând în medie la 3,25 dolari pe galon, cel mai mare preț mediu […]
15:50
Preț plafonat la gaze încă un an pentru consumatorii casnici; Toate facturile, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preț reglementat, care nu va depăși 0,31 lei per kilowatt (Bogdan Ivan) # Financial Intelligence
Guvernul României a adoptat o măsură prin care prețul la consumatorul final în materie de gaze naturale va […]
15:40
Bolojan: Guvernul pregătește un plan pentru scăderea prețurilor la energie electrică # Financial Intelligence
Guvernul pregătește un plan pentru scăderea prețurilor la energie electrică, a spus premierul Ilie Bolojan. Acesta a explicat: […]
15:30
București, Sofia și Atena – în raza de acțiune a rachetelor balistice din Iran (Politico) # Financial Intelligence
Iranul deține în arsenalul său militar două rachete balistice moderne care au capacitatea de a lovi sud-estul Europei, […]
15:30
Bolojan: Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți # Financial Intelligence
Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți, a declarat premierul Ilie Bolojan. […]
Acum 6 ore
15:20
Bolojan: Preţurile la gaze la locuințe, menţinute până în primăvara anului viitor # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă în baza căreia vor fi menţinute preţurile la gaze până în primăvara […]
14:30
Europol a destructurat LeakBase, un forum major de trafic de date furate cu peste 142 000 utilizatori # Financial Intelligence
Europol a anunțat că LeakBase, un forum online pentru comercializarea bazelor de date compromise și a „stealer logs", […]
14:20
Forța nucleară a Franței și securitatea Europei: ambiție strategică și dileme geopolitice (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„În epoca nucleară, pacea nu este garantată de intenții, ci de credibilitatea descurajării." Autor: Corneliu Pivariu – General-maior […]
14:20
Guvernul rus va discuta în curând oprirea exporturilor de gaze spre Europa, spune vicepremierul Alexander Novak # Financial Intelligence
Guvernul rus se va reuni în curând pentru a discuta oprirea exporturilor de gaze către Europa, a declarat […]
14:20
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că nu va convoca CSAT în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu atâta […]
14:00
Iranul neagă că ar fi atacat Azerbaidjanul după atacul cu drone; Patru persoane au fost rănite # Financial Intelligence
Vice-ministrul de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a negat că țara sa ar fi atacat Azerbaidjanul, care a […]
14:00
Ministerul spaniol al Apărării a anunţat joi trimiterea în Cipru pentru o misiune de "protecţie" a unei fregate, […]
13:40
Articolul 5 „nu este în discuție” în legătură cu incidentul cu racheta turcă: Rutte # Financial Intelligence
Agenția de știri Reuters prezintă mai multe comentarii ale șefului NATO, Mark Rutte, cu privire la situația din […]
13:30
Franţa a autorizat ‘temporar prezenţa aeronavelor’ americane la bazele sale din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Franţa a autorizat 'temporar' prezenţa avioanelor şi altor tipuri de aeronave americane la bazele sale din Orientul Mijlociu, […]
Acum 8 ore
13:20
Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA lansează Indexul Antreprenoriatului și Leadershipului Feminin # Financial Intelligence
Patronatul European al Femeilor de Afaceri – PEFA aduce în prim-plan rolul femeilor în economie și leadership prin […]
13:20
Kirill Dmitriev subliniază inevitabilitatea unui preț al petrolului peste 100 de dolari pe baril # Financial Intelligence
Prețul petrolului livrat efectiv în Asia depășește deja 90 de dolari pe baril pentru majoritatea tipurilor, a remarcat […]
12:50
FNGCIMM lansează garanția INSTANT IMM – care accelerează finanțarea afacerilor dinamice creat pentru antreprenorii care nu amână creșterea # Financial Intelligence
Într-un context economic în care viteza de reacție și accesul rapid la capital fac diferența dintre stagnare și […]
12:50
MOL și Slovnaft au depus o plângere oficială la Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europene privind presupusul abuz de poziție de monopol al JANAF # Financial Intelligence
MOL și Slovnaft au depus o plângere oficială la Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europene, susținând că […]
12:50
Războiul invizibil pentru apă: cum afectează conflictul Iran–Israel–SUA resursele hidrice ale Orientului Mijlociu # Financial Intelligence
Într-o regiune deja una dintre cele mai aride din lume, infrastructura și resursele de apă sunt extrem de […]
12:30
MF: Investiţii de peste 4 miliarde de euro prin finanţările cu ajutor de stat acordate în 2025 # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor a acordat până la sfârşitul anului 2025 finanţări prin ajutor de stat în valoare de 1,85 […]
12:20
Grupul PPC și METLEN Energy & Metals își unesc forțele pentru a dezvolta până la 1.500 MW în proiecte de stocare a energiei în trei țări # Financial Intelligence
Proiecte de stocare a energiei cu o capacitate nominală totală de până la 500 MW / 3.000 MWh […]
12:00
Azerbaidjanul îl convoacă pe ambasadorul Iranului, în urma atacurilor cu drone # Financial Intelligence
Azerbaidjanul acuză Iranul că a tras două drone asupra teritoriului său, rănind doi civili, și declară că l-a […]
11:40
Ministerul Apărării din Qatar: Sistemele de apărare aeriană ale Qatarului intercepteaza un atac cu rachete # Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Qatar afirmă că sistemele sale de apărare aeriană interceptează un atac cu rachete, potrivit Aljazeera. […]
11:30
Băncile din zona euro au o expunere directă de sub 1% pe ţările din Golf, spune un oficial BCE # Financial Intelligence
Băncile din zona euro se confruntă doar cu un impact direct limitat din partea războiului din Iran, dar […]
11:30
Australia: Premierul Anthony Albanese anunţă desfăşurarea de “resurse militare” în Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
rim-ministrul australian Anthony Albanese a confirmat joi că ţara a desfăşurat resurse militare în Orientul Mijlociu pentru a […]
Acum 12 ore
11:10
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră # Financial Intelligence
O dronă rusească a avariat o navă cargo sub pavilion panamez care transporta porumb în apropierea portului ucrainean […]
11:10
Război în Orientul Mijlociu: Iranul spune că deţine controlul Strâmtorii Ormuz şi va ataca navele care nu respectă “protocoalele” # Financial Intelligence
Gardienii Revoluţiei au a afirmat joi că Strâmtoarea Ormuz este sub controlul Republicii Islamice, conform legislaţiei internaţionale, şi […]
11:10
SUA: O comisie a Camerei Reprezentanţilor o convoacă pe Pam Bondi în legătură cu gestionarea documentelor din dosarul Epstein # Financial Intelligence
O comisie a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite a votat pentru a o convoca pe Pam Bondi, procurorul […]
09:50
Groupama susține prevenția la nivel de comunitate: reguli simple care pot salva vieți în cazul unui cutremur # Financial Intelligence
Pe 4 martie 1977, România era zguduită de unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria sa recentă, […]
09:50
Afacerile Nawaf Salameh Family Office au înregistrat, anul trecut, venituri consolidate de 829,2 milioane RON pe toate liniile de business # Financial Intelligence
Antonio Salameh: "Pe termen scurt și mediu ne propunem să ajungem în top 25 producători și distribuitori de […]
09:50
António Costa a declarat 2026 „anul competitivității europene” și fixează ținta finalizării Uniunii Economiilor și Investițiilor până la finalul lui 2027 # Financial Intelligence
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat la EIB Group Forum 2026 că Uniunea Europeană intră într-o „eră […]
09:30
Franklin Templeton a completat convocatorul AGA FP din 30 martie; Acționarii vor vota revocarea din Comitetul Reprezentanților a lui Matej Rigelnik și a lui Andrei Moise # Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea vor vota revocarea din Comitetul Reprezentanților a lui Matej Rigelnik și a lui Andrei Moise, […]
