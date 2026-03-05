Trump susţine că el trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului, după modelul venezuelean

Financial Intelligence, 5 martie 2026 19:00

Preşedintele american Donald Trump a spus joi într-un interviu că el personal trebuie să fie implicat în alegerea […]

Acum 30 minute
19:00
Trump susţine că el trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului, după modelul venezuelean Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a spus joi într-un interviu că el personal trebuie să fie implicat în alegerea […]
19:00
Bogdan Ivan: Plafonarea prețului la gaze reduce profitul companiilor, dar statul nu mai suportă costuri Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că plafonarea prețului la gaze va afecta profitabilitatea producătorilor, însă măsura este […]
Acum o oră
18:40
Conducta petrolieră Drujba ar putea fi repusă în funcţiune abia peste o lună şi jumătate, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă […]
18:40
Mai multe petroliere sunt atacate pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran se extinde în regiune; Prețurile petrolului au continuat să crească joi Financial Intelligence
Mai multe tancuri de petrol au fost atacate joi în apele Golfului, pe măsură ce războiul dintre SUA […]
18:30
Guvern: BNR şi ASF – autorităţi competente pe Regulamentul european privind rezilienţa operaţională digitală a sectorului financiar Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aplicarea, la nivel naţional, a prevederilor Regulamentului […]
18:30
Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat joi condamnarea unui cetăţean român în Federaţia Rusă, acest caz fiind în atenţie […]
18:30
Zelenski îl ameninţă pe Orban că trimite armata ucraineană după el dacă nu deblochează ajutorul financiar al UE pentru #Ucraina Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei […]
18:30
OMS şi-a suspendat operaţiunile în centrul logistic regional din Dubai Financial Intelligence
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi suspendarea operaţiunilor în centrul său logistic din Dubai din cauza […]
Acum 2 ore
18:20
Guvern: Împrumut de până la 300 de milioane de euro de la BIRD pentru proiecte din domeniul energiei Financial Intelligence
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care aprobă contractarea de către România a unui împrumut de până […]
18:00
Preşedintele polonez Nawrocki se delimitează de discuţiile premierului Tusk cu Macron privind descurajarea nucleară propusă de Franţa Financial Intelligence
Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki a descris joi drept "extrem de neserioase" discuţiile premierului liberal polonez Donald Tusk […]
18:00
Wizz Air: Suspendarea zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, prelungită până pe 15 martie Financial Intelligence
Suspendarea tuturor zborurilor Wizz Air către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman a fost prelungită până […]
18:00
Oficialii BCE avertizează asupra efectelor unui război prelungit în Iran Financial Intelligence
Trei oficiali ai Băncii Centrale Europene au avertizat joi că rata inflaţiei în zona euro va creşte probabil, […]
17:40
Sectorul energetic, la BVB – creșteri spectaculoase la Transgaz și Nuclearelectrica, scăderi de profit la OMV Petrom și Hidroelectrica, în 2025; Sectorul de utilități a fost principalul câștigător bursier al anului 2025 (broker) Financial Intelligence
Companiile din sectorul energetic listate la Bursa de Valori București (BVB) și incluse în indicele BET-NG au înregistrat […]
Acum 4 ore
16:10
Guvernul analizează reducerea accizelor și alte măsuri pentru limitarea scumpirii carburanților Financial Intelligence
Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru a limita impactul creșterii prețurilor la combustibili, inclusiv posibile modificări fiscale, în […]
16:10
Localnicii din Sicilia confundă un cutremur cu un bombardament Financial Intelligence
Războiul din Iran reverberează la 4.200 km distanță, în Sicilia, care găzduiește baze americane și NATO, scrie CNN. […]
16:00
Guvernul analizează măsuri pentru protejarea firmelor de scumpirea gazelor Financial Intelligence
Autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor măsuri de sprijin pentru companii, în contextul creșterii semnificative a prețurilor la gaze […]
16:00
Nazare: Consolidăm mecanismele care asigură respectarea obligațiilor fiscale, astfel încât competiția în economie sã fie una corectă, iar veniturile bugetare să fie colectate într-un mod echitabil Financial Intelligence
Guvernul a adoptat azi, la propunerea Ministerului Finanțelor, o Ordonanță de urgență ce vizează îmbunãtãțirea mecanismelor specifice activității […]
15:50
UE analizează acordarea unui ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba Financial Intelligence
Uniunea Europeană analizează acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei petroliere Drujba, în condiţiile în care Ungaria […]
15:50
Prețurile la benzină, la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni, în SUA (CNN) Financial Intelligence
Prețurile la benzină au crescut, ajungând în medie la 3,25 dolari pe galon, cel mai mare preț mediu […]
15:50
Preț plafonat la gaze încă un an pentru consumatorii casnici; Toate facturile, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preț reglementat, care nu va depăși 0,31 lei per kilowatt (Bogdan Ivan) Financial Intelligence
Guvernul României a adoptat o măsură prin care prețul la consumatorul final în materie de gaze naturale va […]
15:40
Bolojan: Guvernul pregătește un plan pentru scăderea prețurilor la energie electrică Financial Intelligence
Guvernul pregătește un plan pentru scăderea prețurilor la energie electrică, a spus premierul Ilie Bolojan.  Acesta a explicat: […]
15:30
București, Sofia și Atena – în raza de acțiune a rachetelor balistice din Iran (Politico) Financial Intelligence
Iranul deține în arsenalul său militar două rachete balistice moderne care au capacitatea de a lovi sud-estul Europei, […]
15:30
Bolojan: Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți Financial Intelligence
Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți, a declarat premierul Ilie Bolojan. […]
Acum 6 ore
15:20
Bolojan: Preţurile la gaze la locuințe, menţinute până în primăvara anului viitor Financial Intelligence
Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă în baza căreia vor fi menţinute preţurile la gaze până în primăvara […]
14:30
Europol a destructurat LeakBase, un forum major de trafic de date furate cu peste 142 000 utilizatori Financial Intelligence
Europol a anunțat că LeakBase, un forum online pentru comercializarea bazelor de date compromise și a „stealer logs", […]
14:20
Forța nucleară a Franței și securitatea Europei: ambiție strategică și dileme geopolitice (Corneliu PIVARIU) Financial Intelligence
„În epoca nucleară, pacea nu este garantată de intenții, ci de credibilitatea descurajării." Autor: Corneliu Pivariu – General-maior […]
14:20
Guvernul rus va discuta în curând oprirea exporturilor de gaze spre Europa, spune vicepremierul Alexander Novak Financial Intelligence
Guvernul rus se va reuni în curând pentru a discuta oprirea exporturilor de gaze către Europa, a declarat […]
14:20
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că nu va convoca CSAT în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu atâta […]
14:00
Iranul neagă că ar fi atacat Azerbaidjanul după atacul cu drone; Patru persoane au fost rănite Financial Intelligence
Vice-ministrul de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a negat că țara sa ar fi atacat Azerbaidjanul, care a […]
14:00
Spania trimite o fregată în Cipru pentru o misiune de “protecţie” Financial Intelligence
Ministerul spaniol al Apărării a anunţat joi trimiterea în Cipru pentru o misiune de "protecţie" a unei fregate, […]
13:40
Articolul 5 „nu este în discuție” în legătură cu incidentul cu racheta turcă: Rutte Financial Intelligence
Agenția de știri Reuters prezintă mai multe comentarii ale șefului NATO, Mark Rutte, cu privire la situația din […]
13:30
Franţa a autorizat ‘temporar prezenţa aeronavelor’ americane la bazele sale din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Franţa a autorizat 'temporar' prezenţa avioanelor şi altor tipuri de aeronave americane la bazele sale din Orientul Mijlociu, […]
Acum 8 ore
13:20
Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA lansează Indexul Antreprenoriatului și Leadershipului Feminin Financial Intelligence
Patronatul European al Femeilor de Afaceri – PEFA aduce în prim-plan rolul femeilor în economie și leadership prin […]
13:20
Kirill Dmitriev subliniază inevitabilitatea unui preț al petrolului peste 100 de dolari pe baril Financial Intelligence
Prețul petrolului livrat efectiv în Asia depășește deja 90 de dolari pe baril pentru majoritatea tipurilor, a remarcat […]
12:50
FNGCIMM lansează garanția INSTANT IMM – care accelerează finanțarea afacerilor dinamice creat pentru antreprenorii care nu amână creșterea Financial Intelligence
Într-un context economic în care viteza de reacție și accesul rapid la capital fac diferența dintre stagnare și […]
12:50
MOL și Slovnaft au depus o plângere oficială la Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europene privind presupusul abuz de poziție de monopol al JANAF Financial Intelligence
MOL și Slovnaft au depus o plângere oficială la Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europene, susținând că […]
12:50
Războiul invizibil pentru apă: cum afectează conflictul Iran–Israel–SUA resursele hidrice ale Orientului Mijlociu Financial Intelligence
Într-o regiune deja una dintre cele mai aride din lume, infrastructura și resursele de apă sunt extrem de […]
12:30
MF: Investiţii de peste 4 miliarde de euro prin finanţările cu ajutor de stat acordate în 2025 Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor a acordat până la sfârşitul anului 2025 finanţări prin ajutor de stat în valoare de 1,85 […]
12:20
Grupul PPC și METLEN Energy & Metals își unesc forțele pentru a dezvolta până la 1.500 MW în proiecte de stocare a energiei în trei țări Financial Intelligence
Proiecte de stocare a energiei cu o capacitate nominală totală de până la 500 MW / 3.000 MWh […]
12:00
Azerbaidjanul îl convoacă pe ambasadorul Iranului, în urma atacurilor cu drone Financial Intelligence
Azerbaidjanul acuză Iranul că a tras două drone asupra teritoriului său, rănind doi civili, și declară că l-a […]
11:40
Ministerul Apărării din Qatar: Sistemele de apărare aeriană ale Qatarului intercepteaza un atac cu rachete Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Qatar afirmă că sistemele sale de apărare aeriană interceptează un atac cu rachete, potrivit Aljazeera. […]
11:30
Băncile din zona euro au o expunere directă de sub 1% pe ţările din Golf, spune un oficial BCE Financial Intelligence
Băncile din zona euro se confruntă doar cu un impact direct limitat din partea războiului din Iran, dar […]
11:30
Australia: Premierul Anthony Albanese anunţă desfăşurarea de “resurse militare” în Orientul Mijlociu Financial Intelligence
rim-ministrul australian Anthony Albanese a confirmat joi că ţara a desfăşurat resurse militare în Orientul Mijlociu pentru a […]
Acum 12 ore
11:10
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră Financial Intelligence
O dronă rusească a avariat o navă cargo sub pavilion panamez care transporta porumb în apropierea portului ucrainean […]
11:10
Război în Orientul Mijlociu: Iranul spune că deţine controlul Strâmtorii Ormuz şi va ataca navele care nu respectă “protocoalele” Financial Intelligence
Gardienii Revoluţiei au a afirmat joi că Strâmtoarea Ormuz este sub controlul Republicii Islamice, conform legislaţiei internaţionale, şi […]
11:10
SUA: O comisie a Camerei Reprezentanţilor o convoacă pe Pam Bondi în legătură cu gestionarea documentelor din dosarul Epstein Financial Intelligence
O comisie a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite a votat pentru a o convoca pe Pam Bondi, procurorul […]
09:50
Groupama susține prevenția la nivel de comunitate: reguli simple care pot salva vieți în cazul unui cutremur Financial Intelligence
Pe 4 martie 1977, România era zguduită de unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria sa recentă, […]
09:50
Afacerile Nawaf Salameh Family Office au înregistrat, anul trecut, venituri consolidate de 829,2 milioane RON pe toate liniile de business Financial Intelligence
Antonio Salameh: "Pe termen scurt și mediu ne propunem să ajungem în top 25 producători și distribuitori de […]
09:50
António Costa a declarat 2026 „anul competitivității europene” și fixează ținta finalizării Uniunii Economiilor și Investițiilor până la finalul lui 2027 Financial Intelligence
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat la EIB Group Forum 2026 că Uniunea Europeană intră într-o „eră […]
09:30
Franklin Templeton a completat convocatorul AGA FP din 30 martie; Acționarii vor vota revocarea din Comitetul Reprezentanților a lui Matej Rigelnik și a lui Andrei Moise Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea vor vota revocarea din Comitetul Reprezentanților a lui Matej Rigelnik și a lui Andrei Moise, […]
