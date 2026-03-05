Afacerile Nawaf Salameh Family Office au înregistrat, anul trecut, venituri consolidate de 829,2 milioane RON pe toate liniile de business

Financial Intelligence, 5 martie 2026 09:50

Antonio Salameh: "Pe termen scurt și mediu ne propunem să ajungem în top 25 producători și distribuitori de […]

Acum 30 minute
09:50
Groupama susține prevenția la nivel de comunitate: reguli simple care pot salva vieți în cazul unui cutremur
Pe 4 martie 1977, România era zguduită de unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria sa recentă, […]
09:50
Afacerile Nawaf Salameh Family Office au înregistrat, anul trecut, venituri consolidate de 829,2 milioane RON pe toate liniile de business
Antonio Salameh: "Pe termen scurt și mediu ne propunem să ajungem în top 25 producători și distribuitori de […]
09:50
António Costa a declarat 2026 „anul competitivității europene" și fixează ținta finalizării Uniunii Economiilor și Investițiilor până la finalul lui 2027
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat la EIB Group Forum 2026 că Uniunea Europeană intră într-o „eră […]
Acum o oră
09:30
Franklin Templeton a completat convocatorul AGA FP din 30 martie; Acționarii vor vota revocarea din Comitetul Reprezentanților a lui Matej Rigelnik și a lui Andrei Moise
Acționarii Fondului Proprietatea vor vota revocarea din Comitetul Reprezentanților a lui Matej Rigelnik și a lui Andrei Moise, […]
09:20
Star Invest începe majorarea de capital pentru atragerea a până la 60 de milioane de lei, în vederea consolidării portofoliului
Star Invest ( simbol BVB: REIT), prima platformă investițională listată la Bursa de Valori București dedicată sectorului imobiliar, […]
09:10
Anthropic și Pentagonul s-au întors la masa negocierilor, relatează FT
CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, s-a întors la masa negocierilor cu Departamentul Apărării al SUA, după întreruperea discuțiilor de […]
Acum 2 ore
08:40
Rusia se oferă să medieze între Iran şi SUA
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi […]
08:30
Pensionarii români, cei mai în măsură să-și acopere cheltuielile dintre cei europeni
Autor: Dan Pălăngean Pensionarii români figurează, la nivelul țărilor UE, EFTA și țărilor candidate, drept cei mai în […]
08:20
Iranul neagă lansarea unei rachete către Turcia (Al Jazeera)
Statul Major al Forțelor Armate Iraniene a emis o declarație în care neagă lansarea vreunei rachete către Turcia, […]
Acum 4 ore
07:50
Petrolul crește cu 3% din cauza îngrijorărilor legate de aprovizionare, pe fondul extinderii conflictului cu Iranul
Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, prelungind o creștere pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și […]
07:40
Indicele Kospi din Coreea de Sud înregistrează o revenire puternică, crescând cu 10%, fiind pe cale să înregistreze cea mai bună zi din 2008
Piețele din Asia-Pacific au deschis în creștere, revenindu-și după câteva zile de pierderi semnificative. Indicele de referință sud-coreean […]
07:30
Coreea de Nord: Kim Jong Un a asistat la testele unui distrugător şi unei rachete de croazieră mare-sol
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat săptămâna aceasta la testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă […]
06:50
Conflictul din Orientul Mijlociu testează „încă o dată" reziliența economică globală, afirmă directorul FMI
Conflictul din Orientul Mijlociu testează „încă o dată" reziliența economică globală, afirmă directorul FMI, Kristalina Georgieva, în cadrul […]
06:50
China stabilește cel mai scăzut obiectiv de creștere anuală din istorie, între 4,5% și 5%, pe fondul deflației și al tarifelor
Joi, China și-a stabilit obiectivul de creștere a PIB-ului pentru 2026 la 4,5% – 5% – cel mai […]
06:50
Washingtonul susţine că Spania a acceptat să coopereze în războiul contra Iranului; Madridul neagă categoric
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susţinut miercuri că Spania a acceptat în cele din […]
06:30
Bolojan: În condiţii normale ar trebui să se ajungă la o înţelegere pentru numirile de la SRI şi SIE
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, la acest moment, preşedintele Nicuşor Dan nu a iniţiat discuţii cu partidele […]
06:30
Ultra-bogaţii din Dubai cheltuiesc adevărate averi pentru a scăpa din calea rachetelor iraniene
"Este timpul să plecăm": ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind […]
06:30
Senatul SUA îl susține pe Trump în privința atacurilor asupra Iranului și blochează încercarea de a-i limita puterile de război
Camera Reprezentanților va vota joi o rezoluție similară Senatorii republicani din SUA au susținut miercuri campania militară a […]
06:20
Guvernul ar putea reduce din taxe și accize pentru a menține prețul la combustibil sub 10 lei pe litru, dar și posibilitatea acordării unui sprijin direct pentru consumatori la pompă (Bogdan Ivan)
COTAR solicită Guvernului reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la motorină și benzină Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, […]
06:20
Bolojan susţine ca primăriile care au graniţă cu reşedinţa de judeţ să devină primării de sector
Premierul Ilie Bolojan susţine ca primăriile reşedinţă de judeţ să aibă o mai mare autoritate în zona metropolitană, […]
Acum 12 ore
21:30
SUA au pierdut echipamente militare în valoare de aproape 2 miliarde de dolari în primele 4 zile de atacuri împotriva Iranului
Pierderile includ terminale SATCOM, avioane F-15E Strike Eagles și echipamente radar, potrivit datelor furnizate de Anadolu SUA au […]
21:20
Bolojan: Comunicatul PSD – în contradicţie cu ce s-a întâmplat în şedinţa de coaliţie; nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri
Comunicatul de presă al PSD referitor la proiectul de buget este în contradicţie cu ce s-a întâmplat la […]
21:20
Bolojan: De anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General al Capitalei
Proiectul de buget pentru anul 2026 va avea o prevedere potrivit căreia, începând de anul viitor, "veniturile către […]
21:20
Bolojan: Sper să adoptăm mâine o ordonanţă pentru a plafona preţurile la gaz în perioada următoare
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în şedinţa de guvern de joi ar putea fi adoptată o ordonanţă […]
21:10
Sorin Grindeanu: Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale
Președintele Sorin Grindeanu a lansat, în această seară, critici puternice la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a […]
Acum 24 ore
20:20
Nu s-au înregistrat emisii radioactive până în prezent după atacurile americano-israeliene asupra instalaţiilor nucleare iraniene (AIEA)
Instalaţiile iraniene care conţin materiale nucleare nu au suferit "nicio pagubă" până în prezent în urma atacurilor aeriene […]
20:20
Bolojan: Cu cât lucrurile se complică în zona Golfului, impactul poate fi mai mare asupra preţului combustibilului
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că războiul din zona Golfului a determinat o creştere a preţurilor la […]
19:50
Preşedintele Putin sugerează că Rusia ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze […]
19:50
Curtea de Conturi Europeană: UE trebuie să ridice ştacheta în îmbunătăţirea siguranţei nucleare la nivel global
Comisia Europeană ar trebui să aibă o abordare strategică mai calculată atunci când ajută ţări din afara Uniunii […]
19:50
Şeful Pentagonului anunţă o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra unei şcoli de fete în Iran
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat miercuri o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra […]
19:20
Iranul avertizează că ambasadele Israelului din întreaga lume ar deveni ţinte dacă ambasada din Beirut este atacată
Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, a declarat miercuri […]
19:10
Pană de curent generală pe întreg teritoriul Irakului
Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie […]
18:50
Protest la Complexul Energetic Oltenia (CEO) – aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă; CEO anunţă o analiză de personal, în zonele în care activitatea se restrânge
Un protest a avut loc astăti în fața Complexului Energetic Oltenia, salariații companiei fiind revoltați că, de la […]
18:40
PSD: Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în coaliţia de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului
Partidul Social Democrat îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliţia […]
18:40
Nichişoiu (Coface România): Conflictul din Iran ne loveşte într-un moment în care deja suntem vulnerabili
reşterea economică a României în 2026 va depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu, însă probabil că va […]
18:40
Nichişoiu (Coface România): Riscul frustrant este ca în următorii
România riscă să ajungă în următorii cinci ani un hub energetic pentru Europa, dar un exportator, pentru că […] The post Nichişoiu (Coface România): Riscul frustrant este ca în următorii 5 ani să ajungem un hub energetic pentru Europa, dar un exportator appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Chesoi (Coface România): Avem o creştere notabilă de peste 36% a numărului de insolvenţe în ianuarie 2026 Financial Intelligence
Numărul insolvenţelor a urcat cu peste 36% în prima lună a anului în curs, raportat la ianuarie 2025, […] The post Chesoi (Coface România): Avem o creştere notabilă de peste 36% a numărului de insolvenţe în ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Pentagonul a decapitat un complot pentru asasinarea lui Trump şi minimalizează importanţa Rusiei şi Chinei în Iran Financial Intelligence
Ministrul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat miercuri că forţele Statelor Unite l-au ucis pe un oficial […] The post Pentagonul a decapitat un complot pentru asasinarea lui Trump şi minimalizează importanţa Rusiei şi Chinei în Iran appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Nicoleta Radu (PAID): Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale Financial Intelligence
Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile în care doar […] The post Nicoleta Radu (PAID): Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale appeared first on Financial Intelligence.
16:40
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud‑Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor (AHK România) Financial Intelligence
Predictibilitate fiscală și simplificarea birocrației rămân principalele nevoi ale mediului de afaceri România are șansa de a deveni […] The post România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud‑Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor (AHK România) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
CEC app Junior: Noua soluție CEC Bank pentru educația financiară a minorilor Financial Intelligence
CEC Bank lansează CEC app Junior, aplicația de Mobile Banking creată special pentru copiii și adolescenții între 10 […] The post CEC app Junior: Noua soluție CEC Bank pentru educația financiară a minorilor appeared first on Financial Intelligence.
16:10
De la șah la ayatollah: transformarea Iranului ( Financial Intelligence
Autor: Nicolae IORDAN Iran. De la Reformă la Revoluție Probabil cel mai cunoscut moment care ne vine în […] The post De la șah la ayatollah: transformarea Iranului ( appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Riscul de terorism în creştere pe fondul escaladării din Iran (serviciile de informaţii italiene) Financial Intelligence
Riscul de terorism în Italia şi în străinătate este în creştere în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului şi […] The post Riscul de terorism în creştere pe fondul escaladării din Iran (serviciile de informaţii italiene) appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Navă container lovită de un proiectil în Strâmtoarea Hormuz Financial Intelligence
⁠O ⁠navă container ar fi fost lovită ⁠de un proiectil ⁠în Strâmtoarea Hormuz, la nord de ‌Oman, provocând […] The post Navă container lovită de un proiectil în Strâmtoarea Hormuz appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Turcia afirmă că nu există victime și că „are dreptul să răspundă” după interceptarea rachetei Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Turcia a afirmat că racheta doborâtă a căzut peste districtul Dortyol din Turcia, în apropierea […] The post Turcia afirmă că nu există victime și că „are dreptul să răspundă” după interceptarea rachetei appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Ioana Necula, fondator și CEO Genesis College: „Ne bucurăm că avem un Ministru al Educației, în sfârșit” Financial Intelligence
Ioana Necula, fondator și CEO al Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din […] The post Ioana Necula, fondator și CEO Genesis College: „Ne bucurăm că avem un Ministru al Educației, în sfârșit” appeared first on Financial Intelligence.
15:00
QatarEnergy declară „forță majoră pentru cumpărătorii afectați”, după oprirea producției de GNL Financial Intelligence
QatarEnergy afirmă că „a declarat forță majoră pentru cumpărătorii afectați” după ce a anunțat anterior că oprește producția […] The post QatarEnergy declară „forță majoră pentru cumpărătorii afectați”, după oprirea producției de GNL appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Robert Anghel preia rolul de CEO al Salt Bank Financial Intelligence
Robert Anghel preia conducerea Salt Bank, după ce a primit aprobarea Băncii Naţionale a României în data de […] The post Robert Anghel preia rolul de CEO al Salt Bank appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Turcia declară că NATO a distrus o rachetă iraniană îndreptată spre spațiul său aerian Financial Intelligence
Sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al […] The post Turcia declară că NATO a distrus o rachetă iraniană îndreptată spre spațiul său aerian appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Adolfo Laurenti, Visa: România traversează o recesiune determinată de consum, pe fondul inflației ridicate, al scăderii veniturilor reale și al unui nivel foarte redus al încrederii consumatorilor; 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale mai vizibile Financial Intelligence
2026 va fi un an de ajustări dificile, nu de creștere accelerată, iar România intră în acest context […] The post Adolfo Laurenti, Visa: România traversează o recesiune determinată de consum, pe fondul inflației ridicate, al scăderii veniturilor reale și al unui nivel foarte redus al încrederii consumatorilor; 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale mai vizibile appeared first on Financial Intelligence.
