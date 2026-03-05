Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete

17:10

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, care introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu sunt angajaţi şi nu urmează studii (NEET) şi se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, şi extinde sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile, […] Articolul Guvernul a decis! Categoria de angajați care primește o primă de stabilitate de până la 27.000 lei apare prima dată în PS News.