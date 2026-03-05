Manifestație a comunității iraniene la București: ”Să facem Iranul măreţ din nou”
PSNews.ro, 5 martie 2026 19:20
Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite, relatează The Associated Press. ”Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim domnului Preşedinte”, scria pe un poster, care evocă sloganul ”Make America […] Articolul Manifestație a comunității iraniene la București: ”Să facem Iranul măreţ din nou” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
19:20
Băluță: „Baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni” # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, Daniel Băluță, a lansat un atac dur la adresa lui Ciprian Ciucu, acuzându-l că blochează reformele administrative și că nu ia măsuri reale pentru reducerea cheltuielilor din Primăria Capitalei. Într-un comunicat transmis de PSD București, Băluță a afirmat că administrația Capitalei este paralizată și că proiectele importante pentru […] Articolul Băluță: „Baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni” apare prima dată în PS News.
19:20
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,62 miliarde şi consideră că România o va primi integral, diferenţa de sumă fiind legată de cererea de plată 3. Pîslaru a mai afirmat că probabil că cele două se vor cupla şi România […] Articolul Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral apare prima dată în PS News.
19:20
„Astăzi am început ziua cu o întâlnire a Comitetului de Coordonare Antiteroristă, deoarece războiul din Orientul Mijlociu afectează direct situația de securitate a Ungariei”, a anunțat Orban. „Am aflat că, prin migrația în masă, organizațiile teroriste din Orientul Mijlociu s-au stabilit și s-au consolidat în Europa de Vest. Ne așteptăm acum ca aceste organizații și […] Articolul Ungaria urcă nivelul de alertă antiteroristă. Anunțul prmierului Viktor Orban apare prima dată în PS News.
19:20
Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) propune introducerea a trei mecanisme de protecție pentru turiști, după ce criza din Orientul Mijlociu a scos la iveală lipsuri majore în sistemul de sprijin pentru românii aflați în străinătate. Inițiativa vizează crearea unui cadru legislativ și operațional mai clar pentru situațiile de criză care afectează transportul aerian […] Articolul ANAT propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, în urma crizei din Iran apare prima dată în PS News.
19:20
Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi-a suspendat operaţiunile în centrul logistic regional din Dubai # PSNews.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi suspendarea operaţiunilor în centrul său logistic din Dubai, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, de unde sunt expediate în general kituri de urgenţă şi diverse tratamente medicale, informează AFP, citată de Agerpres. După izbucnirea acestui război, “OMS lucrează în strânsă colaborare cu birourile sale din ţările afectate […] Articolul Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi-a suspendat operaţiunile în centrul logistic regional din Dubai apare prima dată în PS News.
19:20
Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite, relatează The Associated Press. ”Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim domnului Preşedinte”, scria pe un poster, care evocă sloganul ”Make America […] Articolul Manifestație a comunității iraniene la București: ”Să facem Iranul măreţ din nou” apare prima dată în PS News.
19:20
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete # PSNews.ro
Condițiile de pensionare în România impun existența a minimum 15 ani de contributivitate pentru cei care ies la pensie la limita de vârstă și cel puțin 35 de ani de contribuții pentru cei care vor să se pensioneze anticipat. Însă sunt mulți români cărora le lipsesc ani de vechime, mai ales că au existat perioade […] Articolul Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete apare prima dată în PS News.
19:20
Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, anunţă că Guvernul a aprobat memorandumul iniţiat de minister prin care vor putea fi scoase la concurs peste 400 de posturi necesare pentru a fi puse în folosinţă 23 de creşe a căror construcţie este aproape finalizată. ”Cred că în Educaţie este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie şi […] Articolul Prima decizie a noului ministru al Educației, Mihai Dimian apare prima dată în PS News.
19:20
Ce rezerve de combustibil are România. Bogdan Ivan: Dacă nu mai rafinăm și importăm nimic, ne ajung 5 luni # PSNews.ro
România dispune de rezerve de combustibil suficiente pentru aproximativ cinci luni, chiar și în scenariul ipotetic în care nu s-ar mai rafina sau importa deloc benzină sau motorină, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a precizat că țara are în prezent stocuri strategice și tehnice de peste 3 milioane de tone de combustibil, în […] Articolul Ce rezerve de combustibil are România. Bogdan Ivan: Dacă nu mai rafinăm și importăm nimic, ne ajung 5 luni apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:20
Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat că administrația locală nu va interzice în totalitate sălile de jocuri de noroc („păcănelele”), ci va reglementa strict zonele în care acestea pot funcționa. În loc să fie eliminate definitiv din oraș, astfel de locații vor rămâne legale doar în perimetre special stabilite, în afara zonelor rezidențiale și […] Articolul Cum s-a fleoșcăit lupta USR-ului cu păcănelele la Timișoara apare prima dată în PS News.
18:20
Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere # PSNews.ro
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva, reducând direcțiile silvice și introducând criterii stricte de performanță pentru conducere. Reorganizarea Romsilva a fost adoptată în Ședința de Guvern, marcând una dintre cele mai importante reforme ale sistemului silvic din ultimii ani. Potrivit ministrei Mediului, Diana Buzoianu, noua structură administrativă va reduce numărul direcțiilor silvice și va introduce criterii […] Articolul Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere apare prima dată în PS News.
18:20
Răsturnare de situație în cazul dronei care a lovit baza britanică din Cipru: Nu a fost lansată din Iran! # PSNews.ro
Incidentul care a zguduit securitatea din estul Mediteranei a căpătat o nouă turnură: autoritățile britanice și cipriote spun că drona care a lovit baza militară britanică RAF Akrotiri din Cipru nu a fost lansată din Iran, contrar presupunerilor inițiale. Ipoteza inițială se baza pe tipul de aparat, un UAV de tip Shahed, însă datele privind […] Articolul Răsturnare de situație în cazul dronei care a lovit baza britanică din Cipru: Nu a fost lansată din Iran! apare prima dată în PS News.
18:20
Consiliul Fiscal primește puteri sporite pentru a supraveghea politicile bugetare ale Guvernului # PSNews.ro
Consiliul Fiscal ar putea primi atribuții extinse pentru a monitoriza mai strict politicile bugetare ale Guvernului, potrivit unui proiect de lege care transpune în legislația națională modificări ale regulilor fiscale europene. Noile prevederi urmăresc să întărească rolul instituției în evaluarea deciziilor fiscale și în supravegherea modului în care sunt gestionate finanțele publice, potrivit Profit. Conform […] Articolul Consiliul Fiscal primește puteri sporite pentru a supraveghea politicile bugetare ale Guvernului apare prima dată în PS News.
18:20
GHID: Cum sunt repatriați românii din zone de conflict. Pașii, instituțiile implicate și ce au oamenii de făcut # PSNews.ro
În contextul conflictelor armate și al instabilității internaționale, tot mai mulți români se pot afla în situații de risc în străinătate. În astfel de cazuri, statul român are obligația de a interveni pentru protejarea și, atunci când este necesar, repatrierea cetățenilor săi. Operațiunile sunt coordonate de Ministerul Afacerilor Externe, prin mecanisme speciale de gestionare a […] Articolul GHID: Cum sunt repatriați românii din zone de conflict. Pașii, instituțiile implicate și ce au oamenii de făcut apare prima dată în PS News.
18:20
„Am deveni ținte nucleare”, spun experții. Oferta lui Macron pune România în fața unei decizii periculoase # PSNews.ro
Emmanuel Macron, președintele Franței, a invitat România sub umbrela nucleară franceză. Mai multe state UE se arată interesate de o astfel de colaborare nucleară, însă România nu a luat o decizie. Armele nucleare ale Franței au fost gândite ca fiind complementare arsenalului nuclear SUA, astfel că decizia lui Macron tinde să intre în conflict cu […] Articolul „Am deveni ținte nucleare”, spun experții. Oferta lui Macron pune România în fața unei decizii periculoase apare prima dată în PS News.
18:20
Oana Ţoiu: Repatrierea copiilor din EAU, prioritate pentru autorități. Grupurile de elevi revin vineri în țară # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că în Emiratele Arabe Unite se află câteva sute de minori din România şi aceştia au prioritate pentru aducerea în ţară, alături de cazurile medicale. Ea a menţionat că grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ vor reveni în ţară, vineri dimineaţa, cu o cursă din Oman. […] Articolul Oana Ţoiu: Repatrierea copiilor din EAU, prioritate pentru autorități. Grupurile de elevi revin vineri în țară apare prima dată în PS News.
18:20
Cinci zboruri de evacuare pentru 1.000 de români, începând cu 6 martie. Anunțul Guvernului # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu,a declarat joi că România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat-Bucureşti, pentru aproximativ 5 zboruri, 1.000 de cetăţeni iar zborul e operat de High Sky, pentru data de 6 martie, la ora 5 locală. ”România a activat mecanismul […] Articolul Cinci zboruri de evacuare pentru 1.000 de români, începând cu 6 martie. Anunțul Guvernului apare prima dată în PS News.
18:20
Primăria Capitalei caută tineri profesioniști pentru administrația publică: competență, nu cantitate # PSNews.ro
Reprezentanții administrației bucureștene spun că sistemul are nevoie de oameni bine pregătiți, capabili să aducă idei noi și soluții moderne pentru problemele orașului. Mesajul Primăriei Municipiului București a fost transmis în cadrul unei întâlniri cu studenți din anul I de la SNSPA, unde studenții au fost încurajați să ia în calcul o carieră în instituțiile statului după […] Articolul Primăria Capitalei caută tineri profesioniști pentru administrația publică: competență, nu cantitate apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:10
Ministerul Finanțelor anunță noi măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri și contribuabililor # PSNews.ro
Guvernul a adoptat azi, la propunerea Ministerului Finanţelor, Ordonanţa de urgenţă ce vizează îmbunătăţirea mecanismelor de colectare a veniturilor bugetare şi simplificarea pentru contribuabili. Măsurile au ca scop consolidarea disciplinei fiscale şi adaptarea cadrului legal la cerinţele actuale de digitalizare, asigurând în acelaşi timp continuitatea activităţilor economice prin mecanisme utile şi echitabile, informează Ministerul Finanţelor. […] Articolul Ministerul Finanțelor anunță noi măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri și contribuabililor apare prima dată în PS News.
17:10
Scumpirea carburanților din cauza conflictului din Orientul Mijlociu ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor la alimente și alte produse. Comercianții avertizează despre posibile majorări de prețuri, în timp ce guvernul analizează măsuri de reducere a taxelor. Creșterea prețului carburanților, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu, ar putea avea un impact direct asupra prețurilor […] Articolul Scumpiri în lanț dacă motorina ajunge la 10 lei. Ce produse vor costa mai mult la raft apare prima dată în PS News.
17:10
Planul Guvernului pentru energie electrică mai ieftină. Ilie Bolojan promite măsuri până la finalul lunii martie # PSNews.ro
Guvernul va prezenta, până la sfârşitul lunii martie, un plan de măsuri care vizează scăderea preţurilor în zona de energie electrică, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan. „Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru (ministrul Energiei – n.r.), pe care-l vom anunţa până la sfârşitul lunii martie, care urmăreşte scăderea preţurilor în zona […] Articolul Planul Guvernului pentru energie electrică mai ieftină. Ilie Bolojan promite măsuri până la finalul lunii martie apare prima dată în PS News.
17:10
Societatea de Transport București va relua circulația autobuzelor pe liniile de tramvai, măsură care ar trebui să reducă timpul petrecut în trafic și să îmbunătățească legăturile dintre mijloacele de transport public din Capitală. Decizia intră în vigoare începând de sâmbătă, 7 martie. Autobuzele vor putea circula pe calea de rulare a tramvaielor, pe benzi dedicate, […] Articolul Autobuzele din București vor circula din nou pe șinele de tramvai apare prima dată în PS News.
17:10
„Franța nu este pregătită să acorde garanții nucleare altor state!”. De ce incidentul din Turcia ar putea fi un test # PSNews.ro
Expertul în securitate Claudiu Degeratu a declarat, într-o intervenție pentru PS News, că inițiativa Franței privind extinderea dialogului pe tema descurajării nucleare europene trebuie privită, în această etapă, mai degrabă ca o invitație la consultări strategice decât ca o ofertă concretă de garanții de securitate. Potrivit acestuia, Parisul explorează mai multe niveluri de cooperare cu […] Articolul „Franța nu este pregătită să acorde garanții nucleare altor state!”. De ce incidentul din Turcia ar putea fi un test apare prima dată în PS News.
17:10
Europa nu este pregătită să facă față unui val de atacuri masive cu drone și rachete, avertizează generalul‑locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant al Armatei Statelor Unite în Europa. Declarația vine într-un context regional marcat de tensiuni militare extinse și evoluții în mai multe teatre de luptă, inclusiv în Ucraina și Orientul Mijlociu. Hodges […] Articolul Generalul Ben Hodges: Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone apare prima dată în PS News.
17:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adresat pentru a treia oară în acest an o solicitare oficială către Guvernul României și Ministerul Justiției, cerând adoptarea de măsuri urgente pentru deblocarea resurselor umane din sistemul judiciar și pentru evitarea unui blocaj profund în funcționarea justiției. Potrivit CSM, există un deficit critic de personal atât în rândul […] Articolul CSM revine, pentru a treia oară, cu o solicitare de urgență pentru Guvern apare prima dată în PS News.
17:10
Iranul deține cel mai mare arsenal de rachete balistice din Orientul Mijlociu, iar tensiunile cu Statele Unite și Israel escaladează. Rachetele sale cu rază medie de acțiune ar putea atinge orașe europene importante, conform unei analize israeliene. Acest potențial pericol a fost subliniat de Ministerul Afacerilor Externe al Israelului. Arsenalul de rachete al Iranului a […] Articolul Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului apare prima dată în PS News.
17:10
Tensiuni comerciale între Ucraina și Moldova: Kiev analizează restricții la importul de struguri și vinuri # PSNews.ro
Guvernul de la Kiev pregătește introducerea unui regim de licențiere pentru importurile de struguri, vinuri și alcool etilic din Republica Moldova, ca răspuns la măsurile recente adoptate de Chișinău privind importurile de carne de pasăre din Ucraina. Decizia ar putea intra în vigoare în jurul datei de 5–6 martie 2026, după ce proiectul de hotărâre […] Articolul Tensiuni comerciale între Ucraina și Moldova: Kiev analizează restricții la importul de struguri și vinuri apare prima dată în PS News.
17:10
Guvernul a decis! Categoria de angajați care primește o primă de stabilitate de până la 27.000 lei # PSNews.ro
Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, care introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu sunt angajaţi şi nu urmează studii (NEET) şi se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, şi extinde sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile, […] Articolul Guvernul a decis! Categoria de angajați care primește o primă de stabilitate de până la 27.000 lei apare prima dată în PS News.
16:10
Gardienii Revoluţiei anunţă că au atacat Aeroportul Internaţional Ben Gurion cu ”rachete grele, cu ogive de o tonă” # PSNews.ro
Gardienii iranieni ai Revoluţiei anunţă joi, în a şasea zi de război, că au atacat Aeroportul Internaţional Ben Gurion, în Israel şi o bază aeriană pe pe aeroport, relatează AFP. ”Rachete grele de tip Khorramshahr-4, cu ogive de o tonă, au fost lansate în zori azi (joi) (…) către inima Tel Avivului, aeroportul Ben Gurion […] Articolul Gardienii Revoluţiei anunţă că au atacat Aeroportul Internaţional Ben Gurion cu ”rachete grele, cu ogive de o tonă” apare prima dată în PS News.
16:10
Orașul în care persoanele cu handicap grav au o reducere cu 50% a impozitelor pentru clădirea folosită ca domiciliu # PSNews.ro
Un proiect de hotărâre adoptat recent la Galați vine în sprijinul persoanelor cu handicap grav, oferindu‑le reduceri semnificative la impozitele locale pentru locuință, terenul aferent și autoturismul utilizat. Inițiativa autorităților locale are ca scop ameliorarea poverii fiscale pentru persoanele vulnerabile, facilitându le accesul la resursele financiare necesare unui trai decent. Reducere de 50% la clădirea […] Articolul Orașul în care persoanele cu handicap grav au o reducere cu 50% a impozitelor pentru clădirea folosită ca domiciliu apare prima dată în PS News.
16:10
Comisia Europeană poate acoperi costurile repatrierii românilor blocați în Orientul Mijlociu. Care sunt condițiile # PSNews.ro
Comisia Europeană a anunțat azi că poate acoperi în totalitate costurile zborurilor de repatriere pentru cetățenii europeni — inclusiv români — blocați în urma escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu, în special în zona Emiratelor Arabe Unite. Această decizie vine în contextul în care numeroși cetățeni s‑au trezit fără posibilitatea de a părăsi zona din cauza […] Articolul Comisia Europeană poate acoperi costurile repatrierii românilor blocați în Orientul Mijlociu. Care sunt condițiile apare prima dată în PS News.
16:10
ANALIZĂ Sub umbrela lui Macron: ce ar câștiga și ce ar risca România dacă accepta oferta de protecție a Franței # PSNews.ro
România se află în prim‑planul unei dezbateri strategice la nivel european după ce Franța a lansat o inițiativă de extindere a propriului mecanism de descurajare nucleară la aliații europeni, iar Bucureștiul a fost invitat să participe la discuțiile care vor clarifica rolul țării în această formulă. Propunerea Franței pentru o „umbrela nucleară” europeană Președintele francez […] Articolul ANALIZĂ Sub umbrela lui Macron: ce ar câștiga și ce ar risca România dacă accepta oferta de protecție a Franței apare prima dată în PS News.
16:10
Oana Țoiu reacționează după ce a fost acuzată că nu a lăsat-o fiica lui Victor Ponta să plece din Dubai # PSNews.ro
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj public în contextul situației românilor, în special a copiilor, blocați în Orientul Mijlociu, subliniind că deciziile privind repatrierea se bazează pe criterii obiective de urgență, nu pe apartenența politică sau presiuni externe. Precizarea vine în contextul în care Victor Ponta a acuzat-o că în mod […] Articolul Oana Țoiu reacționează după ce a fost acuzată că nu a lăsat-o fiica lui Victor Ponta să plece din Dubai apare prima dată în PS News.
16:10
VIDEO Bogdan Ivan taie din profiturile companiilor și protejează românii: Măsură luată în premieră de o țară din UE! # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit, după ședința de Guvern, despre plafonarea prețului la gaze naturale pentru încă un an, în contextul conflictului din orientul Mijlociu, România fiind prima țară care ia o astfel de măsură. Bogdan Ivan: Vorbim despre o măsură luată în premieră de o țară din UE „Vorbim despre o măsură luată în […] Articolul VIDEO Bogdan Ivan taie din profiturile companiilor și protejează românii: Măsură luată în premieră de o țară din UE! apare prima dată în PS News.
16:10
VIDEO Ministrul de Externe Oana Ţoiu a prezentat situaţia românilor aflaţi în Orientul Mijlociu # PSNews.ro
“În acest moment, deși avem un efort comun de dezescaladare și există o încredere crescută în capacitatea defensivă antiaeriană, nu avem indicii care să ne poată duce la concluzia că acest conflict se va încheia imediat” a declarat Oana Ţoiu. Ministrul de Externe a prezentat situaţia românilor aflaţi în Orientul Mijlociu. Planurile pe care le […] Articolul VIDEO Ministrul de Externe Oana Ţoiu a prezentat situaţia românilor aflaţi în Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
16:10
O pană de curent a lăsat miercuri milioane de oameni fără curent electric în Havana și în restul vestului Cubei, fiind cea mai recentă pană de curent de pe insula care se confruntă cu rezerve de petrol în scădere și o rețea electrică deteriorată. Postul de radio guvernamental Radio Rebelde a citat un oficial din […] Articolul Blackout în Cuba. Milioane de oameni au rămas fără curent electric apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
Nou atac dinspre PSD la Bolojan. Budăi: „A devenit o frână în calea propriei sale echipe, sfidând realitatea politică” # PSNews.ro
Tensiunile din cadrul coaliției de guvernare escaladează după ce Partidul Social Democrat (PSD) l‑a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându‑l că a devenit „o frână în calea propriei sale echipe” și că blochează dialogul politic în contextul negocierilor privind proiectul bugetului de stat pe 2026. Într‑un comunicat și o serie de declarații pe rețelele […] Articolul Nou atac dinspre PSD la Bolojan. Budăi: „A devenit o frână în calea propriei sale echipe, sfidând realitatea politică” apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO Nicuşor Dan, în Polonia: Primele declarații despre convocarea CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în Polonia, că nu a convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vor convoca cât lucrurile nu vor prezenta un pericole imediat, direct. Şeful statului a mai spus că prioritatea este ca cetăţenii prinşi de conflict să poată să revină acasă. El a mai spus […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, în Polonia: Primele declarații despre convocarea CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
15:10
Premierul Ilie Bolojan a criticat miercuri seara comunicatul de presă prin care PSD l-a acuzat de producerea unui blocaj în coaliție pe tema bugetului, spunând că acest comunicat al PSD ”e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției. E de neînțeles”. În şedinţa de coaliţie discuțiile pe buget „s-au […] Articolul Scandal între PNL și PSD: proiectul de Buget 2026, amânat încă o săptămână apare prima dată în PS News.
15:10
Comisia Europeană poate acoperi integral costurile zborurilor pentru cetățenii blocați în Orientul Mijlociu. Condițiile # PSNews.ro
Comisia Europeană a anunțat că a sprijinit în ultimele două zile organizarea a șase zboruri de repatriere pentru cetățeni europeni blocați în Orientul Mijlociu, prin intermediul Centrului de Coordonare a Răspunsului la Urgențe (ERCC), iar alte curse sunt planificate în perioada următoare, pe măsură ce tot mai multe state membre activează Mecanismul de Protecție Civilă […] Articolul Comisia Europeană poate acoperi integral costurile zborurilor pentru cetățenii blocați în Orientul Mijlociu. Condițiile apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO Nicușor Dan, la Varșovia: România, ca toate țările NATO, este sub “umbrela nucleară” oferită de SUA # PSNews.ro
România și Polonia au câteva lucruri în comun, sunt țări importante pe flancul estic și sunt exemple de succes în cadrul Uniunii Europene, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, aflat în vizită la Varșovia, la invitația omologului său Karol Nawrocki. Întrebat despre invitația Franței la “umbrela nucleară”, șeful statului a afirmat că România, ca stat […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, la Varșovia: România, ca toate țările NATO, este sub “umbrela nucleară” oferită de SUA apare prima dată în PS News.
15:10
Țoiu, acuzată că nu i-a permis fiicei lui Ponta să se întoarcă din Dubai alături de ceilalți copii # PSNews.ro
Gândul remarcă faptul că Oana Țoiu ar fi dat ordine directe ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie îmbarcată în autocarul care ducea copiii din Dubai spre Oman, pentru a lua avionul spre casă. Totul a fost semnalat de influencerul Dana Budeanu pe contul său de Facebook, preluat de publicația citată. „O […] Articolul Țoiu, acuzată că nu i-a permis fiicei lui Ponta să se întoarcă din Dubai alături de ceilalți copii apare prima dată în PS News.
15:10
Detalii din dosarul fostului ministru Adrian Chesnoiu: Avocații au încercat să submineze probele DNA în instanță # PSNews.ro
Un complet de trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat miercuri o condamnare de patru ani cu executare în cazul fostului ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, după ce a respins argumentele apărării care vizau erodarea credibilității martorului cheie și contestarea probelor administrate de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Apărarea a […] Articolul Detalii din dosarul fostului ministru Adrian Chesnoiu: Avocații au încercat să submineze probele DNA în instanță apare prima dată în PS News.
15:10
33 de medicamente noi intră pe lista celor gratuite și compensate. Precizări de ultimă oră de la ministrul Sănătății # PSNews.ro
Guvernul a actualizat joi lista de medicamente gratuite şi compensate, fiind incluse în listă 33 de medicamente noi intră pe listă, iar pentru alte 19 fiind extinse indicaţiile terapeutice. Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă introducerea în sistem a primului medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi […] Articolul 33 de medicamente noi intră pe lista celor gratuite și compensate. Precizări de ultimă oră de la ministrul Sănătății apare prima dată în PS News.
15:10
Primarul Slatinei: „Niciun arhitect‑șef nu ar fi semnat autorizațiile pentru zona afectată de alunecări” # PSNews.ro
Primarul municipiului Slatina, Mario de Mezzo, a explicat vineri situația caselor afectate de alunecările de teren dintr‑un cartier rezidențial, susținând că documentațiile pentru autorizațiile de construcție din acea zonă nu ar fi fost semnate de arhitectul‑șef al județului și, prin urmare, nu ar fi putut primi aviz legal. Edilul a precizat că această situație a contribuit […] Articolul Primarul Slatinei: „Niciun arhitect‑șef nu ar fi semnat autorizațiile pentru zona afectată de alunecări” apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO Guvernul menține plafonarea prețului la gaze până în 2027. Bolojan: „Avem un plan și pentru energia electrică” # PSNews.ro
Guvernul a aprobat ordonanța care menține plafonarea prețului gazelor pentru consumatorii casnici până în primăvara anului viitor, la 31 martie. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern, în cadrul căreia au fost adoptate mai multe acte normative cu impact economic și social. „În ședința de guvern de astăzi au […] Articolul VIDEO Guvernul menține plafonarea prețului la gaze până în 2027. Bolojan: „Avem un plan și pentru energia electrică” apare prima dată în PS News.
14:10
Uniunea Europeană lansează planul „Made in Europe” pentru reindustrializarea continentului # PSNews.ro
Comisia Europeană a prezentat miercuri propuneri în favoarea „Made in Europe”, în vederea unei reindustrializări a continentului şi în vederea unei rezistenţe mai bune concurenţei Chinei, după ani de negocieri între Cei 27, relatează AFP, potrivit News.ro. Legea „acceleării industriale”, iniţiată de către vicepreşedintele Comisiei Europene Stéphane Séjourné, vizează să păstreze şi să decarbonateze sectoare-cheie, […] Articolul Uniunea Europeană lansează planul „Made in Europe” pentru reindustrializarea continentului apare prima dată în PS News.
14:10
Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl acuză că ar fi spionat pentru Ucraina # PSNews.ro
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din Rusia, fiind acuzat că ar fi spionat în favoarea Ucrainei anunță Digi24. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul regional din Krasnodar, în sudul Rusiei, potrivit autorităților ruse. Acuzat că a contactat serviciile de informații ucrainene Potrivit instanței ruse, românul Adrian-David […] Articolul Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl acuză că ar fi spionat pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
14:10
România din Primării. Edil din 1990 critică administrația centrală: „Au ajuns oameni cu pile, nu profesioniști” # PSNews.ro
Campania „România din Primării” continuă la PS News cu poveștile administrațiilor locale care încearcă să reconstruiască comunități afectate de industrializare, migrație și lipsa resurselor. De această dată am stat de vorbă cu Silviu Ponoran, primarul orașului Zlatna, județul Alba, aflat la al optulea mandat. Edilul vorbește despre istoria industrială a orașului, despre declinul provocat de […] Articolul România din Primării. Edil din 1990 critică administrația centrală: „Au ajuns oameni cu pile, nu profesioniști” apare prima dată în PS News.
14:10
CSM anunță calendarul interviurilor pentru procurorii propuși la Parchetul General, DIICOT și DNA # PSNews.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat calendarul interviurilor cu procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerea Parchetului General, DIICOT și DNA, programate între 10 și 17 martie. Primul interviu va avea loc pe 10 martie, cu Codrin-Horațiu Miron, propus pentru funcția de procuror-șef DIICOT. Pe 11 martie, vor fi audiați candidații […] Articolul CSM anunță calendarul interviurilor pentru procurorii propuși la Parchetul General, DIICOT și DNA apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.