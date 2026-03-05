Polonia pune capăt gradual ajutorului destinat refugiaţilor ucraineni
G4Media, 5 martie 2026 20:20
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiaţii ucraineni aflaţi în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei, informează Agerpres. Adoptat la finalul lunii ianuarie, textul a introdus noi restricţii privind serviciile sociale, asigurările medicale, şederea legală şi educaţia acordate refugiaţilor ucraineni […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
20:50
BREAKING Manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați din Italian în România, decizia e definitivă. Cei doi interlopi sunt condamnați la închisoare pentru tentativă de omor – SURSE # G4Media
Curtea Supremă a Italiei (Corte Suprema di Cassazione) a pronunțat joi seară hotărârea definitivă prin care autoritățile din Italia sunt obligate să îi predea României pe interlopii Dani Mocanu și Mocanu Ionuț Nando, potrivit informațiilor G4Media. Manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia, Ionuț Nando Mocanu, fugari după o condamnare definitivă în România, au fost plasați […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:40
„Zelenski depăşeşte orice limită după ce l-a ameninţat pe premierul Orban cu moartea” – reacţionează ministrul ungar de Externe # G4Media
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto reacționează după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că le va da soldaților ucraineni adresa premierului ungar Viktor Orban, dacă acesta mai blochează acordarea ajutorului UE, de 90 de miliarde de euro, pentru Ucraina. Ministrul Szijjarto (un apropiat al lui Orban) consideră că afirmația lui Zelenki este „o […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:30
Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider suprem al Iranului, așa cum a făcut cu Delcy Rodriguez în Venezuela, potrivit Mediafax. Trump a recunoscut, în cadrul unui apel telefonic cu jurnaliștii de la Axios că Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, este cel […] © G4Media.ro.
Acum o oră
20:20
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiaţii ucraineni aflaţi în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei, informează Agerpres. Adoptat la finalul lunii ianuarie, textul a introdus noi restricţii privind serviciile sociale, asigurările medicale, şederea legală şi educaţia acordate refugiaţilor ucraineni […] © G4Media.ro.
20:10
BERD cere Turciei să ia măsuri pentru combaterea inflaţiei ridicate / Luna trecută inflaţia din Turcia urcat la 31,5%, existând riscul ca războiul din Iran să majoreze şi mai mult preţurile # G4Media
Preşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, a declarat joi pentru Reuters că Turcia trebuie „să rămână pe cursul corect” în lupta contra inflaţiei, şi a salutat deciziile băncii centrale pentru a atenua efectele conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Agerpres. Turcia se luptă cu inflaţia ridicată de la criza valutară din 2018, […] © G4Media.ro.
20:00
Primul adjunct al fostului ministru rus al apărării Serghei Şoigu a fost arestat pentru corupţie # G4Media
Fostul viceministru rus al apărării Ruslan Tsalikov, care între anii 2015 şi 2024 a fost primul adjunct al fostului ministru Serghei Şoigu, a fost arestat joi sub acuzaţii de corupţie, relatează agenţia EFE conform Agerpres. „Fostul viceministru al apărării, Ruslan Tsalikov, a fost arestat. Este în curs luarea deciziei asupra arestului preventiv”, a transmis purtătoarea […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:50
Dmitri Peskov: Războiul pornit în Iran nu este al Rusiei. Oricât de cinic ar putea părea, Rusia trebuie să-și urmărească propriile interese # G4Media
Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, „oricât de cinic ar putea părea”, transmite Agerpres citând agenţia EFE. „Războiul în desfăşurare nu este războiul nostru. Şi ne-am exprimat de la bun început poziţia că orice război […] © G4Media.ro.
19:40
Preşedintele Nicuşor Dan, întâlnire cu premierul Poloniei Donald Tusk și cu șefii parlamentului polonez # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită oficială în Polonia. El anunță că a avut o întâlnire fructuoasă și productivă cu prim-ministrul Donald Tusk, „axată pe responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității continentului nostru și a viitorului proiectului european”. „Pe fondul schimbărilor geopolitice, parteneriatul nostru strategic și cooperarea bilaterală constituie un […] © G4Media.ro.
19:30
Un investitor privat ar fi interesat de achiziţionarea şi utilizarea în scop turistic a mocăniţei de pe Valea Bistriţei # G4Media
Mocănița care până în 2019 aducea calcar de la Costești până pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea ar putea circula în scop turistic cel puţin pe tronsonul Frânceşti -Bistriţa, un investitor privat fiind interesat de achiziţionarea şi punerea la dispoziţia turiştilor a acestei porţiuni din calea ferată, a anunțat Primăria Costești conform Agerpres. „Referitor la […] © G4Media.ro.
19:20
Rogobete: Includem încă patru Compartimente de Primiri Urgenţe în sistemul de finanţare directă de la bugetul de stat # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi includerea a încă patru Compartimente de Primiri Urgenţe (CPU) în sistemul de finanţare directă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului pe care îl conduce. Este vorba despre Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Spitalul de Recuperare Borşa, Spitalul Municipal Brad şi Spitalul Municipal Dorohoi, informează Agerpres. Potrivit […] © G4Media.ro.
19:10
Primarul interimar al Istanbulului acuză UE că este prea indulgentă cu Turcia pentru că are nevoie de Erdogan # G4Media
Europa închide ochii la regresul democratic din Turcia deoarece are nevoie de ponderea militară și economică a acestei țări, prin intermediul liderului Erdogan, a declarat primarul interimar al Istanbulului, Nuri Aslan, într-un interviu exclusiv pentru Politico. Aslan s-a aflat la Bruxelles pentru a accepta, în numele primarului Ekrem İmamoğlu – aflat încă în închisoare – […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:50
Zelenski afirmă că va da adresa lui Viktor Orban soldaților ucraineni dacă va bloca în continuare împrumutul UE de 90 de miliarde de euro # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că îi va da adresa prim-ministrului ungar Viktor Orbán soldaților Forțelor Armate Ucrainene dacă politicianul continuă să blocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro către Kiev, potrivit RBC-Ucraina, citat de BBC. „Sperăm că o singură persoană din UE nu va bloca cei 90 de miliarde sau prima […] © G4Media.ro.
18:50
Trump îi cere președintelui israelian Herzog să-l grațieze imediat pe Netanyahu, astfel încât premierul să se poată concentra asupra războiului cu Iranul # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, cere ca președintele israelian Isaac Herzog să-l grațieze imediat pe premierul Benjamin Netanyahu. Trump a declarat pentru Channel 12, într-un interviu telefonic, că Herzog trebuie să-l grațieze pe Netanyahu „astăzi”, potrivit Times of Israel. Trump spune că nu vrea ca Netanyahu să fie deranjat de alte probleme în afară de războiul […] © G4Media.ro.
18:40
Publicația POLITICO consacră un amplu articol unui eveniment care urmează să se petreacă peste Ocean: o conferință care la care participă mai multe partide naționaliste și suveraniste din Europa și cei mai proeminenți membri ai mișcării MAGA din SUA. „Conferința este mai degrabă un eveniment de mică amploare, cu vorbitori secundari precum recentul candidat la […] © G4Media.ro.
18:30
Numărul animalelor sălbatice migratoare care riscă să dispară – precum pinguinul african, fugaciul-lopătar şi rechinul-tigru – este în creştere sub efectul dereglărilor climatice, avertizează un raport publicat joi cu ocazia unei conferinţe internaţionale în Brazilia, informează AFP preluată de Agerpres. „Aceste statistici actualizate prezintă un tablou îngrijorător”, precizează noul raport, publicat înainte de COP15 pentru […] © G4Media.ro.
18:30
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie avertizează că în Europa s-ar putea declanşa o criză a refugiaţilor din Iran # G4Media
Conflictul din Iran ar putea provoca rapid o criză a refugiaţilor din Iran în Europa, a avertizat joi la Bruxelles directoarea generală a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), Amy Pope, potrivit Agerpres. „Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat în Ucraina, unde am văzut milioane de oameni care au trecut frontiera literalmente în câteva zile”, a declarat […] © G4Media.ro.
18:30
Războiul din Iran intră în faza a doua: SUA și Israelul vor viza buncărele subterane în care sunt ascunse rachetele balistice (surse, Reuters) # G4Media
Războiul israeliano-american în Iran intră într-o a doua fază, în care vor fi vizate bazele de rachete balistice îngropate adânc sub pământ, au declarat pentru agenția Reuters două surse familiarizate cu campania militară a Israelului. Asaltul aerian comun cu SUA în Iran se apropie de sfârșitul primei săptămâni după ce salvele de deschidere au ucis […] © G4Media.ro.
18:10
Avertismentul fostului comandant al armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges: Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone # G4Media
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, a avertizat, în cadrul unui interviu pentru presa poloneză că Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone similare celor care au loc în fiecare noapte în Ucraina. Generalul-locotenent în retragere, Ben Hodges, a avertizat, într-un interviu pentru TVP World, că Europa […] © G4Media.ro.
18:00
Mii de copii şi adolescenţi au ieşit joi să protesteze pe străzile oraşelor din Germania împotriva noii legi a serviciului militar, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. „Greva şcolară împotriva recrutării” a atras 50.000 de participanţi la nivel naţional, au declarat organizatorii. După luni de deliberări, administraţia cancelarului Friedrich Merz a adoptat o […] © G4Media.ro.
18:00
Anchetă a poliției la școala specială „Sfântul Nicolae” din Sectorul 4 / Mai mulți părinți au reclamat comportament abuziv al unui cadru didactic la adresa copiilor # G4Media
Poliția Capitalei face cercetări la școala specială „Sfântul Nicolae” din Sectorul 4, după ce mai mulți părinți au reclamat comportament abuziv al unui cadru didactic la adresa copiilor. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, la data de 4 martie 2026, polițiștii de la Secția 26 Poliție au fost sesizați, prin apel 112 și ulterior prin […] © G4Media.ro.
18:00
WizzAir anunță că suspendarea zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman se prelungește până pe 15 martie, inclusiv # G4Media
Suspendarea tuturor zborurilor Wizz Air către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman a fost prelungită până duminică, 15 martie, inclusiv, în timp ce cursele din Regatul Unit către Jeddah şi Medina vor fi reluate din 8 martie, conform planificării, au anunţat, joi, reprezentanţii operatorului aerian, transmite Agerpres. „Compania aeriană continuă să monitorizeze îndeaproape […] © G4Media.ro.
17:50
Regatul Unit trimite patru avioane militare Typhoon în Qatar, a anunţat premierul Keir Starmer # G4Media
Regatul Unit trimite patru avioane militare Typhoon în Qatar în scopul consolidării ”operaţiunilor sale defensive” în Orientul Mijlociu, a anunţat joi premierul britanic Keir Starmer, potrivit Agerpres. ”Trimitem patru avioane suplimentare Typhoon pentru a se alătura escadronului din Qatar, în scopul consolidării operaţiunilor noastre defensive în această ţară şi în întreaga regiune”, a declarat Starmer […] © G4Media.ro.
17:50
La Timișoara se vor interzice jocurile de noroc din apropierea școlilor. Se vor stabili perimetre limitate în zone nerezidențiale unde acestea vor putea să funcționeze # G4Media
Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, vrea să interzică jocurile de noroc din apropierea școlilor din orașul de pe Bega. “Cred că jocurile de noroc sunt un flagel pentru societatea noastră. În oraș sunt autorizate 173 de locații unde se desfășoară jocuri de noroc. Am pus pe o hartă și am făcut un perimetru […] © G4Media.ro.
17:40
Când generalul-locotenent Eyal Zamir, șeful Statului Major al armatei israeliene, s-a așezat vineri la masa de Shabbat în casa mamei sale din centrul Israelului, nimeni altcineva de la masă nu știa ce urma să se întâmple. Câteva ore mai târziu, generalul era dus într-o mașină fără însemne la un centru de comandă militar subteran din […] © G4Media.ro.
17:40
Respectarea drepturilor minorităţii române din Ucraina, analizată de Înaltul Comisar al OSCE pentru minorităţile naţionale # G4Media
Respectarea drepturilor minorităţii române din Ucraina a fost analizată, joi, de Înaltul Comisar al OSCE pentru minorităţile naţionale, Christophe Kamp, în cadrul unei întrevederi cu consulul general al României la Cernăuţi, Irina-Loredana Stănculescu, şi cu consulul Toma-Cristian Dacica, transmite Agerpres. Din delegaţia OSCE prezentă la sediul Consulatului, au făcut parte şi Czeslaw Walek, consilier politic, […] © G4Media.ro.
17:40
Zelenski oferă expertiză de apărare împotriva dronelor iraniene la schimb cu sprijin în războiul împotriva Rusiei # G4Media
“Partenerii ni se adresează nouă, Ucrainei, pentru ajutor împotriva (dronelor) Shahed.cu expertiză și asistență operațională reală. Au fost solicitări în acest sens inclusiv din partea americanilor. În ultimele zile am purtat convorbiri cu liderii din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Iordania și Kuwait. Vor fi convorbiri și cu alți lideri regionali. Ne coordonăm cu partenerii […] © G4Media.ro.
17:30
Proiect depus de consilierii USR pentru interzicerea în Cluj Napoca a sălilor de jocuri de noroc / A fost lansată și o petiție Declic, în contextul în care primarul Boc nu s-a pronunțat pentru interzicere totală # G4Media
Consilierii locali USR din muncipiul Cluj Napoca au depus un proiect de hotărâre prin care propun interzicerea sălilor de jocuri de noroc, în baza noii legislații adoptate recent la nivel național, relatează Actual de Cluj. Inițiativa prevede ca primăria să nu mai acorde autorizații noi pentru săli de aparate, pariuri sau cazinouri. În paralel a […] © G4Media.ro.
17:30
După criza petrolului, vine criza alimentară / Prețurile îngrășămintelor au crescut brusc, în contextul în care Iranul este unul dintre cei mai mai producători din lume (Financial Times) # G4Media
Jurnaliștii de la Financial Times relatează astăzi că războiul cu Iranul a provocat nu numai o criză globală a petrolului, perturbarea căilor navigabile și aeriene mondiale, dar începe să genereze și o criză alimentară globală. Problemele pe care le-a generat războiul cu Iranul nu se limitează doar la industria petrolului și gazelor. Orientul Mijlociu este […] © G4Media.ro.
17:10
În Orientul Mijlociu sunt blocaţi 20.000 de marinari şi 15.000 de pasageri, anunță Organizaţia Maritimă Internaţională # G4Media
Secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez, a declarat joi agenţiei France Presse că în regiunea Golfului Persic sunt blocaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv din cauza paralizării traficului prin Strâmtoarea Ormuz, circa 20.000 de marinari şi 15.000 de pasageri, transmite Agerpres. OMI, cu sediul la Londra, este agenţia ONU pentru securitatea […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:50
Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere # G4Media
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva, reducând direcțiile silvice și introducând criterii stricte de performanță pentru conducere, potrivit Mediafax. Reorganizarea Romsilva a fost adoptată în Ședința de Guvern, marcând una dintre cele mai importante reforme ale sistemului silvic din ultimii ani. Potrivit ministrei Mediului, Diana Buzoianu, noua structură administrativă va reduce numărul direcțiilor silvice și va […] © G4Media.ro.
16:50
Cum evoluează două din cele trei mari proiecte de spitale regionale / Blocaj total la Cluj, după ce disputa pe contract s-a mutat în instanță / La Iași, utilajele mobilizate în șantier # G4Media
Dintre cele trei mari proiecte de spitale regionale evaluate la circa 7 miliarde de lei, finanțate din fonduri europene, doar cel din Craiova e într-un stadiu care corespunde programului de finanțare (cu termen de închidere până în 2029). În cazul spitalului din Iași, deși au fost reclamate întârzieri de către autoritățile locale, Agenţia Naţională pentru […] © G4Media.ro.
16:50
Drona care a lovit baza aeriană britanică din Cipru nu a fost lansată de Iran, potrivit guvernului britanic # G4Media
Drona Shahed care a lovit luni dimineaţă baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra a declarat că investigaţia iniţială efectuată asupra componentelor recuperate ale […] © G4Media.ro.
16:40
Noul crossover produs de Dacia în Turcia se va numi Striker și va fi lansat în 2026 / Compania îl va prezenta săptămâna viitoare # G4Media
Dacia a anunțat că viitorul său crossover, care va fi lansat în 2026, se va numi Dacia Striker, potrivit unui comunicat al companiei. Numele este inspirat din anii ’80 și sugerează forță și precizie, fiind integrat în familia Dacia prin terminația „ER”, similar modelelor Duster, Jogger și Bigster. Designul complet va fi prezentat public pe 10 […] © G4Media.ro.
16:40
Adrian Newey confirmă că Aston Martin nu va putea termina MP din Australia: „Oglinzile cad, stopurile cad” # G4Media
Adrian Newey, șeful Aston Martin F1, a confirmat faptul că echipa de la Silverstone nu va putea termina pe circuit Marele Premiu al Australiei de duminică. Danica Patrick, fosta vedetă IndyCar și susținătoare a lui Donald Trump, dată afară din echipa de transmisiuni F1 Concret, Newey spune că ar fi prea periculos pentru piloții săi […] © G4Media.ro.
16:30
Câți români au revenit în țară din Orientul Mijlociu, de la declanșarea războiului și care sunt criteriile de prioritate pentru cursele spre România # G4Media
Guvernul a transmis, joi, presei o serie de precizări privind numărul românilor care au revenit în țară din Orientul Mijlociu, de la declanșarea războiului și privind criteriile de prioritate pentru cursele spre România: „I. Componenta de protecție consulară – sprijin în vederea revenirii în țară Demersuri care vizează cetățenii români care se află în Statul […] © G4Media.ro.
16:20
Răspunsul ambasadorului Ucrainei în Africa de Sud la deschiderea de către ambasada Iranului a unui registru de condoleanțe după moartea lui Ali Khamenei și a asociaților săi: Nu pot să nu-mi doresc ca fiecare criminal să primească ceea ce merită pentru ceea ce a comis # G4Media
Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud a răspuns ambasadei Iranului în această țară, după ce i s-a comunicat că a fost deschis un registru de condoleanțe după moartea lui Ali Khamenei și a asociaților săi. „Înălțimea Voastră, Domnule ambasador, Întrucât ați anunțat oficial cartea de doliu în memoria Ayatollahului Khamenei și a conducerii militare a […] © G4Media.ro.
16:20
Mai multe petroliere au fost vizate de atacuri în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran # G4Media
Mai multe petroliere au fost joi ţinta atacurilor în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran, criza ameninţând să se extindă asupra tot mai multor ţări mari producătoare de petrol din regiune, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Un petrolier ce naviga sub pavilion al statului Bahamas a fost […] © G4Media.ro.
16:10
Dacă J. D. Vance a promis un lucru în timpul campaniei prezidențiale din 2024, acela a fost că America nu va intra într-un război cu Iranul de genul celui care face ravagii în prezent. „America nu trebuie să supravegheze constant fiecare regiune a lumii”, a declarat Vance comediantului Tim Dillon în podcastul său, scrie The […] © G4Media.ro.
15:40
Duminică va avea loc Marele Premiu de Formula 1 din Australia, prima etapă din 2026. Organizatorii F1 au anunțat noua procedură de start care va fi utilizată pe Melbourne Park. Rui Marquez, directorul de cursă F1, a confirmat că în acest weekend, la Marele Premiu al Australiei, va fi aplicată o procedură de start diferită. […] © G4Media.ro.
15:40
Femeie din București cercetată sub control judiciar pentru că ar fi călcat intenţionat cu maşina un poliţist local după un conflict spontan / Și omul legii este anchetat pentru purtare abuzivă # G4Media
O femeie de 58 de ani a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile pentru că ar fi călcat cu maşina un poliţist local, în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei – Sector 5 din Bucureşti, transmite Agerpres. „Miercuri, parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a dispus cercetarea unei femei, în […] © G4Media.ro.
15:30
Secția de judecători a CSM solicită Guvernului să ia măsuri pentru „deblocarea situaţiei critice a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar” # G4Media
Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat, joi, Guvernului, printr-un comunicat dat publicității, să ia măsuri pentru „deblocarea situaţiei critice a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar”. Secția de judecători a CSM afirmă că este pentru a treia oară în acest an când transmite Guvernului această solicitare fermă. „Astfel, Consiliul […] © G4Media.ro.
15:30
Victor Ponta o acuză pe ministra de Externe Oana Țoiu că i-ar fi cerut consulului din Dubai să nu o lase pe fata lui în avionul spre România, deși e minoră. Țoiu: Sunt criterii anunțate transparent – grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc # G4Media
Surse apropiate familiei susțin că fiica lui Ponta, Irina, ar fi fost chemată de la Abu Dhabi, unde își face studiile, de consulatul României din Dubai și inclusă în avionul cu care urmau să se întoarcă 50 de elevi din Vrancea. Ea ar fi fost informată însă după ce a ajuns la consulat că nu […] © G4Media.ro.
15:20
Un sibian își extinde afacerea în Kenya: ”E un risc enorm, mi-am pus și familia și alte afaceri în pericol” / ”Anul trecut am plătit 3 mil. de euro la statul român taxe. Fac asta să-mi pot menține locurile de muncă din România” # G4Media
Compania Paderteg Kabeltechnik SRL din Copșa Mică, specializată în producția de cablaje electrice și electronice pentru diverse industrii, a mărit și externalizat o parte a producției în Africa, anunță Turnul Sfatului. Paderteg Kabeltechnik SRL are unic acționar societatea Paderteg SRL, deținută de sibianul Marius Milonean, potrivit termene.ro. El a explicat pentru Turnul Sfatului că această […] © G4Media.ro.
15:20
Trump oferă sprijinul SUA, inclusiv acoperire aeriană, grupurilor kurde iraniene dacă acestea trec la ofensivă (surse) # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a oferit „acoperire aeriană extinsă din partea SUA” și alte forme de sprijin grupurilor de opoziție kurde iraniene în această săptămână, scrie The Washington Post, citând mai multe persoane familiarizate cu efortul, potrivit Times of Israel. Trump a vorbit în această săptămână cu liderii kurzi din Iran și din regiunea semi-autonomă […] © G4Media.ro.
15:20
Uniunea Europeană analizează acordarea unui ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba # G4Media
Uniunea Europeană analizează acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei petroliere Drujba, în condiţiile în care Ungaria şi Slovacia blochează sprijinul pentru Kiev şi sancţiunile împotriva Rusiei până la reluarea livrărilor de petrol prin această conductă, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Comisia Europeană ar putea elibera sprijinul prin intermediul asistenţei bugetare […] © G4Media.ro.
15:10
Povestea Oanei Marina, profesoara de desen care aleargă 160 de kilometri prin munți: artistul din arena ultra-maratonului românesc # G4Media
Oana Marina este o prezență atipică, dar inspirațională, pe scena sportului amator din România. Artist plastic și profesoară, Oana a descoperit alergarea montană ca pe o „scăpare” în timpul pandemiei de Covid-19. A transformat mai apoi nevoia de reconectare cu natura într-o pasiune care îi testează limitele la fiecare pas. „Start now!” îi aduce în […] © G4Media.ro.
15:10
Franţa, Italia şi Grecia îşi coordonează forţele militare trimise în Marea Mediterană, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # G4Media
Franţa, Italia şi Grecia îşi vor coordona forţele militare trimise în Cipru şi în estul Mării Mediterane, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, a afirmat joi o sursă a agenției de știri AFP apropiată de preşedintele francez Emmanuel Macron, citate de Agerpres. Sursa a precizat că iniţiativa i-a aparţinut lui Macron, care i-a sunat pe […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:50
Iranul a amenințat statele membre ale UE cu privire la poziția lor față de conflict. Țările din blocul comunitar vor „plăti prețul, mai devreme sau mai târziu” dacă vor rămâne tăcute în fața atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, postului spaniol TVE, fără a oferi […] © G4Media.ro.
14:50
Colecția Tom Ford pentru sezonul toamnă-iarnă 2026/2027, prezentată în cadrul Paris Fashion Week, propune o reinterpretare disciplinată a codurilor estetice care au definit de-a lungul timpului casa americană. În locul glamourului exuberant și al sexualității declarative asociate epocii Tom Ford din anii ’90 și începutul anilor 2000, noua direcție se concentrează pe structură, precizie și […] © G4Media.ro.
14:40
Protest la Cotroceni organizat de zece organizații civice împotriva numirilor din Justiție: ”Refuzați procurorii toxici!” # G4Media
Zece organizații civice non-guvernamentale au anunțat într-un comunicat că organizează vineri un protest la Cotroceni în care îi vor cere președintelui Nicușor Dan să nu accepte propunerile de procurori-șefi făcute de ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu. Protestul va avea loc vineri 6 martie de la ora 18:30 în fața Palatului Cotroceni. Acțiunea de protest […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.