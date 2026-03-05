Polonia pune capăt gradual ajutorului destinat refugiaţilor ucraineni

17:50

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, vrea să interzică jocurile de noroc din apropierea școlilor din orașul de pe Bega. “Cred că jocurile de noroc sunt un flagel pentru societatea noastră. În oraș sunt autorizate 173 de locații unde se desfășoară jocuri de noroc. Am pus pe o hartă și am făcut un perimetru […] © G4Media.ro.