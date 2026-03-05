Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”. Culisele plecării lui Rădoi de la echipă. Exclusiv
Fanatik, 5 martie 2026 20:20
Universitatea Craiova vrea Cupa și campionatul în acest sezon. Președintele Pavel Badea a oferit toate detaliile din sânul echipei. Ce a spus despre plecarea lui Mirel Rădoi, dar și despre absența FCSB-ului din play-off.
• • •
