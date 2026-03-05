Șase pariori anonimi au mizat pe declanșarea războiului din Iran și au obținut câștiguri de peste un milion de dolari

07:30

China a anunțat joi că bugetul său pentru apărare va crește cu 7% în 2026, menținând ritmul relativ stabil de creștere din ultimii ani, în timp ce Beijingul continuă modernizarea forțelor sale armate. Bugetul militar al Chinei, al doilea ca mărime din lume după cel al Statelor Unite, va ajunge la 1.909,6 miliarde de yuani […]