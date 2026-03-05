“Risc să-mi pierd business-ul” Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el!
Antena Sport, 5 martie 2026 20:40
Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a lămurit subiectul unei înregistrări cu el apărute în spaţiul public. Din înregistrarea respectivă părea că Neluţu Varga solicita un alt împrumut. Neluţu Varga a explicat că nu solicita un împrumut, ci îi cerea cuiva să îi trimită banii pe care îi datora patronului lui CFR Cluj.
Cristi Chivu l-a sunat pe Radu Drăguşin. Ce i-ar spus fundaşului de la Tottenham: "Concentrează-te pe meci că te…"
Florin Manea a dezvăluit un detaliu neştiut. Cristi Chivu şi Radu Drăguşin sunt în relaţii foarte bune şi chiar îşi vorbesc la telefon. Impresarul său, Florin Manea, a dezvăluit ce discuţie a avut Radu Drăguşin cu Cristi Chivu şi ce sfat a primit de la tehnicianul lui Inter. Discuţia a plecat de la evoluţia pe […]
Marius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani
Marius Constantin cu siguranţă îşi va pune fanii Rapidului în cap. El apare într-un videoclip postat de soţia lui în tricoul Universităţii Craiova, în timp ce spărgea lemne în curte, şi cu mesajul "Viking". Marius Constantin a uitat de trecutul lui în preajma soţiei, aşa că „Perla Banatului", aşa cum este numită Miruna Lazea, o […]
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
După multe zile de incertitudine, zborurile din Dubai s-au reluat. O poză a devenit rapid virală în România, iar în ea se văd Alex Bodi, Bogdan de la Ploieşti şi Alexandru Ţiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea. BDLP și Bodi au fost prinși pe teritoriul Dubaiului mai mult decât au prevăzut în primă instanță. Bodi […]
Stipe Perica, "dublă" pentru noua echipă! A înscris în fiecare meci jucat după ce s-a despărţit de Dinamo
Stipe Perica (30 de ani) este în formă maximă la noua sa echipă, Neftchi Fargona, din Uzbekistan. Atacantul croat a reuşit o "dublă" în meciul câştigat de echipa lui, cu 3-0, în deplasare, cu Termez Surkhon. Perica a marcat şi în primul meci în care a jucat pentru Neftchi Fargona, câştigat tot cu 3-0, acasă, […]
Dinamo – Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Zeljko Kopic "trage cortina" peste sferturile Cupei României. Echipele de start
Dinamo și Metalul Buzău se întâlnesc în această seară pe Arcul de Triumf în ultimul meci care se dispută în sferturile de finală ale Cupei României. Alb-roșiii vin după două eșecuri consecutive și își doresc cu siguranță să revină pe trendul victoriilor cu un succes contra divizionarei secunde, care e una dintre surprizele acestei competiții. […]
Gigi Becali transferă "patru titulari"! A făcut primul "11" la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start!
Cum actuala ediţie de campionat este compromisă pentru FCSB, Gigi Becali îşi face deja planuri pentru următorul sezon. Latifundiarul face un anunţ important pentru Ştefan Târnovanu: se va întoarce în poartă! Totodată, Gigi Becali a creionat primul "11" pentru viitorul sezon, din care vor face parte patru noi transferuri. Târnovanu, Andre Duarte, Bîrligea, Tănase, Olaru, […]
Valentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită
Valentin Costache (27 de ani) a marcat la debutul pentru FC Noah. Fostul jucător al formaţiei UTA Arad a înscris în minutul 49 al meciului de Cupă disputat de Noah, în deplasare, cu Pyunik Erevan. Costache a reluat din careu, fără speranţe pentru portarul lui Pyunik. Noah s-a impus cu 2-1, fiind favorită pentru calificarea […]
Vara trecută, Ştefan Baiaram a fost dorit în Turcia, la Istanbul Bașakșehir, care a făcut o ofertă de 4 milioane de euro pentru el. Oltenii nu au vrut atunci să-i dea drumul. A rămas la Craiova, iar rezultatele se văd, pentru că fotbalistul a ajutat echipa să ajungă pe locul 1 în clasament. Ștefan Baiaram […]
Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor!
Conducerea Rapidului nu se gândeşte încă la despărţirea de Kader Keita (25 de ani), după accidentul produs de acesta. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a transmis că giuleştenii vor aştepta să vadă cum va evolua situaţia. Victor Angelescu a precizat că fotbalistul a fost foarte afectat, din punct de vedere mental, după tot ce […]
România şi-a aflat adversarele de la Billie Jean King Cup! Cu cine se vor înfrunta tricolorele
Echipa României va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în grupa C a competiţiei regionale Europa/Africa I, în cadrul Billie Jean King Cup, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc joi, la Londra. Turneul, găzduit de Oeiras (Portugalia) în perioada 7-11 aprilie, include 16 echipe împărţite în patru grupe. Billie Jean King […]
Gică Hagi este cel care se pregăteşte să preia naţionala României după meciul cu Turcia. Şansele ca Mircea Lucescu să nu mai continue sunt destul de mari, indiferent de rezultat. Pentru a prelua naţionala României, Gică Hagi trebuie să cedeze pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa. În acest moment, fostul component al Generaţiei […]
Procurorii nu sunt de acord cu decizia controlului judiciar în cazul lui Kader Keita! Ce vor cere în instanţă
Kader Keita (25 de ani), care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit apoi de la locul accidentului, a fost plasat de instanţă sub control judiciar, pe o durată de 60 de zile. Keita este obligat să se prezinte la secţia de poliţie de fiecare dată când este chemat, pe durata […]
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Ofertă pentru "Cobra" Gigi Becali i-a pregătit contractul lui Adrian Ilie. Patronul de la FCSB vrea să-l facă director tehnic pe cel poreclit "Cobra". 12.000 de euro pe lună ar fi salariul lui Ilie. 2. Bergodi OUT Cristiano Bergodi nu va […]
Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina
Ioan Vermeșan a reușit să adune cifre impresionante la Verona Primavera, iar staff-ul tehnic a luat decizia ca acesta să fie inclus în lotul primei echipe din ianuarie. La scorul de 3-0 în favoarea celor de la Sassuolo, fotbalistul de 19 ani a debutat pe prima scenă a fotbalului italian. Cu 15 goluri și trei […]
Filipe Coelho şi-a aflat suspendarea după ce a intrat pe teren cu CFR Cluj şi a fost eliminat!
Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a fost suspendat o etapă, după ce a intrat pe teren la partida câştigată de formaţia lui, cu 3-1, contra lui CFR Cluj, în sferturile de finală ale Cupei României. După golul de 3-1 marcat de Ştefan Baiaram (23 de ani), Coelho nu s-a mai putut abţine, […]
Veste bună pentru FCSB! O echipă cu care campioana se luptă pentru baraj nu poate participa în cupele europene
FCSB a primit o veste bună, în condiţiile în care speră să prindă barajul pentru cupele europene din play-out. UTA, echipă aflată în prezent pe locul 9 în campionat, cu 42 de puncte, nu va aplica pentru licenţa UEFA. UTA e la 4 puncte, în acest moment, în spatele FCSB-ului. Campioana ultimelor două sezoane speră […]
Marius Marin, transfer la o forţă a Europei. Negocierile sunt confirmate: "Va pleca în iunie"
Marius Marin (27 de ani) este foarte aproape de mutarea carierei. Titular al echipei naţionale, fotbalistul român este dorit de o echipă de tradiţie din La Liga, Sevilla! Marius Marin ar putea ajunge în vară la Sevilla, ca jucător liber de contract, a anunţat Antena Sport în ură cu câteva zile. Acum informaţia este tratată […]
Shining Crown a apărut în sălile de jocuri fizice și a făcut tranziția spre online fără să piardă nimic din popularitate. Într-o industrie unde sloturile noi apar săptămânal, acest joc EGT rămâne constant în topuri. Ce îl ține relevant? Un format simplu care funcționează Shining Crown are cinci role, trei rânduri și zece linii de […]
Campionul Suediei cu echipa care l-a dat fotbalului pe Zlatan Ibrahimovic a ajuns în Liga 1
UTA Arad îşi întăreşte compartimentul ofensiv cu Patriot Sejdiu. Fotbalistul a semnat, joi dimineaţă, un contract valabil până în vara anului 2027. Are 25 de ani şi este campion al Suediei. S-a format la academia clubului Malmö FF, una dintre cele mai importante din fotbalul sued
“Ești ca pe scaunul electric”. O echipă din Formula 1 are probleme mari cu mașina: “Poate cauza răni permanente” # Antena Sport
Aston Martin, echipa care era văzută înainte de testele din Bahrain drept o pretendentă serioasă la un loc fruntaș în clasamentul constructorilor, are în continuare probleme cu monopostul. În săptămâna în care balul din Formula 1 va fi deschis de Marele Premiu al Australiei, cei mai importanți oameni din echipă au discutat despre problemele îngrijorătoare […] The post “Ești ca pe scaunul electric”. O echipă din Formula 1 are probleme mari cu mașina: “Poate cauza răni permanente” appeared first on Antena Sport.
Elvir Koljic a vorbit deschis despre situaţia dificilă prin care trece FCSB în acest sezon, după ce a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1, din postura de campioană. Atacantul Rapidului susţine că se bucură de “necazul” rivalei, asta pentru că giuleştenii scapă astfel de un adversar extrem de dificil în lupta pentru titlu. Rapidiştii se […] The post Rapidiştii se bucură că au scăpat de FCSB în play-off: “Cum a zis și Săpunaru” appeared first on Antena Sport.
Irak ar putea rata barajul pentru World Cup 2026, din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Antena Sport
Închiderea spaţiului aerian irakian cauzată de războiul din Orientul Mijlociu ameninţă participarea Irakului la barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026, programat pe 31 martie la Monterrey, Mexic. World Cup 2026 e exclusiv în Universul Antena. Irakienii, care urmează să înfrunte câştigătoarea meciului Bolivia-Surinam (26 martie) la Monterrey pe 31 martie, se tem că nu […] The post Irak ar putea rata barajul pentru World Cup 2026, din cauza războiului din Orientul Mijlociu appeared first on Antena Sport.
Sorin Cârțu, reacție după ce Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Univ. Craiova: “Acolo găsiți cheia” # Antena Sport
Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, a oferit o reacție după ce Ștefan Baiaram a anunțat după meciul cu CFR Cluj că va pleca de la club. Oficialul oltenilor a “redirecționat” întrebarea către ceilalți membri din conducerea echipei și a vorbit pe scurt și despre clauza fotbalistului de 23 de ani. “La […] The post Sorin Cârțu, reacție după ce Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Univ. Craiova: “Acolo găsiți cheia” appeared first on Antena Sport.
Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile # Antena Sport
Kader Keita a primit control judiciar după ce a lovit o femeie de 67 de ani pe trecerea de pietoni şi a ales apoi să plece de la locul accidentului, înainte de venirea poliţiei. Titi Aur a văzut imaginile şi a analizat totul din punct de vedere al specialistului. În urma accidentului, femeia ar fi […] The post Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile appeared first on Antena Sport.
Un star de la Paris Saint-Germain i-a “închis ușa în nas” lui Real Madrid: “Ar fi prostesc să plec!” # Antena Sport
Real Madrid avea mai multe ținte în vederea unor transferuri pentru vara viitoare, iar pe lista “galacticilor” se afla și unul dintre cei mai buni jucători de la Paris Saint-Germain, Vitinha. Mijlocașul portughez a vorbit recent în cadrul unei emisiuni despre posibilitatea de a ajunge pe Bernabeu și a respins categoric această narativă. Vitinha este […] The post Un star de la Paris Saint-Germain i-a “închis ușa în nas” lui Real Madrid: “Ar fi prostesc să plec!” appeared first on Antena Sport.
Max Verstappen (Red Bull), cvadruplu campion mondial de Formula 1, a declarat într-un interviu acordat înaintea Marelui Premiu al Australiei că echipa sa trebuie să fie “mai rapidă” dacă vrea să lupte pentru primele locuri în acest sezon, informează EFE. “Încerc să fac tot ce pot, suntem pozitivi şi mulţumiţi de ceea ce am făcut […] The post Max Verstappen, înainte de noul sezon de Formula 1: “Trebuie să fim mai rapizi” appeared first on Antena Sport.
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război # Antena Sport
Diana Şucu, soţia patronului de la Rapid, Dan Şucu, a comentat pe seama românilor care au revenit în ţară din zona de război din Orientul Mijlociu şi care au avut o nemulţumire de faptul că nu au primit ajutor e la stat. Mulţi dintre români s-au plâns pe aeroport şi pe reţelele de socializare că […] The post Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război appeared first on Antena Sport.
Alexandru Chipciu (36 de ani) va rata barajul cu Turcia pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Fundaşul stânga s-a accidentat în meciul de Cupa României dintre U Cluj şi Hermannstadt (2-1), din sferturile competiţiei. El a fost înlocuit după doar 20 de minute. Alexandru Chipciu reatează barajul cu Turcia […] The post Alexandru Chipciu ratează barajul cu Turcia! A venit verdictul medicilor appeared first on Antena Sport.
Oklahoma City Thunder, victorie la limită contra lui New York Knicks. Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus miercuri pe parchetul echipei New York Knicks, cu 103-100, mizând pe vedeta Shai Gilgeous-Alexander, care a reuşit a 26 de puncte, informează AFP. MVP-ul din sezonulul regular trecut şi-a trecut în cont al 124-lea meci consecutiv cu 20 de puncte sau mai mult, apropiindu-se de legendarul […] The post Oklahoma City Thunder, victorie la limită contra lui New York Knicks. Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator appeared first on Antena Sport.
Florin Tănase este unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB, însă contractul său expiră în vară, motiv pentru care în jurul său au început să apară zvonuri legate de o eventuală plecare. Recent, colaboratorul din business al mijlocașului, Florin Vulturar, a acordat câteva declarații pentru presă și a transmis că în mod cert […] The post Florin Vulturar, anunț despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB: “Cu siguranță” appeared first on Antena Sport.
Agentul lui Florin Tănase, anunț despre viitorul fotbalistului la FCSB: “Cu siguranță” # Antena Sport
Florin Tănase este unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB, însă contractul său expiră în vară, motiv pentru care în jurul său au început să apară zvonuri legate de o eventuală plecare. Recent, agentul mijlocașului, Florin Vulturar, a acordat câteva declarații pentru presă și a transmis că în mod cert roș-albaștrii vor încerca […] The post Agentul lui Florin Tănase, anunț despre viitorul fotbalistului la FCSB: “Cu siguranță” appeared first on Antena Sport.
Antrenorul revelației din Liga 1, dorit de un club de top din Europa: “Nici nu ne putem opune. Merită” # Antena Sport
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, ar putea pleca în vară de la echipa nou-promovată pe care a condus-o spre play-off în acest sezon. Tehnicianul piteștenilor e dorit de belgienii de la Genk, unul dintre cele mai bune cluburi din Belgia din ultimii ani. Bogdan Andone a înregistrat o performanță fabuloasă alături de […] The post Antrenorul revelației din Liga 1, dorit de un club de top din Europa: “Nici nu ne putem opune. Merită” appeared first on Antena Sport.
Alexandru Chipciu (36 de ani) va rata barajul cu Turcia pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Fundaşul stânga s-a accidentat în meciul de Cupa României dintre U Cluj şi Hermannstadt (2-1), din sferturile competiţiei. El a fost înlocuit după doar 20 de minute. Alexandru Chipciu reatează barajul cu Turcia […] The post Alexandru Chipciu reatează barajul cu Turcia! A venit verdictul medicilor appeared first on Antena Sport.
Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: “Va fi cu siguranţă cel mai dificil” # Antena Sport
Modificările tehnice radicale din sezonul 2026 al Formulei 1 vor fi cele mai dificile teste cu care s-au confruntat piloţii vreodată, a declarat, joi, britanicul Lewis Hamilton, de şapte ori campion mondial, conform Reuters. Reglementările privind şasiul şi unităţile de putere din F1 au trecut prin cea mai semnificativă revizuire din ultimele decenii, iar utilizarea […] The post Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: “Va fi cu siguranţă cel mai dificil” appeared first on Antena Sport.
Meci interzis cardiacilor! Două goluri marcate în minutele 90+18 și 90+20 pentru o “remontada” de vis # Antena Sport
Rijeka și Hajduk Split, două dintre cele mai bune echipe din Croația, au oferit un meci de-a dreptul dramatic în sferturile de finală ale Cupei Croației. Gazdele s-au impus cu scorul de 3-2 în timpul regulamentar la capătul unui duel în care scorul era 1-1 înainte de afișarea minutelor de prelungiri din partea a doua. […] The post Meci interzis cardiacilor! Două goluri marcate în minutele 90+18 și 90+20 pentru o “remontada” de vis appeared first on Antena Sport.
Vești bune pentru Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan. O problemă a antrenorului român, rezolvată # Antena Sport
Inter urmează să o întâlnească duminică pe AC Milan într-un duel care poate fi crucial în lupta pentru Scudetto, iar Cristi Chivu avea o mare problemă înainte de meci. Antrenorul român avea doar doi atacanți disponibili pentru partida de pe San Siro, însă acest impediment se va rezolva, în contextul în care Ange-Yoan va reveni […] The post Vești bune pentru Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan. O problemă a antrenorului român, rezolvată appeared first on Antena Sport.
“O singură echipă a încercat să joace fotbal”. Arsenal, făcută praf într-un discurs furibund de 15 minute # Antena Sport
Arsenal s-a impus la limită în fața lui Brighton în cea mai recentă etapă din Premier League și s-a distanțat provizoriu la șapte puncte de Manchester City, care s-a încurcat cu Nottingham Forest, scor 2-2. După victoria “tunarilor” cu 1-0 contra echipei lui Fabian Hurzeler, antrenorul neamț nu i-a menajat deloc pe elevii lui Mikel […] The post “O singură echipă a încercat să joace fotbal”. Arsenal, făcută praf într-un discurs furibund de 15 minute appeared first on Antena Sport.
“Uitați-vă la mine. Joc mai puțin spre deloc”. Jucătorul care n-a ezitat să își spună oful după Craiova – CFR # Antena Sport
Universitatea Craiova s-a calificat miercuri seara în semifinalele Cupei României, însă nu toți jucătorii din tabăra lui Filipe Coelho sunt 100% fericiți după succesul de pe “Ion Oblemenco”. Un exemplu verbalizat este cel al lui Alexandru Crețu, mijlocașul care după meci și-a spus oful cu privire la minutele pe care i le acordă Filipe Coelho. […] The post “Uitați-vă la mine. Joc mai puțin spre deloc”. Jucătorul care n-a ezitat să își spună oful după Craiova – CFR appeared first on Antena Sport.
Revine Marele Circ! Lista campionilor mondiali la piloţi şi constructori, din Formula 1 # Antena Sport
Germanul Michael Schumacher şi britanicul Lewis Hamilton rămân piloţii cu cele mai multe titluri de campioni în Formula 1, câte 7 fiecare, în timp ce Ferrari domină ierarhia generală a constructorilor, cu 16 titluri mondiale. Hamilton aşteaptă de cinci ani să doboare recordul. Echipa “Căluţului cabrat” a câştigat ultimul său titlu la constructori în 2008, […] The post Revine Marele Circ! Lista campionilor mondiali la piloţi şi constructori, din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
Gică Hagi, anunț surprinzător. “Regele” nu merge la Turcia – România, barajul pentru Cupa Mondială # Antena Sport
Gică Hagi a acordat recent mai multe declarații în fața presei și a discutat printre altele și despre naționala României și barajul pentru Cupa Mondială. În acest sens, “Regele” a făcut un anunț care poate fi interpretat drept extrem de surprinzător, și anume că nu va merge la meciul contra Turciei din semifinalele play-off-ului pentru […] The post Gică Hagi, anunț surprinzător. “Regele” nu merge la Turcia – România, barajul pentru Cupa Mondială appeared first on Antena Sport.
Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea # Antena Sport
Virgil Ghiţă (27 de ani) este aproape de transferul carierei. Aflat la Hannover, în Zweite Bundesliga, fundaşul cotat la 2 milioane de euro poate ajunge în Major League Soccer. Cumpărat de germani pentru 700.000 de euro de la Cracovia, internaţionalul român va fi urmărit la următorul meci al lui Hannover de către o delegaţie trimisă […] The post Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea appeared first on Antena Sport.
Revine Serena Williams în tenis? Novak Djokovic: “Cred că da! Toată lumea îşi doreşte” # Antena Sport
Serena Williams “va reveni” în circuit, speră Novak Djokovic, care a onorat, miercuri la Indian Wells, “una din cele mai mari sportive din istorie”, relatează AFP. “Revine? Cred că va reveni, nu am vorbit cu ea, dar am un presentiment că o va face. Rămâne de văzut unde şi când, dacă va fi la simplu […] The post Revine Serena Williams în tenis? Novak Djokovic: “Cred că da! Toată lumea îşi doreşte” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă “Cobra” # Antena Sport
Gigi Becali își dorește să o revoluționeze pe FCSB după ce echipa sa a ratat în premieră play-off-ul, iar patronul vrea să îl aducă alături de club pe Adrian Ilie. Latifundiarul din Pipera i-ar fi pregătit inclusiv oferta celui poreclit “Cobra”, care vrea să discute și cu Mihai Stoica până să dea un răspuns exact. […] The post Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă “Cobra” appeared first on Antena Sport.
Cristiano Bergodi (61 de ani) a primit o suspendare de o lună după ce a sărit la bătaie cu Cordea, la finalul derby-ului dintre CFR Cluj şi U Cluj (3-2). Ţinând cont că duelul cu FCSB se va disputa pe 7 martie, la fix o lună de la partida cu CFR Cluj (7 februarie), conducerea […] The post Cristiano Bergodi a aflat răspunsul de la LPF, înainte de meciul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2 la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat românca # Antena Sport
Jaqueline Cristian (locul 35 WTA) s-a calificat, joi, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Cristian a învins-o pe sportiva indoneziană Janice Tjen (39 WTA), scor 4-6, 6-4, 7-6 (8-6). Meciul a durat 2 ore şi 46 de minute. Primul set a fost adjudecat de Tjen, care a reușit […] The post Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2 la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat românca appeared first on Antena Sport.
Arsenal și Chelsea, victorii în Premier League. Manchester City, remiză după ce a condus de două ori # Antena Sport
Manchester City a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Nottingham Forest, într-un meci din etapa a 29-a din Premier League. Manchester City a marcat prin Semenyo, minutul 31, şi Rodri, minutul 62. Pentru Nottingham Forest au înscris Gibbs-White şi Anderson, în minutele 56, respectiv 76. Arsenal și Chelsea, victorii cu Brighton […] The post Arsenal și Chelsea, victorii în Premier League. Manchester City, remiză după ce a condus de două ori appeared first on Antena Sport.
