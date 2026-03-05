Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: “Va fi cu siguranţă cel mai dificil”

18:20

Al doilea în topul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Argentinei, Gabriel Batistuta s-a orientat către o carieră departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Cu succes! Fostul atacant este acum o figură proeminentă în sectorul agricol din oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe. O viaţă departe de terenurile de […] The post Gabriel Batistuta s-a reprofilat! Afacerea cu care are un succes uriaş atacantul “răpus” de România în 1994 appeared first on Antena Sport.