Patru compartimente UPU vor primi finanțare directă de la bugetul de stat. Anunţul lui Rogobete

Piaţa muncii nu mai e nici pe departe ce-a fost odată. Totul s-a schimbat în ultimii ani, de la cerinţele salariaţilor, până la modul în care angajatorii se adaptează. Munca remote, de exemplu, este astăzi visul angajaţilor moderni. Un laptop, o conexiune bună la internet şi un birou improvizat oriunde în lume. Desigur, sună ideal, poate părea o libertate deplină - să fii un "nomad digital". Pentru alţii însă, "biroul de oriunde" înseamnă, de fapt, aceeaşi masă din sufragerie, fără drumuri, fără conversaţii cu colegii şi de multe ori fără pauze reale. Aşa se ajunge ca libertatea promisă să se transforme, de fapt, într-o capcană: singurătate, sedentarism, izolare şi chiar burn-out. Cum găsim echilibrul, aflăm astăzi din poveştile unor angajaţi care le-au văzut şi le-au trăit pe toate, în exclusivitate pentru Observator 16.