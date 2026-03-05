Nicuşor Dan spune că "nu se pune problema" ca România să găzduiască elemente nucleare "în viitorul mediu"
ObservatorNews, 5 martie 2026 21:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că "nu se pune problema" găzduirii unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României "pe termen mediu". Şeful statului a reiterat faptul că România este protejată de umbrela nucleară a NATO.
Nicuşor Dan, despre economia românească: "management nu prea fericit şi nu suficient capital" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că principalele probleme ale economiei româneşti sunt managementul "nu cel mai fericit" şi capitalul insuficient, afirmaţia fiind făcută la un eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română cu ocazia Zilei solidarităţii româno-polone, informează Agerpres.
Nicușor Dan dă asigurări: România va avea buget în martie. Ce spune despre tensiunile din coaliţie # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a declarat că România va avea bugetul de stat adoptat în luna martie, în ciuda disputelor din coaliția de guvernare pe tema alocărilor financiare. Șeful statului a precizat că a discutat cu reprezentanții partidelor din coaliție și a dat asigurări că proiectul de buget va fi finalizat în această lună, chiar dacă dezbaterile privind cheltuielile continuă.
Fosta soţie a lui Ponta, după ce fiica lor nu a putut pleca din Oman: Au zis că nu dă bine să fie în avion # ObservatorNews
Daciana Sârbu, fosta soţie a lui Victor Ponta, a reacționat după ce fostul premier a acuzat că fiica lor nu a fost lăsată să urce într-un avion care urma să o aducă în România din Oman, susținând că ministrul de Externe Oana Ţoiu ar fi intervenit în acest sens.
Consilier local al PSD Argeș, găsit mort în casă, lângă arma pe care o deținea legal. Ar fi lăsat şi un mesaj # ObservatorNews
Un consilier local al PSD din județul Argeș a fost găsit împușcat în cap, joi, în locuința sa din comuna Mihăești. Bărbatul avea 46 de ani și era membru al Partidului Social Democrat. Lângă trupul său a fost descoperită arma pe care o deținea legal.
Experiențe inedite de 8 Martie. Ce activități au devenit trend printre femei și cât costă # ObservatorNews
Un 8 Martie altfel - este trendul care predomină în acest an de Ziua Femeii. Activităţile de wellness şi dezvoltare personală dar şi atelierele creative iau locul ieşirilor cu fetele până târziu în noapte. Preţurile pornesc de la 100 de lei, iar locurile sunt tot mai puţine.
Prima concediere în guvernul SUA. Trump o înlocuieşte pe Noem de la Departamentul pentru Securitate Internă # ObservatorNews
Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, unul dintre principalii oficiali implicați în aplicarea politicii stricte privind imigrația a președintelui Donald Trump va părăsi funcția, a anunțat joi liderul de la Casa Albă. Decizia marchează o schimbare importantă în administrație și ridică întrebări despre direcția viitoare a politicii republicane în domeniul imigrației.
Judeţul din România promovat la cel mai mare târg de turism din lume, cu experiențe urbane și turism rural # ObservatorNews
Judeţul Timiş a fost promovat în aceste zile la unul dintre cele mai importante evenimente internaționale din industria turismului, prin intermediul standului oficial al Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), relatează Mediafax.
Hotărâre definitivă în cazul fraţilor Mocanu. Vor fi extrădaţi în România pentru a-şi executa pedepsele # ObservatorNews
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său vor fi extrădaţi în România pentru a-şi executa pedepsele de 4 şi 7 ani de închisoare, primite în dosarul de tentativă de omor. Decizia a fost luată de instanţa supremă din Italia, în baza solicitării autorităţilor române. Cei doi au fugit din ţară înainte de condamnare. Hotărârea este definitivă.
Trump vrea să fie implicat direct în alegerea noului lider al Iranului: "Fiul lui Khamenei este inacceptabil" # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să aibă un cuvânt de spus în alegerea viitorului lider al Iranului, după moartea ayatollahului Ali Khamenei în urma atacurilor aeriene lansate de SUA și Israel. Într-un interviu acordat publicației Axios, Trump a afirmat că nu acceptă varianta ca fiul liderului iranian, Mojtaba Khamenei, să îi succeadă și a insistat că Washingtonul trebuie să fie implicat în procesul de desemnare a noului conducător de la Teheran.
Reacția Ungariei după amenințarea lui Zelenski la adresa lui Orban: "Ungaria nu poate fi șantajată" # ObservatorNews
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a acuzat joi că președintele ucrainean Volodimir Zelenski "a depășit orice limită" după declarații interpretate la Budapesta drept o amenințare la adresa premierului ungar Viktor Orban.
Platforma BucureştiVerde, noul instrument prin care pot fi semnalate tăierile ilegale de copaci # ObservatorNews
Grupul Civic Parcul IOR Dispare a lansat astăzi BucureştiVerde.ro, o platformă digitală prin care locuitorii Bucureştiului pot raporta tăieri şi toaletări ilegale de copaci şi pot verifica avizele de tăiere şi toaletare din oraş. Platforma îşi propune să fie un instrument de presiune civică pentru aplicarea reală a legislaţiei în vigoare, se arată în comunicatul de presă al grupului civic.
Patru compartimente UPU vor primi finanțare directă de la bugetul de stat. Anunţul lui Rogobete # ObservatorNews
Patru compartimente de primiri urgențe din spitale din țară vor primi finanțare directă de la bugetul de stat, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat ordinul care include aceste unități în sistemul național de finanțare. Decizia vizează spitale din Craiova, Borșa, Brad și Dorohoi și are ca scop asigurarea unor resurse dedicate pentru tratarea rapidă a pacienților și reducerea presiunii asupra marilor Unități de Primiri Urgențe.
RCA de la magazin, poştă sau furnizorii de energie. Brokerii, nemulţumiţi: "Dă loc falsurilor" # ObservatorNews
RCA de la magazinul din colţ, de la poştă sau de la furnizorii de energie. În viitorul apropiat, aşa am putea încheia poliţele obligatorii. Autorităţile lucrează la un set de norme care să le permită mai multora să vândă asigurări. Astfel, în teorie, tarifele ar putea să scadă.
ANIMAŢIE. Operaţiune spectaculoasă la barajul Vidraru: zeci de tone mutate cu elicopterul # ObservatorNews
Imagini rare cu barajul Vidraru, aşa cum nu l-aţi mai văzut. Am urcat în elicopterul care a transportat piese grele de o tonă de la buza barajului şi până la priza de apă a hidrocentralei. Se munceşte la foc continuu în şantier, ar trebui ca la toamnă lacul de acumulare să fie din nou plin.
Idei de cadouri pentru 8 Martie. Darurile care au devenit din ce în ce mai populare # ObservatorNews
În 2026, cadourile de 8 Martie nu mai sunt doar tradiționale. Află care sunt darurile care cuceresc inimile femeilor și cum poți transforma această zi într-un moment memorabil.
O britanică îndrăgostită de România vrea ca româna să fie predată în școlile engleze: Este o moștenire antică # ObservatorNews
La colţul străzii, la piaţă, pe şantier, în Uber, dar şi în inima districtului financiar din Londra, se vorbeşte în română. E a treia cea mai vorbită limbă din Regat, după engleză şi poloneză. O britanică îndrăgostită de ţara noastră se luptă să obţină introducerea limbii române drept opţiune de studiu în învăţământul secundar. Câţiva politicieni laburişti au pus şi ei umărul, dar decizia finală le va aparţine şefilor din educaţie. O petiţie de susţinere a iniţiativei strânge deja semnături.
Cum putem opri valul de ură din mediul online. Mihai Morar: "Indignarea și furia circulă mult mai repede" # ObservatorNews
Din spatele tastaturii, ura prinde curaj. Amenințări, jigniri și mesaje violente ajung la artiști, jurnaliști, persoane publice, dar și la oameni obișnuiți. Unele depășesc orice limită. Vorbesc despre moarte, răzbunare şi violență. Iar realitatea este și mai tulburătoare: în spatele multor conturi nu sunt adolescenți rebeli, ci mame, tați și chiar bunici. Polițiștii îi încurajează pe cei amenințați să depună plângere. Sonia Simionov, jurnalist Observator, a inițiat un demers de conștientizare și cere soluții pentru ca acest fenomen, tot mai prezent online, să fie ținut sub control.
Ziua de 8 Martie 2026 este momentul perfect pentru a transmite cele mai sincere urări femeilor dragi din viața ta. Mesaje speciale, gânduri frumoase și felicitări personalizate pot aduce zâmbete și emoții de neuitat.
Despăgubiri de 400.000 de euro după moartea unei fetiţe de 4 ani, la spital. Medicul nu a respectat protocolul # ObservatorNews
La 12 ani după ce o fetiță de doar patru ani a murit la spital, familia ei ar putea primi despăgubiri de 400 de mii de euro. Instanța a decis că atât medicul care a gestionat cazul, cât și spitalul sunt responsabili moral pentru tragedie. Deși nu a fost vorba de malpraxis, judecătorii arată că doctorul de gardă ar fi trebuit să cheme un specialist, așa cum prevede protocolul. Decizia nu este însă definitivă și poate fi contestată.
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere # ObservatorNews
După ce imaginile crunte de la lagărul de exterminare de la Suraia au şocat o ţară întreagă, procurorii au continuat ancheta şi la alte adăposturi ai căror proprietari au transformat eutanasierea bietelor animale într-o afacere de milioane. Mascaţii au descins în 20 de locuri din 4 judeţe şi au săltat nouă indivizi suspectaţi că au încasat bani publici să rezolve problema animalelor fără stăpân. În loc să încerce să-i dea spre adopţie, i-au ucis. Atât de prolifică era afacerea că proprietarul unui adăpost din Giurgiu a încercat să îşi autorizeze un incinerator, să şteargă mai uşor urmele măcelului.
Înscrierea în clasa pregătitoare 2026-2027. Calendar şi acte necesare. Ce copii trebuie înscrişi # ObservatorNews
Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027 începe conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, iar părinții trebuie să știe ce acte sunt necesare și ce copii trebuie înscriși. Planificarea din timp asigură o experiență fără stres pentru familie și copil.
Grindeanu face sondaj dacă să plece Bolojan, deşi premierul a inclus în Buget ajutoarele cerute de PSD # ObservatorNews
Negocierile pentru Buget au ascuţit toate cuţitele în Coaliţie. PSD ameninţă că rupe alianţa, chiar dacă Executivul a găsit bani pentru pensionarii cu venituri reduse. Liderii PSD cer însă o sumă de peste 3 miliarde lei prin care să acopere si alte categorii defavorizate. În plin război politic, Sorin Grindeanu face un sondaj pe facebook. Liderul PSD întreabă românii dacă Ilie Bolojan ar trebui demis de la Şefia Guvernului.
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul # ObservatorNews
Războiul din Orientul Mijlociu ne costă tot mai mult la pompă. Motorina se apropie de 9 lei şi de la o zi la alta preţurile tot cresc. Am putea plăti şi 600 de lei pentru un plin, iar specialiştii spun că Guvernul ar trebui acum mai mult ca niciodată să reducă accizele pentru a mai tempera scumpirile. Nu de alta, dar statul oricum primeşte mai mult de jumătate din banii pe care îi cheltuim pe alimentare.
Iranul spune că Imamul Mahdi le-a cerut să "verse sângele sioniştilor". Trump dă nota 15 până acum războiului # ObservatorNews
Iranul atacă în rafală ţările din Orientul Mijlociu după scufundarea navei amiral de către Statele Unite. În această dimineaţă, dronele au lovit în premieră Azerbaidjanul, iar o rachetă balistică a căzut în Dubai. După şase zile de lupte, bilanţul a depăşit 1.200 de victime în Iran, iar regimul islamic ameninţă ţările europene că vor plăti dacă nu se declară împotriva conflictului. Drept răspuns, Spania, Italia şi Olanda au trimis nave de război pentru a apăra Ciprul. Şeful NATO spune însă că nu se impune deocamdată activarea Articolului 5. Aflat în vizită la Varşovia, preşedintele Nicuşor Dan a spus că nu va convoca CSAT-ul pentru că ţara noastră nu este direct ameninţată.
Copii cu nevoi speciale, abuzaţi la Şcoala Sfântul Nicolae. O fetiţă a înregistrat ororile # ObservatorNews
Abuz, umilinţe şi nedreptăţi crunte la o şcoală pentru copii cu nevoi speciale din Capitală. E locul în care cei mici ar fi trebuit să se simtă în siguranță, iar educatoarele să-i protejeze. În schimb, au fost filmate în timp ce predau lecţia terorii, ţipă la ei şi îi smucesc. Strigătele celor mici se petreceau între zidurile unei școli despre care se spune că e cea mai bună. Părinții cer acum dreptate. Au depus deja mai multe plângeri la poliţie şi au sesizat Protecţia Copilului. Poliția a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului şi purtare abuzivă.
În 2026, cuplurile care doresc să divorțeze amiabil pot alege procedura la notar, evitând procesele lungi din instanță. Taxele nu sunt însă identice pentru toate cazurile, iar prețul final depinde de mai mulți factori.
Data alegerilor parlamentare din Ungaria a fost stabilită oficial. Pe 12 aprilie 2026, cetățenii sunt chemați la vot într-un scrutin care ar putea schimba echilibrul politic din țară și ar putea pune capăt dominației lui Viktor Orbán.
Peștele este un aliment sănătos, dar riscul unui os prins în gât nu trebuie neglijat. Medicii recomandă pași simpli și siguri pentru eliminarea osului și prevenirea unor complicații grave, mai ales în cazul copiilor.
Specii de peşte cu puţine oase. Care sunt cele mai bune alegeri pentru copii şi nu numai # ObservatorNews
Peștele este un aliment sănătos și recomandat de medici, dar pentru copii alegerea poate fi dificilă din cauza oaselor. Specialiștii recomandă anumite specii cu oase rare, care sunt ideale pentru meniul zilnic al celor mici și pentru adulți deopotrivă.
Achiziția unui loc de veci poate fi o surpriză pentru mulți români. În 2026, prețurile diferă între cimitirele publice și cele private, iar lipsa unui loc rezervat poate genera întârziere sau taxe suplimentare în momentul înmormântării.
Zelenski îl amenință pe Orban că ar putea trimite armata după el dacă nu deblochează ajutorul pentru Ucraina # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un mesaj dur la adresa premierului Ungariei, Viktor Orban, sugerând că dacă Budapesta continuă să blocheze ajutorul pentru Ucraina, armata i-ar putea face "o vizită".
Vremea de mâine 6 martie. Maxime de până la 15°C la început de primavară, dar și nopți cu temperaturi negative # ObservatorNews
Vremea se menține relativ blândă la început de martie, însă nu vor lipsi schimbările termice de la o regiune la alta. Meteorologii anunță cer variabil, rafale de vânt mai puternice în estul țării și în zona montană, dar și temperaturi care pot coborî până la -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, maximele vor ajunge până la 15 grade, iar ceața își va face apariția pe arii restrânse.
Iranienii din România au protestat la Bucureşti: "Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim Preşedintelui" # ObservatorNews
Peste 100 de persoane au protestat joi, 5 martie, în fața Ambasadei Iranului din București, cerând înlăturarea actualului regim de la Teheran. Membri ai comunităţi iraniene au venit la protest cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite, relatează The Associated Press, citat de Agerpres.
Ce rezerve de combustibil are România. Ministru: Dacă nu mai rafinăm și importăm nimic, ne ajung 5 luni # ObservatorNews
România dispune de rezerve de combustibil suficiente pentru aproximativ cinci luni, chiar și în scenariul ipotetic în care nu s-ar mai rafina sau importa deloc benzină sau motorină, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a precizat că țara are în prezent stocuri strategice și tehnice de peste 3 milioane de tone de combustibil, în timp ce Guvernul încearcă să limiteze creșterea prețurilor la pompă și să mențină stabilitatea pe piața energiei.
Wizz Air prelungeşte suspendarea zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman până duminică # ObservatorNews
Wizz Air prelungeşte suspendarea tuturor zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman până duminică, 15 martie, inclusiv. Cursele din Regatul Unit către Jeddah şi Medina vor fi reluate din 8 martie, potrivit planificării, au anunţat, joi, reprezentanţii operatorului aerian.
Răsturnare de situaţie în cazul dronei care a lovit baza aeriană din Cipru. Nu a fost lansată din Iran # ObservatorNews
Drona Shahed care a lovit baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic. Iniţial, se afirmase că drona ar fi lovit o pistă aeriană, însă Marea Britanie a confirmat că un hangar al aerodromului a fost lovit, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.
Comunitatea de iranieni din România la protest: sloganul controversat "Să facem Iranul măreţ din nou" # ObservatorNews
Peste 100 de persoane au protestat joi, 5 martie, în fața Ambasadei Iranului din București, cerând înlăturarea actualului regim de la Teheran. Membri ai comunităţi iraniene au venit la protest cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite, relatează The Associated Press, citat de Agerpres.
Când îți planifici vacanța și te gândești la locuri frumoase de vizitat, toaletele publice nu sunt, de regulă, printre atracțiile turistice. Cu toate acestea, băile unui centru comercial au fost desemnate printre cele mai spectaculoase din lume, iar aspectul lor este complet diferit de cel al toaletelor obișnuite din malluri. Ele se află la etajul al șaselea al centrului comercial Deji Plaza, situat în districtul Xuanwu din Nanjing, China.
Dronele Ucrainei, la mare căutare pentru a contracara Iranul. "Târgul" propus de Zelenski americanilor # ObservatorNews
Ucraina a dezvoltat în ultimii ani drone ieftine, produse în masă, pentru a lupta împotriva dronelor rusești Shahed/Geran. Acum, SUA și țările din Golf vor să le cumpere, după ce şi-au dat seama că rachetele Patriot sunt prea scumpe pentru a fi folosite la doborârea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, relatează Financial Times.
Cum ne afectează munca de acasă viaţa socială: psihoterapeuţii avertizează că dezvoltă relaţii superficiale # ObservatorNews
Felul în care lucrăm s-a schimbat mult în ultimii ani. Așteptările angajaților sunt diferite, iar companiile încearcă să țină pasul cu noile realități. Tot mai des, munca remote este văzută ca varianta ideală: un laptop, internet și libertatea de a lucra de oriunde. În practică însă, "biroul de oriunde" ajunge adesea să fie aceeași masă de acasă. Fără navetă, fără interacțiunile de la birou și, uneori, fără pauze clare între muncă și timpul personal. Astfel, flexibilitatea promisă poate veni și cu provocări neașteptate.
Dacă locuiești la casă și ai investit într-un solar pentru legume, știi cât de repede îți poate compromite condensul munca. Dimineața găsești picături pe folie, frunze ude și un aer greu, încărcat. În câteva zile apar pete pe frunze, mucegai sau mană, iar producția scade.
Oraşul din România care reduce impozitele locale cu până la 50%. Cine plăteşte mai puţin în 2026 # ObservatorNews
Consiliul Local Galați a aprobat reduceri semnificative ale impozitelor locale pentru mai multe categorii de contribuabili. Persoanele cu dizabilități, proprietarii de locuințe vechi și cei care își plătesc taxele integral până la 31 martie vor beneficia de diminuări cuprinse între 10% și 50%, potrivit unei hotărâri adoptate joi de aleșii locali.
Simona Neumann a adus Timişoarei titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2023. Acum are un nou proiect # ObservatorNews
Vă prezentăm acum episodul patru din seria femeilor eroine care au schimbat faţa comunităţii din care provin. O cunoaştem azi pe Simona Neumann, cea care a adus oraşului Timişoara titlul de "Capitală Europeană a Culturii" în 2023. Luptă de când se ştie pentru promovarea României pe plan internaţional, pentru a aduce în faţa lumii frumuseţile ascunse din ţara noastră. De trei ani, obiectivul camerei îi este cel mai bun prieten. Acum lucrează la un nou proiect: candidatura Banatului la titlul de "Regiune Gastronomică Europeană".
Cele mai căutate joburi în 2026. Criteriul pe care tot mai mulţi români îl vor când îşi aleg locul de muncă # ObservatorNews
Piaţa muncii nu mai e nici pe departe ce-a fost odată. Totul s-a schimbat în ultimii ani, de la cerinţele salariaţilor, până la modul în care angajatorii se adaptează. Munca remote, de exemplu, este astăzi visul angajaţilor moderni. Un laptop, o conexiune bună la internet şi un birou improvizat oriunde în lume. Desigur, sună ideal, poate părea o libertate deplină - să fii un "nomad digital". Pentru alţii însă, "biroul de oriunde" înseamnă, de fapt, aceeaşi masă din sufragerie, fără drumuri, fără conversaţii cu colegii şi de multe ori fără pauze reale. Aşa se ajunge ca libertatea promisă să se transforme, de fapt, într-o capcană: singurătate, sedentarism, izolare şi chiar burn-out. Cum găsim echilibrul, aflăm astăzi din poveştile unor angajaţi care le-au văzut şi le-au trăit pe toate, în exclusivitate pentru Observator 16.
UE ia în calcul acordarea unui ajutor financiar Kievului pentru repararea conductei Drujba # ObservatorNews
Uniunea Europeană analizează acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei petroliere Drujba. Acest lucru se întâmplă în contextul în care Ungaria şi Slovacia blochează sprijinul pentru Kiev şi sancţiunile împotriva Rusiei până la reluarea livrărilor de petrol prin această conductă, scrie Bloomberg, citat de Agerpres.
Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ce prevede noul OUG # ObservatorNews
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care modifică Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Actul normativ introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu au un loc de muncă și nu urmează studii sau formare profesională (NEET), dacă se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată. Totodată, măsura prevede extinderea sprijinului acordat pentru angajarea persoanelor vulnerabile, a anunțat joi Ministerul Muncii, potrivit Agerpres.
O nouă baterie dezvoltată în China ar putea duce autonomia mașinilor electrice la peste 1.000 km # ObservatorNews
Cercetători din China au testat o baterie solid-state de nouă generaţie, care ar putea creşte semnificativ autonomia maşinilor electrice, depăşind în viitor 1.000 de kilometri cu o singură încărcare. Tehnologia, dezvoltată de oameni de ştiinţă de la Universitatea Nankai din Tianjin, a fost deja instalată într-un vehicul real şi testată în condiţii de drum, potrivit unui comunicat al instituţiei, citat de Live Science, relatează Agerpres.
SUA poate utiliza "temporar" bazele franceze din Orientul Mijlociu, confirmă Statul Major francez # ObservatorNews
Franţa a autorizat "temporar" prezenţa avioanelor şi altor tipuri de aeronave americane la bazele sale militare din Orientul Mijlociu, a declarat Statul Major francez joi pentru AFP, potrivit Agerpres. O purtătoare de cuvânt a subliniat că "aceste aeronave" contribuie la protecţia partenerilor Franţei din Golf.
Victor Ponta susţine că Oana Ţoiu nu i-a lăsat fiica să se întoarcă acasă din Oman. Reacţia ministrului # ObservatorNews
Fostul premier Victor Ponta a declarat că ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a dat-o jos din autocar pe fiica sa, care se afla în Dubai şi urma să ajungă în România. Ţoiu afirmă însă că doar s-au aplicat criteriile stabilite "în mod transparent" la începutul războiului din Iran, privind repatrierile.
