Cum a fost surprins Radu Drăgușin după ce a fost lăsat în afara lotului la Tottenham - Crystal Palace
Sport.ro, 5 martie 2026 22:20
Tottenham joacă acum contra lui Crystal Palace, în runda cu numărul 29 din Premier League, LIVE pe VOYO.
Acum 15 minute
22:40
”Care e secretul vostru?” Reacția buzoienilor după ce Dinamo a eliminat-o pe Metalul din Cupa României # Sport.ro
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Metalul Buzău.
Acum 30 minute
22:30
Meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău (1-0) a stabilit ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României.
Acum o oră
22:20
Cum a fost surprins Radu Drăgușin după ce a fost lăsat în afara lotului la Tottenham - Crystal Palace # Sport.ro
Tottenham joacă acum contra lui Crystal Palace, în runda cu numărul 29 din Premier League, LIVE pe VOYO.
22:00
Meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău (1-0) a stabilit ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României.
Acum 2 ore
21:50
Ce premiu de consolare a primit Ilia Malinin, ”Zeul” patinajului artistic, după ce a încheiat pe opt la JO de iarnă: ”Sunt profund onorat” # Sport.ro
Ilia Malinin, supranumit ”Zeul” patinajului artistic, a avut un program liber la patinaj artistic, în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortona, catastrofal!
21:20
Radu Drăgușin, nici măcar pe bancă la Tottenham - Crystal Palace! Explicația lui Igor Tudor # Sport.ro
Tottenham primește vizita lui Crystal Palace, în această seară, de la ora 22:00. Partida din cadrul undei #29 din Premier League va fi transmisă în direct de VOYO.
21:10
Victor Osimhen (27 de ani) ar putea fi protagonistul unui transfer spectaculos, la scurt timp după ce a fost transferat definitiv de Galatasaray.
21:10
Știm prima semifinală din Cupa României.
Acum 4 ore
20:40
Gustavo Marques (24 de ani), fundașul brazilian de la Red Bull Bragantino, a primit o sancțiune drastică pentru declarațiile sexiste la adresa arbitrei Daiane Muniz.
20:10
Partida dintre Tottenham Hotspur și Crystal Palace din Premier League, LIVE pe VOYO de la ora 22:00.
20:00
Ce se întâmplă cu Finalissima, după ce a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu. Anunțul UEFA despre Argentina - Spania # Sport.ro
UEFA a anunţat că susţine, în continuare, ca meciul dintre Argentina şi Spania, cunoscut sub numele de Finalissima, să fie găzduit de Qatar, ţară vizată de rachete iraniene în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AP.
19:50
Anunț războinic înaintea play-off-ului din Superliga: "N-avem voie să pierdem niciun meci!" # Sport.ro
O etapă a mai rămas de disputat din sezonul regulat al Superligii, iar cele șase echipe care vor participa în play-off sunt deja cunoscute.
19:50
Acesta va fi coleg de echipă cu alți trei români, care evoluează pe același post.
19:10
Gareth Bale, dezvăluire după aproape 20 de ani! Accidentarea ținută ascunsă toată cariera # Sport.ro
Gareth Bale, fostul mare fotbalist galez de la Tottenham și Real Madrid, s-a retras în 2023, când avea doar 33 de ani.
19:00
Gigi Becali a făcut anunțul: ȘAPTE jucători rămân sigur la FCSB: ”Mai avem nevoie de 5-6” # Sport.ro
În nouă ani cu noul format al Superligii cu play-off și play-out, FCSB a fost singura echipă care a prins, de fiecare dată, un loc în ”TOP 6”.
Acum 6 ore
18:50
"Le iubeam! Am avut niște veri grozave". Dezvăluiri terifiante ale lui Lamar Odom: drogurile l-au distrus și era să moară # Sport.ro
Fostul baschetbalist Lamar Odom, dezvăluiri terifiante.
18:40
”Vedeta” Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina și-a schimbat viața radical.
18:40
Rapid primește o veste bună.
18:00
Un campion mondial, iritat de Cristi Chivu: "Nu îl înțeleg! Se aștepta că o să-l aplaudăm?" # Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, și-a atras mai multe critici în ultimele săptămâni, după derby-ul cu Juventus și eliminarea din Liga Campionilor.
18:00
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
17:50
Întrebat dacă se transferă la Real Madrid, fotbalistul a rupt tăcerea: ”Aș fi prost dacă aș pleca de aici” # Sport.ro
Vitinha (26 de ani) este legitimat la Paris Saint-Germain din vara lui 2022.
17:40
Giani Kiriță a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Andrei Nicolescu: ”Am putea să lucrăm împreună?” # Sport.ro
Giani Kiriță (46 de ani) spune că s-a interesat recent de o posibilă revenire la Dinamo și a purtat chiar și o discuție cu președintele clubului.
17:30
Echipa României va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în grupa C a competiţiei regionale Europa/Africa I, în cadrul Billie Jean King Cup, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc joi, la Londra.
17:20
Va mai evolua Kader Keita la Rapid? Ce spune Victor Angelescu, la o zi după decizia instanței # Sport.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul de la Rapid, traversează o perioadă delicată după ce a fost implicat într-un accident rutier și a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani.
17:10
Va mai juca Kader Keita la Rapid? Ce spune Victor Angelescu, la o zi după decizia instanței # Sport.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul de la Rapid, traversează o perioadă delicată după ce a fost implicat într-un accident rutier și a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani.
17:00
UTA Arad a anunțat un transfer impresionant joi, 5 martie.
17:00
Cristian Chivu (45 de ani) a preluat-o la începutul lui iunie 2025 pe Inter Milano.
Acum 8 ore
16:50
Umit Akdag (22 de ani), fostul internațional U21 al României, joacă meci de meci titular în campionatul Turciei, la Alanyaspor.
16:40
FCSB va juca în premieră în play-out.
16:30
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc în Giulești în ultima etapă din sezonul regulat al Superligii României.
16:20
Valentin Costache (27 de ani) a plecat în urmă cu două săptămâni de la UTA Arad și a semnat cu FC Noah, campioana Armeniei.
15:50
Bomba zilei pentru fotbalul românesc! Un tricolor are șanse mari să ajungă la un club uriaș din Spania # Sport.ro
Fotbalul românesc a primit o veste excelentă în cursul zilei de joi.
15:50
Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco # Sport.ro
Veste bună primită de Luis Enrique.
15:30
Patru jucători de la Dinamo vor debuta la naționala României în meciul decisiv din această lună! # Sport.ro
Naturalizările continuă în sportul nostru.
15:20
FCSB o va înfrunta pe U Cluj în ultima etapă din sezonul regulat.
15:20
Jesse Lingard, în vârstă de 33 de ani, este pe cale să semneze un nou contract.
15:10
Joyskim Dawa se află pe radarul lui Olympique Lyon, iar patronul roș-albaștrilor este gata să îl cedeze.
Acum 12 ore
14:50
Luka Modric a părăsit-o pe Real Madrid în vara anului trecut, atunci când a semnat liber de contract cu AC Milan.
14:40
Fostul fotbalist al Barcelonei lucrează într-un magazin.
14:30
All-in pentru naționala României! Fotbalistul născut în străinătate a primit aprobarea FIFA și poate fi convocat de Mircea Lucescu # Sport.ro
Tricolorii vor juca pe 26 martie cu Turcia, la Istanbul, primul meci de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
14:30
Gigi Becali îl dă sigur la FCSB, dar agentul rupe tăcerea. Ce se întâmplă cu vedeta roș-albaștrilor # Sport.ro
Agentul vedetei de la FCSB îi taie elanului lui Gigi Becali.
14:20
Real Madrid, ofertă pentru starul lui Tottenham! Anunțul jucătorului: ”Când ești mic, visezi la multe lucruri!” # Sport.ro
Starul lui Tottenham este dorit la Real Madrid.
14:20
Tottenham - Crystal Palace, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + Drăgușin & Co, la un punct de locurile retrogradabile # Sport.ro
Pronosticul și analiza lui Dan Chilom.
14:10
Alertă la Milan înaintea derby-ului cu Inter! Apărătorul „rossonerilor”, cu ochii pe „perla” lui Cristi Chivu # Sport.ro
Strahinja Pavlovic, fundașul lui AC Milan, a prefațat derby-ul de duminică împotriva lui Inter Milano și a atras atenția asupra puștiului de la Inter.
14:10
Au vreo șansă să fie convocați la națională golgheterul, cel mai bun pasator decisiv și cel mai bun dribler din Superligă? # Sport.ro
România joacă pe 26 martie primul baraj cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
13:40
După ce a refuzat mutarea la FCSB și apoi transferul său a fost respins de clubul lui Gigi Becali, fundașul român a făcut următorul pas în carieră.
13:30
Ruptură între Ștefan Baiaram și agentul său: ”Fiecare să își vadă de treaba lui!” Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Craiova # Sport.ro
După ce Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României, Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la formația din Bănie.
13:30
Banii vorbesc! Stefanos Tsitsipas nu joacă pentru oricine: "Din America de Sud n-am primit niciodată oferte bune" # Sport.ro
Grecul Stefanos Tsitsipas, locul 30 în ierarhia ATP simplu.
13:10
Războiul din Iran are consecințe nefaste în țările de regiune.
13:10
Diana Șucu, atac dur la românii blocați în Orientul Mijlociu. Ce le-a reproșat soția patronului de la Rapid # Sport.ro
Soția acționarului majoritar al Rapidului, Diana Șucu, a criticat atitudinea cetățenilor români repatriați joi din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au achitat singuri drumul spre casă.
