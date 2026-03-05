Ce ar spune Winston Churchill despre un război cu Iranul?
SportMedia, 5 martie 2026 23:40
Când Donald Trump l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer pentru că nu ar fi sprijinit suficient operațiunile americane și israeliene împotriva Iranului, a făcut-o cu o referință istorică: „Nu avem de-a face cu Winston Churchill", a spus el. Sugestia, scrie The Conversation, era clară: Churchill ar fi stat umăr la umăr cu Washingtonul într-o
• • •
23:40
Președintele SUA Donald Trump a anunțat joi seară pe rețeaua sa Truth Social destituirea șefei Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, una dintre principalele oficialități implicate în aplicarea politicii administrației americane privind imigrația. Kristi Noem, căreia i se va încredința o misiune de „emisar special" pentru America Latină, va fi înlocuită de la 31 martie
23:40
Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României, după ce a învins Metalul Buzău, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Pop în minutul 26. În semifinale, Dinamo va întâlni Universitatea Craiova. În cealaltă semifinală se vor duela U Cluj și FC Argeș. CFR Cluj este câștigătoarea en-titre a Cupei
23:40
Nicușor Dan: O spun cu toată responsabilitatea, România va avea un buget în martie. Și e o țară „plictisitor de predictibilă” # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că, în discuţiile pe care le-a avut cu liderii partidelor care fac parte din coaliţia de guvernare, i s-a spus că luna aceasta legea bugetului de stat va fi adoptată. El a vorbit și despre problemele pe care le are economia, dar a ținut să remarce și avantajele pe care le
23:40
23:40
Daciana Sârbu îi face plângere penală Oanei Țoiu după ce fiica sa nu a fost lăsată să ajungă la avion. Fosta soție a lui Ponta recunoaște că a pornit scandalul și explică motivul # SportMedia
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că va depune plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite şi pe care Ministerul Afacerilor Externe
23:40
Horoscop zilnic pentru 6 martie 2026.
21:40
Trump spune că trebuie să fie implicat în alegerea succesorului lui Khamenei: Să fie ca în Venezuela # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că trebuie să fie implicat în alegerea succesorului liderului suprem iranian Ali Khamenei, așa cum a făcut-o în Venezuela. Regimul iranian amână, de câteva zile, anunțarea noului lider suprem. Însă declarațiile de joi ale politicienilor iranieni au sugerat că un anunț ar putea fi iminent. Iar Trump nu
21:40
Nicușor Dan, după discuția cu Donald Tusk: Un Flanc Estic puternic este cea mai solidă garanție de securitate # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, că a avut o întâlnire productivă cu prim-ministrul Donald Tusk, în care au convenit să intensifice cooperarea în domeniul apărării în cadrul NATO, unde un flanc estic puternic rămâne garanţia securităţii tuturor cetăţenilor europeni. „Am avut astăzi un dialog substanțial cu premierul polonez Donald Tusk. Sunt subiecte vitale pentru
21:40
Ministerul Justiţiei anunţă că instanţa supremă din Italia a pronunţat, joi, o hotărâre definitivă privind predarea către autorităţile române a fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. "Ministerul Justiţiei informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanţa supremă din Italia, a pronunţat hotărârea definitivă privind predarea numiţilor Mocanu Ionuţ
21:40
NATO a ridicat nivelul posturii de apărare antirachetă balistică pentru întreaga alianță # SportMedia
NATO şi-a consolidat postura în materie de apărare antirachetă pentru întreaga alianţă, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE). Şeful comandamentului aerian al NATO a recomandat, de asemenea, ca această postură să fie menţinută „la acest nivel ridicat, până când ameninţarea reprezentată de continuarea atacurilor nediscriminatorii ale
19:40
Ponta o acuză pe Oana Țoiu că a dat ordin ca fiica lui să nu urce în avionul care aducea români din Oman. Reacția ministrului de Externe # SportMedia
Daciana Sârbu și Victor Ponta au declarat joi că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de către MAE, care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Daciana Sârbu a
19:40
Reformă la Romsilva: De la 41 de direcții județene, la 19 regionale. Directorii răspund în instanță pentru prejudicii. Urmează tăieri de posturi la ocoalele silvice # SportMedia
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Romsilva, care face trecerea de la cele 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat că se trece, de fapt, de la o administrare mai degrabă subiectivă, cu mandate perpetuate timp de zeci de ani, la criterii de performanţă obiective. „Este vorba de hotărârea
19:40
Zelenski îl amenință pe Orban că trimite armata ucraineană după el: Vom da numărul băieților noștri, să-l sune ei și să vorbească pe limba lor # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a amenințat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acțiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă liderul de la Budapesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE. Orban a blocat prin veto acest ajutor ca represalii față de întârzierea repunerii în funcțiune a
17:40
Șeful NATO îl laudă pe Trump pentru atacarea Iranului, dar spune că fără aliații europeni ar fi fost foarte dificil pentru SUA # SportMedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat, joi, decizia președintelui american Donald Trump de a ordona lovituri militare împotriva Iranului, însă a subliniat că Alianța Nord-Atlantică nu este implicată direct în conflict. Într-un interviu video citat de CNN, Rutte a declarat că sprijină obiectivul militar al Statelor Unite de a elimina programul de rachete
17:40
Gică Hagi, acord pentru preluarea naționalei României: Înțelegere de durată pentru „Rege” # SportMedia
Gică Hagi și-a dat acordul pentru a prelua echipa națională a României. „Regele" este gata să vină la naționala României după ce Mircea Lucescu va pleca și a început deja planurile. Conform Fanatik, el s-a întâlnit recent cu Ilie Dumitrescu și a bătut palma pentru un proiect pe patru ani. Ilie Dumitrescu a fost cooptat
17:40
Guvernul a adoptat două reforme care închid jaloane PNRR și deschid calea spre încasarea a peste 3 miliarde de euro # SportMedia
„Astăzi este o zi bună pentru România", a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ședința de guvern de joi. Două reforme adoptate închid jaloane importante din PNRR și deschid calea spre încasarea a peste 3 miliarde de euro din fonduri europene. Guvernul a aprobat hotărârea privind reforma Romsilva, care închide jalonul 24,
17:40
16 state sunt afectate de războiul din Orientul Mijlociu. Bilanțul loviturilor, victimelor și blocajelor # SportMedia
Războiul se propagă rapid în Orientul Mijlociu și începe să afecteze, în lanț, aproape fiecare stat din regiune – fie direct cu rachete și drone, fie prin efecte colaterale. Associated Press a făcut o trecere în revistă, țară cu țară, a pagubelor, victimelor și blocajelor de până acum: spații aeriene închise, ambasade și infrastructuri afectate,
17:40
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru „spionaj” în favoarea Ucrainei UPDATE Reacția MAE # SportMedia
Un cetățean român a fost condamnat, joi, de o instanță din Rusia la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate, după ce autoritățile ruse l-au acuzat că ar fi transmis informații militare Ucrainei. Verdictul a fost pronunțat de Tribunalul Regional Krasnodar, care l-a găsit vinovat pe Adrian-David Chercio de spionaj în favoarea
17:40
Noul sezon al Formulei 1 începe duminică, la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, cu un nou format cu 24 de curse în calendar, cu 11 echipe pe grila de start și cele mai mari modificări de decenii pentru acest sport, dar, de asemenea, și cu cele mai mari necunoscute de până acum, conform Reuters.
17:40
Ponta o acuză pe Oana Țoiu că i-a lăsat fiica pe dinafară într-o evacuare din Emirate. Replica ministrului: Nu facem ierarhii # SportMedia
Evacuările din Emirate au dat prilej de o mică răfuială între Victor Ponta și ministrul de Externe Oana Țoiu. Fostul premier și fosta sa soție, Daciana Sârbu, au susținut că fiica lor, Irina (care are aproape 18 ani), ar fi fost scoasă de pe lista de repatriere a unor copii blocați în Emirate, pe fondul
15:40
BRAT publică raportul anual privind investițiile în publicitate din 2025 în online (local), OOH, radio, influencer marketing și presă scrisă # SportMedia
Investițiile în publicitatea din mediul online, OOH, radio și presă scrisă au atins în 2025 un volum estimat la rate-card de 818,2 milioane de euro, în creștere cu aproximativ 6,5% față de 2024. Publicitatea comercială a reprezentat aproximativ 89% din totalul investițiilor monitorizate și a înregistrat o creștere de aproximativ 5% față de anul anterior.
15:40
Semnele care îți arată clar că un autoturism rulat a fost întreținut corect de fostul proprietar # SportMedia
Achiziția unui vehicul de pe piața de masini second hand implică o analiză atentă. Un strat proaspăt de ceară sau un motor spălat recent pot masca neglijențe grave, însă un ochi antrenat va identifica imediat micile detalii care trădează respectul fostului proprietar față de mașină. Întreținerea corectă nu se rezumă doar la vizitele periodice în
15:40
Nicușor Dan nu convoacă CSAT pentru războiul din Orientul Mijlociu și spune că suntem deja sub o umbrelă nucleară: Românii sunt absolut protejați (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, din Polonia, că nu va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) nici pentru situația din Orientul Mijlociu, nici pentru a dezbate invitația de a participa la discuții privind aderarea la „umbrela nucleară" franceză. Despre umbrela nucleară franceză, șeful statului a spus că România se află deja sub
15:40
Un program național îi învață pe elevi să recunoască deșeurile electrice de mici dimensiuni și să le recicleze corect # SportMedia
Aproape 15% din deșeurile electrice generate anual în România sunt echipamente de mici dimensiuni precum telefoanele, jucăriile cu baterii, periuțele electrice, telecomenzile, cablurile, căștile și alte dispozitive de mici dimensiuni. Cu alte cuvinte, deșeuri „invizibile", adică obiecte despre care mulți nu știu că sunt deșeuri electrice. Acesta este contextul în care Asociația Environ derulează programul
15:40
Se vorbește mult despre autism în cazul copiilor și prea puțin despre această afecțiune întâlnită în rândul adulților. De regulă, diagnosticul este mai greu de pus la vârsta adultă, dar cu o analiză profundă se poate observa modul cum afecțiunea își lasă amprenta. Există indicatori care pot semnala prezența acestei probleme. În general, adulții cu
15:40
Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, câștigătoarea US Open în 2021, consideră că antrenorii pe care i-a avut în ultimii ani sunt responsabili pentru randamentul său actual și a afirmat că dorește să-și recapete stilul natural de joc, scrie agenția EFE. Răducanu, care și-a încheiat relația profesională cu spaniolul Francis Roig în urmă cu câteva
15:40
Primăria Capitalei anunță că va fi reluată circulația autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor, începând de sâmbătă. Autobuzele vor merge, astfel, pe bandă unică, fără să stea în trafic, iar călătorii vor avea legături mai bune între mijloacele de transport în comun din aceeași stație, informează PMB, joi, pe Facebook. "Măsura de a muta
15:40
Antrenorul revelație din Superliga a primit o ofertă concretă din Belgia. Bogdan Andone a dus-o pe FC Argeș în play-off-ul Superligii și în semifinalele Cupei României și poate pleca în vară. Președintele lui FC Argeș, Dani Coman, a confirmat această posibilitate. „Ne dorim să continuăm cu Bogdan Andone și de la vară, mai ales că
15:40
Bolojan: Prețul gazului pentru populație rămâne plafonat până în aprilie 2027. Guvernul pregătește și un plan pentru reducerea prețurilor la curent # SportMedia
Guvernul a decis menținerea prețurilor plafonate la gaz pentru consumatorii casnici până în primăvara anului viitor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după ședința de guvern, că Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care prelungește actualul mecanism până în aprilie 2027. „Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menținerea
13:40
Bianca Andreescu a fost învinsă de Kamila Rahimova, cu 6-7 (6/8), 6-0, 6-1, miercuri, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Andreescu, campioana la Indian Wells în 2019, s-a înclinat în fața uzbecei după două ore și 17 minute de joc, deși
13:40
O fată din Olt și-a trimis singură amenințări pe rețelele sociale, apoi a acuzat un profesor că o hărțuiește # SportMedia
O tânără de 18 ani din Corabia, județul Olt, este cercetată penal după ce ar fi creat conturi pe rețelele de socializare de pe care și-a trimis singură mesaje de amenințare, pe care ulterior le-a prezentat drept dovezi într-o plângere depusă la poliție
13:40
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat joi în a șasea zi, iar BBC face o retrospectivă a celor cinci zile pline de atacuri israelo-americane și iraniene, prezentând o hartă a loviturilor celor două părţi. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul … The post Atacurile de până acum din Orient explicate pe 5 hărți BBC appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Alunecare de teren pe o stradă din Slatina: 7 case afectate, niciuna nu avea autorizație (Foto & Video) # SportMedia
O alunecare de teren produsă pe o stradă din Slatina a afectat șapte locuinţe, iar 25 de persoane, printre care şi nouă copii, au fost evacuate din zonă. Primarul Mario de Mezzo afirmă că familiile evacuate, de pe strada Grădişte, vor sta în containere puse la dispoziţie de primărie şi vor beneficia şi de ajutorul … The post Alunecare de teren pe o stradă din Slatina: 7 case afectate, niciuna nu avea autorizație (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:40
România a înregistrat o pierdere grea înaintea meciului cu Turcia. Alexandru Chipciu, căpitanul și fundașul stânga al echipei Universitatea Cluj, a aflat diagnosticul medicilor după accidentarea suferită în meciul cu FC Hermannstadt, câștigat de ardeleni cu 2-1 în sferturile Cupei României. Conform gsp.ro, fotbalistul în vârstă de 36 de ani a suferit o leziune musculară … The post Naționala României a suferit o pierdere grea înaintea meciului cu Turcia appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Zelenski spune că americanii și aliații lor din Golf cer Ucrainei ajutor să se apere de dronele Shahed # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a primit semnale de la parteneri din Orientul Mijlociu care au fost ținta atacurilor cu drone iraniene Shahed asupra civililor și care solicită expertiza Kievului. Urmăreşte LIVE războiul din Orient „Dacă reprezentanții lor vor veni, le vom oferi expertiza noastră. Mai ales că există și solicitări din partea … The post Zelenski spune că americanii și aliații lor din Golf cer Ucrainei ajutor să se apere de dronele Shahed appeared first on spotmedia.ro.
11:40
FCSB a stabilit prețul lui Joyskim Dawa, fundaș central curtat de echipe din străinătate. Presa internațională a scris recent că Lyon și Genk sunt interesate de Dawa, dar la FCSB nu a ajuns nicio ofertă. Totuși, cei de la FCSB spun că sunt gata să se despartă de Dawa pentru 2 milioane de euro, chiar … The post FCSB a stabilit prețul lui Joyskim Dawa: „Îl dau imediat” appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Atacul militar al Statelor Unite asupra Iranului a adâncit încă o fisură în relația transatlantică, după ce Emmanuel Macron, Keir Starmer și Pedro Sánchez au rezistat presiunilor lui Donald Trump de a susține războiul. Bunicii germani ai lui Trump ar fi cunoscut probabil cuvântul pentru ceea ce simt acum unii oficiali europeni când îl aud … The post Momentul FAFO pentru Trump: America are nevoie, până la urmă, de Europa appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Zece state europene pun la cale planuri comune de evacuare a civililor, în caz de război # SportMedia
Zece țări din Europa de Nord și Centrală – Germania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca și Islanda – au convenit să dezvolte mecanisme comune pentru evacuarea civililor peste granițe în situații de criză majoră sau conflict armat. Inițiativa a fost anunțată de Suedia și se bazează pe lecțiile învățate în urma războiului … The post Zece state europene pun la cale planuri comune de evacuare a civililor, în caz de război appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Ziua 1471 Rușii au lovit o navă civilă în Marea Neagră. Fraudă uriașă cu combustibil. Șantajul lui Putin # SportMedia
Ziua 1471 de război a debutat cu un atac al rușilor asupra unei nave civile care naviga sub pavilion panamez în Marea Neagră. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți în atac. Forțele ruse au lansat mai multe drone în sudul regiunii Odesa, noaptea trecută. Un incendiu a izbucnit la o stațiune de vacanță … The post Ziua 1471 Rușii au lovit o navă civilă în Marea Neagră. Fraudă uriașă cu combustibil. Șantajul lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Americanii nu pot doborî toate dronele iraniene, iar costul războiului e uriaș – 2 miliarde de dolari pe zi! Dar și Iranul a redus intensitatea atacurilor # SportMedia
Războiul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o fază în care stocurile de arme și capacitatea de producție devin un factor crucial, chiar dacă nu vor decide singure rezultatul conflictului. Oficiali militari americani au avertizat, în discuții confidențiale cu membrii Congresului, că nu toate dronele lansate de Iran pot fi interceptate, în timp ce … The post Americanii nu pot doborî toate dronele iraniene, iar costul războiului e uriaș – 2 miliarde de dolari pe zi! Dar și Iranul a redus intensitatea atacurilor appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Mircea Lucescu mizează pe un atacant de 19 ani la barajul cu Turcia de pe 26 martie. Selecționerul a decis să îl convoace pe Ioan Vermeșan, un tânăr fotbalist promovat recent la prima echipă a celor de la Hellas Verona, conform Fanatik. Vermeșan a debutat în Serie A pe 20 februarie și se antrenează cu … The post Mircea Lucescu ia o decizie neașteptată: Aduce la națională un atacant de 19 ani appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Războiul din Orient lovește transportul aerian de marfă: capacitatea globală scade cu peste 20% # SportMedia
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu perturbă grav transportul aerian de marfă la nivel global, afectând lanțurile de aprovizionare pentru tot fel de produse, de la fructe proaspete și medicamente până la piese pentru aeronave. Capacitatea mondială de transport aerian cargo a scăzut cu peste o cincime în doar câteva zile, iar tarifele de transport încep … The post Războiul din Orient lovește transportul aerian de marfă: capacitatea globală scade cu peste 20% appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Aflată între două războaie, pe o falie geopolitică activă, României îi trebuie aliați puternici și stabili. Parisul propune Europei o strategie nucleară defensivă, care ar putea fi o soluție și pentru România. Liderii politici români nu spun încă nimic despre această ofertă pe care au primit-o luna trecută. Franța a trimis invitații statelor UE pentru … The post Are nevoie România de umbrela nucleară franceză? appeared first on spotmedia.ro.
09:40
FCSB a stabilit viitorul lui Florin Tănase, jucător aflat în ultimele șase luni de contract. Tănase poate pleca de la FCSB deoarece contractul său expiră în vară, dar Gigi Becali a anunțat că vrea să-l păstreze. „Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el. Pe câte un an prelungim. E un moment de cotitură … The post FCSB a stabilit viitorul lui Florin Tănase appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Nicușor Dan a plecat în Polonia. Se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk # SportMedia
Președintele Nicușor Dan merge joi la Varșovia, la invitația omologului său polonez, Karol Nawrocki. Șeful statului român va mai avea întrevederi cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum și cu mareșalul Seimului, Wlodzimierz Czarzasty, și mareșalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska. De asemenea, președintele Nicușor Dan va participa la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și … The post Nicușor Dan a plecat în Polonia. Se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk appeared first on spotmedia.ro.
09:40
A doua zi consecutivă de scumpire semnificativă la carburanți din cauza războiului din Iran. Guvernul ar putea reduce din taxe și accize # SportMedia
Prețul carburanților a înregistrat a doua zi consecutivă de majorare semnificativă de la declanșarea războiului din Iran. OMV Petrom a efectuat noaptea trecută cea de-a doua scumpire, una considerabilă, după ce miercuri majorase prețurile cu 15 bani/l, atât la benzină, cât și la motorină, relevă datele analizate de Profit.ro. Astfel, benzina standard costă 8,17-8,22 lei/l … The post A doua zi consecutivă de scumpire semnificativă la carburanți din cauza războiului din Iran. Guvernul ar putea reduce din taxe și accize appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Bolojan propune ca primăriile care au graniță cu reședința de județ să devină primării de sector # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan propune ca primăriile reședință de județ să aibă o mai mare autoritate în zona metropolitană, iar primăriile localităților situate în imediata vecinătate să devină primării de sector. El a afirmat că, în ultimii 20 de ani, dezvoltarea s-a concentrat în reședințele de județ și în zonele metropolitane. ”Pe lângă migrația externă pe … The post Bolojan propune ca primăriile care au graniță cu reședința de județ să devină primării de sector appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Jaqueline Cristian (35 WTA) a obținut joi calificarea în turul doi la turneul WTA 1000 de la Indian Wells. Românca a trecut de indonezianca Janice Tjen (39 WTA) cu scorul 4-6, 6-4, 7-6 (8-6), după un meci care a durat 2 ore și 46 de minute. În turul următor, Cristian o va întâlni pe australianca … The post Jaqueline Cristian se califică în turul 2 la Indian Wells appeared first on spotmedia.ro.
07:40
Cotațiile internaționale ale petrolului au continuat să crească marți și miercuri, prețul barilului de țiței sortiment Brent, relevant pentru piața europeană, atingând și rămânând sub nivelul de 84 de dolari, conform datelor de pe platformele de tranzacționare. Acesta este cel mai ridicat nivel de preț al barilului de țiței din ultimele 19 luni, evoluție ce … The post Benzina la 10 lei și țiței la 100 de dolari? Opinia unui specialist american appeared first on spotmedia.ro.
07:40
LIVE Alertă în Israel, explozie pe un petrolier ancorat în Kuweit. Iranul amenință că va viza instalațiile nucleare israeliene # SportMedia
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în ziua a șasea cu alerte în Israel, după lansarea unor rachete din Iran. Armata israeliană a anunţat că a plasat sub alertă centrul ţării şi a declanşat apărarea aeriană pentru a intercepta „rachete lansate din Iran către teritoriul israelian”. Sirenele au sunat apoi și în oraşele din nord-estul … The post LIVE Alertă în Israel, explozie pe un petrolier ancorat în Kuweit. Iranul amenință că va viza instalațiile nucleare israeliene appeared first on spotmedia.ro.
