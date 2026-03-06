Oamenii care cred în teoriile conspirației nu duc lipsă de gândire critică – studiu. De ce gândesc așa

23:40

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că, în discuţiile pe care le-a avut cu liderii partidelor care fac parte din coaliţia de guvernare, i s-a spus că luna aceasta legea bugetului de stat va fi adoptată. El a vorbit și despre problemele pe care le are economia, dar a ținut să remarce și avantajele pe care le … The post Nicușor Dan: O spun cu toată responsabilitatea, România va avea un buget în martie. Și e o țară „plictisitor de predictibilă” appeared first on spotmedia.ro.