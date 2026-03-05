Informări privind cererile de plată
Ziarul Lumina, 5 martie 2026 23:40
Ieri a început campania naţională de informare privind depunerea Cererilor de plată 2026, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. La centrele judeţene şi locale APIA vor avea loc
Rentierii agricoli trebuie să obţină, în perioada 2 martie - 31 august 2026, viza anuală pentru încasarea rentei viagere aferente anului 2025, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pr
O platformă de vânzări online pentru fermierii din Covasna, care va facilita comercializarea directă a produselor, va fi dezvoltată de Asociaţia AgroSIC din cadrul Consiliului Judeţean, în contextul „Anului
În ultimii cinci ani, în județul Bistriţa-Năsăud, au fost deschise 27 de puncte de gastronomie locală, dintre care 24 sunt active şi oferă turiştilor produse după reţete tradiţionale, gătite cu materie
Conducerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare organizează în această perioadă o serie de întâlniri cu producătorii din bazinele legumicole pentru a le prezenta noua organizare a instituției și
Muzeul Kanal-Centre Pompidou din Bruxelles, dedicat artei contemporane, a dezvăluit recent sălile expoziţionale şi numele primilor artişti pe care îi va găzdui, transmite AFP. Spaţiul de 40.000 mp, încă în
Sunt dimineți în care mă trezesc cu gândul de a-i da mamei un telefon. S-o întreb ce mai este pe acasă. Toate cum le știi, să-mi pară că aud vocea ei răspunzându-mi.Măcar atât să fi rămas după ea,
La începutul lui martie, în a treia zi a lunii, în fiecare an, lumea culturală își îndreaptă privirea spre scriitori, cei care, prin forța discretă a condeiului, modelează conștiințe și construiesc
Isihasm (gr. Isihia - tăcere, linişte, concentrare interioară)Disciplină ascetică de origine monahală, născută în sec. 4-5, între călugării pustiului sketic, care se osteneau să
Ion Irimescu - Muntele la apus. O carte despre memorie, prietenie și lumina unei opere # Ziarul Lumina
La începutul anului 2026, Editura Mușatinii din Suceava aduce în atenția cititorilor un volum de o prețioasă însemnătate culturală: Maestrul Ion Irimescu, Muntele la apus, o carte dedicată unuia dintre marii
Feminitatea este încă văzută în societate sub aspectul raportului de putere şi astfel ca fragilitate, sensibilitate, delicateţe. Sunt însuşiri care se regăsesc, desigur, în ansamblul caracteristicilor feminine, dar nu exprimă în profunzime ceea ce reprezintă feminitatea - simţ al jertfelniciei, dragoste necondiţionată, empatie, maternitate, devotament, responsabilitate, dedicaţie -, care redau forţă interioară și nu slăbiciune. Doar superficializând se poate crede că feminitatea se rezumă la un complex de sensibilităţi.
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 4-31 martie 2026: diacon la Parohia Parcul Domeniilor-Cașin, Protoieria Sector
Parohia Ferme - Otopeni, orașul Otopeni, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 30 martie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din str. Ion Minulescu nr. 16, oraș Otopeni, județul Ilfov, licitație publică pe
Așezământul de la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, devenit necropolă domnească, iar apoi sanctuar de sfinte moaște, își relevă noi semnificații pentru istoria națională și devenirea spirituală
Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor derulează în această perioadă proiectul intitulat „Vestim bucuria primăverii”, dedicat sărbătorilor de 1 și 8
La sfârșitul lunii februarie 2026, comunitățile ortodoxe românești din Mexic și Ecuador au fost gazdele unor evenimente de profundă însemnătate duhovnicească. Misiunea pastorală a Bisericii Ortodoxe Române
În perioada 28 februarie - 1 martie 2026, la biserica ortodoxă românească „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena, Austria, a fost organizat un curs pentru lideri de tineret și tabără de zi dedicate copiilor
În prima săptămână a Sfântului și Marelui Post au fost organizate mai multe evenimente social‑filantropice și duhovnicești la parohii și instituții sociale din județul Dâmbovița. Activitățile
În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), marți, 3 martie, elevii Școlii Gimnaziale „George
Începând cu Duminica întâi din Postul Mare, parohia ilfoveană Sudiți a dat startul unui nou proiect catehetic și misionar: cinematograful parohial, o inițiativă prin care se dorește aducerea mai aproape de
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, miercuri, 4 martie, la Centrul multifuncțional de servicii sociale „Speranțe pentru vârsta a III‑a” din cadrul Parohiei „Pogorârea
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează și în acest an două sesiuni de cursuri de duhovnicie pentru clericii din cele nouă protopopiate ale eparhiei, desfășurate sub forma unor colocvii, cu
Sub genericul „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, Parohia Crasna a găzduit sâmbătă, 28 februarie, o întâlnire la care au participat peste 160 de tineri și copii din parohiile Circumscripției Catehetice
Monahia Hrisantia Ivenco, de la Mănăstirea Valea Bistrei, a fost invitata primei conferințe duhovnicești organizate de Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Alba Iulia în Postul
Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor lansează un apel la solidaritate pentru sprijinirea lui Lucian Feraru, un elev care, în ciuda unor condiții de trai extrem de dificile, își continuă studiile ș
Slujire arhierească la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” # Ziarul Lumina
În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan, miercuri, 4 martie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul a
Într‑un gest de profundă solidaritate și dragoste creștină, Episcopia Maramureșului și Sătmarului s‑a făcut părtașă durerii familiilor sinistrate din orașul Broșteni, grav afectate de inundațiile din
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 448-449 (Scrisoarea Sf. Ier. Calinic către soborul Mănăstirii Cernica)„Fraților și părinților,Vin
Guvernul a lansat acum două zile platforma online „Fără hârtie”, fara-hartie.gov.ro, prin care invită cetăţenii să se implice în procesul de debirocratizare şi de digitalizare a administraţiei, prin
Wizz Air a anunțat, printr-un comunicat, că zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită rămân suspendate până în 7 martie inclusiv. Totodată, pentru a sprijini cererile
Medici care tratează obezitatea au lansat ieri, de Ziua Mondială a Obezităţii, platforma dialoginobezitate.ro, dedicată educaţiei corecte a pacienţilor, informează Asociaţia de Consiliere şi Educaţie în
Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite mai devreme în martie, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Astfel, vineri, 6 martie, vor fi virate sumele reprezentând alocaţia
Sfântul Mucenic Conon din Isauria (sec. I) a trăit pe vremea Sfinţilor Apostoli, fiind din localitatea Vidania, din Isauria. Tatăl său se numea Nestor şi mama sa Nadia. Înainte de a deveni creştin, părinţii
Dincolo de aspectele de ordin estetic, surplusul de greutate corporală implică și riscuri pentru sănătate. Obezitatea este considerată de medici o boală cronică și este important să o prevenim sau, dacă ne
Dacă analizele de sânge vă indică un nivel crescut al colesterolului LDL, denumit și `colesterol rău”, este posibil ca lucrul acesta să aibă drept cauză zgomotul produs de traficul rutier pe care îl auziți
Declinul capacității de gândire și al memoriei ar putea fi prevenit prin citit și activități regulate care implică scrisul, dar și prin învățarea unei limbi străine, consideră cercetătorii Academiei
Circa 10.000 de familii din mediul rural vor beneficia de detectoare de fum şi monoxid de carbon care vor fi distribuite şi instalate gratuit în următoarele trei luni prin intermediul campaniei „Detector pentru via
Grădinița Românească din localitatea maghiară Săcal a fost inaugurată luni, 2 martie, după ample lucrări de restaurare și modernizare. Evenimentul a reunit autorități locale și centrale, cuprinzând și o slujbă de binecuvântare săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. Marți, 3 martie, a avut loc inaugurarea Casei-muzeu Românești din localitatea Chitigaz, restaurată în 2025.
În fiecare an, mai mult de 400 de milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu infecții urinare, care de multe ori reapar chiar și după un tratament cu antibiotice administrat corect. Mai mulți
Activitatea Pro Vita Iași oferă sprijin concret tuturor categoriile sociale, de la copii până la seniori aflați în impas. În această lună se vor desfășura peste 600 de activități pro-viață. Prin
Ierarhul de la începutul mileniului al treilea, slujitor printre valurile mării, rămâne chipul păstorului așezat între lumină și vifor, între liniștea Cerului și frământarea apelor. Întro lume care pare s
Căsătoria creştină stă la baza familiei creştine. Prin Taina Nunţii se formează familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie. Nunta creştină este însoţirea dintre bărbat şi femeie, binecuvântată
Parohia Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală, situată în str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, organizează licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură murală (43 de icoane
Osemintele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu, au fost scoase la lumină miercuri, 4 martie, din necropola domnească aflată în interiorul Bisericii
Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, coordonat de pr. consilier Dan Necula, au organizat recent două vizite educaționale la Seminarul Teologic buzoian, pentru
Grădinița Românească din localitatea maghiară Săcal a fost inaugurată luni, 2 martie, după ample lucrări de restaurare și modernizare. Evenimentul a reunit autorități locale și centrale, cuprinzând și o
Sâmbătă, 28 februarie, în ziua de pomenire a Sfinților Cuvioși Ioan Casian și Gherman din Dobrogea, enoriașii Parohiei ortodoxe românești „Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana” din localitatea
În contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar”, luni, 2 martie, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița,
Evenimentul „Mărturie prin icoană” - ediția a V‑a, la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca # Ziarul Lumina
La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca a avut loc, duminică seara, 1 martie, evenimentul „Mărturie prin icoană”, a V‑a ediție. Aproximativ 100 de elevi și studenți de la Facultatea de Teologie
