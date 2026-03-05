Israelul trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul, afirmă şeful armatei după 2.500 de atacuri

21:30

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu are suficiente date legate de acuzaţiile pe care fostul premier Victor Ponta le aduce ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, cu privire la faptul că fiica minoră a lui Ponta, aflată în zona de conflict militar din Orientul Mijlociu, nu ar fi fost lăsată să ajungă în România în urma demersurilor ministrului. ”Nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilie în ceea ce priveşte situaţia de fapt. (...) Nu evit să răspund la întrebare, dar nu am toate datele şi nu vreau să pară că acuz pe cineva sau pe altcineva fără să am toate datele”, arată Nicuşor Dan.