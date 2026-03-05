Trebuie sau nu să bei apă în timpul mesei? Ce spun experții despre efectele acestui obicei aparent banal
6 martie 2026
Cei mai mulți dintre noi bem apă în timpul mesei, însă apelăm la acest obicei deoarece ne este sete. Nu mulți oameni se gândesc la avantajele, sau posibilele dezavantaje, pe care apa consumată în timpul mesei le poate avea.
Gustarea care face senzație pe internet. Boabele crocante care îți pot schimba complet obiceiurile de ronțăit! # Click.ro
O gustare simplă, dar surprinzător de gustoasă, începe să câștige tot mai multă popularitate printre cei care vor ceva crocant fără să renunțe la alimentația sănătoasă.
Recunoști vedeta din imagine? Azi este una dintre cele mai iubite artiste din România. FOTO # Click.ro
Artista din imagine se numără printre cele mai carismatice și pline de energie figuri din muzică, fiind îndrăgită de un public numeros din România. Pentru mulți nu a fost deloc ușor să își dea seama cine este. Tu ai reușit să o recunoști?
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi! Ce i-a scris fiul său, Alexandru, într-o scrisoare care a cucerit internetul # Click.ro
Gest care a topit inimile fanilor! O simplă scrisoare scrisă de mână de fiul vedetei TV Adela Popescu a devenit rapid unul dintre cele mai emoționante momente distribuite de aceasta pe rețelele sociale.
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an! # Click.ro
O situație neobișnuită îi pune în mare dificultate pe proprietarii unui apartament din cartierul Tudor Vladimirescu, din Iași.
Testul „sare și piper” care decide angajările! CEO-ul care își alege candidații după un gest banal la masă # Click.ro
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, unde CV-urile impresionante și diplomele de top par să fie regula, unii angajatori merg mult mai departe pentru a descoperi adevărata personalitate a candidaților. Un exemplu devenit viral pe internet este așa-numitul „salt & pepper test” – un test surprinz
O femeie din Alba a rămas fără 100.000 de euro. Cum i-au furat escrocii banii din cont și ce metodă au folosit. Mare atenție! # Click.ro
O femeie din Alba Iulia a devenit victima escrocilor și trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă, după ce i-au dispărut 100.000 de euro din conturile bancare. Aceasta a fost contactată de persoane care s-au dat drept funcționari ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Dacă faci asta în grădină în martie, roșiile și ardeii vor exploda de rod. Trucurile știute doar de bunicii noștri # Click.ro
Grădinarii iscusiți din întreaga țară știu că începutul primăverii reprezintă perioada ideală pentru a pregăti legumele pentru vară.
Cui i-a dedicat Alexandra Căpitănescu turneul de după Vocea României. Detalii emoționante # Click.ro
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, după ce a câștigat selecția națională organizată de TVR. Artista a obținut cele mai multe puncte din partea celor șapte jurați în finala transmisă în direct miercuri.
Scandal politic: Fiica lui Ponta ar fi rămas blocată în Emirate după un ordin atribuit ministrei de Externe. Reacția Oanei Țoiu # Click.ro
Un nou scandal politic a izbucnit după ce fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că ar fi intervenit direct pentru ca fiica sa să nu urce într-un avion care repatria cetățeni români din Dubai.
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul # Click.ro
O vizită la salon ar trebui să fie un moment de relaxare, în care ieși cu o tunsoare perfectă și o stare de bine. Totuși, în spatele zâmbetelor și al conversațiilor relaxate, mulți hairstyliști spun că există câteva obiceiuri ale clienților care îi frustrează serios.
Armin Nicoară nu se teme de războiul din Orientul Mijlociu. Vrea să-și mai cumpere un apartament în Dubai: „Nu m-a speriat nimic” # Click.ro
Armin Nicoară (30 de ani), celebrul saxofonist român, a decis să investească o parte din câștigurile sale în imobiliare. Artistul a ales să achiziționeze cel de-al doilea apartament în Dubai, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Horoscop vineri, 6 martie. Negocieri pozitive pe parte profesională pentru un nativ: primește un răspuns neașteptat de bun! # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 6 martie.
Avertisment de la cardiologi. Metoda de gătit iubită de milioane de oameni ar putea distruge arterele mai rău decât untul! # Click.ro
Este deja cunoscut faptul că alimentația are un impact major asupra sănătății inimii. De la recomandările medicilor până la etichetele de pe ambalaje care promit produse „sănătoase pentru inimă.
Anumite zodii sunt lovite puternic de karmă în zilele următoare. Urmează o perioadă în care nimeni nu poate evita consecințele faptelor sale, iar lecțiile vieții vin pentru a aduce claritate și echilibru. Iată cu ce vești vin astrele pentru câțiva nativi ai horoscopului european: Berbec, Rac, Leu, S
Are doar 9 ani și a cucerit Parisul! Cel mai tânăr designer din lume și-a prezentat colecția la Săptămâna Modei # Click.ro
Paris Fashion Week a avut anul acesta parte de un moment cu adevărat spectaculos. În fața unor invitați din întreaga lume a modei, Max Alexander, un copil de doar 9 ani, a reușit să urce pe podium și să își prezinte propria colecție vestimentară.
Imagini de senzație! Ce făcea Victor Cornea în timp ce Andreea Bălan cânta la Sala Palatului. VIDEO # Click.ro
Victor Cornea (32 de ani) s-a simțit extrem de bine în timpul concertului susținut de viitoarea sa soție pe scena de la Sala Palatului. Imaginile îl surprind dansând pe unul dintre hiturile pentru care fanii o cunosc pe Andreea Bălan (41 de ani).
Angelina Jolie, schimbare radicală de look. Cum a fost surprinsă pe platourile de filmare din Londra # Click.ro
Angelina Jolie a atras toate privirile în centrul financiar Canary Wharf din London, unde a fost văzută în mijlocul trecătorilor în timp ce filma pentru noul său film, Anxious People.
Cum pregătește Gabriela Cristea mâncarea de bame cu costiță afumată. O adevărată delicatesă, gata în doar câteva minute. Video # Click.ro
Gabriela Cristea vine în atenția utilizatorului cu o rețetă delicioasă de bame cu costiță de porc afumată. Această mâncare poate fi o opțiune și pentru persoanele care nu consumă carne, prin eliminarea acesteia. Iată cât de simplu și rapid se pregătește acest preparat.
Alexandra Căpitănescu a câștigat la 22 de ani Selecția Națională Eurovision!
Costi Ioniță și cu noua lui „muză”, LovBbe, ultimii clasați la Selecția Națională Eurovision! # Click.ro
Costi Ioniță, LavBbe și Edward Maya s-au clasat pe ultimul loc la Selecția Națională pentru Eurovision.
Alejandro și Emil Rengle s-au numărat, miercuri seară, printre cei 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026.
18:00
Soprana Iana Novac are un soț generos: „Mie surprizele nu-mi plac, iar el a învățat lucrul ăsta” # Click.ro
Renumita soprană Iana Novac (41 de ani) este foarte determinată să muncească cât mai mult.
Barbie sărbătorește Ziua Internațională a Femeii (8 martie) cu prima „Echipă de Vis Barbie” („Barbie Dream Team”) formată din personalități feminine importante la nivel global. Compania Mattel onorează femeile care au deschis calea în industriile lor, cu păpuși unice create după chipul acestora.
Breaking: Celebra cântăreață Britney Spears, arestată de poliția din California. Ce infracțiune a comis # Click.ro
Britney Spears, faimoasa cântăreață americană, cunoscută pentru hituri precum „Baby One More Time” și „Toxic”, a fost arestată în miercuri dimineața în California. Aceasta a fost oprită de poliție și acuzată de conducere sub influența alcoolului (DUI), potrivit Daily Mail.
Război pe burgeri! Șeful McDonald’s, ironizat pe internet după un clip viral. Burger King a intrat imediat în joc # Click.ro
Un clip postat pe rețelele sociale de CEO-ul McDonald’s a stârnit un val de ironii pe internet și a aprins rivalitatea dintre giganții fast-food.
Celule de bebeluși, caviar și albine! Iată secretele bizare de frumusețe ale divelor de la Hollywood # Click.ro
„Baba suferă la frumusețe” – spune o vorbă românească, iar această zicală se aplică foarte bine divelor de la Hollywood. A fi la curent cu cele mai noi tendințe în frumusețe este un job cu normă întreagă, mai ales când celebritățile experimentează mereu cu rutinele lor neobișnuite și surprinzătoare.
Ministrul Energiei: „Facturile la gaze, începând cu 1 aprilie, vor veni la un preț care nu va depăşi 0,31 lei/kw” # Click.ro
Guvernul a stabilit un mecanism prin care, de la nivel de producător, avem un preţ de plecare maximal de 110 lei per MW, mai puţin decât până în preţul plafonal, care era 120 lei, avem un preţ reglementat la transportator, 15 lei, un preţ reglementat la distribuţie, maxim 69 lei
Unde poți să bei, în România, cea mai bună pălincă. Turiștii străini iau mereu cu asalt acest loc # Click.ro
Este una dintre cele mai îndrăgite și populare băuturi tradiționale din țara noastră, iar cel mai probabil majoritatea românilor au gustat-o măcar o dată. Însă mulți se întreabă unde, în România, poate fi găsită cea mai bună pălincă.
Jurnalista Alexandra Tănăsescu, amenințată de o avocată a Ministerului Culturii: „Sunteți terorist? Ziarist?”. Audio # Click.ro
Jurnalista Alexandra Tănăsescu, de la publicația „Cultura la dubă”, susține că a fost amenințată și intimidată după publicarea unei investigații despre modul în care sunt depozitate manuscrisele lui George Enescu.
Guvernul a actualizat lista medicamentelor gratuite și compensate. A fost introdus primul medicament pentru cancer # Click.ro
Lista medicamentelor gratuite și compensate a fost actualizată după ce Guvernul a aprobat propunerea Ministerului Sănătății. Modificarea aduce 33 de medicamente noi pe listă și extinde indicațiile terapeutice pentru alte 19, fiind una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani.
Wizz Air, anunț de ultimă oră! Care este situația zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman # Click.ro
Wizz Air anunță prelungirea suspendării tuturor zborurilor către și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu. Reprezentanții companiei aeriene au confirmat că zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman rămân suspendate până duminică, 15 martie, inclusiv.
Noul sezon al serialului Tătuțu’ începe în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV.
Primele fotografii de la priveghiul lui Jolt Kerestely. Fuego, în lacrimi: „I-am fost ca un fiu!” Ce scrie pe coroanele trimise de Eva Kiss și de Mirabela Dauer # Click.ro
Fuego, în lacrimi la priveghiul lui Jolt Kerestely: „I-am fost ca un fiu!” Ce scrie pe coroanele trimise de Eva Kiss și de Mirabela Dauer
Incident șocant în București: o femeie ar fi lovit un polițist cu mașina după un conflict. Ce s-a întâmplat mai apoi # Click.ro
În cursul zilei de miercuri, o femeie în vârstă de 58 de ani, din București, a fost pusă sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile pentru că ar fi călcat cu mașina un polițist local. Acest incident ar fi avut loc în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5, din Capitală.
Cosmin Seleși, momente grele! Prezentatorul emisiunii „Batem palma” a ajuns de urgență la spital: „Medicii sunt încă rezervați” # Click.ro
Cosmin Seleși, prezentatorul emisiunii „Batem palma” de la Pro TV, a ajuns de urgență la spital după ce a resimțit dureri neașteptate. Deși se află în afara oricărui pericol, medicii rămân rezervați și continuă să îi urmărească atent evoluția.
De ce este nemulțumit Jorge în ultima vreme. Ce îl neliniștește pe artist: „E ceva în atmosferă” # Click.ro
La 43 de ani, Jorge este un bărbat împlinit. Are fler și succes în afaceri și i-au ieșit businessurile în imobiliare căci a investit cu cap.
Vehicule blindate în coloane pe drumurile din România în următoarele zile. Mesajul MApN pentru populație # Click.ro
Ministerul Apărării Naționale anunță că în perioada următoare vor putea fi observate coloane de vehicule blindate pe drumurile publice din România, fără ca situația să indice un motiv de îngrijorare.
Al doilea avion cu români blocați în Dubai a aterizat la București: „A trebuit să mă descurc pe cont propriu” Cât a costat biletul? # Click.ro
Al doilea avion cu români blocați în Dubai a aterizat joi pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, aducând acasă 147 de persoane după zile de incertitudine și tensiune. Mulți dintre călători au fost nevoiți să se descurce singuri, întrucât notificările oficiale au fost limitate sau absente.
Anca Serea, mamă a șase copii, răsfățată de 8 Martie: „Mă mai surprinde din când în când”, unde pleacă în vacanță alături de soțul său # Click.ro
Anca Serea (45 de ani) este extrem de frumoasă și de prezentabilă și se menține în formă cum nu se poate mai bine deși este mamă de 6 copii.
Doi bărbați din Reghin au reușit să pună pe picioare o afacere de succes: „Am avut noroc cu prietenul meu”. Cu ce au dat lovitura? # Click.ro
Doi prieteni din Reghin au reușit să pună pe picioare o afacere de succes, care le aduce acum profituri impresionante. Cei doi cresc peste 700 de soiuri de ardei iuți și deja și-au extins activitatea și în domeniul gastronomic, începând să producă dulcețuri și sosuri.
Răspunsul prudent al lui Nicușor Dan la invitația Franței de a intra și România sub umbrela sa nucleară # Click.ro
România beneficiază în prezent de protecția nucleară asigurată de NATO prin Statele Unite, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută în Polonia. Șeful statului a fost întrebat despre inițiativa Franței
Cum au ratat la mustață Emil Rengle și iubitul, Alejandro, plecarea la Viena, la Eurovision?! S-au clasat pe poziția a treia! „De când m-am mutat în România…” # Click.ro
Emil Rengle și Alejandro s-au clasat pe poziția a treia în clasamentul final al Selecției Naționale pentru Eurovision, cu 66 de puncte.
300 de săli de jocuri de noroc într-un oraș din România. Primăria le-a pus gând rău și vrea să le interzică # Click.ro
În municipiul Buzău există peste 300 de săli de jocuri de noroc iar, în total, se estimează că ar fi vorba despre aproximativ 742 de aparate tip slot machine. Anual, aceste aparate ar genera venituri de circa 72 de milioane de euro, iar suma depășește bugetul local consolidat al orașului.
În primăvara lui 1942, pe câmpurile de instrucție de la Fort Meade, un ofițer scund, cu aer de profesor universitar, le demonstra rangerilor americani cum se rupe un deget sau cum se strivește traheea. Se numea Francois d’Eliscu, fiul unei românce emigrante.
Lista semnalelor de alarmă care îți indică faptul că mâncarea dintr-un restaurant nu va fi bună, făcută de clienți: „Când simt imediat mirosul de la...” # Click.ro
Alegerea unui restaurant poate fi uneori o loterie. Deși unele localuri arată bine la prima vedere, există detalii mici care pot trăda rapid faptul că mâncarea nu va fi tocmai pe măsura așteptărilor. Mai mulți internauți au povestit care sunt semnele care îi fac să fie precauți atunci când intră înt
Zodia care va avea noroc triplu la bani, carieră și în iubire, din aprilie. Ce nativ va avea parte de tot ce a visat vreodată # Click.ro
Primăvara aduce vești bune pentru astre: din aprilie, un semn zodiacal va experimenta o perioadă excepțională, cu noroc triplu în finanțe, carieră și viața sentimentală.
Costi Ioniță, urmărit de ghinion la Eurovision și cu noua lui „muză”, LovBbe ! Ce a putut să se întâmple când a concurat cu Mandinga? „Știți câți bani am făcut eu?!” # Click.ro
Costi Ioniță, LavBbe și Edward Maya s-au clasat pe ultimul loc la Selecția Națională pentru Eurovision.
Un cuplu din Marea Britanie și-a vândut casa și trăiește acum pe mare. De ce au luat decizia de a începe o nouă viață # Click.ro
Un cuplu britanic a decis să facă o schimbare radicală și să își împlinească un vechi vis. Cei doi britanici și-au vândut casa și au început să călătorească de-a lungul întregii lumi pe vase de croazieră.
Alexandra Căpitănescu, în lacrimi de fericire după ce a câștigat Selecția Națională pentru Eurovision: „Am visat momentul acesta!” # Click.ro
Alexandra Căpitănescu (22 de ani) a câştigat, miercuri seară, Selecţia Naţională și va reprezenta România la concursul internațional de muzică Eurovision, de la Viena, pe 14 mai, cu piesa „Choke Me”.
