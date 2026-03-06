„Stocuri nelimitate” de bombe pregătite pentru războiul din Iran. Laudele lui Donald Trump

16:20

Ceva s-a schimbat în ultimii ani și nimeni nu vorbește despre asta. Nu la televizor, nu în campanii electorale, nu în discursurile oficiale. Războaiele continuă —Ucraina, Gaza, acum Iran — dar reacția noastră nu mai este aceeași. Prima dată am fost șocați. A doua oară, îngrijorați. A treia oară am dat scroll mai departe. Nimeni […]