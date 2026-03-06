Povestea spionului care a aruncat în aer statuia de pe Tâmpa
BizBrasov.ro, 6 martie 2026 05:30
Imaginați-vă arena celui mai mare circ din Bucureștiul începutului de secol XX! Afișele din oraș, la fel ca paginile de publicitate ale ziarelor, anunță cu litere mari: „Studentul Ilie Cătărău, român basarabean, va da o reprezentaţie la Circul Sidoli. Va executa un tablou palpitant din «Quo Vadis», de Sinkievici (n.r. așa era ortografiat pe afiș) [...]
Acum 30 minute
05:50
Urbaniștii Primăriei, interdicție de construire emisă pentru mănăstirea din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Biserica de lemn a Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Poiana Brașov a fost construită între anii 1997-1999, în stil maramureșean. Pe lângă proiectul de extindere a așezământului monahal, ce include și un centru de sănătate, pe un teren din vecinătatea centrului de echitație, preoții mănăstirii au dorit să facă unele schimbări și la biserica de [...]
05:40
Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș face un nou pas decisiv către siguranța pacienților. După investiții în infrastructură și controlul infecțiilor, unitatea medicală trece la securizarea energetică a celor mai critice zone: Blocul Operator și secția ATI. Spitalul din Făgăraș continuă strategia de dezvoltare începută în ultimii ani, axată pe refacerea completă a spațiilor [...]
05:40
Podul „bombă cu ceas” de pe un drum județean din Brașov intră în reparații. Lucrări urgente pentru a reface trotuarul și balustradele prăbușite # BizBrasov.ro
Podul de pe drumul județean DJ 112A, dintre Codlea și Vulcan, care traversează pârâul Bârsa, va intra în reparații după ce expertizele tehnice au confirmat degradări serioase ale structurii. Consiliul Județean Brașov a semnat contractul pentru lucrări, în valoare de 1.810.333 lei plus TVA, cu firma Multipland SRL din Odorheiu Secuiesc. Construcția, folosită zilnic de [...]
Acum o oră
05:30
Acum 2 ore
05:00
Ziua Femeii, la Castelul Kálnoky: Publicul este așteptat la o seară specială cu artiști talentați și o cină bufet la lumina lumânărilor # BizBrasov.ro
Seria Kálnoky Castle Concerts redeschide, la începutul lunii martie 2026, porțile castelului din Micloșoara pentru iubitorii de muzică și romantism, prin noul sezon de muzică de cameră reinterpretată contemporan, intitulat Spring Stories (Povești de Primăvară). Pe 8 martie, de Ziua Femeii, publicul este așteptat la o seară specială, interpretată de artiști talentați care forțează limitele [...]
05:00
VIDEO Un râs își caută parteneră în Piatra Craiului: Sunetele interesante pe care le scoate masculul, în plin sezon de reproducere # BizBrasov.ro
Imagini cu un râs, care își caută parteneră, au fost publicate pe pagina de facebook a Parcului Peste 19 milioane de lei pentru „reconstrucția” Parcului Național Piatra Craiului. Ce lucrări sunt în planNațional Piatra Craiului. „Râsul îndrăgostit. Suntem în plin sezon de reproducere a râsului, care durează de obicei din februarie și pâna în aprilie. [...]
Acum 12 ore
19:20
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui DAN VALERICA, în vârstă de 14 ani, care, la data de 05 martie a.c., ar fi plecat de la domiciliu, din municipiul Săcele către școală și nu ar fi revenit până în prezent. Semnalmente: înălțime – 1,60 m, păr șaten, ten măsliniu [...]
17:40
Guvernul a adoptat o ordonanță care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă, inclusiv prin plata unei prime de stabilitate de 27.000 de lei. Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare [...]
Acum 24 ore
16:00
În perioada 5 – 8 martie 2026, publicul este invitat la „XXL Tarantula & Insecte Expo”, o expoziție spectaculoasă, găzduită de Centrul Cultural Reduta din Brașov. „Evenimentul aduce în fața vizitatorilor o colecție impresionantă de tarantule uriașe, insecte exotice, reptile fascinante, cameleoni și numeroase specii de șopârle, oferind o experiență educativă și captivantă pentru copii [...]
15:30
VIDEO Razie de amploare la Brașov: Polițiștii au legitimat 600 de persoane și au oprit în trafic 300 de mașini # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat o acțiune de control în municipiul Brașov. Au fost angrenați polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Secțiilor de Poliție 1–5, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Poliției Stațiunii Poiana Brașov, Biroului Rutier, Secției 1 Poliție Rurală Feldioara și Serviciului Criminalistic Brașov. Acestea s-au desfășurat [...]
15:20
Guvernul a decis. De la 1 aprilie, nu se va plăti mai mult de 0,31 lei/kWh pentru consumul de gaz metan # BizBrasov.ro
Guvernul a decis astăzi prin ordonanță de urgență înlocuirea de la 1 aprilie a actualei plafonări la 0,31 lei/kWh a prețului final la gaze naturale pentru populație cu o reglementare în legătură cu care a promis în repetate rânduri că va face ca prețul facturat de furnizori consumatorilor casnici să nu depășească acest nivel de [...]
15:10
33 de medicamente noi, inclusiv pentru cancer, intră pe lista de gratuite și compensate. Ministrul Sănătății: „Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani” # BizBrasov.ro
33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate, iar pentru alte 19 medicamente se vor extinde indicaţiile terapeutice, a anunțat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. „La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite şi compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate. [...]
14:50
Săcelean arestat, după ce a spart beciul unui bloc și a furat o bicicletă în valoare de 3.500 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au dispus reținerea unui bărbat după ce, în cursul lunii februarie au fost sesizați cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de furt dintr-un imobil situat pe strada Viitorului din municipiul Săcele. Verificările polițiștilor au stabilit faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta unui bloc printr-o ușă secundară [...]
14:30
O afacere de familie din Brașov a primit sprijin BERD pentru a se extinde în Germania și Danemarca # BizBrasov.ro
O afacere românească de familie, lansată în urmă cu 5 ani, la Brașov, a obținut o finanțare de aproximativ 30.000 de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a se extinde în Germania și Danemarca. Oana Opriș și-a construit o carieră de „corporatistă”, într-o multinațională de consultanță în sectorul imobiliar, dar a [...]
13:40
VIDEO Situație de urgență pe Aeroportul Brașov. Angajații ISU au testat modul de reacție al angajaților # BizBrasov.ro
Ieri s-a desfășurat un exercițiu de adăpostire la Aeroportul Internațional Brașov, având ca principal scop testarea modului de reacție al personalului aflat la locul de muncă. Prin acest exercițiu s-a urmărit verificarea reacției angajaților aeroportului, precum și modul de aplicare a procedurilor specifice în situațiile care impun adăpostirea. Activitatea s-a desfășurat în condiții bune, iar [...]
13:40
Primarul din Râșnov solicită lămuriri privind Ordonanța care interzice jocurile de noroc # BizBrasov.ro
Primarul oraşului Râşnov, Horia Motrescu, a anunţat că va cere clarificări reprezentanților Prefecturii Brașov în privinţa OUG 7/2026, care completează OUG 77/2009 în care se stipulează că un Consiliu Local poate decide dacă pe teritoriul UAT se pot sau nu desfășura „activități de jocuri de noroc”. „Nu m-am răzgândit în privința jocurilor de noroc. Cred [...]
12:20
Drumurile din Brașov vor fi monitorizate: Altimate, compania care a câștigat licitația pentru înființarea Centrului Național de Management al Traficului Rutier # BizBrasov.ro
Altimate a câștigat o licitație organizată de Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru înființarea Centrului Național de Management al Traficului pentru rețeaua de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Estimat la 16,56 milioane de lei, fără TVA, contractul a fost 16,49 milioane de lei, fără TVA. Obiectul prezentului contract constă în prestarea [...]
12:20
Primarul din Săcele, Virgil Popa, a anunțat în urmă cu două zile că va face o analiză a situației celor 11 săli de jocuri de noroc din municipiu. „În ultimele zile, am citit cu mare atenție mesajele și opiniile pe care mi le-ați transmis. Vocea comunității trebuie ascultată, iar deciziile importante trebuie luate ținând cont [...]
12:10
CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor InterRegio pe ruta Iași – Brașov, începând cu 11 martie 2026. Lucrările la infrastructura feroviară dintre stațiile Urechești și Căiuți, pe secția Adjud – Onești, impun anularea și restructurarea mai multor trenuri până pe 24 aprilie 2026. Trenul IR 1541 Iași – Brașov este anulat în întreaga perioadă [...]
12:00
A fost aprobată extragerea în regim de urgență a arborilor periculoși din zona Aleii de Sub Tâmpa și din Parcul Gheorghe Dima # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a convocat astăzi Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) pentru a prezenta Studiul privind sănătatea arborilor din cele două zone, studiu realizat de specialiști din cadrul Gărzii Forestiere, ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS) și ai Facultății de Silvicultură și ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt. [...]
11:30
Libris a lansat librarul AI „Cotor”, primul asistent virtual inteligent dedicat recomandărilor de carte disponibil în România # BizBrasov.ro
Libris.ro, librăria online de referință pe piața din România, a lansat Cotor, primul asistent virtual inteligent dedicat recomandărilor de carte disponibil în România. Activ 24/7 pe site, chatbot-ul ușurează experiența de descoperire a cărților, transformând filtrele și căutările tradiționale într-o conversație naturală. Librarul virtual înțelege exact ce caută fiecare vizitator, curatoriază recomandările de lectură care [...]
11:20
Imobiliarele „duduie” în zona rurală a Brașovului. Câte autorizații de construire au fost emise în comunele vecine municipiului # BizBrasov.ro
În prima lună a acestui an au fost eliberate în județul Brașov 35 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost emise 60 de autorizații. Datele Direcției Județene de Statistică Brașov arată și o altă tendință: în municipiul [...]
11:10
Deduceri fiscale pentru părinții cu job, propunerea deputatului brașovean PNL, Sebastian Rusu: „Este un instrument de demnitate. Aceasta răsplătește efortul, munca și educația” # BizBrasov.ro
Deputatul brașovean PNL, Sebastian Rusu, afirmă că bugetul unei țări este oglinda priorităților noastre morale și, astăzi, cifrele vorbesc despre deficit și echilibru. Dar în spatele lor, trebuie să se audă vocea viitorului. Această voce aparține tinerilor și familiilor, care aleg să își crească copiii aici, în România. „Am înțeles că anul trecut am fost [...]
10:20
Puțini turiști în ianuarie. Indicele de ocupare a locurilor de cazare a fost de puțin peste 20% # BizBrasov.ro
Numărul de turiști sosiți în unitățile de cazare din țară a scăzut în ianuarie, iar indicele de utilizare a locurilor de cazare a fost de doar 20%, potrivit datelor prezentate joi de INS. 785.800 de persoane, cu 7,3% mai puține decât în ianuarie 2025, au sosit în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere [...]
10:00
Românii încep să apeleze tot mai mult la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanța lungi. Un astfel de caz este al unui client Bolt care a comandat o mașină să-l ducă de la București până în Poiana Brașov. Iată cât a plătit pentru distanța de 191 de kilometri. Poiana Brașov rămâne cea [...]
09:50
Un zărneștean și-a omorât cu cruzime fratele lovind-ul cu o rangă. Cadavrul său a fost găsit pe albia unui râu, abia după aproape două luni # BizBrasov.ro
Sâmbăta trecută, la ora 14:12, un martor ocular a apelat numărul de urgență și a anunțat că a observat cadavrul unei persoane în albia râului Valea Prăpăstiilor care curge pe raza Orașul Zărnești. Poliția Orașului Zărnești s-a deplasat la fața locului și a stabilit că sesizarea se confirmă și că victima era un bărbat, a [...]
08:50
CJ Brașov a eliberat primul certificat de urbanism pentru construirea austrăzii Brașov – Bacău. Începe realizarea Studiului de Fezabilitate # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a eliberat, ieri, Certificatul de Urbanism pentru Autostrada A13 Brașov-Bacău, aferent amplasamentului situat pe teritoriul administrativ al județului Brașov. Certificatul a fost în prealabil avizat de arhitectul-șef al județului, Alexandra Săliștean. Terenurile afectate de traseul obiectivului, care în județul Brașov se desfășoară pe o lungime de 37 km, includ imobile situate preponderent în [...]
Ieri
05:50
Îndiguirea Ghimbășelului pe raza comunei Cristian s-a scumpit cu peste 3,5 milioane de lei, pe parcursul celor trei ani de șantier # BizBrasov.ro
Compania Națională de Investiții a demarat în primăvara lui 2023 un amplu proiect de îndiguire și decolmatare a râului Ghimbășel pe raza comunei Cristian. În martie 2023, în urma finalizării licitației la care au fost depuse 7 oferte, contractul a fost semnat cu asocierea Lescaci Com din Negrești Oaș și Selena Engineering din București pentru [...]
05:50
Brașovenii de la RAP Development au ajuns la afaceri de 20 de milioane de euro anul trecut # BizBrasov.ro
La aproape două decenii de la înființare, RAP Development își accelerează planurile de creștere și a atins pragul de 20 de milioane de euro cifră de afaceri în 2025. Compania își fundamentează evoluția pe portofoliul extins de proiecte industriale și pe intrarea treptată în segmentul rezidențial. Proiecte industriale, logistice și deschidere către segmentul rezidențial Cu [...]
05:40
Echipamente didactice de aproape 200.000 de lei pentru laboratoarele didactice, cabinetele psihopedagogice și sălile de sport ale unităților școlare din Brașov # BizBrasov.ro
Pe lângă proiectele de construire sau extindere unități de învățământ, construire săli de sport sau alte facilități, reparații, anul acesta municipalitatea implementează un amplu program de dotare a tuturor unităților de învățământ cu mobilier și echipamente IT, la nivelul celorlalte țări europene, cu o finanțare PNRR în 64 de unități școlare. În cadrul acestui program [...]
05:40
Prima cursă cu bicicletele între București și Brașov: „A treia zi de la plecare au ajuns la Brașov, uzi leoarcă, după ce pedalaseră sub ploaia rece de toamnă, de la Câmpina şi până la poalele Tîmpei” # BizBrasov.ro
În anul 1894, într-o Românie care abia învățase să meargă pe șine, doi curajoși decid să cucerească șoseaua cu un mijloc de transport nou: velocipedul. Noua invenție nu era privită la început cu prea multă simpatie. În 1893 are loc o adevărată campanie de presă în care unii medici declarau velocipedele „o primejdie pentru sănătate”. [...]
05:40
Un grup de construcţii de infrastructură rutieră şi feroviară cu afaceri de peste 54 milioane de euro euro a investit 0,5 milioane de euro în capitalul companiei braşovene de IT Headlight Solutions, pentru 10% din acţiuni Proger Utilities, companie deţinută în proporţie de 80% de grupul de construcţii Proger Global Network, a cumpărat o participaţie [...]
05:40
Plătești „debarasatorul”, dar gunoiul ajunge pe câmp. Camerele video îi prind pe bandă pe cei care abandonează deșeuri în Sânpetru # BizBrasov.ro
Primăria comunei Sânpetru anunță măsuri ferme împotriva celor care aruncă deșeuri în locuri nepermise, în special a așa-zișilor „debarasatori” care percep bani de la localnici pentru ridicarea gunoiului, dar îl abandonează ulterior pe câmp sau lângă platformele de colectare. În ultimele trei săptămâni, Poliția Locală Sânpetru a aplicat opt amenzi contravenționale, autorii fiind prinși în [...]
05:30
Ce poți să faci dacă ai pierdut actul de proprietate de la apartament? Procedura de recuperare presupune urmarea unor pași # BizBrasov.ro
Pierderea actului de proprietate la apartament este o situație neplăcută, dar nu fără soluționare. Dreptul tău este protejat în continuare prin înscrierea în cartea funciară și în arhivele oficiale ale notarilor și instanțelor. Ceea ce înseamnă că procedura de recuperare presupune doar urmarea unor pași clari stabiliți, ca mai apoi să primești actul. Ce să [...]
05:20
Cursuri de teatru și televiziune pentru copii și adolescenți, la Cetatea Făgăraș: Cine poate participa? # BizBrasov.ro
Copiii din Făgăraș pot participa la un nou program cultural-educațional de dezvoltare personală prin elemente de teatru și televiziune, care se va desfășura în Cetatea Făgăraș. Proiectul este inițiat de actrița Camelia Varga, originară din Făgăraș, care a revenit în orașul natal pentru a implementa acest program dedicat copiilor. Programul este gândit ca un proiect-pilot pe durata [...]
4 martie 2026
19:50
Accident între un camion și un autoturism pe Centura Brașovului. Un sens de circulație este blocat # BizBrasov.ro
La acest moment, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov intervin la un accident care a avut loc cu puțin timp în urmă pe varianta ocolitoare a municipiului Brașov, în zona intersecției cu DN 11. În accident au fost implicate două autovehicule, un autocamion și un autoturism, iar în urma producerii o persoană, ocupantă a autoturismului, [...]
16:50
Un bărbat a fost lovit de o mașină, în această după-amiază, pe strada Nicolae Titulescu. La fața locului, au intervenit echipele de salvare. Circulația în zonă este îngreunată.
15:40
Proiectul de buget pe 2026 ar urma să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare. O alocare bugetară similară cu cea din anul precedent # BizBrasov.ro
Coalitia de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice, după ce va trece de sedinta de Guvern si de Consiliul Economic si Social, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. În cadrul consultărilor din Coaliție, prim-ministrul și ministrul Finanțelor au prezentat o serie [...]
15:10
Bărbat reținut de polițiști, după ce a golit de diverse materiale din fier o baracă de pe un șantier din Bartolomeu # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție au identificat și reținut un bărbat de 58 de ani, din municipiul Brașov, bănuit de comiterea unor infracțiuni de furt calificat. Aceștia au fost sesizați în cursul lunii februarie de către reprezentantul unei societăți comerciale din municipiul Brașov, cu privire la faptul că persoane necunoscute [...]
15:10
Fiecare etapă importantă din viață merită un cadru pe măsură. Fie că vorbim despre o nuntă, o aniversare specială sau despre mult-așteptatul banchet de absolvire, alegerea locației face diferența dintre un eveniment frumos și unul memorabil. În apropiere de Brașov, într-un cadru montan care transformă orice sărbătoare într-o experiență completă, Hotel Alpin Poiana Brașov s-a [...]
15:00
Doi frați din Botoșani se abonaseră la furat băutură dintr-un hipermarket din Brașov. Au cauzat un prejudiciu de aproximativ 9.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 5 Poliție au dispus reținerea a două persoane, în cadrul unui dosar penal, acestea fiind bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat, comise în incinta unui hypermarket din municipiul Brașov. Activitățile de cercetare ale polițiștilor au demarat după ce, în cursul lunii februarie, persoane necunoscute [...]
15:00
VIDEO Taximetriștii brașoveni, verificați de Poliție: Amenzi de 16.000 de lei și două permise de conducere reținute: unul pentru viteză și unul pentru consum de alcool # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au organizat o acțiune ce a avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale de către conducătorii auto, care efectuează transport public de persoane în regim taxi. „Activitățile specifice de verificare se înscriu în obiectivul general de creștere a gradului de siguranță rutieră și de legalitate în [...]
14:50
Amenzi de peste 50.000 de lei și 4 paznici care au consumat alcool, în urma unor controale ale polițiștilor brașoveni # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Secțiile de poliție 1–5, au organizat o acțiune care a avut ca scop verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislației privind paza obiectivelor, bunurilor, a valorilor și protecția persoanelor. „Au fost verificate 35 de unități, dar și 45 de agenți de pază. Totodată, în cadrul controalelor, polițiștii au [...]
14:40
Cloud-ul Privat Guvernamental al României, care are un centru de date la Brașov, devine funcțional # BizBrasov.ro
Peste o mie de echipamente și patru centre regionale de date au fost implementate în Cloudul Privat Guvernamental, proiect coordonat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Implementarea a vizat realizarea unei infrastructuri de Cloud Intern, distribuite în patru centre de date – București, Timiș, Brașov și Sibiu – pentru a asigura continuitate operațională la nivel [...]
14:10
Mai multe curse pe liniile RATBV 16 și 23. Autobuzele de pe linia 16 revin la circulația pe traseul inițial în zona Brintex # BizBrasov.ro
Pentru a asigura o cât mai bună deservire a zonei industriale și comerciale Bartolomeu – Brintex, RATBV modifică de mâine, 5 martie 2026, orarele liniilor 16 și 23, precum și traseul liniei 16. Noile configurații ale graficelor de circulație ale celor două linii vor fi optimizate și corelate și vor asigura o eficientizare semnificativă a [...]
13:40
USR s-a reformat. Au fost introduse „mandatele pe viață”, dar și liber la angajări pe banii primiți de partid din subvențiile de la Stat # BizBrasov.ro
Congresul din weekend al USR a venit cu modificări pentru statutul partidului. De la eliminarea limitării mandatelor la 10 ani, până la liber la angajări din banii partidului, potrivit unor documente intrate în posesia Cotidianul. O modificare de statut, consultată de Cotidianul și care a creat divergențe la Congres, prevede ca persoanele plătite din fondurile [...]
13:00
CFR Călători: Aplicația de cumpărare a biletelor online nu va funcționa pentru câteva ore. Ce trebuie să știe pasagerii care și-au cumpărat bilet # BizBrasov.ro
CFR Călători anunță că aplicaţia de cumpărare online a biletelor de tren nu va funcţiona în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 03:00, pentru că SC Informatică Feroviară SA va efectua lucrări de înlocuire a echipamentelor esenţiale privind asigurarea conectivităţii şi funcţionării optime a reţelei. „Pasagerii care au achiziționat bilete online [...]
13:00
Proprietarii de apartamente vechi din Brașov, campioni pe țară la majorarea prețurilor de vânzare ale acestora, luna trecută # BizBrasov.ro
Prețurile apartamentelor vechi scoase la vânzare în marile orașe din România au avansat ușor pe parcursul lunii trecute. Cele mai scumpe locuințe se găsesc în Cluj-Napoca, Brașov și în București. Proprietarii din Brașov au majorat cel mai mult prețurile în februarie, mai exact cu 1,6%. Media înregistrată pe piața rezidențială locală a ajuns la 2.202 [...]
12:50
5.000 de persoane cu dizabilități și proprietarii din peste 50.000 de imobile din Brașov vor beneficia de reducerea impozitului # BizBrasov.ro
Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 9 din 27 februarie, persoanele cu handicap accentuat sau grav, precum și proprietarii imobilelor cu o vechime mai mare de 50 de ani beneficiază de reducerea impozitelor locale. Dacă imobilele sunt mai vechi de 100 de ani, reducerea este mai mare. Primarul George Scripcaru [...]
12:30
Piața imobiliară din Brașov: Care sunt cele mai scumpe și cele mai accesibile zone din oraș/ Cât poți negocia prețul? # BizBrasov.ro
Dacă vrei să vinzi, să achiziționezi sau să închiriezi o locuință, trebuie să știi că cele mai scumpe zone din Brașov sunt, în momentul de față, Avantgarden, Tractorul și centrul istoric, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro. Dacă vrei să găsești locuințe la prețuri accesibile, atunci orientează-te spre cartierul Stupini sau spre zona Noua-Dârste. Te [...]
