Cursuri de teatru și televiziune pentru copii și adolescenți, la Cetatea Făgăraș: Cine poate participa?
BizBrasov.ro, 5 martie 2026 05:20
Copiii din Făgăraș pot participa la un nou program cultural-educațional de dezvoltare personală prin elemente de teatru și televiziune, care se va desfășura în Cetatea Făgăraș. Proiectul este inițiat de actrița Camelia Varga, originară din Făgăraș, care a revenit în orașul natal pentru a implementa acest program dedicat copiilor. Programul este gândit ca un proiect-pilot pe durata [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
05:50
Îndiguirea Ghimbășelului pe raza comunei Cristian s-a scumpit cu peste 3,5 milioane de lei, pe parcursul celor trei ani de șantier # BizBrasov.ro
Compania Națională de Investiții a demarat în primăvara lui 2023 un amplu proiect de îndiguire și decolmatare a râului Ghimbășel pe raza comunei Cristian. În martie 2023, în urma finalizării licitației la care au fost depuse 7 oferte, contractul a fost semnat cu asocierea Lescaci Com din Negrești Oaș și Selena Engineering din București pentru [...]
05:50
Brașovenii de la RAP Development au ajuns la afaceri de 20 de milioane de euro anul trecut # BizBrasov.ro
La aproape două decenii de la înființare, RAP Development își accelerează planurile de creștere și a atins pragul de 20 de milioane de euro cifră de afaceri în 2025. Compania își fundamentează evoluția pe portofoliul extins de proiecte industriale și pe intrarea treptată în segmentul rezidențial. Proiecte industriale, logistice și deschidere către segmentul rezidențial Cu [...]
Acum 30 minute
05:40
Echipamente didactice de aproape 200.000 de lei pentru laboratoarele didactice, cabinetele psihopedagogice și sălile de sport ale unităților școlare din Brașov # BizBrasov.ro
Pe lângă proiectele de construire sau extindere unități de învățământ, construire săli de sport sau alte facilități, reparații, anul acesta municipalitatea implementează un amplu program de dotare a tuturor unităților de învățământ cu mobilier și echipamente IT, la nivelul celorlalte țări europene, cu o finanțare PNRR în 64 de unități școlare. În cadrul acestui program [...]
05:40
Prima cursă cu bicicletele între București și Brașov: „A treia zi de la plecare au ajuns la Brașov, uzi leoarcă, după ce pedalaseră sub ploaia rece de toamnă, de la Câmpina şi până la poalele Tîmpei” # BizBrasov.ro
În anul 1894, într-o Românie care abia învățase să meargă pe șine, doi curajoși decid să cucerească șoseaua cu un mijloc de transport nou: velocipedul. Noua invenție nu era privită la început cu prea multă simpatie. În 1893 are loc o adevărată campanie de presă în care unii medici declarau velocipedele „o primejdie pentru sănătate”. [...]
05:40
Un grup de construcţii de infrastructură rutieră şi feroviară cu afaceri de peste 54 milioane de euro euro a investit 0,5 milioane de euro în capitalul companiei braşovene de IT Headlight Solutions, pentru 10% din acţiuni Proger Utilities, companie deţinută în proporţie de 80% de grupul de construcţii Proger Global Network, a cumpărat o participaţie [...]
05:40
Plătești „debarasatorul”, dar gunoiul ajunge pe câmp. Camerele video îi prind pe bandă pe cei care abandonează deșeuri în Sânpetru # BizBrasov.ro
Primăria comunei Sânpetru anunță măsuri ferme împotriva celor care aruncă deșeuri în locuri nepermise, în special a așa-zișilor „debarasatori” care percep bani de la localnici pentru ridicarea gunoiului, dar îl abandonează ulterior pe câmp sau lângă platformele de colectare. În ultimele trei săptămâni, Poliția Locală Sânpetru a aplicat opt amenzi contravenționale, autorii fiind prinși în [...]
05:30
Ce poți să faci dacă ai pierdut actul de proprietate de la apartament? Procedura de recuperare presupune urmarea unor pași # BizBrasov.ro
Pierderea actului de proprietate la apartament este o situație neplăcută, dar nu fără soluționare. Dreptul tău este protejat în continuare prin înscrierea în cartea funciară și în arhivele oficiale ale notarilor și instanțelor. Ceea ce înseamnă că procedura de recuperare presupune doar urmarea unor pași clari stabiliți, ca mai apoi să primești actul. Ce să [...]
Acum o oră
05:20
Cursuri de teatru și televiziune pentru copii și adolescenți, la Cetatea Făgăraș: Cine poate participa? # BizBrasov.ro
Copiii din Făgăraș pot participa la un nou program cultural-educațional de dezvoltare personală prin elemente de teatru și televiziune, care se va desfășura în Cetatea Făgăraș. Proiectul este inițiat de actrița Camelia Varga, originară din Făgăraș, care a revenit în orașul natal pentru a implementa acest program dedicat copiilor. Programul este gândit ca un proiect-pilot pe durata [...]
Acum 12 ore
19:50
Accident între un camion și un autoturism pe Centura Brașovului. Un sens de circulație este blocat # BizBrasov.ro
La acest moment, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov intervin la un accident care a avut loc cu puțin timp în urmă pe varianta ocolitoare a municipiului Brașov, în zona intersecției cu DN 11. În accident au fost implicate două autovehicule, un autocamion și un autoturism, iar în urma producerii o persoană, ocupantă a autoturismului, [...]
Acum 24 ore
16:50
Un bărbat a fost lovit de o mașină, în această după-amiază, pe strada Nicolae Titulescu. La fața locului, au intervenit echipele de salvare. Circulația în zonă este îngreunată.
15:40
Proiectul de buget pe 2026 ar urma să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare. O alocare bugetară similară cu cea din anul precedent # BizBrasov.ro
Coalitia de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice, după ce va trece de sedinta de Guvern si de Consiliul Economic si Social, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. În cadrul consultărilor din Coaliție, prim-ministrul și ministrul Finanțelor au prezentat o serie [...]
15:10
Bărbat reținut de polițiști, după ce a golit de diverse materiale din fier o baracă de pe un șantier din Bartolomeu # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție au identificat și reținut un bărbat de 58 de ani, din municipiul Brașov, bănuit de comiterea unor infracțiuni de furt calificat. Aceștia au fost sesizați în cursul lunii februarie de către reprezentantul unei societăți comerciale din municipiul Brașov, cu privire la faptul că persoane necunoscute [...]
15:10
Fiecare etapă importantă din viață merită un cadru pe măsură. Fie că vorbim despre o nuntă, o aniversare specială sau despre mult-așteptatul banchet de absolvire, alegerea locației face diferența dintre un eveniment frumos și unul memorabil. În apropiere de Brașov, într-un cadru montan care transformă orice sărbătoare într-o experiență completă, Hotel Alpin Poiana Brașov s-a [...]
15:00
Doi frați din Botoșani se abonaseră la furat băutură dintr-un hipermarket din Brașov. Au cauzat un prejudiciu de aproximativ 9.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 5 Poliție au dispus reținerea a două persoane, în cadrul unui dosar penal, acestea fiind bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat, comise în incinta unui hypermarket din municipiul Brașov. Activitățile de cercetare ale polițiștilor au demarat după ce, în cursul lunii februarie, persoane necunoscute [...]
15:00
VIDEO Taximetriștii brașoveni, verificați de Poliție: Amenzi de 16.000 de lei și două permise de conducere reținute: unul pentru viteză și unul pentru consum de alcool # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au organizat o acțiune ce a avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale de către conducătorii auto, care efectuează transport public de persoane în regim taxi. „Activitățile specifice de verificare se înscriu în obiectivul general de creștere a gradului de siguranță rutieră și de legalitate în [...]
14:50
Amenzi de peste 50.000 de lei și 4 paznici care au consumat alcool, în urma unor controale ale polițiștilor brașoveni # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Secțiile de poliție 1–5, au organizat o acțiune care a avut ca scop verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislației privind paza obiectivelor, bunurilor, a valorilor și protecția persoanelor. „Au fost verificate 35 de unități, dar și 45 de agenți de pază. Totodată, în cadrul controalelor, polițiștii au [...]
14:40
Cloud-ul Privat Guvernamental al României, care are un centru de date la Brașov, devine funcțional # BizBrasov.ro
Peste o mie de echipamente și patru centre regionale de date au fost implementate în Cloudul Privat Guvernamental, proiect coordonat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Implementarea a vizat realizarea unei infrastructuri de Cloud Intern, distribuite în patru centre de date – București, Timiș, Brașov și Sibiu – pentru a asigura continuitate operațională la nivel [...]
14:10
Mai multe curse pe liniile RATBV 16 și 23. Autobuzele de pe linia 16 revin la circulația pe traseul inițial în zona Brintex # BizBrasov.ro
Pentru a asigura o cât mai bună deservire a zonei industriale și comerciale Bartolomeu – Brintex, RATBV modifică de mâine, 5 martie 2026, orarele liniilor 16 și 23, precum și traseul liniei 16. Noile configurații ale graficelor de circulație ale celor două linii vor fi optimizate și corelate și vor asigura o eficientizare semnificativă a [...]
13:40
USR s-a reformat. Au fost introduse „mandatele pe viață”, dar și liber la angajări pe banii primiți de partid din subvențiile de la Stat # BizBrasov.ro
Congresul din weekend al USR a venit cu modificări pentru statutul partidului. De la eliminarea limitării mandatelor la 10 ani, până la liber la angajări din banii partidului, potrivit unor documente intrate în posesia Cotidianul. O modificare de statut, consultată de Cotidianul și care a creat divergențe la Congres, prevede ca persoanele plătite din fondurile [...]
13:00
CFR Călători: Aplicația de cumpărare a biletelor online nu va funcționa pentru câteva ore. Ce trebuie să știe pasagerii care și-au cumpărat bilet # BizBrasov.ro
CFR Călători anunță că aplicaţia de cumpărare online a biletelor de tren nu va funcţiona în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 03:00, pentru că SC Informatică Feroviară SA va efectua lucrări de înlocuire a echipamentelor esenţiale privind asigurarea conectivităţii şi funcţionării optime a reţelei. „Pasagerii care au achiziționat bilete online [...]
13:00
Proprietarii de apartamente vechi din Brașov, campioni pe țară la majorarea prețurilor de vânzare ale acestora, luna trecută # BizBrasov.ro
Prețurile apartamentelor vechi scoase la vânzare în marile orașe din România au avansat ușor pe parcursul lunii trecute. Cele mai scumpe locuințe se găsesc în Cluj-Napoca, Brașov și în București. Proprietarii din Brașov au majorat cel mai mult prețurile în februarie, mai exact cu 1,6%. Media înregistrată pe piața rezidențială locală a ajuns la 2.202 [...]
12:50
5.000 de persoane cu dizabilități și proprietarii din peste 50.000 de imobile din Brașov vor beneficia de reducerea impozitului # BizBrasov.ro
Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 9 din 27 februarie, persoanele cu handicap accentuat sau grav, precum și proprietarii imobilelor cu o vechime mai mare de 50 de ani beneficiază de reducerea impozitelor locale. Dacă imobilele sunt mai vechi de 100 de ani, reducerea este mai mare. Primarul George Scripcaru [...]
12:30
Piața imobiliară din Brașov: Care sunt cele mai scumpe și cele mai accesibile zone din oraș/ Cât poți negocia prețul? # BizBrasov.ro
Dacă vrei să vinzi, să achiziționezi sau să închiriezi o locuință, trebuie să știi că cele mai scumpe zone din Brașov sunt, în momentul de față, Avantgarden, Tractorul și centrul istoric, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro. Dacă vrei să găsești locuințe la prețuri accesibile, atunci orientează-te spre cartierul Stupini sau spre zona Noua-Dârste. Te [...]
12:00
„Enigma” terenului președintelui Nicușor Dan din Predeal. În declarații, intravilan, în acte, pășune, iar în realitate un teren accidentat # BizBrasov.ro
Noi informații obținute de Gândul de la Primăria Orașului Predeal, în urma unei solicitări bazate pe Legea 544/2001, contrazic datele din declarația de avere a președintelui. Răspunsul scurt și cuprinzător anulează ceea ce Nicușor Dan a completat cu mâna sa în ultima declarație de avere, cunoscută public. „Domnul Dan Nicușor Daniel deține pe raza UAT [...]
11:50
11.000 mp de birouri de clasă A disponibili în Coresi Business Campus Brașov, prinipalul pol de business din municipiu # BizBrasov.ro
Nhood, companie de servicii integrate de real estate, prezentă în Europa și Africa, anunță lansarea comercializării clădirii U1, cea mai nouă etapă de dezvoltare din cadrul Coresi Business Campus, polul de business al Cartierului Coresi din Brașov. Procesul de închiriere este realizat de Nhood în numele proprietarului Ceetrus, compania furnizând pentru acesta servicii integrate de [...]
11:20
În 6 și 7 iunie, la Făgăraș va avea loc ediția a XIII-a a Bikeathon Țara Făgărașului , cel mai mare eveniment sportiv cu componentă de strângere de fonduri din regiune. Organizat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Bikeathon transformă energia comunității în sprijin concret pentru proiecte locale din domenii esențiale precum educație, sănătate, mediu, cultură și implicare civică. [...]
11:10
2.000 de puieți vor fi plantați într-o comună din județul Brașov, în cadrul celei mai ample campanii naționale de împădurire cu voluntari. Prin acest proiect va fi construită de la zero o pădure pe o suprafață de 25 de hectare # BizBrasov.ro
Echipa Plantează în România ajunge în 21 martie 2026 în localitatea Vlădeni (comuna Dumbrăvița), județul Brașov, pentru o nouă acțiune de plantare din cadrul celei mai ample campanii naționale de împădurire cu voluntari. Prin acest proiect, va fi construită de la zero o pădure pe o suprafață de 25 de hectare, un demers amplu care [...]
11:00
Cu prilejul Săptămânii Protecției Civile, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov a organizat o prezentare a materialelor și echipamentelor de protecție civilă achiziționate în anul 2025 de Consiliul Judeţean cu fonduri din bugetul propriu. Investițiile administraţiei judeţene, cifrate la 1.149.000 lei, sunt menite să consolideze capacitatea de intervenție și să [...]
10:50
17,3 milioane de lei în plus pentru lucrările la rețelele de apă-canal din două zone ale Brașovului # BizBrasov.ro
Contractul pentru execuția lucrărilor incluse în proiectul „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în cartierul Stupini, extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în zona centrală și extindere conducta de aducțiune SP Rulmentul – SP Zizin” (BV-CL-R01-PDD) a fost actualizat recent. Semnat în 11 iulie 2023 între Compania Apa Brașov și Asocierea [...]
10:40
Gala celei de-a XI-a ediții a Premiilor Anului în Cultură la Brașov, eveniment organizat de Consorțiul Cultural Corona, a avut loc în 3 martie 2026, în Sala Studio 181 a Universității Transilvania din Brașov. Premiile își propun să aducă în atenția publicului proiectele, inițiativele și organizațiile care au contribuit la viața culturală a orașului în anul 2025. Rezultatele [...]
09:00
Show-uri culinare spectaculoase la Festivalul „Tradiții de Mucenici”, organizat în zona Lacului Noua # BizBrasov.ro
Brașovul redescoperă gustul tradiției în perioada 6 – 8 martie 2026, când zona de agrement Lacul Noua devine gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente culinare ale primăverii: Festivalul „Tradiții de Mucenici”. „Festivalul revine cu și mai multă energie, mai multă aromă și cu vreme frumoasă anunțată pentru întreaga perioadă. Cu alte cuvinte, cadrul ideal [...]
Ieri
05:50
Noi semafoare cu radar ar urma să fie instalate pe străzile Brașovului. O intersecție importantă ar urma să fie resistematizată # BizBrasov.ro
Din toamna anului trecut, proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi a fost extins, fiind instalate semafoare cu radar și pe strada Lungă. Vorbim de sisteme care în cazul în care șoferii depășesc viteza legală, semaforul comută automat pe culoarea roșie [...]
05:50
Populisme marca USR. După ce inițial au votat majorările de impozite, consilierii locali ai partidului pozează în salvatori și propun reducerea lor, în contextul în care Guvernul a decis aplicarea unor reduceri # BizBrasov.ro
După ce în decembrie 2025 au votat majorarea taxelor și impozitelor locale în Brașov, consilierii USR–FDGR revin acum, în martie 2026, cu un proiect prin care susțin reducerea acestora. Demersul vine imediat după ce Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care permite autorităților locale să ajusteze în sens descendent nivelul fiscalității. Grupul consilierilor USR–FDGR [...]
05:50
Cum a pătruns un tânăr de 25 de ani în incinta Colegiului Meșotă și s-a plimbat prin clase: Portărița nu era atentă, iar profesorul de serviciu nu l-a observat/ Poliția l-a depistat, iar individul se afla sub influența drogruilor # BizBrasov.ro
Conducerea Colegiului Național Ioan Meșotă a reacționat pe grupurile de whatsapp pe care comunică cu părținții elevilor după ce BizBrașov a relatat că un individ a pătruns în incinta școlii și s-a plimbat prin clase, participând la ore și filmând elevii. „Este adevărat că joi, dimineață, la începutul programului, deși la poartă se aflau în [...]
05:40
Odată cu modernizarea drumului de pe Valea Doftanei, alternativa la DN 1, sunt necesare lucrări la rețeaua de înaltă tensiune în valoare de 2,73 milioane de lei # BizBrasov.ro
Odată cu demararea lucrărilor de amenajare a drumului alternativă la DN 1 de pe Valea Doftanei, atât Electrica, cât și Transelectrica au fost obligate să efectueze investiții în modernizarea sau translatarea rețelelor din proximitatea șoselei. Astfel, Transelectrica a lansat o licitație publică pentru mutarea unor sâlpi de pe linia de înaltă tensiune LEA kV Brazi [...]
05:40
#fwdBV Locul unde brașovenii și turiștii stau la coadă pentru gustul autentic românesc: tone de ciolane, coaste sau papanași vândute anual # BizBrasov.ro
La poalele Tâmpei, în inima Brașovului, se scrie zilnic o poveste cu miros de mâncare autentic românească, în care fiecare client devine parte din legenda Ursului Carpatin. Într-un Brașov plin de farmec, există un loc unde mirosul de coaste rumenite, ciolan afumat și papanași cu foiță de aur îi adună pe oameni ca la o [...]
05:30
Anexa gospodărească este o construcție care completează funcția principală a locuinței. Pergolele ușoare, construcțiile demontabile sau unele amenajări minore pot fi realizate fără autorizație, dar doar dacă respectă strict condițiile legale. Ce se înțelege prin anexă gospodărească Din punct de vedere urbanistic, anexa gospodărească este o construcție auxiliară, destinată să deservească locuința principală amplasată pe [...]
05:10
Brașovenii de la Delcar au vândut 22.000 de mașini în cei peste 25 de ani de existență # BizBrasov.ro
Povestea Delcar începe în decembrie 1999, ca o afacere de familie construită cu viziune, perseverență și curaj. Într-o perioadă în care piața auto era încă la început de drum, fondatoarea Delcar a avut curajul să creadă în brandul Škoda și să pună bazele unui parteneriat pe termen lung. Doar un an mai târziu, compania devenea [...]
05:10
49 de ani de la dezastru: Cutremurul din ’77 a transformat casele de pe străzile din Centrul istoric al Brașovului în moloz. Muncitorii de la fabricile mari cotizau la „Contul 1977”, din care se finanțau reparațiile caselor și ajutorarea răniților # BizBrasov.ro
Astăzi, 4 martie 2026, se împlinesc 49 de ani de la marele cutremur ce a afectat România în primăvara anului 1977. Cotidianul brașovean „Drum nou” conținea încă de a doua zi după cutremur, adică din 5 martie 1977, numeroase relatări despre acesta, începând cu decretul președintelui Nicolae Ceaușescu de instituire a stării de necesitate pe [...]
05:00
Dacă cineva reușește să îți preia numărul de telefon sau să te păcălească să dai codul de verificare, poate activa contul de WhatsApp pe alt dispozitiv. De aici pornește lanțul: mesaje către prieteni cu „împrumută-mă”, linkuri frauduloase, solicitări de bani sau încercări de a fura alte conturi folosind încrederea socială. Recuperarea este posibilă în multe [...]
3 martie 2026
16:20
INSP: Țigările electronice și cele din tutun încălzit, la fel de toxice precum cele clasice. Nivelul de dependență este însă mai ridicat # BizBrasov.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a atras atenția cu privire la riscul țigărilor electronice, dar și a produselor pe bază de tutun încălzit. Specialiștii precizează că și acestea sunt la fel de toxice precum țigările clasice, dar și că dau un nivel ridicat de dependență. Faptul că țigările electronice sau produsele pe bază de tutun încălzit ar [...]
15:50
Un virus Android deghizat în aplicație bancară îți poate prelua controlul telefonului # BizBrasov.ro
Cercetătorii ESET avertizează asupra „PromptSpy”, un virus Android care se deghizează în aplicație bancară. Malware-ul imită serviciile JPMorgan Chase pentru a inspira încredere victimelor. Este primul virus Android care folosește inteligență artificială în timp real, potrivit ESET, citat de Cybersecurity360.it. Odată descărcat, virusul lansează automat o pagină web. Aceasta se prezintă fraudulos ca un serviciu al băncii [...]
15:40
Sorin Grindeanu, președintele PSD, fost audiat marți, 3 martie, la Curtea de Apel București, într-un dosar de corupție instrumentat de DNA. În prezent, Grindeanu ocupă funcția de președinte al Camerei Deputaților. Dosarul o vizează pe Claudița Selavărdeanu, fost vicepreședinte al ANRP, trimisă în judecată de DNA pentru permiterea accesului la informații nedestinate publicului. Sorin Grindeanu [...]
15:40
Brașovul, în topul județelor cu mame adolescente: Peste 600 de fete au născut, într-un singur an # BizBrasov.ro
Din cele 143.637 de nașteri care au avut loc în 2024, 13.018 provin de la mame cu vârsta între 15 și 19 ani, în 601 de cazuri fiind vorba de mame cu vârsta sub 15 ani, potrivit datelor INS. În cazul a 23 de mame cu vârsta sub 15 ani este vorba despre a doua [...]
15:30
„Șoferul” în vârstă de 18 ani, mort în accidentul din Victoria, nu avea permis de conducere # BizBrasov.ro
Polițiștii din Victoria intervin la accidentul din Victoria, în urma căruia un tânăr de 18 ani a murit. „Din primele date obținute până la acest moment de la fața locului, în accident ar fi implicat un autoturism, al cărui conducător auto, un tânăr de 18 ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o [...]
15:10
Un tânăr de 25 de ani și-a scos brățara de monitorizare și a plecat la plimbare prin Făgăraș # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, după ce le-a fost semnalată o alertă, dată prin dispeceratul sistemului de monitorizare electronică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, în care se arăta faptul că un bărbat, care se afla sub măsura monitorizării electronice, nu ar respecta obligațiile impuse. „Imediat, [...]
15:00
Tânăr de 18 ani, mort în accidentul din Victoria, în urma căruia o mașină a intrat într-un copac # BizBrasov.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit în accidentul din Victoria, în urma căruia o mașină a intrat într-un copac. „De asemenea, a fost identificată o a treia victimă, un copil în vârstă de aproximativ 13 ani, care nu se afla în autoturism la sosirea forțelor de intervenție la fața locului”, a transmis [...]
14:50
Radiografia arborilor din Brașov: intervenții urgente pe Aleea de Sub Tâmpa și în Parcul Dima # BizBrasov.ro
Primăria Brașov, împreună cu specialiști din domeniul silvic, a realizat o amplă evaluare a stării de sănătate a arborilor din zona Aleii de Sub Tâmpa și din Parcul Gheorghe Dima. Demersul vine după incidentul grav de vara trecută, când un arbore aparent sănătos s-a prăbușit peste două persoane. Analiza a fost extinsă și în alte [...]
14:30
După ce s-a aprovizionat dintr-un magazin, dar „a uitat” să plătească, un bărbat de 45 de ani s-a ales cu o „cazare” în Arest # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta ar fi sustras produse dintr-o societate comercială. Ieri dimineață, în jurul orei 11.00, polițiștii din [...]
14:30
Guvernul a publicat în Monitorul Oficial prevederileprin care se vor acorda reduceri de taxe și impozite locale, pentru persoanele cu handicap și pentru proprietarii clădirilor vechi. Cine beneficiază de reducerea cu 50% la plata impozitelor în 2026? În cazul persoanelor cu handicap: -Persoane cu grad de handicap grav: reducere 50% pentru impozitul pe clădirea de [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.