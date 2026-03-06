Legea psihologilor, blocată la București de o persoană fără drept de practică | PublicRecord
O psihologă fără drept de practică este în centrul luptei anti legea profesiei. Acesta este punctul de plecare al unui blocaj legislativ major desfășurat în prezent în Parlamentul României, la București, scrie PublicRecord. Un proiect de lege redactat pentru a pune ordine în piața serviciilor de psihologie întâmpină o rezistență acerbă. Inițiativa aparține Colegiului Psihologilor […] The post Legea psihologilor, blocată la București de o persoană fără drept de practică | PublicRecord appeared first on Buletin de București.
O psihologă fără drept de practică este în centrul luptei anti legea profesiei. Acesta este punctul de plecare al unui blocaj legislativ major desfășurat în prezent în Parlamentul României, la București, scrie PublicRecord. Un proiect de lege redactat pentru a pune ordine în piața serviciilor de psihologie întâmpină o rezistență acerbă. Inițiativa aparține Colegiului Psihologilor […] The post Legea psihologilor, blocată la București de o persoană fără drept de practică | PublicRecord appeared first on Buletin de București.
Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Județean Ilfov organizează, în perioada 9–13 martie 2026, o campanie de sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân, în Ciorogârla. Intervențiile, pentru câinii cu stăpân, vor fi realizate doar la telefon, la numărul 0751.235.009. Reprezentanții instituției precizează că proprietarii trebuie să aducă animalele nemâncate, în dimineața intervenției. Acestea au voie să consume doar […] The post Ilfov | Sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân, în Ciorogârla appeared first on Buletin de București.
Bucureștiul, paralizat din lipsă de cvorum. PSD, AUR și PUSL nu cedează în confruntarea cu Ciucu | Surse # Buletin de București
Confruntarea politică dintre noul primar general și opoziția din Consiliul General al Municipiului București (CGMB) va continua și în ședința de vineri, 6 martie, potrivit informațiilor Buletin de București. PSD, AUR și PUSL plănuiesc să nu se prezinte, iar fără cvorum proiectele propuse de Ciprian Ciucu vor fi blocate încă o dată. Aceasta ar putea […] The post Bucureștiul, paralizat din lipsă de cvorum. PSD, AUR și PUSL nu cedează în confruntarea cu Ciucu | Surse appeared first on Buletin de București.
FOTO | Dezastrul ascuns din Parcul Regele Mihai I. Pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i rupt asfaltul: copaci prăbușiți în capătul opus # Buletin de București
În 2025, Stelian Bujduveanu, la momentul respectiv primar interimar al Capitalei, anunța demararea lucrărilor necesare pentru a repara aleile din Parcul Regele Mihai I. În octombrie, bucureștenii erau informați că acestea sunt continuate, și ca se intervine pe aleile dinspre intrarea Charles de Gaulle și pe Insula Trandafirilor. În martie 2026, aleile din cel ai […] The post FOTO | Dezastrul ascuns din Parcul Regele Mihai I. Pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i rupt asfaltul: copaci prăbușiți în capătul opus appeared first on Buletin de București.
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în week-end? Recomandări culturale pentru 6-12 martie # Buletin de București
Ce facem în weekend? Slavă cerului, avem oficial primăvară, ciripesc păsări pe care nu le-am mai auzit de ceva timp și zăpezile ce păreau eterne aproape că s-au topit. Marcăm, ca țară, o nouă participare la Eurovision – România va merge în mai la Viena, cu piesa „Choke Me” (?) cântată de Alexandra Căpitănescu. Tot […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în week-end? Recomandări culturale pentru 6-12 martie appeared first on Buletin de București.
București Verde, platforma prin care poți raporta tăieri ilegale de arbori. Cum funcționează # Buletin de București
Grupul civic „Parcul IOR dispare” a lansatplatforma București Verde, prin care cetățenii pot raporta și verifica tăierile de arbori din Capitală. Inițiativa vine drept răspuns la numeroasele agresiuni asupra spațiilor verzi cu care se confruntă Capitala. Astfel, bucureștenii pot sesiza rapid tăieri suspecte sau ilegale de copaci și pot încărca dovezi fotografice, alături de o […] The post București Verde, platforma prin care poți raporta tăieri ilegale de arbori. Cum funcționează appeared first on Buletin de București.
Autobuzele care circulau pe calea de rulare a tramvaielor, revin pe traseele inițiale, de sâmbătă # Buletin de București
STB anunță că, începând cu data de 7 martie 2026, liniile de autobuz care circulau pe calea de rulare a tramvaielor vor reveni pe traseele inițiale. De asemenea, vor efectua stații comune cu tramvaiele. Reprezentanții instituției spun că măsura va fluidiza traficul și va conecta mai bine mijloacele de transport în comun. STB SA le […] The post Autobuzele care circulau pe calea de rulare a tramvaielor, revin pe traseele inițiale, de sâmbătă appeared first on Buletin de București.
Sectorul 3 „supralicitează” în războiul cu păcănenele. Proiect anunțat în Consiliul Local 3 # Buletin de București
Sălile de jocuri de noroc din Sectorul 3 ar putea pune lacătul la ușă, potrivit unui proiect de hotărâre. Documentul așteaptă votul consilierilor locali în ședința ordinară, care este programată să aibă loc pe data de 11 martie. Dacă va fi adoptată, hotărârea va permite autorității locale să solicite consilierilor generali adoptarea unui document prin […] The post Sectorul 3 „supralicitează” în războiul cu păcănenele. Proiect anunțat în Consiliul Local 3 appeared first on Buletin de București.
Parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, în Sectorul 1. Cum se obțin actele # Buletin de București
Cetățenii care locuiesc în Sectorul 1 și au certificat de încadrare în grad de handicap pot avea parcare gratuită, cat mai aproape de casă. De asemenea, pot obține legitimația de parcare, emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Cu această legitimație, pot folosi gratuit locurile rezervate din parcările publice, din […] The post Parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, în Sectorul 1. Cum se obțin actele appeared first on Buletin de București.
Restricții nocturne pe DN1, în zona podului Băneasa. Drumul va fi redus la două benzi # Buletin de București
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că restricționează nou traficul pe una dintre cele mai circulate artere din nordul Capitalei. Măsura se aplică pe parcursul nopții de joi spre vineri, mai exact în intervalul 5 – 6 martie 2026, între orele 23:00 și 04:00. Intervenția drumarilor vizează zona intersecțiilor cu străzile Elena Văcărescu […] The post Restricții nocturne pe DN1, în zona podului Băneasa. Drumul va fi redus la două benzi appeared first on Buletin de București.
„Manuscrisele Enescu” | Jurnalistă amenințată cu dosar penal de un avocat al Ministerului Culturii după o investigație la Muzeul Enescu din Capitală # Buletin de București
În urma unei investigații realizate de publicația Cultură la Dubă, articol în care era prezentat modul neadecvat în care sunt păstrate „Manuscrisele Enescu”, autoarea acestuia a fost amenințată cu dosar penal de o persoană ce s-a prezentat ca fiind „avocat al Ministerului Culturii”. Conversația în care jurnalista era numită „Terorist” a fost făcută publică de […] The post „Manuscrisele Enescu” | Jurnalistă amenințată cu dosar penal de un avocat al Ministerului Culturii după o investigație la Muzeul Enescu din Capitală appeared first on Buletin de București.
Filarmonica George Enescu cântă „Un Recviem German”, de Brahms, la Sala Palatului. Mai sunt disponibile doar câteva bilete # Buletin de București
Filarmonicii George Enescu, împreună cu corul, cântă pe 5 si 6 martie, „Un Recviem German” de Johannes Brahms. La pupitrul dirijoral va sta Michele Mariotti, alaturi de soprana Chen Reiss și baritonul Liviu Holender. „Programul cuprinde una dintre cele mai personale și inovatoare creații vocal- simfonice ale secolului al XIX-lea – Un Recviem German, op. […] The post Filarmonica George Enescu cântă „Un Recviem German”, de Brahms, la Sala Palatului. Mai sunt disponibile doar câteva bilete appeared first on Buletin de București.
23 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate joi, pe Aeroportul Otopeni # Buletin de București
Joi, 5 martie 2026, zeci de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate, în contextul conflictului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). În total, este vorba de 23 de curse către 5 destinații. 23 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni Conform informațiilor oferite de Compania Națională […] The post 23 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate joi, pe Aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
Urme de praf saharian deasupra Bucureștiului. ANM: Este vorba de cantități mici # Buletin de București
Urme de praf saharian au fost depistate în sudul României, inclusiv deasupra Bucureștiului. Având în vedere cantitatea mică, acesta nu va ajunge la nivelul solului în absența ploilor, a transmis ANM la silolicitarea Buletin de București. Meteorologii consultati de Buletin de București au transmis ca aceste cantități nu se compară cu cele înregistrate în anii […] The post Urme de praf saharian deasupra Bucureștiului. ANM: Este vorba de cantități mici appeared first on Buletin de București.
Școlile profesionale din București produc muncitori pe bandă rulantă, dar elevii devin meseriași „fără voce”. Dezbatere Funky Citizens pentru pregătirea tinerilor în roluri de cetățeni activi # Buletin de București
Sistemul de învățământ profesional din București funcționează ca o sursă de forță de muncă brută pentru marile companii, însă ignoră pregătirea tinerilor pentru viața democratică. În timp ce primăriile de sector și Primăria Capitalei direcționează fonduri masive în burse și contracte de practică cu societăți precum STB sau Apa Nova pentru sute de elevi, educația […] The post Școlile profesionale din București produc muncitori pe bandă rulantă, dar elevii devin meseriași „fără voce”. Dezbatere Funky Citizens pentru pregătirea tinerilor în roluri de cetățeni activi appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Continuă proiectul stațiilor de compostare. Apel către asociațiile de proprietari # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 continuă proiectul privind dezvoltarea compostării comunitare la nivel local, iar unul dintre obiectivele următoare este instalarea unei noi stații de compost, în zona Campus Tei. Prin această inițiativă, asociațiile de proprietari și grupurile de inițiativă locală se pot alătura rețelei de compostare existente. Prin aceste acțiuni, pot transforma deșeurile biodegradabile în resursă […] The post Sector 2 | Continuă proiectul stațiilor de compostare. Apel către asociațiile de proprietari appeared first on Buletin de București.
După dosarul de la DNA, Primăria Sectorului 3 caută public un hectar de teren în zona Pallady pentru o nouă școală lângă blocurile familiei Negoiță # Buletin de București
După dosarul de la DNA în care procurorii investighează transferul fondurilor publice către investiții imobiliare private care aparțin familiei Negoiță, administrația de sector pregătește o nouă achiziție majoră, de data aceasta cu apel către public. Primăria vrea să cumpere un hectar de teren exact în polul dezvoltării rezidențiale controlate de rudele primarului Robert Negoiță. Argumentul […] The post După dosarul de la DNA, Primăria Sectorului 3 caută public un hectar de teren în zona Pallady pentru o nouă școală lângă blocurile familiei Negoiță appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Casa Petrescu continuă să se degradeze. Primăria lansează o consultare publică la peste 5 cinci luni de la achiziție # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a lansat o consultare publică privind viitorul Casei Petrescu, situată pe Calea Griviței nr. 115-117. Consultarea publică este online și se desfășoară în intervalul 5 – 16 martie 2026. În această perioadă, cetățenii pot completa un chestionar în care să să transmită propuneri privind modul de amenajare al Casei Petrescu. De-a lungul […] The post Sector 1 | Casa Petrescu continuă să se degradeze. Primăria lansează o consultare publică la peste 5 cinci luni de la achiziție appeared first on Buletin de București.
Direcția de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov a anunțat o campanie de sterilizări gratuite pentru câinii cu stăpân, în localitatea Pantelimon. Campania are loc pe 17 martie 2026, în Pantelimon, Ilfov, iar doritorii pot face programări la numărul de telefon 0751.235.009. Sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân, în Pantelimon Programele de sterilizare […] The post Campanie de sterilizări gratuite pentru câinii cu stăpân, în Ilfov appeared first on Buletin de București.
INVESTIGAȚIE CANINĂ | Nu-i de joacă în țarcurile din Sectorul 2. A ce miroase în Motodrom? # Buletin de București
Câinii de pe stradă nu sunt, de obicei, greu de mulțumit. Eu chiar nu sunt, dar oamenii… ei sunt foarte pretențioși. Și tot ei au talentul ăsta să construiască locuri „pentru câini” în care pare că n-a mai intrat niciun câine de foarte mult timp. Și niciun om. Sau în unele parcă au intrat, dar […] The post INVESTIGAȚIE CANINĂ | Nu-i de joacă în țarcurile din Sectorul 2. A ce miroase în Motodrom? appeared first on Buletin de București.
Expoziția „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”, la Muzeul Municipiului București # Buletin de București
Ileana și Romulus Vulpescu, omagiați la Muzeul Municipiului București. Instituția anunță vernisajul expoziției temporare „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”. Evenimentul are loc vineri, 6 martie 2026, la ora 16:00 la Palatul Suțu, din Bd.I. C. Brătianu nr. 2. Acessul publicului la vernisaj este gratuit. CITEȘTE ȘI: Sfârșitul „interimatelor definitive”. Concursuri „pe bune” pentru administrarea celor […] The post Expoziția „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”, la Muzeul Municipiului București appeared first on Buletin de București.
Meteorologii prognozează temperaturi ridicate, în weekend, în Capitală. Maximele termice urcă până la 14 grade, potrivit ANM. Joi, 5 februarie, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară când vor fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă […] The post Temperaturi ridicate, în weekend, la București appeared first on Buletin de București.
Metrorex caută furnizor de energie electrică. Licitația de 35 de milioane de euro, lansată în SEAP | Club Feroviar # Buletin de București
Metrorex a lansat o licitație publică pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice. Perioada contractuală este de un an, iar valoare acestuia se ridică la suma de 35 de milioane de euro, conform informațiilor oferite de Club Feroviar. 35 de milioane de euro pentru energie electrică Conform caietului de sarcini publicat în sistemul […] The post Metrorex caută furnizor de energie electrică. Licitația de 35 de milioane de euro, lansată în SEAP | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
Caz șocant de cruzime față de animale. Un bărbat din Ilfov a fost arestat preventiv, după ce și-a ucis câinele și și-a bătut calul. Nu este la prima infracțiune # Buletin de București
Un bărbat din Afumați a fost arestat preventiv, după ce și-a ucis câinele și și-a bătut calul. Inculpatul nu este la prima faptă de cruzime față de animale. În primăvara anului 2021, ilfoveanul a provocat moartea calului său, prin incendiere, faptă pentru care a fost și condamnat la aproape doi ani de închisoare. Arestat preventiv […] The post Caz șocant de cruzime față de animale. Un bărbat din Ilfov a fost arestat preventiv, după ce și-a ucis câinele și și-a bătut calul. Nu este la prima infracțiune appeared first on Buletin de București.
Două noi zboruri cu destinația București urmează să plece din Dubai în zilele de miercuri și joi (4 și 5martie). Conform anunțului făcută de către Ministerul Afacerilor Externe, ambele sunt operate de compania aeriană Fly Dubai. Cei care au bilete pentru aceste zboruri sunt rugați să țină cont de indicațiile operatorului și să verifice condițiile […] The post Două zboruri au fost programate din Dubai spre București, anunță MAE appeared first on Buletin de București.
A fost emisă autorizația de consolidare a blocului care a explodat în Rahova, anul trecut # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de consolidare a blocului care a explodat, în cartierul Rahova, în anul 2025. Blocul se află pe strada Vicina. La blocul de pe strada Vicina a avut loc o explozie, pe 17 octombrie 2025, iar locatarii afectați stau cu chirie, de patru luni. Costurile sunt suportate de Primăria Capitalei. […] The post A fost emisă autorizația de consolidare a blocului care a explodat în Rahova, anul trecut appeared first on Buletin de București.
Podul peste A0 care leagă comuna Berceni de Capitală s-a crăpat la doi ani de când a fost inaugurat. „Situația este deja periculoasă” # Buletin de București
Podul peste autostrada A0 care asigură legătura dintre comuna Berceni și Capitală prezintă mai multe probleme la nivelul rampelor de acces, la doi ani la deschiderea circulației. Acest pasaj a fost inaugurat pentru a fluidiza traficul, în contextul șantierului de la Lotul 1 Sud al Autostrăzii A0. Parapetele metalice montate pe rampele de pământ s-au […] The post Podul peste A0 care leagă comuna Berceni de Capitală s-a crăpat la doi ani de când a fost inaugurat. „Situația este deja periculoasă” appeared first on Buletin de București.
Magistrala 6 riscă să fie gata fără trenuri: Metrorex a amânat licitația pentru a doua jumătate a lui 2026 # Buletin de București
Magistrala 6 ar putea fi gata fără trenuri după ce Metrorex a anunțat că amână, din nou, licitația pentru achiziția ramelor metroului până la aeroportul Otopeni, pentru a doua jumătate a anului 2026, cu cel puțin doi ani mai târziu față de primul termen estimat, scrie Economedia.ro. Reprezentanții Metrorex menționează că documentația pentru „Pachetul 3.2. […] The post Magistrala 6 riscă să fie gata fără trenuri: Metrorex a amânat licitația pentru a doua jumătate a lui 2026 appeared first on Buletin de București.
Legea referendumului din București a fost adoptată tacit de Senat. USR insistă să existe și o dezbatere # Buletin de București
Legea de implementarea a referendumului votat de bucureșteni, în data de 24 noiembrie 2024, a trecut tacit de Senat în data de 3 martie 2026. Este vorba legea care prevede modul în care sunt stabilite bugetele Primăriei Generale și al celor de sector. În cadrul referendumului realizat la propunerea fostului primar general, Nicușor Dan, locuitorii […] The post Legea referendumului din București a fost adoptată tacit de Senat. USR insistă să existe și o dezbatere appeared first on Buletin de București.
Societatea de Transport București a anunțat că tramvaiele liniei 4 opresc în stația „Șoseaua Giurgiului” începând de astăzi, 4 martie. Pe 20 februarie, STB a anunțat că stația „Șoseaua Giurgiului” se suspendă temporar, până la finalizarea lucrărilor de la de la intersecția Străzii Anghel Alexandru cu Șoseaua Giurgiului. Linia 4 funcționează pe ruta Șura Mare […] The post Tramvaiele liniei 4 opresc în stația „Șoseaua Giurgiului”, de astăzi appeared first on Buletin de București.
Podul de pe DJ401, care traversează Autostrada A0 și asigură legătura dintre comuna Berceni și Capitală, prezintă mai multe probleme la nivelul rampelor de acces, la doi ani la inaugurare. Acest pasaj a fost inaugurat pentru a fluidiza traficul, în contextul șantierului de la Lotul 1 Sud al Autostrăzii A0. Parapetele metalice montate pe rampele […] The post Podul care leagă comuna Berceni de Capitală, s-a crăpat la doi ani de când a fost inaugurat: „Situația este deja periculoasă” appeared first on Buletin de București.
Sectorul 1 vrea să cumpere mai multe terenuri pentru proiectul „Promenada Verde”. Consiliul General trebuie să dea acordul # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 cere acordul Consiliului General al Municipiului București pentru a cumpăra mai multe terenuri și construcții de pe bulevardul Bucureștii Noi, în vederea continuării proiectului „Promenada Verde”. Zona reamenajată urmează să includă o bază de agrement și noi spații verzi. Proiectul de hotărâre aflat pe masa Consiliului General pentru ședința din 6 martie […] The post Sectorul 1 vrea să cumpere mai multe terenuri pentru proiectul „Promenada Verde”. Consiliul General trebuie să dea acordul appeared first on Buletin de București.
Aplicația CFR Călători, suspendată temporar pentru lucrări de mentenanță. Sunt vizați și călătorii din Gara de Nord # Buletin de București
Aplicația CFR Călători, pentru achiziționarea online a biletelor de tren, nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, pentru lucrări de mentenanță, potrivit unui comunicat al companiei. Măsura îi vizează inclusiv pe călătorii care pleacă sau sosesc în Gara de Nord, cel mai mare nod feroviar din România, tranzitată de un număr mare de […] The post Aplicația CFR Călători, suspendată temporar pentru lucrări de mentenanță. Sunt vizați și călătorii din Gara de Nord appeared first on Buletin de București.
29 de curse spre și dinspre Orientul Mijlociu, anulate miercuri, pe Aeroportul Otopeni. Este afectat și un zbor din Cipru # Buletin de București
Miercuri, 4 martie, au fost anulate 29 de curse spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Otopeni, pe fondul conflictului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, conform Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Conform unui comunicat, este vorba despre 14 decolări și 15 aterizări. A fost anulat inclusiv un zbor dinspre […] The post 29 de curse spre și dinspre Orientul Mijlociu, anulate miercuri, pe Aeroportul Otopeni. Este afectat și un zbor din Cipru appeared first on Buletin de București.
Sfârșitul „interimatelor definitive”. Concursuri „pe bune” pentru administrarea celor 250 de milioane de lei subvenție către teatrele bucureștene # Buletin de București
După mai bine de cinci ani de blocaj, în care directorii instituțiilor de cultură au fost numiți din pixul primarului, edilul Ciprian Ciucu promite concursuri „pe bune” pentru teatrele bucureștene. Recent, Primăria Capitalei a anunțat că se pregătește să organizeze concursuri pentru managementul a 15 instituții de cultură și a lansat, în dezbatere publică, regulamentul […] The post Sfârșitul „interimatelor definitive”. Concursuri „pe bune” pentru administrarea celor 250 de milioane de lei subvenție către teatrele bucureștene appeared first on Buletin de București.
(P)Raiffeisen Bank se alătură ca partener principal al microstagiunii BARBA 90 – un eveniment de referință pentru scena culturală bucureșteană # Buletin de București
În martie, Bucureștiul devine, timp de două săptămâni, un punct de întâlnire pentru artiști și iubitori de teatru din țară și din străinătate. Între 7 și 22 martie, Teatrul Grivița 53 găzduiește microstagiunea BARBA 90, un eveniment dedicat regizorului Eugenio Barba, una dintre cele mai influente personalități ale teatrului contemporan, care împlinește anul acesta 90 […] The post (P)Raiffeisen Bank se alătură ca partener principal al microstagiunii BARBA 90 – un eveniment de referință pentru scena culturală bucureșteană appeared first on Buletin de București.
Cetățenii din Sectorul 4 trebuie să achite 20% din valoarea lucrărilor la Planșeul Unirii # Buletin de București
Un proiect de hotărâre prin care se cere Consiliului Local Sector 4 să aprobe cota de 20% pe care Primăria ar urma să o suporte din bugetul local pentru lucrările de la Planșeul Unirii a fost lansat în data de 2 martie 2026. Modificarea intervine în contextul OUG nr. 87/2025, act prin care Guvernul a […] The post Cetățenii din Sectorul 4 trebuie să achite 20% din valoarea lucrărilor la Planșeul Unirii appeared first on Buletin de București.
Cum scapi gratuit de deșeurile voluminoase în București, în funcție de sector # Buletin de București
În București, fiecare primărie are o procedură, de care locuitorii trebuie să țină cont, pentru a se descotorosii de deșeurile voluminoase, cum ar fi obiectele de mobilier vechi. Fie că este vorba de puncte de colectare a acestora, sau de programe prin care mobila este luată de operatorii de salubritate de la adresă, abandonarea deșeurilor […] The post Cum scapi gratuit de deșeurile voluminoase în București, în funcție de sector appeared first on Buletin de București.
De sâmbătă, 07.03.2026, linia metropolitană 482 își schimbă operatorul de transport. Traseul va fi operat de societatea Ecotrans STCM SRL. Până la această dată, linia era operată de STB. Cartelele sunt vabile, in continuare, pe linia metropolitană 482 Toate modalitățile de plată folosite în prezent și toate titlurile de călătorie vor fi valabile în continuare. Masura este valabila, pentru […] The post Linia metropolitană 482 iși schimbă operatorul de transport, de sâmbătă appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Când vor fi realizate parcările de tip park&ride la Petricani și Colentina. Conceptul, propus prima dată în anul 2000 # Buletin de București
Un proiect care a apărut prima dată, ca idee, în anul 2000 nu este pus în practică nici până în prezent, deși a fost promis în mai multe campanii electorale. Parcarea de tip park&ride la Petricani a fost readusă în discuție în 2020 de fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, în campania electorală. Dar […] The post Sector 2 | Când vor fi realizate parcările de tip park&ride la Petricani și Colentina. Conceptul, propus prima dată în anul 2000 appeared first on Buletin de București.
Banerele publicitare montate ilegal pe stâlpii de iluminat public au fost îndepărtate de pe Calea Floreasca, în cadrul unei acțiuni desfășurate de Poliția Locală a Municipiului București împreună cu Compania Municipală Iluminat Public București. Operațiunea a avut loc în timpul nopții de luni spre marți, între orele 22:00 și 04:00. Echipele au îndepărtat primele 62 […] The post Banerele publicitare montate ilegal, date jos de pe Calea Floreasca appeared first on Buletin de București.
Telefonul Poliției Locale din Sectorul 1 nu funcționează, temporar, până vineri # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 anunță că, până vineri, 6 martie, la telefonul Poliției Locale pot apărea disfuncționalități. Autoritatea locală informează cetățenii că se fac lucrări de mentenanță, la centrală telefonică a instituției. În acest interval, pot apărea temporar sincope la numărul 021/9540. Poliția Locală Sector 1 are competențe în următoarele domenii: Program de funcționare: CITEȘTE ȘI: Programe de […] The post Telefonul Poliției Locale din Sectorul 1 nu funcționează, temporar, până vineri appeared first on Buletin de București.
Când are loc West Side Flower Fest 2026. Tema ediție este „Origini – Grădina Regiunilor și a Meșteșugarului” # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat când va avea loc ediția din 2026 a West Side Flower Fest, eveniment organizat în Parcul Drumul Taberei. Ediția a patra urmează să se desfășoare în perioada 5-7 iunie, iar tema va fi „Origini – Grădina Regiunilor și a Meșteșugarului”. A patra a ediție West Side Flower Fest, în primul […] The post Când are loc West Side Flower Fest 2026. Tema ediție este „Origini – Grădina Regiunilor și a Meșteșugarului” appeared first on Buletin de București.
Programe de susținere de un milion de euro, pentru tinerii defavorizați din Sectorul 5 # Buletin de București
Tinerii defavorizați din Sectorul 5 vor beneficia de programe de ajutor. Prin proiectul „5 ARIPI”, DGASPC Sector 5, pune bazele unui program de sprijin complet: de la locuință și mentorat, până la integrarea pe piața muncii. Proiectul beneficiază de o finanțare de un milion de euro, obținută prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. CITEȘTE […] The post Programe de susținere de un milion de euro, pentru tinerii defavorizați din Sectorul 5 appeared first on Buletin de București.
Protecția Animalelor CJ Ilfov a anunțat o campanie de sterilizări gratuite pentru câinii cu proprietar, în Măgurele. Sterilizarea este obligatorie pentru câinii de rasă comună, iar nerespectarea acestei legi se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Sterilizările se fac în Măgurele vineri, pe 6 martie 2026. Doritorii pot face programări la […] The post Sterilizări gratuite pentru câinii cu proprietar, în Măgurele appeared first on Buletin de București.
Restricții de circulație pe DN1, în zona viitoarei stații de metrou Paris. CNAIR: Se trasează marcaje rutiere # Buletin de București
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că o serie de restricții de circulație urmează să fie impuse în noapte de marți spre miercuri pe DN1. Acestea vor afecta segmentul de drum din apropierea viitoarei stații de metrou Paris, de pe Magistrala M6. Restricții de trafic pe DN1 Conform informațiilor oferite CNAIR, traficul […] The post Restricții de circulație pe DN1, în zona viitoarei stații de metrou Paris. CNAIR: Se trasează marcaje rutiere appeared first on Buletin de București.
DSU: „Miercurea Sirenelor” se amână. Exercițiul urma să aibă loc în București și în țară # Buletin de București
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează că exercițiul „Miercurea Sirenelor” se amână, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, se precizează într-un comunicat. „În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea […] The post DSU: „Miercurea Sirenelor” se amână. Exercițiul urma să aibă loc în București și în țară appeared first on Buletin de București.
Călătorii au așteptat minute în șir un tramvai anulat. Nu a existat o informare că a început șantierul pentru schimbarea liniilor | Club Feroviar # Buletin de București
Deși luni au început lucrările pentru modernizarea liniilor de tramvai din București, pe două tronsoane, călătorii au așteptat minute în șir în stații, pentru că nu au fost informați corespunzător despre traseele anulate, scrie Club Feroviar. Vineri, 27 februarie, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că mai multe […] The post Călătorii au așteptat minute în șir un tramvai anulat. Nu a existat o informare că a început șantierul pentru schimbarea liniilor | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
Dispare dispensarul TBC din strada Salcâmilor. Ar putea fi comasat cu cel din Dudești al Spitalului de Pneumoftiziologie # Buletin de București
Dispensarul TBC din strada Salcâmilor, ce aparține de Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”, va fi comasat cu cel din Dudești, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului General al Municipiului București. În urma reorganizării, va funcționa un singur Dispensar TBC pentru sectoarele 1, 2 și 3, cu sediul Calea Dudești nr. 104–124, prevede […] The post Dispare dispensarul TBC din strada Salcâmilor. Ar putea fi comasat cu cel din Dudești al Spitalului de Pneumoftiziologie appeared first on Buletin de București.
