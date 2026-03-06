După 13 ani, Gareth Bale a recunoscut tot! „Nu am spus niciodată public acest lucru”
Fanatik, 6 martie 2026 08:50
De ce se accidenta atât de des Gareth Bale! Galezul a recunoscut problema medicală cu care s-a confruntat toată cariera. De ce nu a spus nimic până acum.
Acum 5 minute
09:10
Fără golurile lui, Dinamo tremura pentru un loc de play-off! Cine e fotbalistul lui Kopic care a înscris numai decisiv # Fanatik
Un jucător de la Dinamo a avut un impact extrem de important în acest sezon. Fără reușitele sale, echipa s-ar fi aflat într-o situație mult mai dificilă, atât în Superliga, cât și în Cupa României Betano.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Start în noul sezon de Formula 1! Totul despre Marele Circ: programul complet, piloţi şi revoluţia din regulament # Fanatik
Noul sezon de Formula 1 începe duminică pe Albert Park din Australia. Este o adevărată revoluţie în Marele Circ, cu multe schimbări de regulament şi o nouă echipă.
08:20
Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani # Fanatik
Kylian Mbappe și-a achiziționat un autoturism de la un brand german, la scurtă vreme după ce și-a luat carnetul de șofer. Cu vehicul conduce fotbalistul.
Acum 2 ore
08:10
Imagini exclusive din Liban: Israelul, acțiuni în forță la Beirut! Mașină făcută praf de o dronă și alarme interminabile: „Nimeni nu putea înainta” # Fanatik
Imagini în exclusivitate din Liban: haos total în Beirut după noile bombardamente ale Israelului. Armata de la Tel Aviv țintește gruparea Hezbollah prin toată capitala țării vecine
07:40
Cristi Chivu a luat toată Italia prin surprindere! Ultima oară când a făcut asta, Inter s-a prăbușit # Fanatik
Decizie surprinzătoare luată de Cristi Chivu înainte de AC Milan - Inter! Ultima dată când a făcut acest lucru echipa sa a suferit cea mai dură înfrângere din acest sezon de Serie A
Acum 4 ore
07:10
Așteptat de Gigi Becali la FCSB și deturnat de Rapid, jucătorul a comentat configurația play-off-ului: „Merită!” # Fanatik
FCSB a ratat surprinzător prezența în play-off-ul actualului sezon al SuperLigii. Cum a comentat rapidistul Elvir Koljic absența campioanei en-titre din lupta la vârf.
05:50
Uniforme de 250 de milioane de lei pentru Poliția Română, dar pantalonii se rup în misiune, din cauza ninsorii. Materialele vin din China și Turcia # Fanatik
Poliția Română a oferit în urmă cu doi ani contracte de peste 250 de milioane de lei pentru echiparea oamenilor legii cu haine și încălțăminte care să constituie uniforma oficială a polițiștilor. Îmbrăcămintea ”s-a topit” de la ninsoare
Acum 12 ore
00:50
În plin război, Donald Trump s-a întâlnit cu Messi la Casa Albă și a vorbit despre Ronaldo! Imagini fac înconjurul lumii. Foto & Video # Fanatik
Deși se confruntă cu multe alte probleme, Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Lionel Messi și pe întreaga echipă Inter Miami. Discursul președintelui american a făcut rapid înconjurul lumii
00:30
Haos total sub ochii lui Radu Drăgușin! Vedeta lui Tottenham a explodat de nervi și a lovit banca de rezerve. Foto # Fanatik
Scandal pe banca lui Tottenham! Gestul furios al unui jucător l-a lăsat mască pe Radu Drăgușin. Ce s-a întâmplat, de fapt, în meciul pe care Spurs l-a pierdut în fața lui Crystal Palace.
00:10
Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe ce sumă poate pleca jucătorul Universităţii Craiova. Exclusiv # Fanatik
FCSB i-a avut pe masă, dar nu i-a păsat. Cum i-a ratat campioana României pe Carlos Mora şi Raul Florucz. Pe ce sumă poate pleca din România fotbalistul oltenilor.
5 martie 2026
23:50
Meci de coșmar pentru colegul lui Drăgușin! Spurs conducea cu 1-0 când van de Ven a „comis-o”, iar apoi a urmat dezastrul. Foto # Fanatik
Radu Drăgușin nu a putut să evolueze în meciul dintre Tottenham și Crystal Palace, iar concurentul său din centrul defensivei a comis o mare greșeală.
23:20
Mirel Rădoi și Adi Ilie, împreună la FCSB? Mutu a analizat planul lui Gigi Becali: „Soluția câștigătoare” # Fanatik
Adrian Mutu a auzit ce pregătește Becali la FCSB și a reacționat imediat: „Ar fi o lovitură mare”. Ce spune fostul mare atacant român despre posibilitatea ca Adrian Ilie și Mirel Rădoi să ajungă în staff-ul campioanei.
23:20
Pontul zilei de vineri, 6 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru Csikszereda – Farul # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 6 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.00 la meciul Csikszereda - Farul.
23:20
Gestul făcut de Nadia Comăneci pentru mama sa, Ștefania. Zeița de la Montreal a uimit pe toată lumea # Fanatik
Ce cadou special a pregătit Nadia Comăneci pentru femeia care i-a dat viață. Fosta mare campioană i-a impresionat pe cei care o urmăresc în mediul online.
23:20
Alex Pop nu a observat lipsa PCH din repriza secundă: „Nu ne privește”. Ce a spus despre semifinala cu Universitatea Craiova # Fanatik
Peluza Cătălin Hîldan a dat dovadă de solidaritate și a ieșit de pe stadion după ce Peluza Sud nu a fost lăsată la meci. Alex Pop nu a simțit lipsa lor în repriza secundă. Ce a spus despre semifinala cu Craiova
23:00
Antrenorul Metalului Buzău, acuzații dure după 0-1 cu Dinamo: „Pentru echipele de Liga 2 nu se trag liniile”. Ce a apărut pe transmisia TV # Fanatik
Antrenorul celor de la Metalul Buzău, Valentin Stan, a reacționat la finalul meciului pierdut de echipa sa cu 0-1 contra lui Dinamo în sferturile Cupei României Betano.
22:50
Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano: „Vor fi pregătiți!” # Fanatik
Zeljko Kopic le-a dat o veste uriașă suporterilor, înainte de Dinamo - Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României Betano. Croatul anunță întăriri
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 6 martie 2026, poate aduce un câștig de peste 500 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Bundesliga și La Liga.
22:40
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro # Fanatik
Doar patru echipe au mai rămas în Cupa României Betano, iar în curând vom afla cele două echipe care se vor lupta cu trofeul pe masă. Câți bani câștigă semifinalistele acestei ediții
22:20
Sferturile Cupei României Betano s-au încheiat, iar cele două semifinale vor fi U Cluj - FC Argeș și Dinamo - Universitatea Craiova. Ilie Dumitrescu s-a pronunțat cu privire la echipa care va câștiga trofeul.
22:00
Tabloul semifinalelor din Cupa României este acum complet, după ce s-au jucat cele patru sferturi. Cum arată duelurile din careul de ași și când vor avea loc partidele.
22:00
Unul dintre jucătorii titulari din sfertul de finală din Cupa României Betano dintre Dinamo și Metalul Buzău este pe radarul unei echipe din prima ligă a Croației! Află despre cine este vorba și ce decizie a luat clubul
22:00
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist # Fanatik
Care sunt produsele ce nu lipsesc din alimentația lui Zlatan Ibrahimovic. Celebrul sportiv suedez a dezvăluit ce face pentru a fi mereu în formă maximă.
21:50
Cum vede Ion Țiriac Jr. situația din Dubai. Fostul iubit al Soranei Cîrstea a fost prins în Orientul Mijlociu # Fanatik
Ce părere are Alexandru Țiriac despre conflictul din Dubai, după ce a rămas blocat în Orientul Mijloc. La întoarcerea în România a dezvăluit ce se întâmplă.
21:40
PCH, protest la Dinamo – Metalul Buzău! Motivul pentru care fanii au părăsit terenul în minutul 53 # Fanatik
Ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan au părăsit stadionul Arcul de Triumf în minutul 53 al meciului Dinamo – Metalul Buzău, într-un protest de solidaritate cu Peluza Sud. Detalii despre momentul tensionat din tribune.
21:20
Radu Drăgușin nu se află nici măcar pe foaia de joc pentru Tottenham în meciul de Premier League cu Crystal Palace! Care este motivul pentru care internaționalul român a fost lăsat în afara lotului de Igor Tudor
21:10
Dezastru total pentru iubita lui Adrian Kreiner. I-au blocat conturile și pierde vila de 2 milioane de euro, cea în care a murit milionarul. Documente oficiale # Fanatik
Se alege praful de averea milionarului Adrian Krener. Fosta iubită a afaceristului, ajunsă în arest pentru complicitate la crimă, e la un pas să rămână fără vila moștenită prin testament
21:10
Ghinion teribil! Visa să revină la naționala României, dar s-a accidentat în minutul 18 și a fost schimbat # Fanatik
Un fotbalist cu 10 selecții la echipa națională visa să revină la prima reprezentativă după o lungă perioadă de absență, însă a suferit o accidentare la echipa de club. Despre cine este vorba.
21:00
Moment rar cu Zeljko Kopic! Ce a făcut antrenorul lui Dinamo în timpul meciului cu Metalul Buzău # Fanatik
Antrenorul lui Dinamo a fost surprins într-o ipostază rară în meciul din Cupa României Betano cu Metalul Buzău. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arcul de Triumf. Kopic nu a scăpat nesancționat!
20:50
”M-aș mulțumi și cu locul 3!”. Fostul mare fotbalist al lui Dinamo o vrea pe FCSB la barajul pentru Conference League # Fanatik
Un fost mare fotbalist al lui Dinamo a vorbit despre bătălia care se va da în play-off-ul SuperLigii și a mărturisit că își dorește un derby cu FCSB în barajul pentru Conference League.
20:20
Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”. Culisele plecării lui Rădoi de la echipă. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova vrea Cupa și campionatul în acest sezon. Președintele Pavel Badea a oferit toate detaliile din sânul echipei. Ce a spus despre plecarea lui Mirel Rădoi, dar și despre absența FCSB-ului din play-off.
Acum 24 ore
19:50
Valentin Mihăilă, dat de gol de colegul din Turcia! Ce a putut să spună în vestiarul lui Rizespor înaintea barajului: „Știu că ți-e frică!” # Fanatik
Valentin Mihăilă a fost deconspirat de colegul de la Rizespor! Internaționalul român a recunoscut totul înaintea barajului Turcia - România pentru CM 2026.
19:40
Asta este, de fapt, marea greșeală pe care a comis-o Kader Keita! Titi Aur a dat verdictul: „Nu ai voie!” # Fanatik
Kader Keita a provocat un accident rutier în București, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Mijlocașul Rapidului a fost reținut 24 de ore și plasat sub control judiciar.
19:20
FCSB scapă de un adversar în lupta pentru barajul din play-out pentru Conference League. Echipa din SuperLiga va lupta pentru locurile 7-8, dar nu va lua licența de Europa
19:10
Islam Slimani, capăt de linie la CFR Cluj?! Decizie de ultimă oră: “Deja am început să lucrăm pentru strategia din vară!”. Exclusiv # Fanatik
Islam Slimani, aproape de despărțirea de CFR Cluj? Bogdan Mara a vorbit despre viitorul atacantului la formația din Gruia. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
19:10
PSD boicotează şedinţa Consiliul General şi îl atacă pe Ciucu: „Baronul şi armata lui de drone kamikaze luptă pentru a-i jefui pe bucureșteni” # Fanatik
Daniel Băluţă anunţă că social-democrații nu vor participa la ședința Consiliului General și îl acuză pe Ciprian Ciucu de lipsă de reforme și de menținerea unei administrații costisitoare.
18:50
Adrian David, românul condamnat pentru spionaj în Rusia va petrece 15 ani în condiții infernale: cum arată ”lagărele” deținuților și ce sunt obligați să facă # Fanatik
Pe Adrian David Cherciu îl așteaptă 15 ani de groază în sistemul penitenciar din Rusia: ce se întâmplă cu românul condamnat la închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei
18:30
Un fost jucător din SuperLiga, interviu terifiant despre fuga din Iran: „Vedeam cum cad bombe! Mi-au cerut mită să trec în Turcia”. Exclusiv # Fanatik
Un fotbalist trecut prin SuperLiga României a traversat momente incredibile în Iran după atacurile lansate de SUA și Israel. Acesta a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru FANATIK cum a fugit din țara asiatică.
18:30
Ce a pierdut Dinamo! Atacantul cedat în această iarnă a marcat în două meciuri mai mult decât în tot turul sezonului regulat # Fanatik
Pierdere mare pentru Dinamo. Echipa lui Zeljko Kopic și-a cedat cu ușurință un atacant în această iarnă, iar fotbalistul face deja senzație la noua echipă
18:20
Echipa națională de handbal feminin a României se duelează cu Slovacia în etapa a 3-a din EHF Euro Cup. FANATIK vă ține la curent cu cele mai importante informații despre meciul fetelor selecționate de Ovidiu Mihăilă.
18:20
Au dominat competițiile interne, s-au detașat de restul competitoarelor și, în proporție de 99.99%, vor ridica trofeul de campioană deasupra capului la final de sezon. Pe Superbet, însă, sunt deja câștigătoare ale titlurilor în competiția […]
18:10
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a făcut planul pentru calificarea în Champions League, după ce FCSB a ratat play-off-ul din SuperLiga! Câți jucători vrea să aducă în vară
17:50
După negocierile cu FCSB, Kevin Ciubotaru a semnat: „Începe un nou capitol! Bine ai venit în familie” # Fanatik
Kevin Ciubotaru, fotbalistul lui FC Hermannstadt, a pus cerneală pe un nou contract! Cu cine a semnat tânărul fotbalist care este a purtat negocieri cu FCSB
17:40
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România # Fanatik
Un fost jucător a dezvăluit care este indignarea sa cu privire la modalitatea prin care statul român dă pensia de merit. Ce a putut să spună sportivul de 61 de ani.
17:30
Kader Keita s-a prăbușit emoțional! Anunțul lui Angelescu, la o zi după decizia instanței: „Nu e bine”. Când ar putea reveni # Fanatik
Victor Angelescu a oferit detalii de ultimă oră despre situația lui Kader Keita. Ce se întâmplă cu mijlocașul ivorian după ce a fost reținut de polițiști.
17:20
Revenire de ultimă oră înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „Mâine e la antrenament!” # Fanatik
Jucătorul de două milioane de euro al Rapidului revine la antrenamente chiar înainte de duelul cu Universitatea Craiova. Veste excelentă pentru Costel Gâlcă. Victor Angelescu a făcut anunțul.
17:20
Cea mai frumoasă femeie din lume face o declarație controversată: ”Nu știi niciodată ce vei obține” # Fanatik
Paige Spiranac, numită cea mai atrăgătoare femeie de pe glob, a făcut o remarcă surprinzătoare. Ce a putut să spună fosta jucătoare, în vârstă de 34 de ani.
17:10
Daniel Pancu, semnal de alarmă după eliminarea din Cupa României Betano: „Vreau o echipă ofensivă, cu jucători tineri! La CFR nu s-a făcut asta” # Fanatik
Daniel Pancu a tras un semnal de alarmă după eliminarea din Cupa României Betano. Ce obiectiv și-a trasat antrenorul ardelenilor după 1-3 cu Universitatea Craiova.
16:40
Bombardamentele din Iran schimbă regulile războiului din Ucraina. Cum este avantajată Rusia de tensiunile din Orientul Mijlociu # Fanatik
Criza din Iran escaladează rapid, iar bombardamentele afectează lanțurile de aprovizionare militare. Ce efecte are situația asupra livrărilor de drone și resurselor către Ucraina și cum poate profita Rusia?
