Un expert în domeniul auto afirmă că jumătate dintre mecanici nu vor mai lucra în acest sector la anul pe vremea asta. „Nici măcar nu a menționat salariul”
Click.ro, 6 martie 2026 09:20
Piața auto se confruntă cu o criză crescândă de mecanici calificați, iar situația pare să se agraveze. Magazinele de profil și dealerii auto raportează un deficit tot mai mare de tehnicieni și mecanici, în timp ce cererea pentru servicii auto continuă să crească.
• • •
Acum 10 minute
09:30
„Ce primești la 120.000 de euro?” Un român explică de ce nu își cumpără apartament, deși are bani: „Bloc vechi și renovare stil 2010” # Click.ro
Piața imobiliară din România continuă să genereze frustrări chiar și în rândul celor care, teoretic, își permit să cumpere o locuință. Creșterea constantă a prețurilor, calitatea locuințelor disponibile și lipsa unor alternative reale în afara marilor orașe îi determină pe unii cumpărători să amâne
Acum 30 minute
09:20
09:10
Predicția despre Donald Trump care ar fi devenit realitate. Avertismentul făcut acum 4 ani de „Nostradamus din Brazilia” # Click.ro
Un bărbat din Brazilia, supranumit pe internet „Nostradamus din Brazilia”, afirmă că una dintre previziunile sale legate de Donald Trump ar începe să se confirme.
Acum o oră
09:00
Să uiți numele cuiva imediat după ce l-ai întâlnit este o experiență comună, dar adesea jenantă, care poate genera stânjeneală sau chiar rușine socială.
08:50
Rețetele pe care le caută oamenii s-au schimbat: „Care este cea mai ieftină masă săptămânală a ta, care totuși are gust bun?” # Click.ro
Creșterea costurilor alimentelor a determinat tot mai mulți oameni să caute alternative economice, fără a renunța la gust și satisfacție.
08:50
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești # Click.ro
Săptămâna aduce un amestec de provocări și oportunități pentru toate zodiile.
08:40
Prognoza meteo în România: temperaturi neobișnuite și precipitații în perioada 9 martie - 5 aprilie 2026 # Click.ro
Primăvara 2026 debutează cu anomalii termice și variații regionale ale precipitațiilor, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În intervalul 9 martie – 5 aprilie, temperaturile vor depăși valorile obișnuite în zonele intracarpatice
Acum 2 ore
08:30
Cum se fac mucenicii moldovenești și muntenești: rețete pas cu pas de la Radu Anton Roman # Click.ro
În fiecare an, la data de 9 martie, tradiția ortodoxă și obiceiurile populare românești se întâlnesc într-o sărbătoare cu o puternică încărcătură spirituală. Ziua este dedicată Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, soldați creștini care au murit pentru credința lor în secolul al IV-lea.
08:20
Sistemul care poate încălzi iarna și răcori vara locuințele. Ideea simplă și ieftină este inspirată dintr-un principiu vechi de secole # Click.ro
În contextul creșterii costurilor la energie și al temperaturilor tot mai extreme din timpul verii, arhitecții și designerii caută soluții alternative pentru menținerea confortului termic în locuințe.
08:00
Sângerarea nazală: de ce apare, cât de periculoasă este și când trebuie să mergi la medic # Click.ro
Sângerarea nazală este una dintre cele mai frecvente situații medicale care pot apărea brusc, atât la copii, cât și la adulți.
07:40
Patru zodii lasă ghinionul în urmă. După o perioadă dificilă și plină de provocări, nativii vor fi răsplătiți: bani, relații și împlinire # Click.ro
Există perioade în viață în care lucrurile par să meargă împotriva noastră, iar planurile, oricât de bine ar fi construite, întâmpină obstacole neașteptate.
Acum 4 ore
07:10
Primăvara pe care am așteptat-o cu atât de mult drag ne aduce și un "cadou” mai puțin plăcut: virozele respiratorii. Medicii atrag atenția că schimbările bruște de temperatură și organismul slăbit după iarna lungă cresc vulnerabilitatea în fața răcelilor.
06:10
Copiii din familii divorțate își dezvoltă valori morale mai puternice, dar se confruntă cu lupte emoționale ascunse # Click.ro
Divorțul sau pierderea unui părinte pot avea efecte profunde asupra copiilor, influențând atât starea lor emoțională, cât și modul în care se raportează la lume. Un studiu recent arată că, deși aceste experiențe pot aduce stres și anxietate, ele pot contribui și la dezvoltarea unor valori morale mai
Acum 6 ore
05:10
Cât timp rezistă puiul gătit în frigider. La ce temperatură trebuie ținut pentru a nu-ți pune sănătatea în pericol # Click.ro
După ce am gătit un preparat din carne de pui, este foarte important să știm cât timp poate rezista în frigider. Nu numai că gustul și textura nu vor mai fi la fel de bune după un anumit timp, dar mâncarea poate deveni chiar periculoasă pentru consum.
Acum 8 ore
03:10
Cei care evită aceste cinci greșeli reușesc să aibă un somn adânc și odihnitor. Ce nu trebuie făcut niciodată seara # Click.ro
Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră generală de sănătate. Însă, din cauza stilului de viață tot mai hectic pe care cei mai mulți dintre noi îl avem, poate să ne fie greu să dormim suficient de mult de-a lungul nopții.
02:10
Această rețetă delicioasă și simplă este alegerea perfectă în zilele de post. Cu numai câteva ingrediente simple veți putea pregăti o mâncare cu totul specială!
Acum 12 ore
01:10
Trebuie sau nu să bei apă în timpul mesei? Ce spun experții despre efectele acestui obicei aparent banal # Click.ro
Cei mai mulți dintre noi bem apă în timpul mesei, însă apelăm la acest obicei deoarece ne este sete. Nu mulți oameni se gândesc la avantajele, sau posibilele dezavantaje, pe care apa consumată în timpul mesei le poate avea.
5 martie 2026
23:40
Gustarea care face senzație pe internet. Boabele crocante care îți pot schimba complet obiceiurile de ronțăit! # Click.ro
O gustare simplă, dar surprinzător de gustoasă, începe să câștige tot mai multă popularitate printre cei care vor ceva crocant fără să renunțe la alimentația sănătoasă.
23:30
Recunoști vedeta din imagine? Azi este una dintre cele mai iubite artiste din România. FOTO # Click.ro
Artista din imagine se numără printre cele mai carismatice și pline de energie figuri din muzică, fiind îndrăgită de un public numeros din România. Pentru mulți nu a fost deloc ușor să își dea seama cine este. Tu ai reușit să o recunoști?
23:00
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi! Ce i-a scris fiul său, Alexandru, într-o scrisoare care a cucerit internetul # Click.ro
Gest care a topit inimile fanilor! O simplă scrisoare scrisă de mână de fiul vedetei TV Adela Popescu a devenit rapid unul dintre cele mai emoționante momente distribuite de aceasta pe rețelele sociale.
23:00
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an! # Click.ro
O situație neobișnuită îi pune în mare dificultate pe proprietarii unui apartament din cartierul Tudor Vladimirescu, din Iași.
23:00
Testul „sare și piper” care decide angajările! CEO-ul care își alege candidații după un gest banal la masă # Click.ro
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, unde CV-urile impresionante și diplomele de top par să fie regula, unii angajatori merg mult mai departe pentru a descoperi adevărata personalitate a candidaților. Un exemplu devenit viral pe internet este așa-numitul „salt & pepper test” – un test surprinz
22:30
O femeie din Alba a rămas fără 100.000 de euro. Cum i-au furat escrocii banii din cont și ce metodă au folosit. Mare atenție! # Click.ro
O femeie din Alba Iulia a devenit victima escrocilor și trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă, după ce i-au dispărut 100.000 de euro din conturile bancare. Aceasta a fost contactată de persoane care s-au dat drept funcționari ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
22:10
Dacă faci asta în grădină în martie, roșiile și ardeii vor exploda de rod. Trucurile știute doar de bunicii noștri # Click.ro
Grădinarii iscusiți din întreaga țară știu că începutul primăverii reprezintă perioada ideală pentru a pregăti legumele pentru vară.
22:10
Cui i-a dedicat Alexandra Căpitănescu turneul de după Vocea României. Detalii emoționante # Click.ro
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, după ce a câștigat selecția națională organizată de TVR. Artista a obținut cele mai multe puncte din partea celor șapte jurați în finala transmisă în direct miercuri.
21:50
Scandal politic: Fiica lui Ponta ar fi rămas blocată în Emirate după un ordin atribuit ministrei de Externe. Reacția Oanei Țoiu # Click.ro
Un nou scandal politic a izbucnit după ce fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că ar fi intervenit direct pentru ca fiica sa să nu urce într-un avion care repatria cetățeni români din Dubai.
21:20
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul # Click.ro
O vizită la salon ar trebui să fie un moment de relaxare, în care ieși cu o tunsoare perfectă și o stare de bine. Totuși, în spatele zâmbetelor și al conversațiilor relaxate, mulți hairstyliști spun că există câteva obiceiuri ale clienților care îi frustrează serios.
21:10
Armin Nicoară nu se teme de războiul din Orientul Mijlociu. Vrea să-și mai cumpere un apartament în Dubai: „Nu m-a speriat nimic” # Click.ro
Armin Nicoară (30 de ani), celebrul saxofonist român, a decis să investească o parte din câștigurile sale în imobiliare. Artistul a ales să achiziționeze cel de-al doilea apartament în Dubai, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu.
21:00
Horoscop vineri, 6 martie. Negocieri pozitive pe parte profesională pentru un nativ: primește un răspuns neașteptat de bun! # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 6 martie.
Acum 24 ore
20:00
Avertisment de la cardiologi. Metoda de gătit iubită de milioane de oameni ar putea distruge arterele mai rău decât untul! # Click.ro
Este deja cunoscut faptul că alimentația are un impact major asupra sănătății inimii. De la recomandările medicilor până la etichetele de pe ambalaje care promit produse „sănătoase pentru inimă.
20:00
Anumite zodii sunt lovite puternic de karmă în zilele următoare. Urmează o perioadă în care nimeni nu poate evita consecințele faptelor sale, iar lecțiile vieții vin pentru a aduce claritate și echilibru. Iată cu ce vești vin astrele pentru câțiva nativi ai horoscopului european: Berbec, Rac, Leu, S
19:20
Are doar 9 ani și a cucerit Parisul! Cel mai tânăr designer din lume și-a prezentat colecția la Săptămâna Modei # Click.ro
Paris Fashion Week a avut anul acesta parte de un moment cu adevărat spectaculos. În fața unor invitați din întreaga lume a modei, Max Alexander, un copil de doar 9 ani, a reușit să urce pe podium și să își prezinte propria colecție vestimentară.
19:10
Imagini de senzație! Ce făcea Victor Cornea în timp ce Andreea Bălan cânta la Sala Palatului. VIDEO # Click.ro
Victor Cornea (32 de ani) s-a simțit extrem de bine în timpul concertului susținut de viitoarea sa soție pe scena de la Sala Palatului. Imaginile îl surprind dansând pe unul dintre hiturile pentru care fanii o cunosc pe Andreea Bălan (41 de ani).
18:40
Angelina Jolie, schimbare radicală de look. Cum a fost surprinsă pe platourile de filmare din Londra # Click.ro
Angelina Jolie a atras toate privirile în centrul financiar Canary Wharf din London, unde a fost văzută în mijlocul trecătorilor în timp ce filma pentru noul său film, Anxious People.
18:30
Cum pregătește Gabriela Cristea mâncarea de bame cu costiță afumată. O adevărată delicatesă, gata în doar câteva minute. Video # Click.ro
Gabriela Cristea vine în atenția utilizatorului cu o rețetă delicioasă de bame cu costiță de porc afumată. Această mâncare poate fi o opțiune și pentru persoanele care nu consumă carne, prin eliminarea acesteia. Iată cât de simplu și rapid se pregătește acest preparat.
18:00
Alexandra Căpitănescu a câștigat la 22 de ani Selecția Națională Eurovision!
18:00
Costi Ioniță și cu noua lui „muză”, LovBbe, ultimii clasați la Selecția Națională Eurovision! # Click.ro
Costi Ioniță, LavBbe și Edward Maya s-au clasat pe ultimul loc la Selecția Națională pentru Eurovision.
18:00
Alejandro și Emil Rengle s-au numărat, miercuri seară, printre cei 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026.
18:00
Soprana Iana Novac are un soț generos: „Mie surprizele nu-mi plac, iar el a învățat lucrul ăsta” # Click.ro
Renumita soprană Iana Novac (41 de ani) este foarte determinată să muncească cât mai mult.
17:40
Barbie sărbătorește Ziua Internațională a Femeii (8 martie) cu prima „Echipă de Vis Barbie” („Barbie Dream Team”) formată din personalități feminine importante la nivel global. Compania Mattel onorează femeile care au deschis calea în industriile lor, cu păpuși unice create după chipul acestora.
17:40
Breaking: Celebra cântăreață Britney Spears, arestată de poliția din California. Ce infracțiune a comis # Click.ro
Britney Spears, faimoasa cântăreață americană, cunoscută pentru hituri precum „Baby One More Time” și „Toxic”, a fost arestată în miercuri dimineața în California. Aceasta a fost oprită de poliție și acuzată de conducere sub influența alcoolului (DUI), potrivit Daily Mail.
17:40
Război pe burgeri! Șeful McDonald’s, ironizat pe internet după un clip viral. Burger King a intrat imediat în joc # Click.ro
Un clip postat pe rețelele sociale de CEO-ul McDonald’s a stârnit un val de ironii pe internet și a aprins rivalitatea dintre giganții fast-food.
17:30
Celule de bebeluși, caviar și albine! Iată secretele bizare de frumusețe ale divelor de la Hollywood # Click.ro
„Baba suferă la frumusețe” – spune o vorbă românească, iar această zicală se aplică foarte bine divelor de la Hollywood. A fi la curent cu cele mai noi tendințe în frumusețe este un job cu normă întreagă, mai ales când celebritățile experimentează mereu cu rutinele lor neobișnuite și surprinzătoare.
17:30
Ministrul Energiei: „Facturile la gaze, începând cu 1 aprilie, vor veni la un preț care nu va depăşi 0,31 lei/kw” # Click.ro
Guvernul a stabilit un mecanism prin care, de la nivel de producător, avem un preţ de plecare maximal de 110 lei per MW, mai puţin decât până în preţul plafonal, care era 120 lei, avem un preţ reglementat la transportator, 15 lei, un preţ reglementat la distribuţie, maxim 69 lei
17:10
Unde poți să bei, în România, cea mai bună pălincă. Turiștii străini iau mereu cu asalt acest loc # Click.ro
Este una dintre cele mai îndrăgite și populare băuturi tradiționale din țara noastră, iar cel mai probabil majoritatea românilor au gustat-o măcar o dată. Însă mulți se întreabă unde, în România, poate fi găsită cea mai bună pălincă.
17:00
Jurnalista Alexandra Tănăsescu, amenințată de o avocată a Ministerului Culturii: „Sunteți terorist? Ziarist?”. Audio # Click.ro
Jurnalista Alexandra Tănăsescu, de la publicația „Cultura la dubă”, susține că a fost amenințată și intimidată după publicarea unei investigații despre modul în care sunt depozitate manuscrisele lui George Enescu.
17:00
Guvernul a actualizat lista medicamentelor gratuite și compensate. A fost introdus primul medicament pentru cancer # Click.ro
Lista medicamentelor gratuite și compensate a fost actualizată după ce Guvernul a aprobat propunerea Ministerului Sănătății. Modificarea aduce 33 de medicamente noi pe listă și extinde indicațiile terapeutice pentru alte 19, fiind una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani.
17:00
Wizz Air, anunț de ultimă oră! Care este situația zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman # Click.ro
Wizz Air anunță prelungirea suspendării tuturor zborurilor către și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu. Reprezentanții companiei aeriene au confirmat că zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman rămân suspendate până duminică, 15 martie, inclusiv.
16:00
Noul sezon al serialului Tătuțu’ începe în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV.
15:50
Primele fotografii de la priveghiul lui Jolt Kerestely. Fuego, în lacrimi: „I-am fost ca un fiu!” Ce scrie pe coroanele trimise de Eva Kiss și de Mirabela Dauer # Click.ro
