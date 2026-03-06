VIDEO | Paradoxul săpături-asfaltări pe Iuliu Maniu. Noi șantiere blochează zona Autogării Militari, la scurt timp după finalizarea unor lucrări tot aici
Locuitorii din partea de vest a Bucureștiului se confruntă, iar, cu un nou episod din seria „gropilor plombate prost”, după ce utilajele de asfaltare au revenit pe Bulevardul Iuliu Maniu, chiar în locurile unde carosabilul […] Articolul VIDEO | Paradoxul săpături-asfaltări pe Iuliu Maniu. Noi șantiere blochează zona Autogării Militari, la scurt timp după finalizarea unor lucrări tot aici apare prima dată în B365.
VIDEO | Paradoxul săpături-asfaltări pe Iuliu Maniu. Noi șantiere blochează zona Autogării Militari, la scurt timp după finalizarea unor lucrări tot aici # B365.ro
Locuitorii din partea de vest a Bucureștiului se confruntă, iar, cu un nou episod din seria „gropilor plombate prost”, după ce utilajele de asfaltare au revenit pe Bulevardul Iuliu Maniu, chiar în locurile unde carosabilul […] Articolul VIDEO | Paradoxul săpături-asfaltări pe Iuliu Maniu. Noi șantiere blochează zona Autogării Militari, la scurt timp după finalizarea unor lucrări tot aici apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Risc de criză la metrou. O datorie uriașă acumulată de Metrorex ar putea bloca trenuri în depourile din București # B365.ro
E risc de criză la metrou, transportul subteran esențial pentru bucureșteni, din cauza unde datorii uriașe pe care Metrorex o are către Alstom, compania cu care are contract pentru mentenanța trenurilor. Este vorba despre o […] Articolul ESENȚIAL | Risc de criză la metrou. O datorie uriașă acumulată de Metrorex ar putea bloca trenuri în depourile din București apare prima dată în B365.
Soluția AUR pentru dezastrul din Parcul IOR: exproprierea zonei retrocedate. Propunerea ar urma să ajungă pe masa CGMB # B365.ro
Consilierii generali AUR au depus în Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de expropriere pentru cele 12 hectare retrocedate în Parcul IOR. Aici, în ultimi anii, au fost tăiați […] Articolul Soluția AUR pentru dezastrul din Parcul IOR: exproprierea zonei retrocedate. Propunerea ar urma să ajungă pe masa CGMB apare prima dată în B365.
FOTO | Un tramvai pe Podul Izvor, imagine rară din Vechiul București. Traseul a dispărut acum exact 40 de ani, când Ceaușescu a mutilat orașul cu „Revoluția Centrul Civic” # B365.ro
Podul Izvor impresionează orice turist care are ocazia să-l traverseze, chiar și acum, când în zonă se circulă bară la bară, iar trotuarele au devenit aproape minuscule. Însă vremurile s-au schimbat, iar oamenii nu mai […] Articolul FOTO | Un tramvai pe Podul Izvor, imagine rară din Vechiul București. Traseul a dispărut acum exact 40 de ani, când Ceaușescu a mutilat orașul cu „Revoluția Centrul Civic” apare prima dată în B365.
Nu e loc din București în care să mergi și conflictul să nu-l întâlnești. Singurul aspect care pune scumpul nostru oraș într-o lumină mai bună în ceea ce privește această latură a naturii umane e […] Articolul Ciucu și Băluță ar putea să-și rezolve conflictul ca în Evul Mediu sau la Therme apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Altă zi-test pentru Ciucu, care încearcă a treia oară să treacă de CGMB proiectele sale strategice. În ajunul ședinței de azi, Băluță l-a atacat iar pe primarul general # B365.ro
Azi la ora 10:00 este programată o nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București, una convocată de primarul general Ciprian Ciucu, iar ordinea de azi este, practic, aceeași precedentei, convocată pe 26 februarie și […] Articolul ESENȚIAL | Altă zi-test pentru Ciucu, care încearcă a treia oară să treacă de CGMB proiectele sale strategice. În ajunul ședinței de azi, Băluță l-a atacat iar pe primarul general apare prima dată în B365.
Rabufnirea lui CTP: “Președintele e prost și fricos”. Reacția, după poziția lui Nicușor Dan privind protecția nucleară franceză propusă de Macron # B365.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) califică reacția lui Nicușor Dan la propunerea președintelui Franței, Emmanuel Macron, privind protecția nucleară drept reacția unui președinte prost și fricos. CTP scrie asta într-o postare pe Facebook, făcută în […] Articolul Rabufnirea lui CTP: “Președintele e prost și fricos”. Reacția, după poziția lui Nicușor Dan privind protecția nucleară franceză propusă de Macron apare prima dată în B365.
Bucureștenii pierd mult timp așteptând în stație după autobuzul STB 619. „Câte 40 de minute” # B365.ro
Bucureștenii așteaptă zeci de minute autobuzul 619, după modificările STB. O femeie spune că oamenii stau și 40 de minute în stație. TPBI a anunțat recent că se fac lucrări la șinele de tramvai de […] Articolul Bucureștenii pierd mult timp așteptând în stație după autobuzul STB 619. „Câte 40 de minute” apare prima dată în B365.
FOTO | Negoiță continuă să planteze copaci în Sectorul 3. Echipele au ajuns și la rondul Baba Novac, în mini parc # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că echipele Primăria Sectorului 3 au continuat acțiunile de plantare a copacilor în cartier. Astăzi, 5 marte, s-au făcut plantări în mini-parcul de la rondul Baba Novac din […] Articolul FOTO | Negoiță continuă să planteze copaci în Sectorul 3. Echipele au ajuns și la rondul Baba Novac, în mini parc apare prima dată în B365.
VIDEO | Big Brother e cu ochii pe grafferii de ocazie din București. Un puști a fost prins în timp ce mâzgălea blocul cu coloane de la Piața Romană. PMB: Stop vandalizării! # B365.ro
Un adolescent de 15 ani a fost surprins de polițiștii locali în timp ce mâzgălea cu vopsea blocul cu coloane din Piața Romană, a anunțat Primăria Municipiului București. Tânărului i-au fost confiscate mai multe tuburi […] Articolul VIDEO | Big Brother e cu ochii pe grafferii de ocazie din București. Un puști a fost prins în timp ce mâzgălea blocul cu coloane de la Piața Romană. PMB: Stop vandalizării! apare prima dată în B365.
Strategie nouă la PMB pentru combaterea ambroziei. Campanii de informare, întâlniri cu experți și acțiuni de ecologizare, în protocolul cu Asociația Stop Ambroziei # B365.ro
Lucian Judele, city managerul Bucureștiului, a anunțat că Primăria Municipiului București a semnat un protocol de colaborare cu Asociația Stop Ambroziei pentru lansarea proiectului „București Sănătos – Împreună acționăm pentru combaterea ambroziei”. PMB a semnat […] Articolul Strategie nouă la PMB pentru combaterea ambroziei. Campanii de informare, întâlniri cu experți și acțiuni de ecologizare, în protocolul cu Asociația Stop Ambroziei apare prima dată în B365.
Teribilul scandal cu repatrierea fiicei lui Ponta, care n-ar fi ajuns la București după ce ministra Țoiu ar fi scos-o de pe listă. Daciana Sârbu face plângere penală # B365.ro
Daciana Sârbu și Victor Ponta susțin că fiica lor, Irina, a fost scoasă de pe lista pasagerilor unui avion de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe al României pentru copiii blocați în Emiratele Arabe Unite […] Articolul Teribilul scandal cu repatrierea fiicei lui Ponta, care n-ar fi ajuns la București după ce ministra Țoiu ar fi scos-o de pe listă. Daciana Sârbu face plângere penală apare prima dată în B365.
Două trenuri noi, PESA, recepționate deja, mai au de stat în stația București Obor. De ce nu vom circula prea curând cu ele # B365.ro
Trenurile PESA sunt acele rame electrice moderne, produse de polonezii de la Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz și ciumpărate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Este vorba despre un contract care include 62 de trenuri regionale […] Articolul Două trenuri noi, PESA, recepționate deja, mai au de stat în stația București Obor. De ce nu vom circula prea curând cu ele apare prima dată în B365.
„Poveste de cartier”, primele benzi desenate despre istoria hip-hop-ului românesc, se lansează curând, în club Expirat # B365.ro
Prima bandă desenată despre istoria hip-hop-ului românesc se lansează la București. Evenimentul „Povești de Cartier” va avea premiera la Expirat Halele Carol. Intrarea se face pe bază de bilet. Prima bandă desenată despre istoria hip-hop-ului […] Articolul „Poveste de cartier”, primele benzi desenate despre istoria hip-hop-ului românesc, se lansează curând, în club Expirat apare prima dată în B365.
Blindate Cobra vor străbate Bucureștiul spre unități ale Forțelor Terestre. Coloanele militare cu tehnica nouă, prin oraș până pe 18 martie # B365.ro
Armata României informează că, începând de miercuri, 4 martie și până pe 18 martie, pe străzile din București vom vedea autovehicule tactice blindate, care se deplasează către unități ale Forțelor Terestre Române. Ele pleacă de […] Articolul Blindate Cobra vor străbate Bucureștiul spre unități ale Forțelor Terestre. Coloanele militare cu tehnica nouă, prin oraș până pe 18 martie apare prima dată în B365.
FOTO | Parcarea „la cel mult doi pași de casă”. Un șofer din București și-a lăsat mașina fix lângă intrarea din bloc # B365.ro
Zi de zi vedem prin oraș parcări de tot felul, mai ales parcări neregulamenatre. Unii bucureșteni aleg să își lase mașinile pe te miri unde. Sunt nenumărate cazuri în care din nepăsare sau grabă șoferii […] Articolul FOTO | Parcarea „la cel mult doi pași de casă”. Un șofer din București și-a lăsat mașina fix lângă intrarea din bloc apare prima dată în B365.
Autobuzele vor circula din nou pe șinele de tramvai din București. STB, care face modificarea de sâmbătă, spune că ia măsura pentru fluidizarea traficului # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) reia circulația autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor începând de sâmbătă, 7 martie. Măsura de mutare a autobuzelor a fost luată în decembrie 2025, din motive de siguranță. Din […] Articolul Autobuzele vor circula din nou pe șinele de tramvai din București. STB, care face modificarea de sâmbătă, spune că ia măsura pentru fluidizarea traficului apare prima dată în B365.
BREAKING | Nou episod în războiul Băluță vs Ciucu, în ajunul unei noi ședințe CGMB. Acuză cenzură și înăbușirea democrației. “Baronul Ciucu și armata lui de drone vor bani cu orice preț” # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și președintele PSD București acuză „înăbușirea democrației și cenzură” în viziunea primarului general Ciprian Ciucu și, ca formă de protest, consilierii generali PSD nu vor participa la ședința ordinară CGMB de mâine, […] Articolul BREAKING | Nou episod în războiul Băluță vs Ciucu, în ajunul unei noi ședințe CGMB. Acuză cenzură și înăbușirea democrației. “Baronul Ciucu și armata lui de drone vor bani cu orice preț” apare prima dată în B365.
FOTO | „Demolarea tactică de stâlpișori”, bătălie câștigată de șoferi din București, în războiul lor cu opreliștile anti parcare pe trotuare # B365.ro
Într-o desfășurare de forțe demnă de o campanie de gherilă urbană, mai mulți locuitori „întreprinzători” din Sectorul 5 al Capitalei pare că au declarat „război” siguranței pietonale. Ceea ce autoritățile locale au considerat a fi […] Articolul FOTO | „Demolarea tactică de stâlpișori”, bătălie câștigată de șoferi din București, în războiul lor cu opreliștile anti parcare pe trotuare apare prima dată în B365.
FOTO | „Ce puhoi!” Cum a fost la deschiderea ATAC Drumul Taberei și cum arată în interior noul magazin hiper discount deschis de Auchan în București # B365.ro
Mmagazinul ATAC Super Discount din rețea s-a deschis în cartierul Drumul Taberei din București. Noul supermarket, lansat de Auchan Retail România, este al zecelea magazin ATAC din țară. S-a deschis ATAC Drumul Taberei Cel de-al […] Articolul FOTO | „Ce puhoi!” Cum a fost la deschiderea ATAC Drumul Taberei și cum arată în interior noul magazin hiper discount deschis de Auchan în București apare prima dată în B365.
Două containere de mobilier a colectat IKEA în prima lună de „Revoluția Vechiturilor.” Bucureștenii care donează la magazinul din Băneasa primesc vouchere cadou # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anununțat bucureștenii că în proiectul de colectare al mobilierului vechi s-au strâns până acum două containere pline de mobilier. Două containere de mobilier vechi, colectate în prima lună a campaniei Primăriei […] Articolul Două containere de mobilier a colectat IKEA în prima lună de „Revoluția Vechiturilor.” Bucureștenii care donează la magazinul din Băneasa primesc vouchere cadou apare prima dată în B365.
Cum obții în Sectorul 1 un loc de parcare de reședință și legitimația specială de parcare pentru persoane cu handicap. PS1 publică un ghid complet # B365.ro
Dacă vrei să știi cum obții, în Sectorul 1, un loc de parcare de reședință sau o legitimație specială de parcare pentru persoanele cu handicap, PS1 anunță că a pus la punct un ghid complet, […] Articolul Cum obții în Sectorul 1 un loc de parcare de reședință și legitimația specială de parcare pentru persoane cu handicap. PS1 publică un ghid complet apare prima dată în B365.
Locul unde oricine poate reclama tăieri ilegale de copaci în București. Platforma în care bucureștenii pot sesiza poliția și pot verifica avizele din cartiere # B365.ro
Grupul Civic Parcul IOR Dispare a lansat astăzi platforma BucureștiVerde.ro, prin care bucureștenii pot raporta tăieri și toaletări ilegale de copaci. Totodată, ei pot verifica și avizele din mai multe cartiere ale orașului. Platforma vine […] Articolul Locul unde oricine poate reclama tăieri ilegale de copaci în București. Platforma în care bucureștenii pot sesiza poliția și pot verifica avizele din cartiere apare prima dată în B365.
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt din Berceni până în Poiana Brașov. Cu trenul, ar fi mers de vreo 10 ori, plus drumul până la gară # B365.ro
Un locuitor al cartierului Berceni a ales să călătorească până la Poiana Brașov cu Boltul. Cursa a fost destul de costisitioare, prețul a ajuns undeva la câteva sute de lei. Cât a plătit un bucureștean […] Articolul Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt din Berceni până în Poiana Brașov. Cu trenul, ar fi mers de vreo 10 ori, plus drumul până la gară apare prima dată în B365.
Articol susținut de Pandora Într-o lume în care mesajele se trimit în câteva secunde și emoțiile se comprimă în emoji-uri, Pandora invită publicul într-o experiență unică dedicată iubirii și cuvintelor scrise din inimă: Camera Inversă […] Articolul Pandora lansează „Camera Inversă BE LOVE” la Museum of Senses AFI Cotroceni apare prima dată în B365.
Drulă, ieșire aproape furioasă împotriva lui Bolojan, din cauza bugetului Bucureștiului. “Îi atrag atenția premierului că nu stă în picioare propunerea pe care a făcut-o” # B365.ro
Fost candidat la Primăria Capitalei, fost ministur al Transporturilor și, acum, deputat USR de Timiș, Cătălin Drulă are azi o ieșire aproape furioasă împotriva premierului Ilie Bolojan în chestiunea bugetului Bucureștiului. Spune că propunerea pe […] Articolul Drulă, ieșire aproape furioasă împotriva lui Bolojan, din cauza bugetului Bucureștiului. “Îi atrag atenția premierului că nu stă în picioare propunerea pe care a făcut-o” apare prima dată în B365.
FOTO | Trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost eliberate de mașini. Au fost montați stâlpișori pe ambele sensuri # B365.ro
Trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari din cartierul Cotroceni au fost eliberate de mașini, spațiul fiind redat pietonilor. Autoritățile au început acest demers în noiembrie 2025, continuându-l săptămâna aceasta. Mai mulți stâlpișori au fost montați […] Articolul FOTO | Trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost eliberate de mașini. Au fost montați stâlpișori pe ambele sensuri apare prima dată în B365.
VIDEO | Manevra paralizant de periculoasă făcută de un șofer, într-un sens giratoriu de pe DN1. „Așa se face un carambol” # B365.ro
Un șofer aflat în mijlocul unei intersecții cu sens giratoriu, care, probabil, a ratat ieșirea corectă, s-a hotărât să își exerseze mersul cu spatele. Gestul, cel puțin nepotrivit, pe care l-a făcut șoferul a fost […] Articolul VIDEO | Manevra paralizant de periculoasă făcută de un șofer, într-un sens giratoriu de pe DN1. „Așa se face un carambol” apare prima dată în B365.
Cadoul primit de bucureșteni în prima zi cu ATAC, magazinul de hiper discount deschis azi de Auchan în Drumul Taberei # B365.ro
În această dimineață, la ora 10:00, Auchan a deschis un supermarketul ATAC din Drumul Taberei, care se află pe Strada Brașov, la numărul 23C, peste drum de Parcul Drumul Taberei. Retailerul anunță, pe pagina sa […] Articolul Cadoul primit de bucureșteni în prima zi cu ATAC, magazinul de hiper discount deschis azi de Auchan în Drumul Taberei apare prima dată în B365.
Petiția „Vrem Tramvaie”. Bucureșteni din Colentina cer TPBI suplimentarea mijloacelor de transport de pe linia 21, pline ochi la orele de vârf # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 2 al Capitalei solicită TPBI, printr-o petiție, să suplimenteze tramvaiele de pe linia 21 la orele de vârf. De cele mai multe ori mijloacele de transport sunt pline până la refuz, […] Articolul Petiția „Vrem Tramvaie”. Bucureșteni din Colentina cer TPBI suplimentarea mijloacelor de transport de pe linia 21, pline ochi la orele de vârf apare prima dată în B365.
FOTO | Eroare de sistem într-o parcare de reședință din Sectorul 3. O bucureșteancă tot primește înștiințări cu amenințări, să elibereze locul unde n-are nicio mașină # B365.ro
Într-un București în care găsirea unui loc de parcare este echivalentă cu găsirea unei comori, șoferii mașinilor care stau în Sectorul 3 au primit cadou de „mărțișor întârziat” o doză de „seriozitate” din partea administrației. […] Articolul FOTO | Eroare de sistem într-o parcare de reședință din Sectorul 3. O bucureșteancă tot primește înștiințări cu amenințări, să elibereze locul unde n-are nicio mașină apare prima dată în B365.
FOTO | Cum arată, în fabrică, tablierul metalic pentru Pasajul Apărătorii Patriei, menit să fluidizeze traficul din Berceni. Băluță, convins că vom circula pe pod până la sfârșitul anului # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, publică ăn această dimineață imagini cu. tablierul metalic pentru Pasajul Apărătorii Patriei, acum în plin proces de producție într-o fabrică din România, Primele imagini cu tablierul metalic pentru Pasajul apărătorii […] Articolul FOTO | Cum arată, în fabrică, tablierul metalic pentru Pasajul Apărătorii Patriei, menit să fluidizeze traficul din Berceni. Băluță, convins că vom circula pe pod până la sfârșitul anului apare prima dată în B365.
Ce este „Promenada Verde”, proiectul de regenerare urbană pentru care PS1 vrea să cumpere mai multe terenuri și construcții de pe bulevardul Bucureștii Noi # B365.ro
„Promenada Verde” este super proiectul de regenerare urbană din nordul Bucureștiului, pe care l-au promis, acum două campanii electorale, Clotilde Armand și Radu Mihaiu și care presupune, în principal, curățarea și reamenajarea salbei de lacuri […] Articolul Ce este „Promenada Verde”, proiectul de regenerare urbană pentru care PS1 vrea să cumpere mai multe terenuri și construcții de pe bulevardul Bucureștii Noi apare prima dată în B365.
Bucureșteni din S4, furioși pe „cadoul de la Planșeul Unirii”, primit de la primarul Băluță: trebuie să suporte 20% din costurile uriașului șantier # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat un proiect de hotărâre prin care primăria va acoperi o cotă de 20% din valoarea contractului privind lucrările de la Planșeul Unirii. Modificarea vine în contextul OUG. nr. […] Articolul Bucureșteni din S4, furioși pe „cadoul de la Planșeul Unirii”, primit de la primarul Băluță: trebuie să suporte 20% din costurile uriașului șantier apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | De ce se găuresc în asemenea hal străzile și bulevardele Bucureștiului, orașul cu atât de multe gropi că parcă a ieșit din război, nu din iarnă # B365.ro
Gropi în asfalt am mai ocolit cu toții de-a lungul anilor în traficul din București, dar starea infrastructurii rutiere din acest moment este dezastruoasă; și-atunci, ce-a mai firească întrebare este „De ce?”. De ce se […] Articolul ESENȚIAL | De ce se găuresc în asemenea hal străzile și bulevardele Bucureștiului, orașul cu atât de multe gropi că parcă a ieșit din război, nu din iarnă apare prima dată în B365.
FOTO | Stația STB „Invizibila” este pe Bulevardul Lacul Tei. Singurul stâlp care indica unde oprește 182 a fost doborât la pământ # B365.ro
Stâlpul indicator al stației de autobuz de pe Bulevardul Lacul Tei, de la intersecția cu Strada Barbu Văcărescu, spre sensul de mers către Gara de Nord a fost distrus și lăsat la pământ. Deși stația […] Articolul FOTO | Stația STB „Invizibila” este pe Bulevardul Lacul Tei. Singurul stâlp care indica unde oprește 182 a fost doborât la pământ apare prima dată în B365.
FOTO | Mult lăudata „tehnologie cu infraroșu” pentru astupat gropi, acum în acțiune și când noi dormim. PS6: Azi-noapte s-au făcut reparații pe Bd. Iuliu Maniu # B365.ro
Primăria Sectorului 6 s-a alăturat programului propus de Primăria Generală privind asfaltarea gropilor pe timp de noapte. Azi-noapte s-a intervenit în zona Veteranilor și pe Bd. Iuliu Maniu, în această seară muncitorii ajung pe Valea […] Articolul FOTO | Mult lăudata „tehnologie cu infraroșu” pentru astupat gropi, acum în acțiune și când noi dormim. PS6: Azi-noapte s-au făcut reparații pe Bd. Iuliu Maniu apare prima dată în B365.
FOTO | Inovație în parcările de reședință din Sectorul 3, cele pe care dl. Negoiță le spală compulsiv: marcaje trasate elegant, peste gropi și mocirleală # B365.ro
Situația din parcările de reședință din Sectorul 3, cele pentru care Robert Negoiță a pus la punct controversatul program de spălare compulsivă, sub amenințarea amenzilor pentru „nemutat mașina” conform sms-ului, ar merita o cărticică de […] Articolul FOTO | Inovație în parcările de reședință din Sectorul 3, cele pe care dl. Negoiță le spală compulsiv: marcaje trasate elegant, peste gropi și mocirleală apare prima dată în B365.
FOTO | Istoria biletelor de tramvai din București, de la legitimații cu fotografie, la carduri din secolul 21, pe garnituri din secolul 20 # B365.ro
Vă dați seama ce șoc a fost pentru locuitorii Bucureștiului din secolul trecut când au trebuit să cumpere bilete de tramvai, ca să poată circula cu acei „monștri de fier”? Oamenii care abia trecuseră de […] Articolul FOTO | Istoria biletelor de tramvai din București, de la legitimații cu fotografie, la carduri din secolul 21, pe garnituri din secolul 20 apare prima dată în B365.
FOTO | Într-un autobuz STB a urcat un pasager neașteptat. Bucureștean: „Nu a vrut «să miaune» unde merge” # B365.ro
Săptămâna aceasta, într-un autobuz STB, a urcat un călător mai special. Avea mustățile lungi, o haină de blană călduroasă și chiar și mănuși și șosete blănoase. Nu era de origine străină, vreun conte sau vreun […] Articolul FOTO | Într-un autobuz STB a urcat un pasager neașteptat. Bucureștean: „Nu a vrut «să miaune» unde merge” apare prima dată în B365.
VIDEO | Se repară gropile din Sector 4. Băluță: „Continuăm să lucrăm în principal pe arterele pe care circulă mijloacele STB, iar ulterior vom interveni pe străzile laterale” # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a transmis bucureștenilor că astăzi echipele sunt prezente pe teren și repară gropile din carosabil. Au fost vizate cele de pe Olteniței, din zona Spitalului de Stomatologie, dar și de […] Articolul VIDEO | Se repară gropile din Sector 4. Băluță: „Continuăm să lucrăm în principal pe arterele pe care circulă mijloacele STB, iar ulterior vom interveni pe străzile laterale” apare prima dată în B365.
Mario Iorgulescu va reveni în fața judecătorilor. Va fi rejudecat pentru consum de droguri și alcool la volan în cazul accidentului din 2019 # B365.ro
Miercuri, 4 martie, Instanța supremă a decis, ca Mario Iorgulescu să fie rejudecat pentru conducere sub influența alcoolului și drogurilor, după ce Curtea de Apel București stabilise inițial că fapta s-a prescris. Decizia survine în […] Articolul Mario Iorgulescu va reveni în fața judecătorilor. Va fi rejudecat pentru consum de droguri și alcool la volan în cazul accidentului din 2019 apare prima dată în B365.
Campanie de sterilizare gratuită pentru căței, în Pantelimon, pe 17 martie. Pot veni și cei din localitățile învecinate # B365.ro
Pentru a încuraja oamenii să sterilizeze cățelușii, Protecția Animalelor CJ Ilfov demarează o nouă campanie de sterilizare gratuită în Pantelimon. Pot veni și cei din Voluntari, Afumați, Găneasa, Ștefănești, Dobroești, Petrăchioaia și Brănești. Campanie de […] Articolul Campanie de sterilizare gratuită pentru căței, în Pantelimon, pe 17 martie. Pot veni și cei din localitățile învecinate apare prima dată în B365.
Metrorex lansează licitație de 35 de milioane de euro pentru energie electrică. Când este termenul limită pentru primirea ofertelor # B365.ro
Metrorex a lansat o licitație pentru achiziția de energie electrică necesară funcționării metroului din București, pentru o perioadă de un an. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 35 de milioane de euro. Metrorex lansează […] Articolul Metrorex lansează licitație de 35 de milioane de euro pentru energie electrică. Când este termenul limită pentru primirea ofertelor apare prima dată în B365.
FOTO | Lucrări la carosabil pe traseele tramvaielor din București. Care sunt primele zone vizate de STB # B365.ro
STB a început lucrări de reparații la carosabilul din mai multe intersecții traversate de liniile de tramvai din București, afectate de vremea rece și de intervențiile de deszăpezire. Lucrări la carosabil pe traseele tramvaielor din […] Articolul FOTO | Lucrări la carosabil pe traseele tramvaielor din București. Care sunt primele zone vizate de STB apare prima dată în B365.
Legea pentru implementarea referendumului din București a trecut tacit de Senat. Drulă: „Fac apel la PNL și PSD pentru o dezbatere în Camera Deputaților” # B365.ro
Referendumul din București a trecut tacit prin Senat, spune deputatul USR, Cătălin Drulă. El face apel la PSD și PNL să pună în dezbatere de urgență proiectul la Camera Deputaților. Legea pentru implementarea referendumului din […] Articolul Legea pentru implementarea referendumului din București a trecut tacit de Senat. Drulă: „Fac apel la PNL și PSD pentru o dezbatere în Camera Deputaților” apare prima dată în B365.
Ciucu anunță proiectele de regenerare urbană pentru centrul Bucureștiului. Pe lista lui se află 40 de zone, printre care și Bulevardul Magheru, Calea Victoriei și Piața Amzei # B365.ro
Cirien Ciucu a transmis că Primăria Capitalei pregătește proiecte de regenerare urbană pentru centrul Bucureștiului. Acestea vizează în special Bulevardul Magheru, Calea Victoriei, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu și culoarul Dâmboviței. Primarul Ciprian Ciucu […] Articolul Ciucu anunță proiectele de regenerare urbană pentru centrul Bucureștiului. Pe lista lui se află 40 de zone, printre care și Bulevardul Magheru, Calea Victoriei și Piața Amzei apare prima dată în B365.
Un bărbat din Ilfov a fost arestat preventiv după ce și-a ucis câinele și-a agresat calul. A mai fost condamnat în urmă cu 5 ani pentru incendierea unui cal # B365.ro
Un bărbat din Afumați, județul Ilfov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a ucis câinele și-a agresat cal. Incidentele îngrozitoare au avut loc în urmă cu două nopți. În urmă cu […] Articolul Un bărbat din Ilfov a fost arestat preventiv după ce și-a ucis câinele și-a agresat calul. A mai fost condamnat în urmă cu 5 ani pentru incendierea unui cal apare prima dată în B365.
Horia Brenciu zboară singur din Kuala Lumpur, pe 7 martie, pentru a ajunge la concertele din București. Până atunci rămâne cu familia # B365.ro
Artistul Horia Brenciu a fost unul dintre cei a căror curse aeriene au fost anulate, pe fondul evenimentelor de conflict din Orientul Mijlociu. Astăzi, 4 februarie, la 4 zile distanță Brenciu a povestit cum a […] Articolul Horia Brenciu zboară singur din Kuala Lumpur, pe 7 martie, pentru a ajunge la concertele din București. Până atunci rămâne cu familia apare prima dată în B365.
BREAKING | Accident teribil, cu pieton, în Piața Romană. Echipaje SMURD și de poliție sunt la fața locului, traficul este paralizat # B365.ro
Un accident cu pieton s-a produs în această după-amiază în Piața Romană. Victimei i se aplică manevre de resuscitare la fața locului. Traficul este extrem de aglomerat pe Bulevardul Magheru spre Piața Victoriei. Accident cu […] Articolul BREAKING | Accident teribil, cu pieton, în Piața Romană. Echipaje SMURD și de poliție sunt la fața locului, traficul este paralizat apare prima dată în B365.
