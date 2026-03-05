17:20

Primarul general Ciprian Ciucu a transmis că s-au deblocat concursurile pentru posturile de manageri de teatre. El a pus regulamentul prinvindu-le în transparență/dezbatere. Ciucu a deblocat oncursurile pentru posturile de manageri de teatre Primarul general […] Articolul Ciucu a deblocat concursurile pentru posturile de manageri de teatre din București. Mai întâi se fac comisiile de experți. Când încep și care sunt condițiile pentru ele apare prima dată în B365.