Incendiu la un autoturism aflat în mers, în municipiul Roman
TeleM Iași , 6 martie 2026 09:20
În data de 05.03.2026, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat în mers pe Bulevardul Republicii.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ.La sosirea pompierilor autoturismul era staționat, iar […]
• • •
Acum 30 minute
09:20
Afacerist din Botoșani, sancționat cu 80.000 de lei pentru gestionarea ilegală a deșeurilor # TeleM Iași
Ca urmare a unei sesizări, comisarii Gărzii de Mediu Comisariatul Județean Botoșani au verificat un amplasament de pe raza UAT Românești. Operatorul economic identificat nu deține autorizație de mediu pentru activitățile pe care le desfășoară pe amplasament, respectiv colectare deșeuri periculoase și nepericuloase, dezmembrare vehicule scoase din uz. Pentru neconformitățile constate s-au trasat 5 măsuri cu termen, […]
09:20
Vânătoarea de lupi ar putea deveni legală într-o țară din Europa, din cauza atacurilor tot mai frecvente # TeleM Iași
Vânătoarea de lupi va fi permisă în Germania, conform legislației adoptate de camera inferioară a parlamentului, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor domestice. Întoarcerea și creșterea populației de lupi în ultimele trei decenii a devenit un subiect polarizant în Germania. Amenințarea reprezentată […]
09:20
09:20
Schimbare la conducerea USV Suceava: Gabriela Prelipcean a preluat atribuțiile de rector # TeleM Iași
Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava a anunțat desemnarea oficială a prof.univ.dr.ec. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială şi probleme studențești, în funcția de ordonator de credite al USV și înlocuitor al rectorului Mihai Dimian pe perioada exercitării de către acesta a mandatului de ministru al Educației și Cercetării. În primă fază, USV a aprobat suspendarea […]
09:10
Armata americană abia a început să lupte, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, după ce preşedintele Donald Trump avertizase că încă nu a fost lansat marele val de lovituri aeriene. Statele Unite anunţă că îşi vor intensifica ofensiva aeriană împotriva Iranului şi afirmă că în urma bombardării instalaţiilor militare ale acestuia, tirurile de rachete şi […]
09:10
Preşedintele Nicuşor Dan şi omologul său polonez, Karol Nawrocki, au subliniat că ambele state au o viziune comună în cadrul NATO şi al UE. România şi Polonia şi-au reconfirmat parteneriatul strategic la cel mai înalt nivel. Preşedintele Nicuşor Dan şi omologul său polonez, Karol Nawrocki, au subliniat joi la Varşovia că ambele state au o […]
09:10
Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care presupune, între altele, reducerea direcţiilor silvice regionale de la 41 la 19 a fost adoptată joi, de Executiv. Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care presupune, între altele, reducerea direcţiilor silvice regionale de la 41 la 19 a fost adoptată joi, de Executiv. Actul normativ stabileşte, aşadar, un nou cadru de organizare […]
09:10
În rândul tinerilor, șomajul este de peste 28%, de aproape 5 ori mai mare decât cel înregistrat în rândul populației generale. Rata șomajului în luna ianuarie a fost de 6%, în scădere cu 0.1% de decembrie anul trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică (INS). Numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru prima […]
Acum 24 ore
14:40
Un grup de elevi români aflați într-o excursie în Orientul Mijlociu ar urma să revină în țară în următoarele ore. Autoritățile române au început demersurile pentru repatrierea lor, în contextul tensiunilor din regiune. Situația este monitorizată de autoritățile române, iar planul de întoarcere depinde și de evoluția situației de securitate din zonă. Reprezentanții autorităților locale […]
14:40
Pensionarii din sistemul public care locuiesc în străinătate și primesc pensie din România trebuie să transmită certificatul de viață până cel târziu la data de 31 martie. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Casa Județeană de Pensii Iași. Documentul este necesar indiferent dacă pensia este virată într-un cont bancar din România sau transferată într-un cont […]
14:40
Modificări importante în circulația trenurilor operate de CFR Călători, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe tronsonul dintre stațiile Urechești și Căiuți, pe secția Adjud–Onești. În perioada 11 martie – 24 aprilie, trenul InterRegio care circulă pe ruta Iași – Brașov va fi anulat. În locul acestuia va circula un tren InterRegio pe relația […]
14:40
Un nou pas pentru construcția Autostrada A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a predat amplasamentul pentru două loturi importante ale autostrăzii, între Joseni–Ditrău și Ditrău–Grințieș, însumând aproximativ 52 de kilometri. Potrivit reprezentanților companiei, predarea terenului s-a făcut cu mult înainte de termenele prevăzute în contracte, ceea ce le permite constructorilor să înceapă activitățile pregătitoare, precum […]
14:40
Primăria Iași a reluat licitația pentru construcția unei noi centrale de energie termică și electrică în CET I. Instalația va produce energie în cogenerare de înaltă eficiență, folosind atât gaz natural, cât și resurse regenerabile, pentru a asigura căldură și electricitate orașului. Licitația are o valoare de aproximativ 142 de milioane de lei, iar firmele […]
14:30
Simulările pentru examenele naționale din 2026 ar putea fi afectate de un protest amplu al profesorilor. Sindicatele din educație spun că mulți dascăli iau în calcul să nu se implice în organizarea și desfășurarea acestor teste. Decizia vine după consultări interne realizate în școli, în care cadrele didactice au fost întrebate ce formă de protest […]
10:20
UE a făcut publică strategia prin care vrea mai multe produse „Fabricate în Europa”, ca să reducă dependența de SUA și China # TeleM Iași
Comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné, a prezentat miercuri mult așteptata „Legea acceleratorului industrial". Prin această strategie industrială, Comisia Europeană își propune să stimuleze producția internă de produse „Fabricate în Europa", să creeze locuri de muncă și să reducă dependența UE de SUA și China. Aceasta va avea un impact asupra numeroase sectoare, inclusiv asupra […]
10:20
Apartamentele s-au scumpit cu 16%, în medie, la nivel național, existând însă mari diferențe de preț între marile orașe, spun specialiștii în imobiliare. Aceștia au dezvăluit și localitățile în care încă se mai găsesc apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000 – 110.000 euro. Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României – luând în […]
10:10
Premierul Ilie Bolojan susţine ca primăriile care au graniţă cu reşedinţa de judeţ să devină primării de sector # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan susţine ca primăriile reşedinţă de judeţ să aibă o mai mare autoritate în zona metropolitană, iar primăriile localităţilor situate în imediata vecinătate să devină primării de sector.El a afirmat, la postul B1 TV, că în ultimii 20 de ani dezvoltarea s-a concentrat în reședințele de județ și în zonele metropolitane. "Pe lângă […]
10:10
Polițiști atacați când încercau să încătușeze un tânăr, în județul Vaslui. Au tras un foc de avertisment ca să scape # TeleM Iași
Este anchetă la Vaslui, după ce polițiștii au fost chemați să oprească un scandal pe o stradă din orașul Negrești.Agenții au cerut ajutoare și au tras un foc de avertisment, pentru că au vrut să îl încătușeze pe un bărbat, dar mai mulți martori au sărit să-l apere.
10:00
România are suficiente rezerve de carburanţi pentru a face faţă oricărei crize majore de aprovizionare, spune la Radio România Actualităţi ministrul Energiei, Bogdan Ivan. În opinia sa, ţara noastră poate rezista aproape o jumătate de an fără importuri sau producţie internă. El a mai afirmat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, au fost luate […]
10:00
România a pierdut aproape 10.000 de pensionari în februarie 2026. Cât a fost pensia medie # TeleM Iași
Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026 în România, cu 9.978 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice.Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,034 miliarde lei. Din totalul pensionarilor, 526.868 […]
09:50
Facultatea de Medicină Veterinară a USV Iași a pus în funcțiune echipamente moderne de imagistică medicală, inclusiv un computer tomograf de ultimă generație # TeleM Iași
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV Iași) anunță operaționalizarea unui Centru de imagistică veterinară modern în cadrul Facultății de Medicină Veterinară (FMV), dotat cu echipamente performante care susțin atât activitatea clinică, cât și cercetarea și procesul educațional. Printre acestea se numără șiun computer tomograf de ultimă generație, recent autorizat […]
09:50
Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism; după realizarea studiului de fezabilitate şi exproprieri urmează Autorizaţia de Construire # TeleM Iași
Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism, Consiliul Judeţean Braşov anunţând, joi, că documentul care stabileşte traseul A 3 în judeţ a fost semnat de preşedintele instituţiei, Adrian Veştea. Beneficiara Certificatului de Urbanism este Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) SA, prin firma de proiectare SC Consitrans SRL, care urmează să întocmească Studiul de Fezabilitate, în […]
09:50
Autoritățile din Onești au lansat programul „Oraș european al sportului și Anul Nadia Comăneci” # TeleM Iași
Primăria și cluburile sportive din Onești au pregătit un calendar amplu de evenimente și au demarat lucrări de modernizare a principalelor baze sportive. Stadiumul Carom, unde celebra gimnastă a fost sărbătorită după olimpiada de la Montreal este în reparație, iar Sala Polivalentă Nadia Comăneci a fost rehabilitată la standarde europeene.„Pe 18 iulie 2026 se împlinesc […]
09:40
Avansarea parteneriatului strategic dintre România şi Republica Polonă, precum şi o mai bună cooperare la nivel european şi aliat sunt coordonatele principale ale vizitei preşedintelui Nicuşor Dan la Varşovia. Preşedintele Nicuşor Dan face joi o vizită la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. La finalul întrevederii sunt programate declaraţii comune de presă. Nicuşor […]
09:40
Tinerii care reuşesc să se angajeze pe perioadă nedeterminată ar urma să primească de la stat o primă de stabilitate consistentă de 27.000 de lei. Aşa prevede un proiect de act normativ ce ar urma să fie aprobat joi de guvern. Şi tot în şedinţa de la Palatul Victoria ar trebui să fie adoptată o […]
09:40
Oamenii au fost contactaţi pe o reţea de socializare, li s-a câştigat încrederea prin prezentarea unor lucrări anterioare, au semnat contracte şi au achitat bani în avans pentru construirea unor locuinţe. Case "la cheie", cu preţuri avantajoase, este promisiunea pe care au crezut-o mai multe persoane şi care s-a dovedit a fi încă o înşelăciune, […]
Ieri
09:30
În acelaşi timp au avut loc noi bombardamente israeliene în Liban, iar trupele au avansat în câteva localităţi de frontieră din sudul ţării într-o operaţiune terestră împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah. Iranul a lansat joi încă o salvă de rachete asupra Israelului, după ce armata israeliană a atacat noaptea ţinte militare din Iran. După o perioadă […]
09:30
Percheziții în 4 județe, inclusiv la primării, în dosare penale de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân # TeleM Iași
Polițiștii descind în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice. 20 de percheziții în patru județe au loc joi dimineața, inclusiv la primării, în două dosare penale de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân. Polițiștii descind în județele Prahova, Giurgiu, […]
4 martie 2026
18:20
4 martie 1977 va ramane o zi neagra pentru Romania. Cutremurul a curmat mai multe vieti si a produs pagube importante. Cu ocazia Saptamanii Civile, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi a organiz
18:10
În anul dedicat celebrării lui Brâncuși, Iașul își reafirmă statutul de pol cultural printr-un eveniment de excepție. Mircea Cantor, unul dintre cei mai apreciați artiști români ai artei contemporane pe plan internațional, a fost prezent la Palatul Culturii din Iași pentru a lansa lucrarea „Take the world into the world”, găzduită de Muzeul Etnografic al […] Articolul Mircea Cantor aduce arta contemporană la Palatul Culturii din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Primăria municipiului Iași a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care se propune interzicerea jocurilor de tip păcănele în oraș. Documentul a fost publicat pe site-ul instituției, urmând ca în scurt timp să fie convocată o ședință extraordinară a Consiliului Local pentru supunerea acestuia la vot. Proiectul va fi analizat de către […] Articolul Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază va expira la 31 martie. Măsura a fost introdusă în iulie 2023 pentru o perioadă de 90 de zile și a fost ulterior prelungită de mai multe ori, pentru a proteja consumatorii și a limita creșterea prețurilor. Ministerul Agriculturii pregătește un nou mecanism care […] Articolul Plafonarea prețurilor la produsele de bază expiră la finalul lunii martie apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Autoritățile din județul Neamț au semnalat marți seara apariția unei mortalități piscicole pe râul Bistrița, în aval de Barajul Reconstrucția din Piatra-Neamț. Prefectul Adrian Bourceanu a precizat că probele de apă prelevate marți seara nu arată depășiri ale parametrilor fizico-chimici, iar în cursul nopții nu a mai fost semnalată mortalitate a peștilor. Eșantioanele de apă […] Articolul Pești morți în râul Bistrița apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Un moment extrem de periculos a fost surprins în municipiul Bacău, unde mai mulți copii au fost filmați realizând clipuri pentru TikTok chiar lângă calea ferată. În imagini se vede cum trenul trece la doar aproximativ un metru de ei, în timp ce aceștia stau pe marginea șinelor, complet concentrați pe telefon. Filmarea a fost […] Articolul Copii filmați pe TikTok lângă șinele de tren, în Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Municipiul Iași a început campania pentru curățenia de primăvară „Păstrăm Iașul curat, zi de zi”. Acțiunea este organizată de Salubris în parteneriat cu Primăria Iași și alte companii municipale și se va desfășura până pe 15 aprilie 2026. Programul vizează o suprafață de aproximativ 940.000 de metri pătrați și include atât bulevardele principale, cât și […] Articolul Curățenie de primăvară pe cartierele din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Medicamente critice și biosimilare – prioritatea proiectelor noi de investiții la Antibiotice SA # TeleM Iași
În acest an, compania Antibiotice marchează un nou capitol în dezvoltarea sa strategică prin demararea proiectului “Centru de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”, menit să consolideze poziția companiei în domeniul cercetării și inovării farmaceutice europene. Investiția reprezintă un pas important în direcția extinderii capacităților de dezvoltare și validare a produselor, susținând obiectivul Antibiotice […] Articolul Medicamente critice și biosimilare – prioritatea proiectelor noi de investiții la Antibiotice SA apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Prima scumpire la pompă în România, după războiul din Iran. Stațiile unde benzina depășește 8 lei/litru # TeleM Iași
Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, după prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran.Preţul carburanţilor a crescut în România, benzina depăşind pragul de 8 lei pe litru în toate staţiile Petrom, după ce OMV Petrom a majorat preţurile atât la benzină, cât şi la motorină cu aproximativ 15 […] Articolul Prima scumpire la pompă în România, după războiul din Iran. Stațiile unde benzina depășește 8 lei/litru apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977. 1.578 de oameni au murit și alți 11.321 au fost răniți # TeleM Iași
Miercuri se împlinesc 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, când un seism de magnitudinea 7,4 în zona Vrancea a ucis 1.578 de oameni și a afectat peste 200.000, provocând cele mai mari pagube naturale din istoria României. În seara zilei de 4 martie 1977, la ora 21:21, în zona Vrancea, […] Articolul 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977. 1.578 de oameni au murit și alți 11.321 au fost răniți apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap # TeleM Iași
O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă la secţia de pediatrie a Spitalului judeţean de urgenţă ”Mavromati” din Botoşani, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap la scurt timp după ce a ajuns acasă de la şcoală. Deocamdată medicii nu pot explica ce a provocat intrarea în comă a […] Articolul Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor și taxe mai mari pentru jocurile de noroc # TeleM Iași
Proiectul de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în municipiul Iaşi a fost publicat pe site-ul Primăriei, urmând să fie convocată o şedinţă extraordinară a Consiliului Local pentru a fi supus la vot. Edilul Mihai Chirica a precizat că se află în dezbatere publică şi un regulament privind celelalte activităţi de jocuri de noroc. Conform primarului Iaşiului, […] Articolul Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor și taxe mai mari pentru jocurile de noroc apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat, marți, în timp ce se afla la ora de sport. Băiatul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu. Reprezentanții Serviciului de Ambulanţă Judeţean […] Articolul Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport în Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Drumul dintre Drăgușeni și Scheia distrus de inundațiile din 2024 va fi complet reabilitat # TeleM Iași
Plenul Consiliul Județean Iași a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare tronson drum județean DJ 248F, limita comuna Drăgușeni — limita comuna Șcheia, afectat de pagubele produse în urma calamităților din luna iunie 2024, județul Iași”. Investiția vizează un sector de 4,244 […] Articolul Drumul dintre Drăgușeni și Scheia distrus de inundațiile din 2024 va fi complet reabilitat apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Garda Forestieră Suceava: controale mii, amenzi de milioane și presiune tot mai mare pe o instituție cu personal redus # TeleM Iași
Garda Forestieră Suceava a derulat, în anul 2025, una dintre cele mai intense activități din ultimii ani, pe fondul presiunii crescânde asupra fondului forestier și al unui cadru legislativ tot mai complex. Instituția, aflată în subordinea Gărzii Forestiere Naționale, are competență pe teritoriul județelor Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și Iași, o zonă care concentrează unele […] Articolul Garda Forestieră Suceava: controale mii, amenzi de milioane și presiune tot mai mare pe o instituție cu personal redus apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Opera Națională Română din Iași oferă publicului posibilitatea de a revedea una dintre cele mai apreciate creații din repertoriu, „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau. Evenimentul, care poartă semnătura inconfundabilă a regizorului Andrei Șerban, este programat vineri și sâmbătă, în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30. Interpretează soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei Iași. […] Articolul „Indiile galante”, în regia lui Andrei Șerban, la Opera Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
VIDEO | Incendiu la un contor de gaz în Răucești: 20 de metri de gard arși și un autoturism avariat # TeleM Iași
În jurul orei 09:30, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că arde un contor de gaz amplasat pe gardul unei gospodării din comuna Răucești.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SVSU Răucești și IPJ.La sosirea pompierilor incendiul se manifesta cu flacără deschisă la […] Articolul VIDEO | Incendiu la un contor de gaz în Răucești: 20 de metri de gard arși și un autoturism avariat apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Rezultatele probelor prelevate marţi seara din râul Bistriţa, din zona unde s-a înregistrat mortalitate piscicolă, nu indică depăşiri ale parametrilor fizico-chimici ale apei, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, prefectul Adrian Bourceanu. ‘Buletinul de analiză a apei nu evidenţiază depăşiri ale parametrilor fizico-chimici normali. Eşantionul de apă supus analizei de laborator al Sistemului de Gospodărire a […] Articolul Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan şi a premierului Ilie Bolojan. Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură Rector al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai […] Articolul Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Acțiune amplă a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi la Hârlău: 450 de elevi implicați în activități pentru siguranța școlară # TeleM Iași
Ieri, 3 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul Siguranţa Şcolară au acționat împreună cu poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Hârlău și ai Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic. Alături de ei au fost și jandarmii din cadrul […] Articolul Acțiune amplă a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi la Hârlău: 450 de elevi implicați în activități pentru siguranța școlară apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ayatollahii care fac parte din Adunarea Experţilor discută online, mai ales că sediul în care ar fi trebuit să aibă loc deliberările a fost bombardat. Iranul ar putea să îl anunţe miercuri pe succesorul ayatollahului Ali Khamenei, în condiţiile în care organismul însărcinat cu alegerea acestuia, Adunarea Experţilor, a început deja deliberările. Iranul se pregătește […] Articolul Iranul se pregătește să anunţe miercuri succesorul ayatollahului Ali Khamenei apare prima dată în TeleM Regional.
3 martie 2026
14:00
În România începe Campania Națională de Promovare a Vaccinării. Acțiunea se desfășoară în martie și aprilie 2026, sub sloganul „Copil vaccinat = Copil protejat”. Potrivit Institutul Național de Sănătate Publică, campania promovează vaccinurile din Calendarul Național de Vaccinare și urmărește creșterea acoperirii vaccinale în rândul copiilor. Datele oficiale arată că în 2024 acoperirea cu vaccinul […] Articolul Începe campania pentru vaccinarea copiilor în România apare prima dată în TeleM Regional.
