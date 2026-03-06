Cum a ajuns România în topul preferințelor britanicilor pentru un city-break
ObservatorNews, 6 martie 2026 11:50
Dacă pentru o vacanță de vară, britanicii preferă Franța, Spania sau Grecia, pentru un city-break se pare că aceștia au început să se dea în vânt și după România. Wizz Air a dezvăluit noi date care arată care sunt țările populare printre locuitorii Marii Britanii.
Acum 15 minute
12:00
EXCLUSIV ROMÂNESC la Observator. Alessandra Stoicescu va purta haine semnate de designeri români # ObservatorNews
Moda românească primește un mesaj clar, asumat și vizibil în prime-time. Începând de acum, Alessandra Stoicescu va purta, în fiecare vineri, la ora 19:00, la Observator, exclusiv creații semnate de designeri români.
Acum 30 minute
11:50
Dacă pentru o vacanță de vară, britanicii preferă Franța, Spania sau Grecia, pentru un city-break se pare că aceștia au început să se dea în vânt și după România. Wizz Air a dezvăluit noi date care arată care sunt țările populare printre locuitorii Marii Britanii.
Acum o oră
11:30
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" # ObservatorNews
În ancheta care-i vizează pe foştii şefi ai Vămilor din Portul Constanța, Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, DNA a folosit un martor cu identitate atribuită, numit Ion Cristian, care a purtat discuții directe cu vameșii suspectați că primeau bani pentru urgentarea formalităților vamale. "Vorbește la ureche!", îi spuneau vameşii atunci când discutau despre șpăgi.
11:30
Şedinţa Consiliului General al Capitalei, amânată din lipsă de cvorum. Grupul PSD a intrat în grevă # ObservatorNews
Şedinţa Consiliului General al Capitalei convocată vineri nu a putut avea loc în condiţiile în care au fost prezenţi doar 24 de consilieri municipali.
Acum 2 ore
11:10
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 7 martie, şi duminică, 8 martie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
11:00
SUA relaxează sancțiunile privind vânzările de petrol rusesc către India pe durata războiului din Iran # ObservatorNews
Guvernul Statelor Unite a relaxat temporar sancțiunile pentru a permite Indiei să cumpere petrol rusesc care este în prezent blocat pe mare, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că derogarea de 30 de zile este o "măsură deliberată pe termen scurt", menită să permită petrolului să continue să circule pe piața globală, potrivti BBC.
11:00
De luni până vineri pe șantier, duminica la altar. Povestea incredibilă a unui preot român din Anglia # ObservatorNews
Nicolae Bulat, un preot din Anglia, nu a spus nu atunci când s-a văzut nevoit să facă și altceva ca să se poată întreține. Astfel, de luni până vineri, părintele renunță la sutană și merge pe șantier, iar în weekend îl slujește pe Dumnezeu.
11:00
Indice BET, 6 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de vineri # ObservatorNews
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe verde şedinţa de vineri, 6 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.
11:00
S-au operat majorări de preţuri la carburanţi pentru a treia zi la rând. Cel mai mult s-a scumpit motorina, cu 33 de bani per litru în doar trei zile.
11:00
7 martie, Sfântul Cuvios Pavel cel Prost. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 7 martie, este prăznuit Sfântul Pavel cel Prost, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
10:50
7 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 martie de-a lungul timpului.
10:40
INS: Economia României a crescut cu 0,7% anul trecut; PIB-ul, mai mic cu 1,9% în trimestrul IV # ObservatorNews
Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:20
MAE, după acuzațiile lui Ponta că fiica sa a fost refuzată la îmbarcare: "Noi nu luăm decizii individuale" # ObservatorNews
Avem şi un prim scandal în legat de românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Victor Ponta spune că fiica sa minoră a fost iniţial chemată şi apoi refuzată de consulat să urce în autocarul care să o ducă din Dubai spre aeroportul din Oman pentru a zbura de acolo spre casa. Lucru susţinut aseară şi de fosta soţie a acestuia, Daciana Sârbu, la Antena 3 CNN. Fostul premier spune ca minstrul de externe ar fi cerut asta. Oana Ţoiu respinge însă acuzaţia. Între timp, aproape o mie de români au reuşit să ajungă acasă din Orientul Mijlociu. Tensiunile cresc de la oră la alta şi mai sunt încă vreo trei mii care au cerut ajutor să se întoarcă în ţară.
10:20
Maia Sandu, despre zvonurile despre o candidatură la preşedinţia România: "De ce să fac asta?" # ObservatorNews
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat şi a respins şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României. "De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun. Noi avem aici încă multe lucruri şi eu pot să contribui la dezvoltarea acestei ţări şi din alte funcţii sau locuri de muncă, ca să zic aşa", a argumentat Maia Sandu.
Acum 4 ore
10:10
Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran: "Este o pierdere de timp. Au pierdut totul" # ObservatorNews
Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran, numind-o "o pierdere de timp". Între timp, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet.
09:50
Polonia reduce sprijinul pentru refugiații ucraineni. Karol Nawrocki: "Efortul nostru nu a fost apreciat" # ObservatorNews
Polonia a anunțat că reduce treptat ajutorul pentru refugiații ucraineni, menținând sprijin doar pentru cei mai vulnerabili.
09:50
O femeie de afaceri din Alba, înșelată cu 100.000 de euro. A fost păcălită cu o nouă metodă de fraudă # ObservatorNews
Escrocii nu obosesc niciodată să caute noi metode de fraudare. O femeie de afaceri din Alba Iulia a fost înșelată cu 100.000 de euro, după ce a fost păcălită în numele ANAF.
09:40
Captură de 6 kilograme de aur şi diamante, în Călăraşi. ANAF a predat tot aurul Trezoreriei # ObservatorNews
Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi. De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări şi au dat amenzi în valoare totală de 18.000 lei. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale.
09:30
Statele Unite au anunţat că au scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul războiului # ObservatorNews
Armata Statelor Unite a scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul ofensivei lansate sâmbătă a anunțat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM. Oficialul militar a anunțat că atacurile asupra marinei iraniene s-au intensificat, iar lansările de rachete balistice din Iran s-au redus.
09:30
Rusia se delimitează de conflictul din Iran: "Nu e războiul nostru. Suntem capabili să-l oprim? Nu, nu suntem" # ObservatorNews
Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, "oricât de cinic ar putea părea", informează EFE, citată de Agerpres.
09:20
Primul pacient condamnat pentru lovirea unui medic, în camera de gardă: 2 ani și 5 luni de închisoare # ObservatorNews
Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare. Este despre prima condamnare a unui pacient care lovește un medic în camera de gardă. Decizia Instanţei nu este însă una definitivă.
09:10
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Prinși în flagrant, acuzați de luare de mită # ObservatorNews
DNA i-a reținut pe șefii vămilor din Portul Constanța. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, ambii din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța, au fost reținuți în noaptea de joi spre vineri de procurorii DNA.
09:00
Ucraina acuză Ungaria că le-a furat două blindate cu 35 milioane de euro și 9 kg de aur și a luat 7 ostatici # ObservatorNews
Acuzații grave aduse de ministrul ucrainean de Externe la adresa Ungariei. Acesta susține că Budapesta a luat ostatici şapte angajaţi ai băncii ucrainene de stat Oschadbank, numind acte de "terorism şi şantaj". De cealaltă parte, instituția bancară spune că au fost reţinute două vehicule cu 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, care se deplasau între Austria şi Ucraina.
08:40
Pentru a treia zi la rând, OMV Petrom ridică preţul la carburanţi. De această dată, doar la motorină.
08:40
"Dacă cresc, cresc". Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului cu Iran # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. "Dacă cresc, cresc", a comentat el într-un interviu acordat Reuters.
08:40
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov # ObservatorNews
Două luni a reuşit să scape de pedeapsă un braşovean care şi-a ucis fratele. I-a aruncat trupul într-un pârâu şi săptămâni la rând nimeni nu a bănuit nimic. Vecinii credeau că victima a plecat în Germania, să-şi viziteze fiul. Într-un final, un vecin urcat pe acoperişul casei a văzut ceva suspect în apa din spatele curţii şi a dat alarma.
08:30
Emil Gânj, căutat în judeţul Covasna. Localnicii cred că l-au văzut intrând într-o pădure, lângă râul Olt # ObservatorNews
Desfăşurare impresionantă de forţe în Covasna. Sute de polițiști, jandarmi și voluntari au fost în alertă, în ultimele două zile, pentru prinderea unui bărbat despre care se crede că ar putea fi Emil Gânj. Căutările au avut loc în zona localității Bixad și au început după ce mai mulți localinici au văzut aproape de albia râului Olt un bărbat suspect. Panicaţi, au sunat imediat la 112.
08:20
Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 martie - 6 aprilie. Potrivit specialiștilor, vremea va fi mai caldă decât cea normală în multe regiuni din țară până la sfârșitul lunii martie.
08:20
Româncele trăiesc, în medie, cu 8 ani mai mult decât bărbaţii. Cum arată harta logevităţii feminine # ObservatorNews
În România, femeile au, în medie, aproape opt ani în plus de viață, însă acești ani vin adesea cu provocări de sănătate, dezechilibre hormonale și afecțiuni cronice.
Acum 6 ore
08:00
O maşină a luat foc în mers, în Capitală. Şoferul a reuşit să iasă, vehiculul s-a făcut scrum # ObservatorNews
Momente de panică, azi noapte, în Capitală.
07:50
Și-a anunțat moartea pe Facebook, supărat că primăria nu i-a plătit lucrările. Tragedie în Vaslui # ObservatorNews
Tragedie în judeţul Vaslui. Supărat pe primăria din localitate, un bărbat și-a pus capăt zilelor, după ce a anunțat cu puțin timp înainte pe rețelele de socializare ce intenționează să facă. Surse Observator spun că acesta ar fi avut probleme financiare, iar în mesajul postat online, bărbatul a acuzat administraţia locală că nu i-ar fi făcut plățile pentru unele lucrări realizate în comună, în valoare de aproximativ zeci de mii de lei.
07:40
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 6 martie 2026.
07:30
Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 martie. Preţul la benzină standard a crescut cu 9 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 6 martie 2026, preţurile la benzină standard şi la motorină standard sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
07:30
Scandal în repatrierea românilor: fiica lui Victor Ponta, refuzată la îmbarcare. "Acum e singură în Dubai" # ObservatorNews
Avem şi un prim scandal în legat de românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Victor Ponta spune că fiica sa minoră a fost iniţial chemată şi apoi refuzată de consulat să urce în autocarul care să o ducă din Dubai spre aeroportul din Oman pentru a zbura de acolo spre casa. Lucru susţinut aseară şi de fosta soţie a acestuia, Daciana Sârbu, la Antena 3 CNN. Fostul premier spune ca minstrul de externe ar fi cerut asta. Oana Ţoiu respinge însă acuzaţia. Între timp, aproape o mie de români au reuşit să ajungă acasă din Orientul Mijlociu. Tensiunile cresc de la oră la alta şi mai sunt încă vreo trei mii care au cerut ajutor să se întoarcă în ţară.
07:20
Dinamo Bucureşti este a 4-a şi ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României după ce s-a impus joi seara, scor 1-0, în confruntarea cu Metalul Buzău.
07:00
Horoscop 7 martie 2026. Astrele aduc emoții intense, revelații și conversații care pot schimba direcția unor relații sau planuri personale. Unele zodii sunt împinse să spună adevăruri incomode, în timp ce altele simt nevoia de transformare profundă, fie în dragoste, carieră sau viața interioară.
07:00
De ziua Mondiala a Obezităţii, Terapia a Sun Pharma Company se alătură Centrului de Patologie Metabolică în lupta impotriva Obezității printr-un eveniment multidisciplinar dedicat uneia dintre cele mai complexe boli ale secolului XXI. Împreună pentru un ficat fortificat (mai sănătos)!
Acum 24 ore
22:30
UE interzice termenul "friptură vegetală", dar permite burgerii și cârnații vegetarieni # ObservatorNews
Termenul "friptură vegetală" va fi interzis în Uniunea Europeană, însă denumirile de cârnați sau burgeri vegetarieni vor rămâne permise, potrivit unui compromis convenit joi între eurodeputați și statele membre, relatează AFP, conform Agerpres.
22:10
Nicuşor Dan, despre economia românească: "management nu prea fericit şi nu suficient capital" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că principalele probleme ale economiei româneşti sunt managementul "nu cel mai fericit" şi capitalul insuficient, afirmaţia fiind făcută la un eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română cu ocazia Zilei solidarităţii româno-polone, informează Agerpres.
22:10
Nicușor Dan dă asigurări: România va avea buget în martie. Ce spune despre tensiunile din coaliţie # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a declarat că România va avea bugetul de stat adoptat în luna martie, în ciuda disputelor din coaliția de guvernare pe tema alocărilor financiare. Șeful statului a precizat că a discutat cu reprezentanții partidelor din coaliție și a dat asigurări că proiectul de buget va fi finalizat în această lună, chiar dacă dezbaterile privind cheltuielile continuă.
21:50
Nicuşor Dan spune că "nu se pune problema" ca România să găzduiască elemente nucleare "în viitorul mediu" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că "nu se pune problema" găzduirii unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României "pe termen mediu". Şeful statului a reiterat faptul că România este protejată de umbrela nucleară a NATO.
21:50
Fosta soţie a lui Ponta, după ce fiica lor nu a putut pleca din Oman: Au zis că nu dă bine să fie în avion # ObservatorNews
Daciana Sârbu, fosta soţie a lui Victor Ponta, a reacționat după ce fostul premier a acuzat că fiica lor nu a fost lăsată să urce într-un avion care urma să o aducă în România din Oman, susținând că ministrul de Externe Oana Ţoiu ar fi intervenit în acest sens.
21:50
Consilier local al PSD Argeș, găsit mort în casă, lângă arma pe care o deținea legal. Ar fi lăsat şi un mesaj # ObservatorNews
Un consilier local al PSD din județul Argeș a fost găsit împușcat în cap, joi, în locuința sa din comuna Mihăești. Bărbatul avea 46 de ani și era membru al Partidului Social Democrat. Lângă trupul său a fost descoperită arma pe care o deținea legal.
21:50
Experiențe inedite de 8 Martie. Ce activități au devenit trend printre femei și cât costă # ObservatorNews
Un 8 Martie altfel - este trendul care predomină în acest an de Ziua Femeii. Activităţile de wellness şi dezvoltare personală dar şi atelierele creative iau locul ieşirilor cu fetele până târziu în noapte. Preţurile pornesc de la 100 de lei, iar locurile sunt tot mai puţine.
21:40
Prima concediere în guvernul SUA. Trump o înlocuieşte pe Noem de la Departamentul pentru Securitate Internă # ObservatorNews
Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, unul dintre principalii oficiali implicați în aplicarea politicii stricte privind imigrația a președintelui Donald Trump va părăsi funcția, a anunțat joi liderul de la Casa Albă. Decizia marchează o schimbare importantă în administrație și ridică întrebări despre direcția viitoare a politicii republicane în domeniul imigrației.
21:30
Judeţul din România promovat la cel mai mare târg de turism din lume, cu experiențe urbane și turism rural # ObservatorNews
Judeţul Timiş a fost promovat în aceste zile la unul dintre cele mai importante evenimente internaționale din industria turismului, prin intermediul standului oficial al Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), relatează Mediafax.
21:20
Hotărâre definitivă în cazul fraţilor Mocanu. Vor fi extrădaţi în România pentru a-şi executa pedepsele # ObservatorNews
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său vor fi extrădaţi în România pentru a-şi executa pedepsele de 4 şi 7 ani de închisoare, primite în dosarul de tentativă de omor. Decizia a fost luată de instanţa supremă din Italia, în baza solicitării autorităţilor române. Cei doi au fugit din ţară înainte de condamnare. Hotărârea este definitivă.
21:20
Trump vrea să fie implicat direct în alegerea noului lider al Iranului: "Fiul lui Khamenei este inacceptabil" # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să aibă un cuvânt de spus în alegerea viitorului lider al Iranului, după moartea ayatollahului Ali Khamenei în urma atacurilor aeriene lansate de SUA și Israel. Într-un interviu acordat publicației Axios, Trump a afirmat că nu acceptă varianta ca fiul liderului iranian, Mojtaba Khamenei, să îi succeadă și a insistat că Washingtonul trebuie să fie implicat în procesul de desemnare a noului conducător de la Teheran.
21:00
Reacția Ungariei după amenințarea lui Zelenski la adresa lui Orban: "Ungaria nu poate fi șantajată" # ObservatorNews
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a acuzat joi că președintele ucrainean Volodimir Zelenski "a depășit orice limită" după declarații interpretate la Budapesta drept o amenințare la adresa premierului ungar Viktor Orban.
21:00
Platforma BucureştiVerde, noul instrument prin care pot fi semnalate tăierile ilegale de copaci # ObservatorNews
Grupul Civic Parcul IOR Dispare a lansat astăzi BucureştiVerde.ro, o platformă digitală prin care locuitorii Bucureştiului pot raporta tăieri şi toaletări ilegale de copaci şi pot verifica avizele de tăiere şi toaletare din oraş. Platforma îşi propune să fie un instrument de presiune civică pentru aplicarea reală a legislaţiei în vigoare, se arată în comunicatul de presă al grupului civic.
