Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor din 2024: Au existat îndoieli, dar SUA "a înţeles ce s-a întâmplat"
ObservatorNews, 6 martie 2026 20:50
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, în cadrul unui interviu pentru presa poloneză, despre relaţia României cu administraţia Trump şi despre subiectul anulării alegerilor. Potrivit şefului statului, administraţia americană "a înţeles ce s-a întâmplat".
Acum 10 minute
21:20
După 18 ani de meserie, mare parte din ei pe sănătate, am fost revoltată de două ori. La Colectiv și acum.
Acum 30 minute
21:10
WP: Rusia furnizează Iranului informații despre ținte americane din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
Rusia ar furniza Iranului informații de intelligence despre pozițiile forțelor americane din Orientul Mijlociu, inclusiv locațiile unor nave de război și aeronave, potrivit unor oficiali citați de The Washington Post. Informațiile ar fi folosite pentru a ataca ținte americane, ceea ce ar indica implicarea indirectă a unui alt adversar major al SUA în conflict.
21:10
Nicușor Dan, la protestul faţă de numirile din Justiție: "Credeți că m-am cotit ca să stau în puf?" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a ieșit vineri seară în fața Palatului Cotroceni pentru a discuta direct cu protestatarii nemulțumiți de numirile din Justiție. Șeful statului le-a transmis că își va asuma personal deciziile pe care le va lua și că rezultatele acestor numiri se vor vedea în timp, subliniind că vine din societatea civilă și că nu și-a schimbat principiile odată ajuns la conducerea țării.
21:00
Ciucu: cerințele AUR sunt "de bun-simț". Primarul Capitalei ia în calcul exproprierea etapizată din IOR # ObservatorNews
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că va transmite un răspuns grupului AUR, care condiţionează participarea la şedinţele CGMB de acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR, relatează Agerpres.
Acum o oră
20:50
20:30
Celebrul fotbalist Lionel Messi a avut parte de o primire regală la Casa Albă. Campion cu echipa Inter Miami, starul argentinian a fost comparat de Donald Trump cu marele Pele. Messi a primit cu bucurie laudele şi i-a dăruit preşedintelui american o minge cu autograf. Patronul clubului american, David Beckham, a ratat întâlnirea cu Donald Trump pentru că a participat la o defilare de modă organizată de soţia lui în Europa.
20:30
Oraşul din România care vrea să facă un "cartier roşu" la periferie. Acolo se vor muta jocurile de noroc # ObservatorNews
Primăria Timişoarei vrea să înfiinţeze "cartierul roşu" la marginea oraşului. Ideea este să ducă jocuri de noroc, barurile şi alte distracţii pentru adulţi departe de şcoli şi blocuri, în zona industrială.
20:30
Oferte speciale pentru weekendul de 8 Martie. Doar 75 € pentru un sejur cu cină festivă și SPA pe litoral # ObservatorNews
În acest weekend, doamnele și domnișoarele sunt în centrul atenției. Restaurantele și hotelurile de pe litoral, au pregătit oferte speciale și răsfăț pentru Ziua Femeii. De la preparate culinare rafinate, la spa-uri și masaje relaxante, totul este gândit ca fiecare femeie să se simtă specială.
20:30
Trump se laudă că aproape a anihilat armata Iranului. "Ei nu înţeleg ce se întâmplă" # ObservatorNews
O nouă noapte de foc în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a declanşat un bombardament violent împotriva bazelor americane din regiune. În tirul dronelor şi rachetelor au fost hoteluri şi clădiri rezidenţiale. NATO ia măsuri extraordinare de protecţie a statelor membre şi ridică nivelul apărării antirachetă la bazele din toată lumea, inclusiv la Deveselu. Grecia mută o baterie Patriot pentru a apăra Bulgaria în faţa ameninţării venită din Iran.
Acum 2 ore
20:20
Sezonul alergiilor a început mai devreme. Ce recomandă medicii persoanelor sensibile la polen # ObservatorNews
Sezonul alergiilor de primăvară a început mai devreme anul acesta, încă din luna februarie, iar cei sensibili la polen se confruntă deja cu simptome. Specialiştii estimează că sezonul ar putea dura până la jumătatea lui mai, timp în care persoanele alergice sunt sfătuite să evite activităţile lungi în aer liber.
20:10
Răzbunarea lui Viktor Orban, după ce Zelenski l-a ameninţat că trimite armata să negocieze cu el # ObservatorNews
Tir încrucişat de ameninţări peste România între Ungaria şi Ucraina! Zelenski este gata să-şi trimită armata la uşa premierului de la Budapesta ca să nu se mai împotrivească ajutorului de 90 de miliarde de euro pe care Kievul îl aşteaptă de la Uniunea Europeană. În replică, Ungaria a arestat cu trupele antitero angajaţi bancari ucraineni care transportau 75 de milioane de euro şi dolari şi aur.
20:00
Noi orori ies la iveală la şcoala specială Sfântul Nicolae. Copiii au ajuns să se rănească singuri # ObservatorNews
Orori peste orori la şcoala specială Sfântul Nicolae din Capitală. Apar noi mărturii despre chinurile la care au fost supuşi copiii acolo. Şi mai grav este că abuzurile erau bine cunoscute de inspectoratul şcolar. Părinţii spun că au făcut sesizări în urmă cu O LUNĂ, dar nimeni nu a luat măsuri. Astfel că teroarea a continuat.
19:50
Şefii de vamă şpăgari negociau mita ca îndrăgostiţii: "Vreau să te iubesc mai mult" # ObservatorNews
Şpagă la container în vamă! Doi şefi din portul Constanţa au fost reţinuţi. Unul fiind fratele şefului PNL Tulcea. Procurorii spun că cereau 350 de euro mită pentru fiecare container ca să urgenteze intrarea mărfurilor în ţară. Mascau afacerea ilegală în declaraţii de iubire şi acceptau doar euro ca să nu lase amprente pe hârtii, arată stenogramele. Denunţătorul ar fi un om de afaceri implicat în urmă cu patru ani într-un alt dosar de corupţie şi acuzat atunci de dare de mită.
19:50
Tinerii, ajutaţi de stat să ia cel puţin 5.000 de lei salariu la angajare. Şomajul în cazul lor e de 30% # ObservatorNews
Bani în plus, pe lângă salariu. Tinerii care se angajează pentru prima dată vor primi 27 de mii de lei de la stat. Guvernul încearcă, astfel, să reducă șomajul în rândul tinerilor, care este cel mai ridicat din toată Uniunea Europeană.
19:50
Centura de Sud a Craiovei întârzie după patru ani de lucrări. Localnicii sunt exasperați # ObservatorNews
Trafic greu prelungit. Termenul de finalizare pentru autostrada de centură de la Craiova a fost mutat la toamnă deşi este 90 la sută gata şi trebuia inaugurată de peste un an. Chiar şi aşa există semne de întrebare. Antreprenorul care construieşte şoseaua se străduieşte să evite falimentul.
19:40
Carburanţii şi gazele aruncă toate preţurile în aer. Producătorii estimează creşteri la toate alimentele, de la pâine până la carne, lactate şi legume. Unele produse s-ar putea scumpi în perioada următoare cu 15 la sută.
19:30
Medicii tineri, umiliţi şi forţaţi să plece la Spitalul din Constanţa. "Oamenii mor din cauza asta" # ObservatorNews
Ne plângem de lipsa medicilor, dar îi dăm afară pe cei care îngrijesc cei mai mulţi pacienţi. Se întâmplă la unul dintre cele mai mari spitale din ţară. Acolo unde un om era să moară pentru că nu era niciun specialist de gardă. O situaţie care face mii de victime în România. Bolnavii rămân cu sechele pe viaţă ori, mai grav, nu mai rămân în viaţă. Aflăm azi, şocant, că există spitale în care lipsa medicilor din camera de gardă este cauzată de un management rău-intenţionat. Care pune interesul propriu mai presus de viaţa oamenilor.
Acum 4 ore
19:20
Ţara noastră nu va intra sub umbrela nucleară a Franţei, cel puţin deocamdată. Preşedintele Nicuşor Dan a făcut anunţul după ce Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România a cerut referendum naţional cu privire la amplasarea acestor arme pe teritoriul nostru.
19:10
Horoscop weekend 7-8 martie. Nativii care ar putea scoate mai mulți bani din buzunar; grijă la cheltuieli # ObservatorNews
Horoscop weekend 7-8 martie. Weekendul aduce o energie intens emoțională și intuitivă, care îi poate face pe mulți să vadă lucrurile mai idealist decât sunt în realitate. Este o perioadă bună pentru reflecție, creativitate și conversații importante, dar nu și pentru decizii grăbite sau promisiuni făcute fără toate informațiile. Intuiția poate fi puternică, însă confuziile sau așteptările nerealiste pot apărea la fel de ușor.
18:20
Scandal între minori în Tulcea. Băiat de 13 ani, fugărit şi înjunghiat în piept de un altul de 17 ani # ObservatorNews
Un adolescent de 17 ani din Tulcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a înjunghiat un băiat de 13 ani pe o stradă din Babadag. Procurorii spun că scandalul a izbucnit după ce victima l-ar fi lovit pe agresor în zona capului, iar acesta a fugit după el și l-a atacat cu un cuțit, rănindu-l grav.
18:10
Invazie de ploşniţe şi gândaci în mai multe şcoli din Capitală. Elevii sunt nevoiţi să facă cursuri online # ObservatorNews
E alertă în şcolile din Capitală după ce mai mulţi elevi şi părinţi au reclamat că multe săli de clasă au fost invadate de ploşniţe şi gândaci. Situaţia a ajuns pe masa conducerii instituţiilor de învăţământ şi apoi la Direcţia de Sănătate Publică. Inspectorii au făcut deja controale.
18:10
Croația reintroduce armata obligatorie după 17 ani. Lista ţărilor NATO care au impus aceeaşi măsură # ObservatorNews
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu după o pauză de 17 ani, iar primii 800 de recruți vor începe luni un program de două luni de instrucție militară de bază. Decizia face parte din strategia mai amplă de consolidare a securității în Europa și Balcanii Occidentali, într-un context marcat de tensiunile crescute cu Rusia. Croaţia devine astfel a zecea ţară membră a NATO care introduce serviciul militar obligatoriu, după Grecia, Turcia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia, Letonia şi Lituania.
18:00
MAE: Fiica lui Ponta nu era pe nicio listă. Nu a fost dat nimeni jos din niciun autocar # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu figurează în evidenţele consulare şi nici în sistemul folosit de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea situaţiilor de criză. El a explicat că pe listele prioritare pot fi incluse doar persoanele care au înregistrat anterior o solicitare de asistenţă consulară. Ţărnea a mai precizat că niciun minor nu a fost lăsat singur şi că nimeni nu a fost dat jos din vreun autocar, potrivit News.ro.
17:50
Ciucu: Se fac demersuri pentru "a cumpăra" şi "a atrage" consilieri generali de la PMP, PNL şi Forţa Dreptei # ObservatorNews
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că a fost informat despre demersuri care vizează "cumpărarea" şi "atragerea" unor consilieri generali de la PMP, Forţa Dreptei şi chiar PNL.
17:50
Cea mai puternică navă militară a Franței a ajuns în Mediterană: E strict pentru apărare # ObservatorNews
Cea mai puternică navă militară a Franței, portavionul Charles de Gaulle, trimis de Franţa în Orientul Mijlociu, pentru a proteja cetăţenii săi şi aliaţii loviţi de Iran, a intrat vineri după-amiază în Marea Mediterană, trecând strâmtoarea Gibraltar.
17:50
Ministrul bulgar al Apărării: Avioanele americane staţionate în ţară nu pot efectua atacuri # ObservatorNews
Aeronavele militare americane de pe Aeroportul Sofia au rol logistic şi nu pot efectua atacuri, a declarat vineri, ministrul interimar al apărării, Atanas Zaprianov. În timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri în Parlament, acesta a răspuns unei întrebări referitoare la exerciţiul în desfăşurare al forţelor aeriene aliate NATO desfăşurate pe aeroportul civil din Sofia, Vasil Levski.
17:40
Când încep schimbările dinaintea menopauzei. Ileana Badiu: "Primul pas este să mergi la medic" # ObservatorNews
Menopauza rămâne un subiect despre care se vorbește prea puțin în România, deși afectează milioane de femei. Invitată într-un interviu special la Observator 16, Ileana Badiu, creatoarea mișcării de normalizare a menopauzei din România, a explicat de ce este important ca femeile să se informeze din timp și ce schimbări ar putea apărea în sprijinul lor, inclusiv la locul de muncă.
17:40
Oana Yucel ajută femeile să devină antreprenori de succes. Cum a descoperit "cheia succesului" # ObservatorNews
Cu două zile înainte de 8 martie, vedem povestea unei femei care aduce schimbare în vieţile a sute şi mii de alte femei. Oana Yucel este business coach şi trainer în carieră, iar prin activitatea ei ridică zilnic femei-antreprenor, le învaţă să fie lideri, să-şi ia cariera în propriile mâini şi să lupte pentru visul lor. A creat programe de consiliere în carieră care îmbină dezvoltarea profesională cu cea personală şi în care susţine cu tărie că atitudinea şi cunoaşterea de sine fac diferenţa. O bună imagine de sine te poate duce pe culmi, aşa cum opusul te poate ţine în loc.
17:40
17:30
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" # ObservatorNews
În ancheta care-i vizează pe foştii şefi ai Vămilor din Portul Constanța, Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, DNA a folosit un martor cu identitate atribuită, numit Ion Cristian, care a purtat discuții directe cu vameșii suspectați că primeau bani pentru urgentarea formalităților vamale. "Vorbește la ureche!", îi spuneau vameşii atunci când discutau despre șpăgi.
Acum 6 ore
17:20
Rusia ajută Iranul să lovească forțele SUA în Orientul Mijlociu: "Sunt bucuroși să se răzbune după Ucraina" # ObservatorNews
Rusia ajută Iranul cu informații ca să lovească forțele americane, au declarat pentru The Washington Post trei oficiali din serviciile de informații. Ar fi vorba despre locațiile navelor de război și ale avioanelor americane din Orientul Mijlociu. Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a confirmat ieri că sprijinul militar cu Rusia continuă, evitând să ofere detalii.
17:20
Îndemnul unui nutriţionist pentru femeile la menopauză: Nu o mai trataţi ca pe un tabu, este ceva fiziologic # ObservatorNews
Suntem în săptămâna dedicată femeilor, un prilej numai bun să le arătăm că nu sunt singure într-una dintre cele mai fireşti etape din viaţa lor: menopauza. Nu este o boală, nici un capăt de drum. Și totuși, în România, rămâne un subiect despre care se vorbeşte în şoaptă. De teamă, de ruşine sau pur şi simplu pentru că nimeni nu le-a explicat cu adevărat ce urmează. Într-o societate care glorifică tinereţea, informarea corectă, sportul şi alimentaţia sănătoasă pot face diferenţa dintre suferință în tăcere și echilibru. Cu atât mai mult cu cât pentru 7 din 10 femei menopauza începe atunci când ele sunt într-un moment de vârf profesional.
17:10
Mamă acuzată că a încercat de două ori să-și omoare copilul de 12 zile. Medicii au anunțat imediat poliția # ObservatorNews
O femeie din Vatra Dornei a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzată că ar fi încercat de două ori să își ucidă copilul nou-născut. Cazul a ieșit la iveală după ce bebelușul, în vârstă de doar 12 zile, a fost adus la spital cu fractură de humerus și urme de violență, iar medicii au alertat poliția, potrivit Agerpres.
16:40
Şefii de vamă şpăgari au mai fost anchetaţi pentru aceleaşi fapte, dar justiţia i-a declarat nevinovaţi # ObservatorNews
Şefii Vămii Constanța Sud au fost reţinuţi pentru luare de mită. Procurorii spun că cereau bani ca să urgenteze procedurile în cazul unui anumit intermediar vamal, un om de afaceri irakian care a fost de altfel şi denunţător în dosar. Un singur container de marfă costa 350 de euro - arată interceptările din dosar. Iar banii erau deseori primiţi chiar în sediul Vămii, fie pe hol, fie la toaletă. Ambii şefi au mai fost cercetaţi penal, la fel ca şi omul de afaceri care ar fi dat mita: în 2012, Ali Amer a fost trimis în judecată alături de alţi 38 de inculpaţi într-unul dintre cele mai mari dosare de corupţie din Vama Constanţa. Doar că, după ani de procese, toți inculpații au fost achitați definitiv.
16:30
Fiul lui Nicolae Guță, reținut 24 de ore. A fost prins drogat la volan şi cu permisul suspendat din 2023 # ObservatorNews
Fiul manelistului Nicolae Guță a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat încă din 2023. Analizele toxicologice au arătat că bărbatul de 34 de ani consumase substanțe interzise înainte de a conduce. Acesta a fost oprit în trafic pe DN 66, în județul Hunedoara, și urmează să fie prezentat magistraților.
16:20
Cum a fost păcălit un bărbat de o falsă măicuță pe internet. I-a promis "ritualuri" de împăcare cu iubita lui # ObservatorNews
O femeie în vârstă de 35 de ani a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar, fiind acuzată de înșelăciune, după ce ar fi obținut 6.700 de lei de la un bărbat, pretinzând că va face ritualuri religioase pentru a-l ajuta să se împace cu iubita lui, potrivit Agerpres.
16:20
Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională OUG privind reforma administraţiei # ObservatorNews
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care vizează reforma administraţiei publice centrale şi locale, relatează Agerpres.
16:00
Trei tineri, dintre care doi minori, cu vârsta de 16 ani, au fost arestaţi pentru că ar fi racolat prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie online o fată de 13 ani, au dus-o la locuinţa unuia dintre ei şi ar fi întreţinut relaţii sexuale cu ea şi apoi au obligat-o să se prostitueze cu alţi bărbaţi a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman.
15:50
27.000 lei de la stat pentru tinerii români care se angajează pentru prima dată. Singura condiţie pusă de lege # ObservatorNews
Tinerii români care se angajează pentru prima dată ar putea ajunge să primescă de la statul român până la 27.000 de lei. Suma ar fi eşalonată pe perioada a doi ani. Există, însă, şi o condiţie extrem de importantă.
15:50
Comisia Europeană a aprobat schema României de 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei # ObservatorNews
Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme propuse de România, în valoare de 150 de milioane de euro (aproximativ 764 de milioane de lei), destinată sprijinirii capacităților de stocare a energiei electrice, în linie cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată. Programul vizează realizarea unor instalații de stocare cu o capacitate minimă totală de 2.174 MWh. Sprijinul financiar va fi acordat printr-o schemă cu buget și volum estimate, printr-o procedură competitivă de selecție, care urmează să fie organizată până la 31 decembrie 2030, potrivit News.ro.
15:50
Vremea de mâine 7 martie. Cer senin în mare parte a ţării, cu înnorări temporare în sud. Maxime de 15 grade # ObservatorNews
Vremea se menține în general stabilă la început de weekend. Meteorologii anunță cer mai mult senin în mare parte din țară, temperaturi de până la 15 grade și doar episoade izolate de ceață sau nori joși, mai ales în sud și sud-est. La munte, vremea va fi predominant frumoasă, cu maxime ce pot ajunge la 12 grade.
15:50
Ciucu vrea să taie toate gratuitățile la parcările din București: "Pentru bucureşteni este mai ieftin" # ObservatorNews
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că vrea să elimine toate gratuitățile pentru parcările administrate de Municipalitate. Edilul susține că numărul mașinilor care beneficiază de scutiri este de două ori mai mare decât locurile disponibile, ceea ce face sistemul ineficient și costisitor pentru oraș.
15:30
Momentul în care armata israeliană distruge buncărul fostului ayatollah Ali Khamenei # ObservatorNews
Buncărul subteran al fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost distrus de Forțele Aeriene Israeliene vineri dimineață, a declarat armata.
Acum 8 ore
15:20
NYT: Atacul aerian asupra școlii din Iran ar fi vizat de fapt o bază a Gardienilor Revoluției din apropiere # ObservatorNews
Atacul aerian de sâmbătă asupra unei şcoli din Minab, în sudul Iranului, în prima zi a campaniei de bombardamente lansate de Statele Unite şi Israel, ar fi putut fi rezultatul unei lovituri americane care a vizat o bază navală a Gardienilor Revoluţiei din apropiere, potrivit unei anchete a New York Times.
15:20
Preşedintele american Donald Trump a încurajat forţele kurde din Irak să lanseze atacuri împotriva Iranului pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se extinde, iar Azerbaidjanul a avertizat că va riposta dacă este ţinta rachetelor iraniene.
15:10
"Sunt lăsați să moară". Animalele de companie din Dubai, abandonate de stăpânii care fug din calea războiului # ObservatorNews
Cândva au fost îngrijite și iubite, dar astăzi sunt din nou abandonate. Animalele de companie din Dubai au devenit fără voia lor victime colaterale ale războiului din Orientul Mijlociu. În goana de a se salva, stăpânii lor le lasă în urmă. Cei mai mulți fără regrete.
15:00
Kremlinul ameninţă Finlanda: "Să nu permită prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său" # ObservatorNews
Kremlinul a declarat vineri că planurile Finlandei de a ridica interdicţia la prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său amplifică tensiunile în Europa şi reprezintă o potenţială ameninţare pentru Rusia, care ar putea riposta dacă o astfel de desfăşurare ar avea loc.
14:50
Războiul din Iran "ar putea prăbuși economiile lumii": Petrolul ar putea ajunge la 150 de dolari barilul # ObservatorNews
Ministrul energiei din Qatar a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea prăbuși economiile lumii, existând riscul ca toți exportatorii de energie din Golf să oprească producția în câteva zile, ceea ce ar împinge prețul petrolului la 150 de dolari pe baril.
14:40
Ţara din Europa care îi plăteşte cu 25.0000 de euro pe şoferii dispuşi să renunţe la permisul de conducere # ObservatorNews
25 de mii de euro în schimbul permisului de conducere. Nu pentru a-l obţine, ci pentru a scăpa de el. Este soluţia pe care Malta o adoptă pentru a elibera traficul de pe micuţa insulă.
14:30
Copil de 11 ani, bătut cu cureaua de partenerul mamei. Asistenții sociali au numărat 31 de vânătăi # ObservatorNews
Un elev în clasa a patra a trăiat un adevărat coşmar în famile, unde era bătut şi chinuit de partenerul mamei sale. Calvarul probabil ar fi continuat dacă un asistent de la centrul social unde copilul mergea după şcoală nu observa urmele de lovituri de pe corpul său.
