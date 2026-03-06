Survivor România, 6 martie 2026. Nicu Grigore, de pe patul de spital: "Dacă nu urlam, probabil leșinam!"

17:20

Suntem în săptămâna dedicată femeilor, un prilej numai bun să le arătăm că nu sunt singure într-una dintre cele mai fireşti etape din viaţa lor: menopauza. Nu este o boală, nici un capăt de drum. Și totuși, în România, rămâne un subiect despre care se vorbeşte în şoaptă. De teamă, de ruşine sau pur şi simplu pentru că nimeni nu le-a explicat cu adevărat ce urmează. Într-o societate care glorifică tinereţea, informarea corectă, sportul şi alimentaţia sănătoasă pot face diferenţa dintre suferință în tăcere și echilibru. Cu atât mai mult cu cât pentru 7 din 10 femei menopauza începe atunci când ele sunt într-un moment de vârf profesional.