Londra. Poliția a arestat patru bărbați suspectați că ar fi spionat pentru Iran, în cadrul unei investigații de contraterorism legate de supravegherea unor persoane și locuri asociate comunității evreiești din oraș.

20:20

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat la Digi24 că 20% din importurile de motorină ale României sunt asigurate de Arabia Saudită, dar nu de la rafinăria care și-a oprit activitatea pe fondul atacurilor Iranului: “În momentul de faţă, o să putem să ne ţinem în continuare de producţie, fără să avem perturbări în piaţă. În […]