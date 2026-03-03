Ministrul Energiei revine asupra declarației de ieri și admite că benzina și motorina în România ar putea ajunge să coste 10 lei/litru, dacă barilul de petrol va depăși 110 dolari, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
Biziday.ro, 3 martie 2026 18:20
Ministrul Energiei a transmis informația, după ce a fost întrebat la ce ne putem aștepta în momentul de față legat de prețul carburanților, având în vedere că zilele trecute s-a vehiculat faptul că litrul ar putea ajunge la 10 lei: “În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Ministrul Energiei revine asupra declarației de ieri și admite că benzina și motorina în România ar putea ajunge să coste 10 lei/litru, dacă barilul de petrol va depăși 110 dolari, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
Ministrul Energiei a transmis informația, după ce a fost întrebat la ce ne putem aștepta în momentul de față legat de prețul carburanților, având în vedere că zilele trecute s-a vehiculat faptul că litrul ar putea ajunge la 10 lei: “În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe […]
Acum 4 ore
16:30
Analiză Reuters. Donald Trump a ordonat lovituri asupra Iranului, în ciuda avertismentelor privind riscul escaladării necontrolate și impactul politic negativ înaintea alegerilor parțiale pentru Congres, din noiembrie. Șansele republicanilor riscă să fie afectate. # Biziday.ro
Analiza, realizată de Reuters, arată că mai mulți consilieri de rang înalt l-au avertizat pe președintele Trump înainte ca acesta să înceapă operațiunile. Mai exact, serviciile de informații au transmis că nu pot garanta evitarea unei escaladări dificil de controlat, dar și că un eventual conflict prelungit ar putea genera riscuri pentru republicani la alegerile […]
16:00
Raport Salvați Copiii. Peste 13 mii de mame (una din zece) care au născut în 2024 aveau vârste între 15 și 19 ani. Organizația subliniază că educația sexuală în școli este esențială și cere reformarea cadrului legal. # Biziday.ro
Organizația “Salvați Copiii” atrage atenția că în România, aproape una din zece nașteri provine de la fete cu vârsta între 15 și 19 ani, iar potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în 2024 au fost înregistrate peste 143.000 de nașteri, dintre care peste 13.000 au fost în rândul mamelor adolescente. În 601 […]
15:20
Financial Times: Iranul pune în aplicare planul ayatollahului Ali Khamenei de a provoca un război regional, prin atacarea instalațiilor energetice din Orientul Mijlociu. Mizează că, prin creșterea prețurilor, SUA și Israel vor fi presate să oprească atacurile. # Biziday.ro
Forțele armate iraniene pun în aplicare un plan conceput de comandanții de rang înalt și de ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem religios, ucis sâmbătă de armata israeliană (IDF). Miza iranienilor este de a da peste cap piețele globale, cu scopul de a pune presiune pe SUA și Israel să oprească atacurile, explică Financial Times în […]
Acum 6 ore
13:10
Poliția nu mai solicită cazierul judiciar la depunerea cererii pentru obținerea permisului de conducere. Situația juridică a solicitantului va fi verificată direct la ghișeu. # Biziday.ro
Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări transmite că serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) NU mai solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului de conducere. Pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de soluționare, verificarea situației juridice a persoanei se realizează direct […]
12:40
Mihai Dimian, rectorul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, este noul ministru al Educației. Președintele Dan a semnat decretul de numire în funcție. # Biziday.ro
Administrația Prezidențială informează că președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire, iar ceremonia de depunere a jurământului va avea loc la ora 16, la Palatul Cotroceni. Fostul ministru, Daniel David, a demisionat pe 22 decembrie, iar interimatul a fost asigurat de prim-ministrul Ilie Bolojan. Tot Bolojan a fost cel care l-a propus pe Dimian […]
Acum 8 ore
12:10
Reuters: Uciderea unui tânăr activist în Franța – considerată de unii drept ”momentul Charlie Kirk” al țării – a unit grupurile de extremă dreaptă din Europa și a declanșat mitinguri coordonate pe întreg continentul. Acest lucru evidențiază modul în care își construiesc rețele transfrontaliere. # Biziday.ro
Quentin Deranque, un activist de extremă dreaptă în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a fost bătut în timpul unei altercații cu activiști de extremă stângă, la Lyon, pe 14 februarie. Incidentul a fost comparat cu asasinarea prin împușcare a activistului conservator american Charlie Kirk, de anul trecut. În zilele care au […]
11:30
Israel critică dur Spania, după ce guvernul de la Madrid nu a permis SUA ca bazele sale militare, care sunt operate în comun cu americanii, să fie utilizate pentru atacuri asupra Iranului. # Biziday.ro
Israelul a reacționat la decizia guvernului spaniol, care a refuzat să acorde SUA permisiunea de a utiliza bazele militare operate în comun pe teritoriul spaniol pentru a ataca Iranul. Ministrul israelian de Externe a spus că prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, se află de partea greșită a istoriei. Într-o postare pe X/Twitter, ministrul israelian de Externe, […]
Acum 12 ore
09:50
Analiză. Flota învechită de feriboturi din cele mai mari orașe-port ale UE, inclusiv Roma și Atena, produce mai multe emisii de oxizi de sulf decât mașinile. Specialiștii susțin că electrificarea unei mari părți a flotei ar putea reduce semnificativ poluarea și riscurile pentru sănătate. # Biziday.ro
Analiza a fost realizată de specialiști de la Transport & Environment (T&E), o organizație care promovează transportul curat și sustenabil în Europa, care au folosit date obținute prin modele matematice pentru a estima cât poluează cele mai aglomerate o sută de porturi de feribot din Europa, comparându-le apoi cu emisiile generate de autoturisme în orașe. […]
07:30
Război în Orientul Mijlociu. Atac cu drone asupra ambasadei SUA din capitala Arabiei Saudite, în urma căruia a izbucnit un incendiu. Nu au fost înregistrate victime. Iranul susține că a atacat și o bază americană din Bahrain, dar nu este clar despre ce pagube este vorba. Americanii anunță că au distrus mai multe centre de comandă ale Gardienilor Revoluției și amenință că “cele mai puternice lovituri abia acum urmează”. Cotațiile petrolului continuă să crească. # Biziday.ro
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a confirmat că ambasada SUA de la Riad a fost lovită de două drone. Atacul a avut loc marți dimineață, când clădirea era goală, astfel că nu au fost raportate victime. Exploziile au provocat un incendiu și pagube materiale minore. Martorii au relatat că s-a auzit o explozie puternică și […]
Acum 24 ore
22:10
HBO Max și Paramount vor fuziona într-o singură platformă de streaming. Nu este clar dacă HBO Max va rămâne o opțiune în cadrul serviciului sau dacă va fi complet integrată, însă directorul Paramount a spus că își dorește ca platforma să “funcționeze în mod independent”. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de directorul general al Paramount, David Ellison, în timpul unei discuţii cu investitorii, în contextul finalizării fuziunii dintre Paramount și Warner Bros. Discovery. “Intenționăm să combinăm cele două servicii, care astăzi ne aduc puțin peste 200 de milioane de abonați. Credem că acest lucru ne poziționează cu adevărat pentru a concura […]
21:30
Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală și sesiuni de informare, printr-un parteneriat între Haleon România și Salvați Copiii. (P) # Biziday.ro
Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Orale, celebrată în fiecare an în data de 20 Martie, Haleon România, lider global în sănătatea consumatorului, și Salvați Copiii România lansează o inițiativă națională menită să susțină sănătatea orală a copiilor din comunități vulnerabile, prin acces la produse esențiale și educație pentru prevenție În cadrul campaniei “Rutina ta […]
20:20
Ministrul Energiei precizează că o cincime din importurile de motorină ale României vin din Arabia Saudită, dar nu de la rafinăria care și-a oprit activitatea din cauza atacurilor Iranului: “Producem jumătate din motorina pe care o consumăm și de două ori mai multă benzină decât avem nevoie”. # Biziday.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat la Digi24 că 20% din importurile de motorină ale României sunt asigurate de Arabia Saudită, dar nu de la rafinăria care și-a oprit activitatea pe fondul atacurilor Iranului: “În momentul de faţă, o să putem să ne ţinem în continuare de producţie, fără să avem perturbări în piaţă. În […]
19:30
Mihai Dimian, rectorul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, este propunerea PNL pentru a fi ministru al Educației. Dimian este doctor în Inginerie Electrică/Electronică la Universitatea Maryland din SUA. # Biziday.ro
Mihai Dimian a fost propus de Ilie Bolojan și validat în unanimitate de conducerea PNL pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. Partidul a anunțat într-un comunicat de presă citat de agenția News.ro: “La iniţiativa preşedintelui PNL şi premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus şi validat, în unanimitate, pentru funcţia de ministru al […]
Ieri
17:40
Președintele Emmanuel Macron anunță că Franța va permite desfășurarea temporară de armament nuclear în țările aliate europene, ca parte a noii strategii nucleare. Franța își va mări numărul focoaselor nucleare. # Biziday.ro
Președintele Emmanuel Macron a anunțat o amplă revizuire a doctrinei nucleare a Franței, pentru “descurajarea avansată” ce include, pentru prima dată în istorie, desfășurarea temporară a unor arme nucleare pe teritoriul altor state europene aliate. De asemenea, Macron a spus că a ordonat creșterea numărului de focoase nucleare. “Trebuie să fim temuți dacă vrem să […]
17:30
Cristina Chiriac este propusă de ministrul Justiției pentru șefia Parchetului General. Ioan Viorel Cerbu este propus pentru funcția de procuror-șef al DNA, iar Codrin-Horațiu Miron la DIICOT. Propunerile vor fi comunicate CSM pentru avizul consultativ, iar decizia finală îi va aparține președintelui Dan. # Biziday.ro
”În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și 2 funcții de procuror-șef adjunct ai Direcției Naționale Anticorupție și procuror-șef și […]
15:00
Ministerul de Externe nu a primit informații despre cetățeni români răniți, în Orientul Mijlociu, după trei zile de război. Lansează un canal de WhatsApp, cu informații de la autoritățile locale, pe care românii sunt îndemnați să-l acceseze. # Biziday.ro
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, a declarat că ministerul va posta, pe un canal de WhatsApp, informații de la autoritățile din țările Orientului Mijlociu, pentru ca cetățenii români prezenți în zonele de conflict să poată să se informeze. “O informaţie importantă este lansarea canalului de WhatsApp unde vom prelua informaţiile oficiale, de la misiunile diplomatice, […]
12:50
Ministrul Energiei se așteaptă la scumpirea benzinei și a motorinei cu 3-5 bani, în următoarea perioadă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, dar respinge zvonurile conform cărora carburanții ar putea ajunge să coste 10 lei. Precizează că România are suficiente gaze și combustibil în depozite pentru a evita o eventuală penurie. # Biziday.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în legătură cu apariţia unor zvonuri privind creşterea preţului la combustibil din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că nu există, la acest moment, niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei. “Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor […]
07:40
Prețul petrolului european a sărit luni cu +6% față de închiderea de vineri, până la aproape 80 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimele 13 luni. Deși Strâmtoarea Hormuz nu a fost oficial închisă, navele nu mai intră și nu mai pleacă din Golful Persic, după ce trei petroliere au fost lovite de drone duminică. # Biziday.ro
În deschiderea din Asia, cotația țițeiul Brent a sărit cu aproape 13% (până la 82 de dolari/baril) în primele tranzacții, dar a revenit apoi la 77-78 de dolari pe baril (+6% față de vineri, înainte de declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu). Piețele sunt concentrate în special pe Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din […]
07:10
Război în Orientul Război în Orientul Mijlociu. Armata israeliană (IDF) a atacat ținte Hezbollah din Liban, după ce gruparea teroristă susținută de Iran a lansat rachete şi drone către Israel. Donald Trump estimează că atacurile americane asupra Iranului vor dura circa patru săptămâni. Baza militară britanică din Cipru a fost ținta unui ”atac suspect cu drone”.. Armata israeliană (IDF) a atacat ținte Hezbollah din Liban, după ce gruparea teroristă susținută de Iran a lansat rachete şi drone către Israel. Donald Trump estimează că atacurile americane asupra Iranului vor dura circa patru săptămâni. # Biziday.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu ia amploare. Forțele israeliane au lansat atacuri în Liban, împotriva unor ținte ale militanţilor Hezbollah, susţinuţi de Iran, după ce gruparea teroristă a lansat rachete şi drone către Israel, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Israelul a efectuat, luni, atacuri aeriene puternice asupra suburbiilor sudice ale Beirutului […]
1 martie 2026
19:30
Donald Trump a declarat că noua conducere iraniană dorește să discute, iar el ar fi acceptat. Nu a anunțat nimic despre o potențială oprire a operațiunilor militare. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a declarat că liderii iranieni doresc să discute și că el a acceptat, în cadrul unui interviu pentru revista The Atlantic: “Ei doresc să discute, iar eu am acceptat să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme. Ar fi trebuit să ofere mai devreme […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Război în Orientul Mijlociu. Iranienii au atacat cu rachete balistice portavionul american USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei. Deși iranienii susțin că nava a fost lovită, Comandamentul American arată că “rachetele nu au căzut nici măcar aproape”. # Biziday.ro
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a infirmat un scurt mesaj lansat, mai devreme, de Gardienii Revoluției din Iran, conform căruia portavionul american USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei, “a fost lovit de patru rachete balistice”. CENTCOM recunoaște că iranienii au lansat rachete asupra portavionului, dar subliniază că informația conform căreia nava a fost lovită […]
17:00
Reuters: Cotația țițeiului european va deschide luni, probabil, la peste 80 de dolari/baril (+10% față de vineri), dar analiștii avertizează că o posibilă închidere a Strâmtorii Hormuz ar duce-o rapid la peste 100 de dolari/baril sau chiar peste acest prag. # Biziday.ro
Cotațiile de duminică din Londra (în afara pieței, care este închisă până luni) sugerează o deschidere, mâine dimineață, la aproximativ 80 de dolari pe baril, arată Reuters, iar un anunț al OPEC privind intenția de a crește producția din aprilie nu ajută foarte mult, pentru că principala emoție este legată de aprovizionare, nu de producție. […]
15:50
Război în Orientul Mijlociu. UPDATE. Israel anunță noi lovituri aeriene “în inima Teheranului”. Un petrolier din Strâmtoarea Hormuz arde, posibil lovit de o dronă. Emiratele Arabe, Qatar, Kuweit și Bahrain anunță că interceptează drone și rachete iraniene, iar armata britanică dezvăluie că a interceptat, sâmbătă, două rachete lansate de Iran în direcția Ciprului: “Nu credem că acestea vizau cu intenție Ciprul, dar incidentul arată că amenințarea este reală”. # Biziday.ro
As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026 UPDATE, ora 14.30. Armata israeliană (IDF) a anunțat că a lansat aproape […]
10:50
Armata belgiană a confiscat un petrolier din flota fantomă a Rusiei, cu ajutor din partea celei franceze. Nava va rămâne în portul Zeebrugge din Marea Nordului. Ministrul Apărării spune că, “după ani de declin, Belgia s-a întors”. # Biziday.ro
Theo Francken, ministrul belgian al Apărării, a informat că forțele armate, cu sprijinul apărării franceze, au urcat la bordul petrolierului din flota fantomă a Rusiei, în cursul dimineții. Petrolierul este escortat către portul Zeebrugge. Francken a adăugat că nava este suspectată că naviga “sub pavilion fals și cu documente false”. El a spus că Belgia […]
10:10
Consilierul principal al lui Volodimir Zelenski declară că, la ultima rundă de negocieri trilaterale pentru încheierea războiului, Rusia s-a arătat deschisă să accepte garanțiile de securitate oferite de SUA Ucrainei. # Biziday.ro
Kirilo Budanov, principalul consilier al lui Volodimir Zelenski și unul dintre membrii delegației ucrainene care a participat la cele trei runde de negocieri, de până acum, a afirmat, în cadrul unui interviu: “La ultimele discuții, partea rusă a spus, de exemplu, că va accepta garanțiile de securitate oferite Ucrainei de Statele Unite”. “Am ajuns la […]
09:20
Iranul lansează un puternic atac asupra a 27 de baze militare americane și israeliene. Donald Trump avertizează că SUA vor răspunde cu o forță “cum nu s-a mai văzut” dacă iranienii își continuă bombardamentele. Strâmtoarea Hormuz nu este închisă, dar traficul naval este foarte redus. # Biziday.ro
Potrivit presei de stat și Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Iranul a lansat în această dimineață atacuri aeriene asupra a 27 de baze militare americane și sisteme de apărare israeliene, în urma atacului de ieri asupra Iranului, în care liderul suprem a fost ucis. Peste noapte, americanii și israelienii și-au continuat operațiunile, iar Donald Trump a […]
08:10
Mii de iranieni, pe străzi, duminică, la primele ore ale dimineții, dar nu pentru a schimba regimul, așa cum le-a cerut Donald Trump, ci pentru a comemora moartea ayatolahului Khamenei. Politico arată că succesiunea pentru putere în Iran poate duce la o marginalizare a clericilor de către militari, dar iranienii ar rămâne sub un regim opresiv, arată Politico. Donald Trump marchează eliminarea unui al doilea lider al unei alte țări, în doar două luni. # Biziday.ro
În urma morții ayatollahului Khamenei (86 de ani), guvernul iranian a declarat 40 de zile de doliu și șapte zile libere. Duminică, la primele ore ale dimineții, mii de oameni s-au strâns în Piața Enqelab din Teheran, pentru a comemora moartea liderului suprem. Il est 6 h 30 en Iran et il y a déjà […]
28 februarie 2026
21:40
Dubai. O dronă iraniană a lovit, sâmbătă seara, un hotel de cinci stele din centrul orașului. Iranul continuă să lanseze valuri de bombardamente către Israel și către bazele americane din Golful Persic, dar precizează că nu poartă un război împotriva țărilor care le găzduiesc, ci efectuează “lovituri de autoapărare”. # Biziday.ro
UPDATE, ora 18:30. Este vorba de hotelul Fairmont, situat pe Palm Jumeirah. Imaginile de pe rețelele de socializare au surprins din mai multe unghiuri căderea a ceea ce pare a fi o dronă Shahed (similară celor folosite de ruși în Ucraina), dar nu este clar dacă aceasta a țintit zona centrală a Dubaiului, sau dacă […]
19:10
Război în Orientul Mijlociu. UPDATE. Israelul a reluat atacurile asupra Iranului, la căderea întunericului. Sunt raportate explozii la Teheran și în mai multe orașe iraniene. La rândul său, Iranul a continuat să lanseze valuri de bombardamente către Israel și către bazele americane din Golful Persic, pe tot parcursul zilei. Un hotel de cinci stele din centrul Dubaiului a fost lovit și a luat foc. # Biziday.ro
UPDATE, ora 19.00. Postul de radio de stat iranian relatează că sunt explozii la vest de Teheran, precum și în orașul Urmia, în nord-vestul țării, lângă granița cu Turcia, în orașul portuar Bushehr, în sudul țării, și în Qom, la sud de Teheran. Armata israeliană confirmă că a început un nou val de atacuri asupra […]
17:30
Reacții internaționale la războiul din Orientul Mijlociu. Consiliul de Securitate al ONU se reunește, în această seară, pentru a analiza situația. Germania, Franța și Marea Britanie cer Iranului să revină la masa negocierilor. # Biziday.ro
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, în această seară, la ora 23 (ora României), pentru a analiza impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra păcii și stabilității internaționale. În context, Antonio Guterres, secretarul general al organizației, a condamnat acțiunea militară a SUA și Israelului și răspunsul Iranului și a cerut “încetarea imediată a luptelor”. […]
14:20
Într-o reacție rapidă, Boardul Editorial al New York Times îl întreabă pe Donald Trump de ce a început acest război. Observă faptul că președintele american nu are aprobarea Congresului în acest sens și că nici măcar nu “a articulat fie obiective, fie o strategie” clară, după ce a eșuat să pună capăt conflictelor din Ucraina, Gaza sau Venezuela. “Iranul își va reconstrui cu siguranță programul nuclear în anii următor. Se angajează SUA într-un ciclu de atacuri care vor dura ani de zile?” # Biziday.ro
Conducerea editorială a celui mai mare cotidian american pune în primul rând sub semnul întrebării legalitatea ordinului dat de Donald Trump Armatei SUA, în condițiile în care acesta, deși poate lua măsuri de urgență de apărare, nu poate decide intrarea Americii în război, așa cum pare să sugereze declarația sa. “Cunoscând iresponsabilitatea domnului Trump, unii […]
10:30
Riposta Iranului împotriva Israelului a început. Armata israeliană a identificat rachete lansate dinspre Iran și și-a alertat populația să se adăpostească. # Biziday.ro
Armata israeliană (IDF) a anunțat, în urmă cu puțin timp, că a detectat rachete lansate dinspre Iran către Israel și că, în urmă cu puțin timp, sirenele de avertizare au fost activate în mai multe zone din țară. “În acest moment, Forțele Aeriene Israeliene operează pentru a intercepta și a ataca amenințările acolo unde este […]
10:00
Război în Orientul Mijlociu. UPDATE. Într-un mesaj video către americani, dar și către iranieni, Donald Trump pare a anunța un război total, menit să elimine marina și Gărzile Revoluției din Iran. Avertizează că un eventual răspuns al acestora ar putea produce pierderi trupelor americane din regiune. Apar informații privind bombardamente în mai multe orașe iraniene, după exploziile din această dimineață de la Teheran. # Biziday.ro
UPDATE, ora 10.00. Donald Trump confirmă participarea Armatei SUA la atacul asupra Iranului și spune că Iranul ar fi refuzat să-și oprească ambițiile nucleare și că ar fi continuat să dezvolte rachete cu rază lungă care ar fi amenințat “prietenii noștri foarte buni din Europa și trupele noastre din străinătate. (…) Obiectivul nostru este să […]
08:50
Donald Trump spune că SUA ar putea realiza “o preluare prietenoasă” a Cubei, fără a fi clar dacă urmărește alipirea efectivă a insulei sau o dominație politică similară cu cea exercitată asupra Venezuelei. Cuba trece printr-o profundă criză energetică, după capturarea lui Maduro, de când America controlează exporturile de petrol ale țării acestuia. # Biziday.ro
Afirmația a fost făcută înaintea unui eveniment electoral din Texas unde Trump a spus că autoritățile cubaneze discută cu SUA și că țara trece printr-o criză economică severă. El a susținut că insula nu mai are resurse financiare și că situația este critică: “Nu au bani. Nu au nimic acum, dar vorbesc cu noi și […]
08:30
Bolivia. Un avion militar, încărcat cu bani, a ratat aterizarea și a intrat pe o autostradă, omorând 15 persoane, cele mai multe aflate în mașinile în tranzit. Autoritățile au fost nevoite să intervină în forță împotriva mulțimii venite să adune bancnotele risipite în urma accidentului. # Biziday.ro
Aeronava, un C-130 Hercule încărcat cu bancnote noi de la Banca Națională a Boliviei, a aterizat pe pista aeroportului din La Paz, dar nu a mai putut frâna (posibil din cauza gheții) și a ieșit pe autostrada de lângă, distrugând aproximativ 12 vehicule. Potrivit pompierilor, sunt cel puțin 15 morți și numeroși răniți, dar nu […]
27 februarie 2026
22:40
Raport OMS. Europa are cea mai ridicată pondere a consumului de tutun în rândul adolescentelor cu vârste între 13 și 15 ani, comparativ cu orice alt continent din lume. Specialiștii dau vina pe strategiile agresive de marketing ale industriei, care vizează tinerii prin promovarea intensă pe rețelele sociale. # Biziday.ro
Informațiile provin de la cel mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care relevă că Europa are cea mai mare rată a consumului de tutun în rândul fetelor cu vârste de 13 – 15 ani, la nivel mondial. Mai mult, unul din șapte adolescenți europeni folosește țigări electronice sau vape-uri – cea mai […]
21:40
Reuters: Paramount Skydance preia Warner Bros, în cadrul unei tranzacții de 110 miliarde de dolari – adică 31 de dolari pe acțiune – după ce Netflix a refuzat să-și majoreze ultima ofertă. Acordul riscă să atragă atenția autorităților de reglementare, din cauza preocupărilor privind reducerea concurenței și impactul asupra consumatorilor. # Biziday.ro
Acordul a fost semnat vineri dimineață, potrivit unei înregistrări audio din cadrul unei ședințe interne a companiei, consultată de Reuters. “Netflix avea dreptul legal de a egala oferta Paramount Skydance. După cum știți, au decis în cele din urmă să nu facă acest lucru. Astfel, s-a ajuns la un acord semnat cu Paramount, în această […]
19:00
Milano. Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire, vineri după-amiază. O persoană a murit și cel puțin alte 39 sunt rănite. Cauza accidentului este investigată. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs în această după-amiază, la Milano. Tramvaiul circula pe Viale Vittorio Veneto, dinspre Piazza Repubblica către Porta Venezia și era plin de pasageri, când a deraiat și a lovit o clădire, potrivit presei italiene. Conform bilanțului actual, o persoană a murit și alte 39 sunt rănite. Dintre victime, o persoană a este în […]
17:50
Comisia Europeană intenționează “să implementeze provizoriu” acordul UE-Mercosur, deși doar două dintre statele participante au ratificat înțelegerea și deși documentul este încă analizat la nivel european. Decizia stârnește critici dure, în special din partea Franței și a fermierilor. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen a anunțat că Comisia Europeană va “aplica provizoriu” acordul comercial cu statele Mercosur, după ce Argentina și Uruguay au ratificat înțelegerea joi, iar Brazilia și Paraguay au transmis că vor face același lucru. Decizia președintei CE stârnește nemulțumirea statelor europene care, deși și-au dat acordul de principiu în mod majoritar, au […]
17:30
Analiză. Partidul lui Viktor Orban folosește afișe și videoclipuri generate cu AI pentru a ataca UE, Ucraina și pe Volodmir Zelenski, în încercarea de a-i atrage pe votanți, cu șase săptămâni înainte de alegerile parlamentare. Ca și în campaniile precedente, încearcă să inducă frică și să se prezinte ca “soluția sigură”. # Biziday.ro
Cu șase săptămâni înainte de vot, tema războiului din Ucraina a devenit centrală în discursul politic al lui Viktor Orbán și al partidului său, Fidesz. Imaginile generate cu AI și afișate pe panourile publicitare din toată țară îl portretizează pe Volodimir Zelenski alături de oficiali europeni, precum Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și […]
14:00
Anthropic refuză să ofere Pentagonului acces nelimitat la modelul său lingvistic, Claude, în ciuda amenințărilor secretarului american al Apărării de a întrerupe contractul cu compania din domeniul AI. Argumentează că o astfel de permisiune riscă să ducă la uciderea oamenilor fără vreun fel de control. # Biziday.ro
Compania americană de inteligență artificială Anthropic a transmis că “nu poate, în mod conștient”, să respecte cererea Pentagonului de a elimina măsurile de siguranță din modelul său de AI, Claude, și să acorde armatei americane acces nelimitat la capabilitățile sale. Explică faptul că eliminarea barierelor ar permite utilizarea Claude pentru supravegherea internă în masă sau […]
14:00
SUA permit plecarea din Israel a personalului guvernamental care nu este implicat în rezolvarea situațiilor de urgență. Decizia, pe fondul riscurilor de izbucnire a unui conflict cu Iranul. # Biziday.ro
Ambasada SUA la Ierusalim nu a oferit detalii cu privire la riscurile de siguranță care au dus la oferirea posibilității de “plecarea autorizată” a personalului guvernamental, dar decizia are loc în contextul în care există îngrijorări crescânde cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul. Totuși, numărul persoanelor care vor pleca nu este atât […]
13:20
BNR avertizează asupra unor tentative de fraudă cu videoclipuri deepfake, care folosesc imaginea guvernatorului Isărescu. Prezintă un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, director general al Bitdefender, pentru a convinge oamenii să depună bani într-un sistem fals de investiţii financiare bazat pe AI şi să-şi divulge datele personale. # Biziday.ro
Banca Naţională a României (BNR) explic că, în ultima săptămână, au fost publicate în mediul online postări deepfake care îl implică pe guvernatorul Mugur Isărescu. Mai exact, conţinutul video promovează o oportunitate falsă de investiţii folosind imaginea guvernatorului BNR şi afirmaţii privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeş, CEO Bitdefender. “Postările folosesc fraudulos imaginea guvernatorului […]
11:50
Război în Război în Ucraina. Rușii și ucrainenii au decis încetarea temporară a focului în zona centralei nucleare de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, pentru a permite reparații.. Rușii și Război în Ucraina. Rușii și ucrainenii au decis un acord temporar de încetarea a focului în zona centralei nucleare de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, pentru a permite reparații.au decis un acord temporar de încetarea a focului în zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, pentru a permite reparații. # Biziday.ro
Agenția pentru Energie Atomică a confirmat armistițiul temporar din zona centralei nucleare Zaporijie, convenit pentru a permite reparațiile la liniile electrice de rezervă ale acesteia. Încetarea temporară a focului, care a intrat în vigoare de vineri dimineața, are ca obiectiv asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru intervenții asupra infrastructurii energetice care alimentează centrala, iar activitățile de […]
10:20
Meteorologii anunţă temperaturi peste media acestei perioade, până la finalul lunii martie. În plus, în următoarele două săptămâni, cantitățile de precipitații vor fi mai mici față de anii trecuți. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Conform acesteia, până la finalul lunii martie, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi peste media perioadei, dar și cu cantități de precipitații deficitare. Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026 Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte […]
09:40
Nicușor Dan a promulgat legea care modifică sistemul de pensii ale magistraților, la o zi după publicarea motivării CCR, în ciuda apelurilor repetate ale magistraților de a retrimite proiectul la Parlament pentru reexaminare. # Biziday.ro
Nicușor Dan a anunțat, vineri dimineață, că a promulgat legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Președintele numește schimbarea modului de calcul al pensiilor “un gest de echitate, așteptat de societate”. Nicușor Dan avea la dispoziție zece zile pentru a promulga legea. “Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă […]
09:40
iPhone și iPad au primit certificarea pentru date clasificate NATO. Sunt primele produse destinate publicului larg care ating acest nivel de certificare. Oficialii NATO le pot utiliza pentru a procesa date sensibile, fără software sau setări speciale. # Biziday.ro
Apple a anunțat că iPhone și iPad sunt primele dispozitive destinate publicului larg care au primit certificarea necesară pentru a fi utilizate cu informații clasificate la nivel NATO. Acest lucru permite utilizarea iPhone și iPad fără a necesita un software sau setări speciale – un nivel de certificare pe care niciun alt dispozitiv mobil destinat […]
08:50
Apropiații lui Donald Trump sunt pe punctul de a prelua CNN și HBO. Netflix anunță că nu va supralicita oferta de preluare ostilă făcută de Paramount Skydance. Chiar CNN scrie că este aproape inevitabilă preluarea trustului media de către David Ellison, după ce tatăl acestuia, fondatorul Oracle, a preluat operațiunile din SUA ale TikTok, cu ajutorul lui Donald Trump. # Biziday.ro
Netflix a anunțat că nu va supralicita oferta făcută de Paramount Skydance pentru cumpărarea Warner Bros Discovery, care deține CNN, HBO Max, Food Network și o gamă largă de canale sportive. Joi, Warner Bros Discovery anunțase că oferta de peste 92 de miliarde de dolari, la care se adaugă o despăgubire de aproape 3 miliarde […]
07:00
Pakistanul a bombardat capitala Afganistanului și Kandahar, la câteva ore după un atac al trupelor afgane asupra militarilor pakistanezi de la graniță. Guvernul de la Islamabad declară că “ne aflăm într-un război deschis” cu țara vecină. # Biziday.ro
În urma unui atac al forțelor afgane asupra posturilor militare pakistaneze de la frontiera comună, joi seară, armata pakistaneză a răspuns cu bombardamente asupra Kabulului și orașului Paktika. Ministrul pakistanez al Apărării a declarat că răbdarea guvernului a luat sfârșit și că “acum este război deschis între noi și voi”, cu referire la Afganistan. Prim-ministrul […]
