Dinamo este în semifinalele Cupei României după 1-0 cu Metalul Buzău
Cotidianul de Hunedoara, 6 martie 2026 11:50
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României după victoria cu 1-0 în fața echipei Metalul Buzău, grație golului marcat de Alexandru Pop în prima repriză. The post Dinamo este în semifinalele Cupei României după 1-0 cu Metalul Buzău appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
12:10
„Spuneam că acceptarea sau nu a acestei liste e un turnesol pentru apropierea lui N. Dan de PSD, pe care, de altfel, o observ cu tristețe de multă vreme”, a explicat CTP. The post CTP, un nou atac la Nicușor Dan: I-o fi luat Dumnezeu mințile? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:50
Partidul fondat de Cristian Popescu Piedone i-a depus plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. The post Piedone se bagă în scandalul Țoiu-Ponta appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României după victoria cu 1-0 în fața echipei Metalul Buzău, grație golului marcat de Alexandru Pop în prima repriză. The post Dinamo este în semifinalele Cupei României după 1-0 cu Metalul Buzău appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:40
Doi bărbați au fost reținuți pentru eutanasierea ilegală a câinilor în adăposturi din Prahova și Giurgiu. Aceștia sunt acuzați și de o fraudă de 100.000 de lei prin raportarea unor capturări fictive de animale. The post Doi bărbați arestați în dosarul masacrului din adăposturi appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Încep Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. România, reprezentată de doi sportivi # Cotidianul de Hunedoara
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026 au început, iar România este reprezentată de Mihăiță Papară și Andrei‑Sorin Popa în competițiile de para snowboard și para schi alpin. The post Încep Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. România, reprezentată de doi sportivi appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale. The post Comoară capturată la Călărași: 6 kilograme de aur și diamante appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Să presupunem că informațiile transmise de surse din MAE pentru Cotidianul reprezintă adevărul în cazul acestei situații și că Ponta a vrut să-și bage fiica în față, iar Țoiu a rezistat eroic (sîc) presiunii. Ei bine, chiar și atunci, Oana Țoiu ar trebui să plece. Pentru că problema e una de formă, nu de fond. The post Țoiu trebuie să-și dea demisia, chiar și dacă are dreptate appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Matei Petre a câștigat aurul la proba individuală U18 la Campionatele Europene de schi-alpinism din Azerbaidjan, aducând României titlul continental. The post Titlu european pentru România la schi-alpinism appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Trump nu ar „muri” pentru Viktor Orbán, dar Putin va fi mult mai dur în a-l susține – INTERVIU cu istoricul care scrie despre “despotatul” lui Orban la Budapesta # Cotidianul de Hunedoara
Stefano Bottoni explică că oamenii din sistemul creat de Viktor Orbán sunt disperați, nu își permit să piardă cele 26-27 de miliarde de euro; pentru ei, pierderea puterii este o amenințare existențială: “Nu este o democrație normală unde predai puterea și revii peste patru ani”. The post Trump nu ar „muri” pentru Viktor Orbán, dar Putin va fi mult mai dur în a-l susține – INTERVIU cu istoricul care scrie despre “despotatul” lui Orban la Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:50
Vestea bună este că un creier poate fi ”reînvăţat” şi ”remodelat” să creeze alte reţele neuronale care să îi scoată pe copii şi pe tineri din această situaţie. The post Părinți la capătul puterilor. ”Dacă iau copilului telefonul înnebuneşte” appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Maia Sandu spulberă scenariul candidaturii în România: „De ce să vin? Aveți deja un președinte bun” # Cotidianul de Hunedoara
Maia Sandu a confirmat că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova sau a României. Ea a invocat respectarea limitelor constituționale și dorința de a rămâne în serviciul Moldovei din alte funcții. The post Maia Sandu spulberă scenariul candidaturii în România: „De ce să vin? Aveți deja un președinte bun” appeared first on Cotidianul RO.
10:30
VIDEO „Leo, ai venit şi ai câştigat”: Donald Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă # Cotidianul de Hunedoara
Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump. The post VIDEO „Leo, ai venit şi ai câştigat”: Donald Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:00
Fost ambasador al SUA desființează planul nuclear al Franței: „N-au plătit în viața lor 2% pentru NATO” # Cotidianul de Hunedoara
Adrian Zuckerman critică propunerea Franței de extindere a umbrelei nucleare, acuzând Parisul că nu respectă NATO. Fostul ambasador susține poziția președintelui Nicușor Dan, care a declarat că România nu va găzdui arme nucleare, fiind deja protejată de Alianță. The post Fost ambasador al SUA desființează planul nuclear al Franței: „N-au plătit în viața lor 2% pentru NATO” appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Surse judiciare invocate de ziuadeconstanța.ro susțin că șefii vamei din Portul Constanța ar fi fost reținuți în seara de joi spre vineri. Acuzațiile ar viza luare de mită. The post Doi șefi din Vama Constanța ar fi fost reținuți pentru luare de mită appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Evaluarea preliminară ar indica o implicare SUA în bombardarea școlii, au transmis cele două surse pentru Reuters. „Desigur, nu țintim niciodată ținte civile. Dar analizăm și investigăm acest lucru”, a declarat Pete Hegseth. The post SUA ar fi fost implicată în atacul asupra unei școli de fete din Iran appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Politica noastră compromite, iar redresarea Educației a rămas fără soluție. Ce va încerca profesorul Mihai Dimian de la Suceava? Nu știm! Nu-i cunoaștem programul. The post Alt ministru, altă nenorocire! appeared first on Cotidianul RO.
09:10
„Dacă cresc, cresc!”, a declarat Donald Trump despre prețurile la benzină, în contextul războiului cu Iranul. The post Trump spune „aia e” la scumpirea benzinei appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Dincolo de petrol, rachetele lovesc în vacanțe. Haos global în turism după atacurile asupra Iranului # Cotidianul de Hunedoara
Nu doar industria petrolieră are de suferit în urma războiului. Turismul este și el grav lovit. Peste un milion de oameni sunt blocați, iar 20.000 de zboruri au fost anulate după atacurile asupra Iranului. De la Dubai la Mexic, conflictul scumpește vacanțele și paralizează rutele globale. The post Dincolo de petrol, rachetele lovesc în vacanțe. Haos global în turism după atacurile asupra Iranului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:10
De ce merită să alegi un motor auto recondiționat certificat: economie reală, fiabilitate și impact pozitiv asupra mediului # Cotidianul de Hunedoara
Un motor auto recondiționat certificat oferă economii de până la 60%, performanțe apropiate de cele ale unui motor nou și un impact ambiental mult redus. Află de ce această soluție este tot mai importantă pe piața auto europeană. The post De ce merită să alegi un motor auto recondiționat certificat: economie reală, fiabilitate și impact pozitiv asupra mediului appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Donald Trump anunță că prioritatea SUA este încheierea conflictului cu Iranul, dar avertizează că Havana urmează pe listă. După capturarea lui Maduro și blocarea petrolului venezuelean, Trump susține că prăbușirea regimului comunist din Cuba este doar o chestiune de timp. The post Cireașa de pe tort pentru Trump. SUA pune ochii pe Cuba appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Iranul a atacat Tel Avivul cu rachete și drone. Israelul anunță o nouă fază a războiului # Cotidianul de Hunedoara
Iranul a lansat un atac hibrid cu rachete și drone asupra Tel Avivului, marcând o nouă etapă a conflictului. În replică, armata israeliană a anunțat surprize militare și a ordonat trupelor să înainteze în sudul Libanului pentru a demonta capacitățile inamice. Nu sunt raportate victime. The post Iranul a atacat Tel Avivul cu rachete și drone. Israelul anunță o nouă fază a războiului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
05:50
Delia Matache se alătură campaniei „Pe aceeași treaptă” pentru a vorbi deschis despre curajul de a fi tu însăți într-o lume plină de etichete. Artista explică de ce femeile trebuie să depună un efort dublu pentru a fi respectate și cere dreptate pentru victimele violenței domestice. The post „Femeile ucise nu sunt simple statistici” – Delia Matache INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
05:50
SURSE Nicușor Dan va accepta procurorii-șefi propuși de PSD. Motivul: salvarea coaliției # Cotidianul de Hunedoara
Șeful statului este într-o situație în care oricum va pierde politic: fie respinge propunerile și intră în coliziune frontală cu PSD, gest care ar putea duce la ruperea coaliției de guvernare și, posibil, la suspendarea sa din funcție. Fie acceptă propunerile PSD și provoacă dezamăgirea votanților fideli, manifestată deja pe rețele sociale. Care va fi răul cel mai mic? The post SURSE Nicușor Dan va accepta procurorii-șefi propuși de PSD. Motivul: salvarea coaliției appeared first on Cotidianul RO.
05:10
Joi noaptea, motorina a suferit cea de-a treia scumpire în doar câteva zile! The post Șoc în miez de noapte la benzinării. OMV scumpește litrul la 8,7 lei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Crin Antonescu îi ia apărarea dușmanului Ponta în scandalul cu Țoiu: „Mă umple de scârbă” # Cotidianul de Hunedoara
„Aceste vietăți useriste (dna Toiu și compania) sunt cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politica României după 1989”. The post Crin Antonescu îi ia apărarea dușmanului Ponta în scandalul cu Țoiu: „Mă umple de scârbă” appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Una dintre cele mai criticate figuri din jurul președintelui Trump pleacă din funcție! The post Demisie surpriză în administrația Trump appeared first on Cotidianul RO.
22:00
CTP, gânduri de seară despre Nicușor Dan: E prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost # Cotidianul de Hunedoara
Cuvinte necenzurate la adresa șefului statului, de la gazetarul Cristian Tudor Popescu, declarat complet nemulțumit de prestația lui Nicușor Dan ca președinte. The post CTP, gânduri de seară despre Nicușor Dan: E prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Reacția de ultim moment a șefului statului la scandalul momentului legat de fata lui Victor Ponta. The post Reacția președintelui în scandalul fiicei lui Ponta appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Daciana Sârbu își apără fata pe care o are cu Ponta: Dacă era privilegiată, pleca de sâmbătă # Cotidianul de Hunedoara
Vezi cum își apără Daciana Sârbu fata care nu ar fi avut voie să zboare într-un avion din Oman spre România, din cauza ministrului Țoiu, după cum afirmă fostul său soț, Victor Ponta. The post Daciana Sârbu își apără fata pe care o are cu Ponta: Dacă era privilegiată, pleca de sâmbătă appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Ministerul Justiției a anunțat că Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a pronunțat pe 5 martie 2026 hotărârea definitivă privind predarea cetățenilor români Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel, la solicitarea autorităților române. The post Manelistul Dani Mocanu va fi extrădat. Decizie definitivă în Italia appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Scumpirile la pompă „decapitează” șefi la vârful Consiliului Concurenţei și ANPC # Cotidianul de Hunedoara
Scaunele unor șefi din instituții-cheie se clatină! Scumpirile la pompă îi pot face să-și piardă funcțiile. The post Scumpirile la pompă „decapitează” șefi la vârful Consiliului Concurenţei și ANPC appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Nu se mai oprește. Prețul petrolului urcă și joi. Toți ochii, ațintiți pe carburant # Cotidianul de Hunedoara
Petrolul face un nou salt. Prețul carburanților, pe punctul de a sări în aer. The post Nu se mai oprește. Prețul petrolului urcă și joi. Toți ochii, ațintiți pe carburant appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Exasperat de tinerii fără job, Guvernul Bolojan le dă bani. 27.000 de lei să te angajezi # Cotidianul de Hunedoara
Statul te plătește doar ca să te angajezi! Guvernul ia măsuri disperate ca să stimuleze tinerii să meargă la muncă. The post Exasperat de tinerii fără job, Guvernul Bolojan le dă bani. 27.000 de lei să te angajezi appeared first on Cotidianul RO.
18:10
SUA nu vor bocanc pe teren în Iran, ci doar pantoful CIA. Spre îngrijorarea Turciei, treaba murdară poate fi subcontractată, ca și în Siria și Irak, kurzilor The post Încă o ”treabă murdară” și un sacrificiu pentru kurzi? appeared first on Cotidianul RO.
18:00
China este marele perdant al războiului din Iran. Însă Europa nu este mult mai bine și nu este ajutată nici de dependentă energetică tot mai mare de SUA The post Criza energiei: după ”taxa” pentru Rusia, urmează cea pentru Iran appeared first on Cotidianul RO.
17:20
România a trimis la Bruxelles, să vorbească despre drepturile femeilor, o senatoare PACE care nu a votat inițiativa „România fără violență domestică” # Cotidianul de Hunedoara
„Combaterea stereotipurilor nu înseamnă ștergerea identității, nu înseamnă să ne rușinăm de rolul de mamă sau de credință”. The post România a trimis la Bruxelles, să vorbească despre drepturile femeilor, o senatoare PACE care nu a votat inițiativa „România fără violență domestică” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Repatrieri din Orientul Mijlociu prin protecția civilă UE. Ce state au activat mecanismul # Cotidianul de Hunedoara
”Planurile pentru repatrierea cetățenilor români din mai multe state din Orientul Mijlociu au fost actualizate, în contextul riscurilor de securitate din regiune”. The post Repatrieri din Orientul Mijlociu prin protecția civilă UE. Ce state au activat mecanismul appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Marea Britanie trimite patru avioane Typhoon suplimentare în Qatar, a anunțat premierul Keir Starmer, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. The post Marea Britanie va trimite patru avioane Typhoon suplimentare în Qatar appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Europarlamentarul ECR, Șerban Dimitrie Sturdza, solicită Guvernului scăderea de urgență a accizelor pentru carburanți # Cotidianul de Hunedoara
Eurodeputatul ECR, Șerban Dimitrie Sturdza, susține că Guvernul României trebuie să ia măsuri de urgență pentru a nu ajunge prețul la combustibil la 10 lei. The post Europarlamentarul ECR, Șerban Dimitrie Sturdza, solicită Guvernului scăderea de urgență a accizelor pentru carburanți appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Victor Ponta ar fi încercat să-și bage fiica peste rând, relatează surse MAE pentru Cotidianul, iar Oana Țoiu s-ar fi opus. The post SURSE MAE: Ponta a vrut să-și bage fiica în față. Țoiu n-a permis appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Crește bilanțul celor ucişi în Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. The post Război în Iran: 1.230 de decese confirmate oficial appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Sâmbătă, de la ora 13.00, la Prima TV, Mădălina Dobrovolschi aduce în emisiunea „România, cine ești?” un episod dedicat eliberării de dependență. The post Dependența de droguri: urgență națională sau subiect incomod? appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Șase locuri vacante și 19 candidați. Partidele negociază până pe ultima sută de metri modul de împărțire a locurilor pentru o funcție remunerată cu 16.640 de lei (sumă brută). The post Partidele își împart micul cașcaval al puterii. Cine se luptă pentru CNCD appeared first on Cotidianul RO.
15:40
MApN anunță deplasări ale blindatelor „COBRA II” din București către mai multe zone din țară. Care este motivul # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Apărării Naționale a comunicat, joi, că în următoarele două săptămâni se vor desfășura deplasări de autovehicule militare blindate din București către unități ale Forțelor Terestre Române. The post MApN anunță deplasări ale blindatelor „COBRA II” din București către mai multe zone din țară. Care este motivul appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Țoiu, replică pentru Ponta: Sunt mamă și înțeleg, dar nu putem face ierarhii # Cotidianul de Hunedoara
„Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență”, a transmis Țoiu. The post Țoiu, replică pentru Ponta: Sunt mamă și înțeleg, dar nu putem face ierarhii appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Guvernul a extins lista medicamentelor compensate și gratuite, adăugând 33 de medicamente noi și extinzând indicațiile pentru 19 tratamente existente. Măsura asigură acces mai rapid și mai ieftin la tratamente inovatoare, inclusiv pentru boli grave, rare și cancere. The post Guvernul a actualizat lista de medicamente gratuite şi compensate appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Ministerul Culturii, despre intimidările la adresa unei jurnaliste: Avocata n-a avut mandat de la noi # Cotidianul de Hunedoara
Totodată, ministerul condus de Andras Demeter a transmis că a făcut verificări la Muzeul Național „George Enescu” și a tras concluzia că fotografiile ar fi foarte vechi, iar problemele ar fi fost rezolvate. The post Ministerul Culturii, despre intimidările la adresa unei jurnaliste: Avocata n-a avut mandat de la noi appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Mbappe și-a luat permisul de conducere la 27 de ani. Pentru ce mașină a optat # Cotidianul de Hunedoara
Kylian Mbappe (27 de ani) a reușit să obțină permisul de conducere după ce a promovat examenul săptămâna aceasta. The post Mbappe și-a luat permisul de conducere la 27 de ani. Pentru ce mașină a optat appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Cum îți iei banii de la pilonul 2 în 2026? Noua lege schimbă regulile pentru toți românii # Cotidianul de Hunedoara
Banii economisiți de români la pilonul 2 de pensii private au avut un randament record în anul 2025. Sumele acumulate au depășit 200 de miliarde de lei, iar un român care câștigă salariul mediu are 55.600 de lei la pilonul 2, o sumă dublă față de acum 3 ani. The post Cum îți iei banii de la pilonul 2 în 2026? Noua lege schimbă regulile pentru toți românii appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Președintele Nicușor Dan a refuzat să comenteze direct propunerea lui Macron privind protecția nucleară a Franței. The post Nicușor Dan evită răspunsul privind umbrela nucleară a lui Macron appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.