Valeriu Munteanu: Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ

Stefano Bottoni explică că oamenii din sistemul creat de Viktor Orbán sunt disperați, nu își permit să piardă cele 26-27 de miliarde de euro; pentru ei, pierderea puterii este o amenințare existențială: "Nu este o democrație normală unde predai puterea și revii peste patru ani".