Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, în urma incidentelor din Iran. Ce îl împiedică
StirileProtv.ro, 6 martie 2026 13:20
Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, ţara sa şi-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condiţiile politice şi relaţiile cu Turcia i-ar permite.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
13:40
Tată și fiu arestați la Iași pentru trafic de persoane: ar fi exploatat un bărbat și un minor de 15 ani la o fermă # StirileProtv.ro
Doi indivizi au fost arestați preventiv, în Iași, după ce ar fi exploatat un bărbat și un adolescent de 15 ani. Suspecții sunt tată și fiu şi au fost arestaţi preventiv.
Acum 30 minute
13:20
Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, în urma incidentelor din Iran. Ce îl împiedică # StirileProtv.ro
Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, ţara sa şi-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condiţiile politice şi relaţiile cu Turcia i-ar permite.
Acum o oră
13:10
Infecțiile respiratorii se numără printre cele mai comune afecțiuni, pe care le dezvoltăm de mai multe ori în cursul vieții.
13:10
Războiul din Orientul Mijlociu își face resimţite efectele în întreaga lume. Combustibilul s-a scumpit, cozi la benzinării # StirileProtv.ro
Producţia şi transportul de petrol au fost grav afectate de conflictul legat de Iran din Orientul Mijlociu. Preţurile la pompă pentru benzină şi motorină au crescut cu aproximativ o cincime în doar câteva zile în Germania şi nu numai.
13:00
Qatar avertizează: războiul din Orientul Mijlociu poate provoca ”prăbușirea economiilor lumii. Prețurile vor crește” # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei din Qatar avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav economia globală, după ce un atac cu dronă iraniană a lovit cea mai mare uzină de gaz lichefiat a țării.
13:00
CTP și-a pierdut răbdarea: Nicușor Dan este ”prost și fricos”. ”I-o fi luat Dumnezeu mințile?” # StirileProtv.ro
CTP spune despre Nicușor Dan că este ”prost și fricos”, în cea mai dură ieșire a sa împotriva președintelui pe care l-a susținut și despre care afirmă chiar și acum, răspicat, că îl va vota întotdeauna atunci când va candida contra lui George Simion.
12:50
Pastorii creştini s-au adunat joi în Biroul Oval pentru a se ruga pentru preşedintele SUA, Donald Trump, potrivit unui videoclip postat pe reţelele sociale de conturile oficiale ale Casei Albe, care, ca de obicei, au stârnit reacţii polarizante.
12:50
Încă o țară va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, invocând riscuri precum pornografia și hărțuirea # StirileProtv.ro
Indonezia a anunţat vineri că va interzice din 28 martie accesul tinerilor cu vârste sub 16 ani la reţelele de socializare, invocând ameninţări precum pornografia, hărţuirea cibernetică, fraudele online şi dependenţa de internet, informează AFP.
12:50
Te-ai întrebat vreodată cum poți transforma o sală de așteptare mică într-un spațiu confortabil și eficient?
Acum 2 ore
12:30
Premierul Bolojan a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea zborurilor românilor care vor să revină în țară # StirileProtv.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteţa Sa Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preşedintele Emiratelor Arabe Unite.
12:20
Bărbat condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare pentru agresarea unui cadru medical. Va plăti daune de 120.000 de lei # StirileProtv.ro
Un bărbat judecat pentru agresarea unui cadru medical şi tulburarea ordinii şi liniştii publice a fost condamnat de Judecătoria Feteşti la doi ani şi cinci luni de închisoare cu executare.
12:10
Descoperire uluitoare în Bistrița. Documente de sute de ani scrise în limba chineză despre Biblie și Alexandru cel Mare # StirileProtv.ro
Cercetătorii Arhivelor Naționale din Bistrița-Năsăud au descoperit o serie de documente vechi și de jumătate de mileniu scrise în limba chineză, care descriau atât fapte ale lui Alexandru cel Mare, cât și transcrieri din Biblie.
12:10
Prima țară care amenință că se va retrage din ”Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump # StirileProtv.ro
Preşedintele indonezian Prabowo Subianto a dat asigurări grupurilor islamice locale că se va retrage din "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump dacă platforma nu le va aduce beneficii palestinienilor.
12:10
Comisarul european pentru apărare cere creșterea urgentă a producției de rachete, de teama epuizării arsenalelor SUA # StirileProtv.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a cerut vineri creşterea rapidă a producţiei de sisteme antiaeriene în Europa, avertizând asupra posibilei epuizări a arsenalelor americane.
12:00
O femeie din UK a primit despăgubiri de peste 7.700 de lire, după ce a fost respinsă la un job din cauza „anxietății” # StirileProtv.ro
Un spital oncologic de renume a fost obligat să plătească peste 7.700 de lire unei candidate respinse la un interviu, după ce aceasta s-a plâns că anxietatea i-a afectat capacitatea de a răspunde concis sub presiune, în UK.
11:50
„V-ați adus iadul asupra voastră”: panică și teamă în Beirut, pe fondul retoricii israeliene care amenință cu războiul total # StirileProtv.ro
Sute de mii de oameni și-au părăsit locuințele din capitala Libanului după ce armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru mai multe districte - iar cuvintele unui ministru și ale unui șef militar amplifică teama oamenilor, scrie Sky News.
Acum 4 ore
11:40
Unul dintre cei mai căutaţi români din UE, acuzat de omor calificat şi tâlhărie, a fost prins în Spania # StirileProtv.ro
Unul dintre cei mai căutați criminali români din UE, un bărbat de 32 de ani din Neamț acuzat de omor și constituire de grup infracțional, a fost capturat în Spania.
11:30
Un bărbat din Uzbekistan condamnat la 15 ani de închisoare pentru viol a fost reţinut de poliţiştii de frontieră din Huşi după ce a trecut înot Prutul, din R. Moldova, informează Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.
11:20
Iran recunoaște oficial, în plin război, că Rusia și China îi furnizează ajutor militar # StirileProtv.ro
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că Rusia şi China "sprijină politic şi în alte moduri" Republica islamică, fără să precizeze în ce fel anume.
11:10
Creștere economică modestă: PIB-ul României a urcat cu 0,7% în 2025, dar a scăzut în ultimul trimestru # StirileProtv.ro
Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1910390,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de anul 2024, anunţă vineri Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:00
Descoperire unică în Neamț. Un cal de războinic înmormântat cu onoruri relevă prezența unei populații de care nu știam nimic # StirileProtv.ro
Implementarea proiectelor mari de infrastructură în judeţul Neamţ, cum sunt autostrăzile A7 şi A8, au permis descoperirea unor vestigii arheologice deosebite, care îmbogăţesc în mod indiscutabil istoria acestor locuri.
11:00
Mai multe cămile cu injecții în buze și proceduri cosmetice au fost descalificate la un concurs de frumusețe din Oman # StirileProtv.ro
Scandal la un concurs de frumusețe pentru cămile din Oman după ce 20 de animale injectate cu Botox au fost descalificate
10:50
Maia Sandu respinge zvonurile: „Nu candidez în România. România are deja un președinte bun” # StirileProtv.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat şi a respins şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României.
10:40
Viktor Orban spune că va opri transporturile de tranzit prin Ungaria care sunt importante pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Ungaria va opri transporturile de tranzit care trec pe teritoriul său şi care sunt importante pentru Ucraina, atâta timp cât Kievul blochează livrările de ţiţei rusesc prin conducta Drujba, a declarat Viktor Orban.
10:40
Surse: Şeful Vămii Constanţa Sud, Lică Octavian Parfene, reţinut de DNA pentru luare de mită # StirileProtv.ro
Şeful Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud, Lică Octavian Parfene, şi adjunctul său, Christian Gudu, au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie, după ce ar fi fost prinşi când primeau mită, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare.
10:40
Un cetățean bulgar care a încercat să intre cu un pistol în România, oprit la vamă. Arma era ascunsă în portiera mașinii # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial Giurgiu au descoperit, în cadrul unei acțiuni fulger, un pistol cu gaz și un încărcător asupra unui cetățean bulgar, care nu deținea documente legale pentru acestea.
10:20
De ce a dat-o Trump afară pe șefa Securității Interne. ”ICE Barbie” și afacerea de 220 milioane dolari care l-a enervat # StirileProtv.ro
Kristi Noem, șefa Homeland Security poreclită ”ICE Barbie” din cauza prezenței sale nepotrivite în acțiunile de teren, a fost dată afară de Donald Trump. Acesta a spus că nu știa de o afacere de 220 de milioane de dolari derulată Noem din bani publici.
10:10
Reuters: Atacul asupra unei școli din Iran a fost probabil comis de armata americană. Zeci de copii ar fi murit # StirileProtv.ro
Atacul asupra unei școli de fete iraniene din orașul iranian Minab ar fi putut fi comis de armata americană.
10:00
„Descoperire remarcabilă”. Două specii dispărute de 6.000 de ani, regăsite în pădurile izolate din Papua de Vest. FOTO # StirileProtv.ro
Un mic oposum cu un deget extraordinar de lung la fiecare mână este una dintre cele două specii considerate dispărute, descoperite în Papua de Vest, într-o descoperire științifică considerată „excepțională”.
09:50
ANAF a confiscat 6 kg de aur și diamante fără acte în Călărași. Valoarea capturii record: 3,7 milioane de lei # StirileProtv.ro
Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi.
09:50
Horoscop 6 martie 2026 cu Venus și tranzitul prin zodia Berbec. Este o perioadă de introspecție și compromisuri pentru zodii # StirileProtv.ro
Horoscopul zilei de 6 martie 2026, cu Venus în tranzit prin Berbec, aduce un moment în care introspecția și compromisurile devin esențiale pentru toate zodiile.
Acum 6 ore
09:30
Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu. „Ai venit şi ai câştigat”. FOTO # StirileProtv.ro
Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump.
09:30
Un spital din Bulgaria s-a confruntat cu două cazuri bizare în decurs de doar câteva zile: membrele fracturate ale unor copii mici au fost imobilizate cu cutii de pizza, pentru că atelele normale erau prea mari.
09:30
iLikeIT. Premieră în România: finalul sezonului 3 „Tătuțu” filmat „oneshot”, fără tăieturi # StirileProtv.ro
Sezonul 3 din Tătuțu aduce o premieră pentru România. Ultimul episod a fost filmat dintr-o singură bucată, timp de aproape o oră, fără opriri sau tăieturi.
09:20
Haos în sudul Beirutului, după ce armata israeliană a ordonat evacuarea urgentă. Mii de oameni blochează străzile. FOTO&VIDEO # StirileProtv.ro
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.
08:50
Escaladare în Orientul Mijlociu: Iranul promite „lovituri dureroase” și pregătește ”arme noi” împotriva adversarilor # StirileProtv.ro
Gardienii Revoluţiei din Iran au avertizat vineri că ţara este pregătită pentru un război îndelungat şi a asigurat că vor folosi arme strategice noi în viitoarele operaţiuni, transmite EFE.
08:40
Germania îi dă o lecție lui Trump: BMW este cel mai mare exportator de mașini din SUA # StirileProtv.ro
Germania îi dă o lecție de economie lui Donald Trump, care își bazează întreaga politică pe taxare importurilor și creșterea, cu orice preț, a exporturilor. BMW a raportat că este, pentru al zecelea an consecutiv, cel mai exportator auto din SUA.
08:30
Premierul Spaniei îl sfidează pe Trump: doar liderii incapabili folosesc războiul pentru a-și ascunde eșecurile # StirileProtv.ro
Miercuri dimineață, Pedro Sánchez a susținut un discurs televizat de 10 minute cu un titlu destul de neutru: „Declarație instituțională a prim-ministrului pentru evaluarea evenimentelor internaționale recente.”
08:30
Daciana Sârbu anunţă plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Emiratele Arabe Unite # StirileProtv.ro
Daciana Sârbu anunţă că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite.
08:30
(P)Terapia a Sun Pharma Company se alătură luptei împotriva Obezității la un eveniment dedicat educației medicale # StirileProtv.ro
Centrul de Patologie Metabolică din cadrul Institutului Clinic Fundeni organizează un eveniment științific și educațional dedicat Zilei Mondiale a Obezității.
08:20
O țară din Europa va legaliza vânătoarea de lupi ca urmare a creșterii atacurilor asupra animalelor domestice # StirileProtv.ro
Vânătoarea de lupi va fi permisă în Germania, conform legislației adoptate de camera inferioară a parlamentului, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor domestice.
08:20
Prințesa de Wales, apariție elegantă la Holi: Kate a atras atenția cu cercei inspirați din bijuteriile indiene. FOTO # StirileProtv.ro
Kate Middleton, Prințesa de Wales, a avut o apariție elegantă purtând cercei placați cu aur, cu pietre albastre, adăugând o notă de inspirație indiană ținutei sale.
08:10
De ce proteinele şi grăsimile ţin mai mult de foame şi cum furnizează carbohidraţii energia necesară organismului # StirileProtv.ro
Produsele care țin cel mai mult de foame sunt cele care conțin proteine.
08:10
Primăvara își intră oficial în drepturi. Meteorologii anunță cum va fi vremea până la începutul lunii aprilie # StirileProtv.ro
Meteorologii estimează pentru perioada 09 martie - 06 aprilie 2026 temperaturi ușor mai ridicate decât valorile climatologic normale în nordul țării și în zonele montane, în timp ce regimul precipitațiilor va fi deficitar în primele două săptămâni.
08:00
Chefuri de 8 martie, din banii femeilor. Cum împart primarii flori, bomboane și invitații la petreceri cu fonduri publice # StirileProtv.ro
Atenția presei la modul în care se cheltuiesc banii publici începe să-i descurajeze pe unii dintre primarii care organizau chefuri cu iz electoral din taxele și impozitele oamenilor.
08:00
Bătrână din Bacău, meșter popular, jefuită. I-au furat economiile de-o viață: ”Tare greu i-am strâns”. Cine erau hoții # StirileProtv.ro
O femeie de 73 de ani din județul Bacău a rămas fără economii, după ce hoții i-au intrat în casă. Bătrâna, meșter popular, vânduse recent o locuință și a reușit să strângă peste 15.000 de lei.
07:50
Vremea azi, 6 martie. Încă o zi cu vreme caldă pentru început de Martie. Temperaturile scad față de joi # StirileProtv.ro
Vineri avem încă o zi cu vreme caldă pentru început de Martie. E drept că temperaturile scad față de joi, când au fost aproape 20 de grade în Calafat.
07:50
Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj # StirileProtv.ro
O amplă operațiune de căutare se desfășoară de 2 zile în județul Covasna, după ce localnicii dintr-un comună au observat o persoană necunoscută care se ascunde în pădure.
Acum 8 ore
07:40
Război în Iran, ziua a șaptea. Israelul și Iranul anunță simultan intrarea într-o nouă etapă a conflictului armat # StirileProtv.ro
Statele Unite „abia au început să lupte” în conflictul cu Iranul, a transmis șeful Pentagonului, care a insistat că armata americană este pregătită să ducă războiul oricât ar dura.
07:40
Zbor Air France pentru repatrierea francezilor din Emiratele Arabe Unite, întors din drum după lansări de rachete # StirileProtv.ro
Un zbor Air France, închiriat de guvernul francez pentru repatrierea cetăţenilor rămaşi blocaţi în Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să se întoarcă din drum după „lansarea de rachete în zonă”, a anunţat joi seara ministrul transporturilor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.