„Lista rușinii” pentru datornici. Românii cu restanțe peste 3.000 de lei ar putea fi publicați pe site-urile primăriilor
StirileProtv.ro, 6 martie 2026 20:00
Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară în curând pe o listă online a restanțierilor. Guvernul are pe masă un act normativ care stabilește ca numele celor cu datorii mai mari de 3.000 de lei să apară pe site-ul primăriilor.
Acum 15 minute
20:10
Europa, în alertă maximă din cauza escaladării războiului din Iran. Amenințare ridicată de terorism și „extremism violent” # StirileProtv.ro
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă. Agenţia internaţională de poliţie Europol avertizează asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european.
20:10
Centura de Sud a Craiovei, blocată după patru ani de lucrări. Constructorul italian riscă falimentul # StirileProtv.ro
Centura de Sud a Craiovei, nod important în traficul către și dinspre vestul țării, este în continuare blocată în șantier, la patru ani de la debutul lucrărilor.
20:10
Țara care este următoarea țintă a lui Donald Trump după ce își atinge obiectivele în Iran. „Va cădea foarte curând” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că guvernul cubanez „va cădea foarte curând" şi a susţinut din nou că Havana este „foarte dornică" să negocieze cu Washingtonul, consemnează agenţia EFE.
20:10
Ziua Femeii, sărbătorită în avans: Mall-urile s-au umplut de bărbați în căutare de cadouri # StirileProtv.ro
Cum anul acesta, 8 Martie pică duminică în multe școli și grădinițe sălile de clasă s-au umplut vineri de emoție și flori. Copiii au pregătit serbări pentru mame și bunici, au cântat și le-au oferit daruri făcute chiar de ei.
Acum 30 minute
20:00
20:00
Decizie fără precedent în România. Curtea de Apel a suspendat serviciile ROMATSA după un proces pentru discriminare # StirileProtv.ro
Judecătorii Curții de Apel București au decis suspendarea serviciilor de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună.
20:00
Profesorii vor să boicoteze simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Conflict între sindicate și minister # StirileProtv.ro
Cu o săptămână înainte de startul simulărilor naționale, participarea profesorilor, membri de sindicat, rămâne incertă.
20:00
„Malvertising”, noua metodă de fraudă online. Specialiștii spun că reclamele false pot fura date bancare # StirileProtv.ro
Mare atenție la reclamele care vă apar online în special la cele cu oferte de nerefuzat. Aceste anunțuri, sunt printre cele mai periculoase surse de viruși informatici.
Acum o oră
19:50
Protest la Cotroceni după nominalizările pentru marile parchete. Manifestanții cer președintelui să respingă propunerile # StirileProtv.ro
Zeci de oameni au protestat în vineri seară în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de propunerile făcute pentru conducerea marilor parchete.
19:50
De ce nu vrea Trump să trimită trupe terestre în Iran. Teheranul le așteaptă cu „încredere” # StirileProtv.ro
Donald Trump anunță că nu va exista „niciun acord” cu Iranul, în afară de „capitularea necondiționată”. Dar exclude o eventuală invazie terestră în Iran, pe care o consideră „o pierdere de timp”.
19:40
Interceptări. Șefii Vămii Constanța Sud luau șpagă până la 350 de euro per container. Ajungeau 1.000 pe zi # StirileProtv.ro
Corupție la vârf în Portul Constanța. Fostul șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud și adjunctul acestuia, au fost reținuți de DNA, într-un dosar de luare de mită după ce ar fi fost prinși în flagrant.
19:40
Măsurile luate de autorități după apelul disperat al copilului de 11 ani din Cluj care a fost bătut de iubitul mamei sale # StirileProtv.ro
Caz șocant în județul Cluj, unde un băiat de 11 ani a cerut ajutor, după ce a fost bătut de iubitul mamei.
19:30
Cum au reacționat elevii blocați în Dubai din cauza războiului când și-au revăzut părinții. Au fost așteptați cu cadouri # StirileProtv.ro
„Ne-au lipsit aripile” – a spus cu lacrimi în ochi una dintre mamele care vineri și-au îmbrățișat copiii întorși din Dubai.
19:30
Analist: Europa este implicată din prima zi în războiul din Orientul Mijlociu. Apărarea înseamnă o formă de atac, pentru Iran # StirileProtv.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu pun pe jar și Europa. În Marea Britanie, autoritățile sunt în alertă. La Londra, poliția metropolitană a arestat patru bărbați, suspectați că ar fi spionat comunitatea evreiască în favoarea Iranului.
19:30
Surprinzător, UE i-a luat apărarea lui Viktor Orban, după ce a fost amenințat de Zelenski. Criticile aduse liderului Ucrainei # StirileProtv.ro
Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat ca o ameninţare la adresa prim-ministrului Viktor Orbán, relatează POLITICO.
Acum 2 ore
19:10
Analist: „Iranul vrea să facă războiul dureros pentru toată lumea ca să îl forțeze pe Trump să declare victoria și să plece” # StirileProtv.ro
Este a șaptea zi a războiului din Orientul Mijlociu. Israelul a lovit și a distrus cu 100 de bombe speciale, așa-numitul buncăr al lui Ali Kamenei, cel în care fostul lider suprem al Iranului, ucis sâmbătă, nu a mai apucat să se ascundă.
Acum 4 ore
18:20
Dani Mocanu va fi predat de autoritățile italiene. Cum încearcă să scape de condamnarea din România # StirileProtv.ro
Aflat sub supravegherea autorităților judiciare italiene, Dani Mocanu va ajunge la închisoare în România. Manelistul are de ispășit condamnarea de 4 ani, decisă anul trecut în noiembrie de Curtea de Apel Brașov.
18:00
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO. Ar putea izbucni un „conflict militar pe scară largă” în șase ani # StirileProtv.ro
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţa cu NATO, oferindu-le experienţă de luptă în Ucraina.
18:00
Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit după ce un TIR și o mașină s-au ciocnit, în Brăila # StirileProtv.ro
Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit, vineri, într-un accident rutier produs în zona localităţii Lanurile, judeţul Brăila, după ce un TIR şi un autoturism s-au ciocnit.
17:40
Idei de vacanță pentru primăvară în România. Unde să călătorești cu un buget redus # StirileProtv.ro
Primăvara este perioada perfectă pentru o vacanță prin țară, mai ales dacă vrei să eviți temperaturile extreme și aglomerația.
17:40
MAE: Fiica lui Victor Ponta nu apare în sistemul e-Consulat și nu a cerut asistență. „Nu putea fi pe nicio listă” # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE, pentru gestionarea situaţiilor de criză.
17:40
Bloomberg: De la economie în plină creștere la recesiune. Realitatea cu care se confruntă România # StirileProtv.ro
În urmă cu câțiva ani România era una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, însă faptul că acum se află acum în recesiune nu este deloc o surpriză, notează Bloomberg.
17:30
Ce le-a dat un bărbat curierilor care i-au livrat două telefoane, după ce le-a spus că merge la bancomat # StirileProtv.ro
Doi curieri din Alba au fost păcăliți de un tânăr în vârstă de 27 de ani care le-a dat două colete cu plastilină în locul unor telefoane mobile de aproape 16.000 de lei. Deși suspectul a folosit un nume fictiv, polițiștii i-au dat de urmă și l-au reținut.
17:20
Avertismentul Rusiei pentru Finlanda referitor la găzduirea de arme nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare” # StirileProtv.ro
Rusia a declarat vineri că va răspunde, dacă Finlanda va amplasa arme nucleare pe teritoriul său, avertizând că o astfel de măsură va face ţara nordică mai vulnerabilă, relatează Reuters.
17:20
Anchetă în SUA după atacul asupra unei școli de fete din Iran. Armata americană ar putea fi responsabilă - Reuters # StirileProtv.ro
Anchetatorii militari americani cred că este probabil ca forțele Statelor Unite să fi fost responsabile de atacul asupra unei școli de fete din Minab, din Iran, în urma căruia au murit zeci de copii.
17:20
Lovitură pentru „influencerii” din Armata germană. Sunt vizați cei din „ofensiva de farmec” a Bundeswehr-ului # StirileProtv.ro
Armata germană le-a interzis membrilor săi să facă fotografii şi să difuzeze imagini neautorizate ale instalaţiilor militare, din cauza preocupărilor legate de securitatea ţării şi a soldaţilor săi, a anunţat vineri Ministerul Apărării de la Berlin.
17:10
Fiul lui Nicolae Guță, prins drogat în trafic. Nu are permis de trei ani, din același motiv # StirileProtv.ro
Fiul cântărețului de manele Nicolae Guță a fost reţinut după ce a fost prins în trafic drogat şi fără permis. Potrivit poliţiştilor, tănărul de 34 de ani are permisul suspendat de trei ani, însă asta nu l-a împiedicat să se urce la volan.
16:30
SUA pregătește escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Oficial american: „Cât de repede putem” # StirileProtv.ro
Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat că Marina Statelor Unite va începe să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz.
16:30
Trump acceptă doar „capitularea necondiționată” din partea Iranului: „Nu va exista nicio negociere” # StirileProtv.ro
În cea de-a șaptea zi a conflictului din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a declarat că nu va negocia în niciun fel pacea cu Iranul.
16:30
Acum 6 ore
16:20
Ciprian Ciucu: Gratuitățile la parcări trebuie eliminate. Numărul mașinilor scutite ar depăși locurile disponibile # StirileProtv.ro
Ciprian Ciucu a anunțat că vrea să elimine gratuitățile pentru parcările administrate de Municipalitate, motivând că numărul mașinilor care beneficiază de scutiri este de dublu față numărul locurilor disponibile.
16:20
Rusia ar ajuta Iranul să atace forțele SUA în Orientul Mijlociu. Rolul pe care l-ar juca Kremlinul în conflict # StirileProtv.ro
Moscova furnizează Teheranului informații care vizează trupele americane din Orientul Mijlociu, a relatat vineri Washington Post, citând trei oficiali familiarizați cu această situație.
16:20
Descoperirea șocantă a unui italian care a comandat un set de șah de pe Temu. „Ar fi putut să mă înțepe” # StirileProtv.ro
Un italian a descoperit un scorpion viu în-un pachet de pe Temu care conția un set de șah. Bărbatul a anunțat că vrea să reclame platforma și să depună plângere la poliție.
16:10
O femeie din județul Teleorman și-a bătut soțul de mai multe ori. A primit un ordin de protecție provizoriu # StirileProtv.ro
O femeie din Roşiori de Vede care şi-a bătut soţul de mai multe ori a fost reţinută şi pe numele ei a fost emis ordin de protecţie provizoriu, informează, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.
16:00
Peste 100 de români au fost evacuaţi din Orientul Mijlociu cu un zbor organizat prin Mecanismul de Protecţie Civilă al UE # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că un zbor de evacuare organizat de România prin intermediul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene are loc vineri.
15:50
Un adolescent de 17 ani din Tulcea a înjunghiat un băiat de 13 ani. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile # StirileProtv.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani din Tulcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a înjunghiat un băiat în vârstă de 13 ani, iar rănile suferite i-au pus acestuia viaţa în pericol.
15:20
PSD blochează Bucureștiul. Consiliul General, suspendat pentru a treia oară. Ciucu: Iresponsabilitatea PSD e incredibilă # StirileProtv.ro
Consiliul General al Capitalei nu s-a putut întruni pentru a treia oară din cauza PSD, în ciuda situației foarte grave a Bucureștiului, a declarat vineri primarul general, potrivit căruia social-democrații dau dovadă de o iresponsabilitate incredibilă.
15:20
Ordonanța pentru reforma administrației, atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului # StirileProtv.ro
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care vizează reforma administraţiei publice centrale şi locale.
15:10
Fraudele online se intensifică de 8 Martie: Site-uri false de cadouri și mesaje fictive privind livrarea unor flori # StirileProtv.ro
Tentativele de fraudă online se intensifică de Ziua Femeii, pe fondul apariției site-urilor false de cadouri, mesajelor de livrare fictive și altor scheme de înșelăciune, avertizează experții Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).
15:10
Daciana Sârbu anunţă că fiica sa a ajuns în ţară din Abu Dhabi: Aş fi putut să tac însă nu ar fi fost drept faţă de Irina # StirileProtv.ro
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că fiica lor, Irina, care, potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a ajuns în ţară.
14:50
Jucătoarele Iranului, numite „trădătoare în vreme de război” după ce nu au cântat imnul naţional la Cupa Asiei # StirileProtv.ro
Scandal în Iran după ce echipa națională de fotbal feminin a refuzat să cânte imnul la Cupa Asiei. Un prezentator al televiziunii de stat le-a numit pe jucătoare „trădătoare în vreme de război”, declanșând un val de controverse.
14:50
Șapte copii de la o creşă din Botoșani au avut stări de greaţă şi vărsături. Unitatea a fost închisă temporar # StirileProtv.ro
Direcţia de Sănătate Publică Botoşani a deschis o anchetă după ce şapte copii de la o creşă au prezentat simptome de greaţă şi vărsături şi au ajuns în atenţia medicilor.
14:40
Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru play-off-ul CM 2026. Surpriza selecţionerului # StirileProtv.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026.
14:30
14:30
Grecia, extrem de activă: Rachete Patriot și avioane de luptă în apărarea Bulgariei, după nave de război și F-16 pentru Cipru # StirileProtv.ro
Grecia a devenit una dintre cele mai active țări membre NATO din Europa în contextul războiului din Iran și a decis să aloce un sistem de rachete Patriot și două avioane de război pentru Bulgaria, după măsuri identice luate în sprijinul Ciprului.
Acum 8 ore
14:00
Undă verde de la Bruxelles: România primește 150 de milioane de euro pentru baterii de stocare a energiei # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane euro (764 de milioane lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată.
14:00
Tensiuni tot mai mari între Ungaria și Ucraina: Kievul le recomandă cetățenilor să evite călătoriile din motive de securitate # StirileProtv.ro
Disensiunile dintre Ungaria şi Ucraina cu privire la reluarea livrărilor de petrol rusesc au luat o nouă dimensiune vineri, Kievul recomandând cetăţenilor săi să nu se deplaseze în ţara vecină după arestarea a şapte ucraineni, relatează AFP.
13:50
Tânărul care a tras cu pistolul într-o parcare din Craiova are 15 ani. Arma lui nu a fost găsită # StirileProtv.ro
Polițiștii din Dolj au reușit să-l găsească pe individul care a tras cu pistolul în parcarea unui centru comercial din Craiova, acum câteva zile.
13:50
Elevii din Neamț, Vrancea și Suceava blocați în Dubai revin vineri în țară. Ei au fost repatriați cu un zbor organizat de Ministerul de Externe.
13:40
Tată și fiu arestați la Iași pentru trafic de persoane: ar fi exploatat un bărbat și un minor de 15 ani la o fermă # StirileProtv.ro
Doi indivizi au fost arestați preventiv, în Iași, după ce ar fi exploatat un bărbat și un adolescent de 15 ani. Suspecții sunt tată și fiu şi au fost arestaţi preventiv.
