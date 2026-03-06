Fotbalistele iraniene, numite „trădătoare în vreme de război” după ce au refuzat să cânte imnul la Cupa Asiei!
Sport.ro, 6 martie 2026 13:20
SUA și Israel continuă atacul asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
13:40
Spaniolul este liber de contract.
Acum 30 minute
13:20
Fotbalistele iraniene, numite „trădătoare în vreme de război” după ce au refuzat să cânte imnul la Cupa Asiei! # Sport.ro
SUA și Israel continuă atacul asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis.
13:20
Vestea momentului pentru FCSB! Roș-albaștrii ar fi intrat pe fir pentru transferul jucătorului din Superliga # Sport.ro
FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali pregătește o reformă la echipă pentru următorul sezon.
Acum o oră
12:50
Andrei Rațiu (27 de ani) este legitimat la Rayo Vallecano din vara lui 2023.
Acum 2 ore
12:40
Schimbare de antrenori la FCSB?! Răspuns vehement: ”E greu să crească ceva în jurul lui Mihai Stoica!” # Sport.ro
FCSB a avut parte de un sezon ratat, iar singurul obiectiv rămas pentru echipa patronată de Gigi Becali a rămas calificarea în preliminariile Conference League.
12:40
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați duminică la Fața la joc! Show. După emisiune, PRO TV difuzează documentarul „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar” # Sport.ro
Duminica aceasta, pasionații de sport au motive serioase să rămână în fața televizoarelor. O nouă ediție a emisiunii Fața la joc! Show, moderată de Costin Stucan, va fi difuzată în direct de la ora 13:30, la PRO TV și pe VOYO, iar platoul emisiunii va reuni trei nume importante ale fotbalului românesc: Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon.
12:30
(P) De ce a lipsit Radu Drăgușin la ultimul meci al lui Tottenham & Arsenal se desprinde! E-MIL și Pastila de Sport # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Articol susținut de Betano.
12:10
Ionuț Radu, întrebat direct: ”Ești lider în vestiar?” Răspunsul portarului și confesiunea făcută spaniolilor # Sport.ro
Ionuț Radu a acordat un interviu cuprinzător în presa spaniolă în care a vorbit despre experiența pe care o trăiește la Celta Vigo.
12:10
10 ani de închisoare pentru fotbalistul campion european cu Spania, acuzat de agresiune sexuală și vătămare corporală! # Sport.ro
Probleme mari pentru atacantul încă legitimat la Sevilla.
12:00
Cum arată topul celor mai buni marcatori din Superliga cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat # Sport.ro
Se știu deja echipele calificate în play-off.
Acum 4 ore
11:40
Se anunță naturalizări pentru naționala României! ”Obiectiv clar: calificarea la turneul final!” # Sport.ro
Președintele federației a oferit ultimele detalii.
11:30
Real Madrid, 120 de milioane de euro pentru transferul unui campion mondial! Spaniolii au uitat de Vitinha # Sport.ro
Recent, presa din Spania a scris că Real Madrid este interesată de Vitinha, starul portughez de la PSG.
11:10
CFR Cluj a luat decizia în privința lui Daniel Pancu, după ce antrenorul a spus că ”nu este compatibil” cu ardelenii # Sport.ro
CFR Cluj s-a decis în privința lui Daniel Pancu, după ce antrenorul a spus că nu este compatibil cu echipa din Gruia.
11:00
Mesajul lui Gică Hagi după ce Real Madrid a împlinit 124 de ani de la înființare: ”Sunt mândru!” # Sport.ro
Spaniolii au înființat Real Madrid pe 6 martie 1902.
10:40
Când se joacă semifinalele Dinamo - Universitatea Craiova și FC Argeș - U Cluj și unde se va disputa finala Cupei! # Sport.ro
Câștigătoarea Cupei României ar urma să evolueze în Europa League.
10:40
Au fost ”pe masa” celor de la FCSB, dar Gigi Becali a spus ”pas”! Acum îi regretă: ”Nu s-a uitat nimeni la ei!” # Sport.ro
FCSB a ratat calificarea în play-off și va juca pentru prima dată în istorie în play-out-ul Superligii României.
10:40
Adrian Mutu a numit titularul incontestabil al naționalei României: ”Nu ai cum să nu joci cu el” # Sport.ro
Naționala României are o lună de foc în față.
10:20
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:20
Jocurile Paralimpice din perioada 6 martie - 15 martie se desfășoară în continuarea Jocurilor Olimpice de iarnă și au loc tot la Milano-Cortina.
10:10
Robert Lewandowski (37 de ani) este legitimat la FC Barcelona din iulie 2022.
10:10
Lionel Messi s-a întâlnit cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la Casa Albă.
10:00
Wolverhampton - Liverpool din nou, pe VOYO de la 22:00 în FA Cup. Acum trei zile, ”cormoranii” au pierdut meciul din Premier League! # Sport.ro
Partidele din FA Cup și Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
09:50
”A explodat” când a văzut numele propuse la națională pentru barajul cu Turcia: ”Bă, ce e asta?” # Sport.ro
Pe 26 martie, echipa națională va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.
Acum 6 ore
09:40
FK Csikszereda - Farul Constanța, ultimul meci al celor două echipe din sezonul regular, de la 19:30! # Sport.ro
Începe ultima etapă din Superligă înainte de play-off și play-out.
09:40
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter de la începutul lui iunie 2025.
09:20
Ionuț Radu, dezvăluiri despre transfer: ”Eram stresat!” Portarul român surprinde: ”Cel mai bun jucător pe care l-am văzut!” # Sport.ro
Ionuț Radu a ajuns la Celta Vigo în vară, liber de contract după despărțirea de Venezia.
09:00
Se conturează transferul lui Andrei Rațiu! Spaniolii anunță: ”Rayo Vallecano i-a stabilit un preț uriaș!” # Sport.ro
Andrei Rațiu este unul dintre cei mai apreciați jucători din campionatul Spaniei, acolo unde impresionează meci de meci.
09:00
Starul american al lui Lakers strălucește în NBA și la 41 de ani.
08:50
Reacția lui Vali Stan după ce Metalul a fost aproape să marcheze golul anului: ”E o combinație la mijloc” # Sport.ro
Metalul Buzău a plecat înfrântă de pe ”Arcul de Triumf”.
08:30
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața Metalului Buzău.
08:30
Igor Tudor, declarație lipsită de sens după eșecul lui Tottenham la care Radu Drăgușin a fost martor: ”Poate sună ciudat!” # Sport.ro
Tottenham a avut parte de încă o seară de coșmar pe teren propriu, în meciul cu Crystal Palace, scor 1-3, în etapa 29 din Premier League.
08:10
Semifinalist la CM 2024, Walid Regragui vrea să antreneze în Premier League sau La Liga.
08:10
Experimentatul antrenor brazilian este la al treilea mandat pe banca echipei din Rio de Janeiro.
Acum 24 ore
00:20
Nu mai e o glumă! Tottenham e în cădere liberă în Premier League, iar retrogradarea e un pericol real # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
5 martie 2026
23:50
FCSB va juca, pentru prima oară în istoria noului format din Superliga României, în play-out.
23:30
Imaginile rușinii! Stadionul lui Tottenham s-a golit la pauză, iar retrogradarea devine un risc real # Sport.ro
Tottenham are parte de un nou meci de coșmar, de această dată contra lui Crystal Palace, iar pericolul retrogradării este din ce în ce mai mare.
23:20
Gabi Balint știe cine va câștiga Superliga României: ”Categoric! Joacă, are rezultate și constanță” # Sport.ro
Va fi un play-off încins în actuala stagiune.
23:10
România va înfrunta Turcia, pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026.
23:00
Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte după 1-0 cu Metalul: ”Arbitrul nu a fost corect / De asta am primit galben” # Sport.ro
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Metalul Buzău.
22:40
”Care e secretul vostru?” Reacția buzoienilor după ce Dinamo a eliminat-o pe Metalul din Cupa României # Sport.ro
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Metalul Buzău.
22:30
Meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău (1-0) a stabilit ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României.
22:20
Cum a fost surprins Radu Drăgușin după ce a fost lăsat în afara lotului la Tottenham - Crystal Palace # Sport.ro
Tottenham joacă acum contra lui Crystal Palace, în runda cu numărul 29 din Premier League, LIVE pe VOYO.
22:00
Meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău (1-0) a stabilit ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României.
21:50
Ce premiu de consolare a primit Ilia Malinin, ”Zeul” patinajului artistic, după ce a încheiat pe opt la JO de iarnă: ”Sunt profund onorat” # Sport.ro
Ilia Malinin, supranumit ”Zeul” patinajului artistic, a avut un program liber la patinaj artistic, în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortona, catastrofal!
21:20
Radu Drăgușin, nici măcar pe bancă la Tottenham - Crystal Palace! Explicația lui Igor Tudor # Sport.ro
Tottenham primește vizita lui Crystal Palace, în această seară, de la ora 22:00. Partida din cadrul undei #29 din Premier League va fi transmisă în direct de VOYO.
21:10
Victor Osimhen (27 de ani) ar putea fi protagonistul unui transfer spectaculos, la scurt timp după ce a fost transferat definitiv de Galatasaray.
21:10
Știm prima semifinală din Cupa României.
20:40
Gustavo Marques (24 de ani), fundașul brazilian de la Red Bull Bragantino, a primit o sancțiune drastică pentru declarațiile sexiste la adresa arbitrei Daiane Muniz.
20:10
Partida dintre Tottenham Hotspur și Crystal Palace din Premier League, LIVE pe VOYO de la ora 22:00.
20:00
Ce se întâmplă cu Finalissima, după ce a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu. Anunțul UEFA despre Argentina - Spania # Sport.ro
UEFA a anunţat că susţine, în continuare, ca meciul dintre Argentina şi Spania, cunoscut sub numele de Finalissima, să fie găzduit de Qatar, ţară vizată de rachete iraniene în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.