Hagi, selecționer? Replica venită dinspre un antrenor important din Superliga României

12:40

Duminica aceasta, pasionații de sport au motive serioase să rămână în fața televizoarelor. O nouă ediție a emisiunii Fața la joc! Show, moderată de Costin Stucan, va fi difuzată în direct de la ora 13:30, la PRO TV și pe VOYO, iar platoul emisiunii va reuni trei nume importante ale fotbalului românesc: Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon.