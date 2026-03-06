„Remontada” în Liga 2! FC Voluntari conducea înainte de pauză, după s-a marcat gol după gol
Sport.ro, 6 martie 2026 20:00
Etapa #20 din Liga 2 a început în forță.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
20:10
Barcelona forțează transferul unui titular de la Inter! Suma astronomică cerută de italieni # Sport.ro
Mutare de top pregătită de Barcelona.
Acum 30 minute
20:00
„Remontada” în Liga 2! FC Voluntari conducea înainte de pauză, după s-a marcat gol după gol # Sport.ro
Etapa #20 din Liga 2 a început în forță.
20:00
România are un prim hop spre Cupa Mondială, meciul de la Istanbul, contra Turciei, din semifinalele barajului de accedere la CM 2026.
Acum o oră
19:50
Pentru alegerile din 18 martie, care vor stabili conducerea Federației Române de Fotbal și componența Comitetului Executiv, actualul președinte Răzvan Burleanu are un singur contracandidat, în persoana lui Ilie Ștefan Drăgan.
19:30
Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1 # Sport.ro
Continuă criza la Tottenham Hotspur.
19:30
Portarul dorit de Cristi Chivu la Inter! Pe cine vrea campioana Italiei în locul lui Yann Sommer # Sport.ro
Inter Milano se desparte de Yann Sommer la finalul acestui sezon.
Acum 2 ore
19:10
19:10
„Este o nebunie!” De Rossi pregătește revanșa cu fosta sa echipă. Genoa lui Dan Șucu are nevoie de puncte # Sport.ro
Antrenorul lui Genoa, Daniele De Rossi, vrea să șteargă amintirea eșecului din tur și pregătește intens meciul de duminică împotriva Romei lui Gasperini, pe teren propriu.
18:50
„Don Juan” din ATP, Grigor Dimitrov, meci cu Alcaraz, la Indian Wells. Fanii tenisului i-au „dezgropat” trecutul # Sport.ro
Grigor Dimitrov, ajuns încă o dată viral pe rețelele sociale.
18:50
Cristi Tănase (39 de ani) a divorțat oficial de soția sa, Adina Maria, după aproximativ doi ani de procese în instanță. Cei doi se căsătoriseră în octombrie 2023 și au împreună o fetiță.
18:30
S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu # Sport.ro
Astăzi s-a definitivat tabloul candidaților pentru alegerile FRF din 18 martie 2026, comisia de apel respingând ultimele contestații.
Acum 4 ore
18:10
Scandal cu Messi la Casa Albă! Gestul său din timpul discursului lui Donald Trump a stârnit revoltă # Sport.ro
Nemulțumiri după vizita lui Lionel Messi (38 de ani) la Casa Albă.
18:10
Dennis Man (27 de ani) traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei.
18:00
Rapid - Universitatea Craiova | Antrenorul lui Rotaru susține că giuleștenii au un avantaj. La ce s-a referit Coelho # Sport.ro
Universitatea Craiova va întâlni formația Rapid, duminică, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești, într-un meci din cadrul etapei a 30-a, ultima din sezonul regulat al Superligii.
17:50
Gigi Becali l-a scăpat printre degete. Giovanni anunță destinația surpriză a unui tricolor # Sport.ro
FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali vrea reconstrucție, dar a pierdut primul transfer.
17:30
Filipe Coelho, ars la buzunar! Decizia FRF după ce portughezul a văzut „roșu” în meciul cu CFR Cluj # Sport.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a fost sancționat de Comisia de Disciplină a FRF după eliminarea din meciul cu CFR Cluj, din sferturile Cupei României.
17:20
O companie importantă a devenit partener strategic al FRF și al naționalei României. Reacția președintelui FRF, Răzvan Burleanu # Sport.ro
Federația Română de Fotbal și Noriel anunță semnarea unui parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de Echipa Națională a României și de a consolida legătura dintre fotbal și noile generații.
17:20
Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu. Convocarea care i-a surprins pe maghiari # Sport.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Campionatului Mondial 2026.
17:20
A venit nota de plată pentru Florentin Petre! Sancțiunile dictate de FRF după scandalul de la Dinamo # Sport.ro
Scandalul izbucnit după meciul dintre Dinamo și Unirea Slobozia a ajuns la Comisia de Disciplină a FRF, iar verdictul a fost anunțat vineri.
17:00
FC Botoșani - Petrolul Ploiești | Reacția lui Neagoe despre decizia luată de Valeriu Iftime # Sport.ro
Ultima etapă a sezonului regulat din Superliga României.
17:00
Atacantul francez a fost dorit de Orlando City, formație ce evoluează în Major League Soccer.
16:50
Jesse Lingard (33 de ani) și-a găsit în sfârșit echipă, după mai multe luni în care a fost liber de contract.
16:50
Gigi Becali a decis cine rămâne la FCSB după ratarea play-off-ului. Trei nume grele semnează prelungirea # Sport.ro
FCSB a ratat play-off-ul, iar patronul Gigi Becali pregătește deja viitorul sezon.
16:40
Erling Haaland, atacantul celor de la Manchester City, e dorit de Real Madrid.
16:30
Dani Coman nu dă înapoi după scandalul cu Radu Petrescu! Ce a spus președintele lui FC Argeș # Sport.ro
Președintele lui FC Argeș a reacționat dur după ce a aflat că va ajunge din nou în fața Comisiei de Disciplină, ca urmare a plângerilor făcute de FRF și CCA la adresa sa.
16:30
CFR Cluj, obligată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv să plătească aproape 200.000 de euro # Sport.ro
Clubul din Gruia a pierdut procesul cu impresarul Cătălin Sărmășan la TAS, în litigiul legat de transferul portarului Răzvan Sava la Udinese.
Acum 6 ore
16:20
Cum arată echipa jucătorilor din Europa care vor vedea Mondialul la televizor. Szoboszlai, Sesko și Kvaratskhelia prind primul "11" # Sport.ro
Turneul final al Cupei Mondiale găzduite de SUA, Mexic și Canada se va disputa în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.
16:00
Turcia - România | Florin Maxim numește fundașul stânga pentru tricolori: "Își vede strict de joc. Nu îi auzi gura, nu gesticulează" # Sport.ro
Turcia - România, în semifinalele barajului pentru accederea la Campionatul Mondial de fotbal din vară.
16:00
Gabi Cânu, fost fotbalist important al Ligii 1, a jucat printre alte formații la FC Național, Poli Timișoara sau FC Vaslui.
15:50
Verdict pentru jucătorul a evoluat doar șapte minute în ultimele trei luni și se află pe lista preliminară la baraj: ”Un plus!” # Sport.ro
România se va duela cu Turcia pe 26 martie, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.
15:30
„Le-a luat 10 ore!” „Apocalipsa” din Dubai, descrisă de un tenismen care s-a temut pentru viața lui. Doi jucători, încă blocați în Emirate # Sport.ro
Scene neverosimile în Emiratele Arabe Unite, după ce americanii l-au asasinat pe ayatollahul Ali Khamenei.
15:20
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20! Avem și un fotbalist din Luxemburg # Sport.ro
Meciuri tari și pentru reprezentativele de tineret ale României.
15:20
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal # Sport.ro
Turcia - România | LIVE BLOG cu tot ce se trebuie să știi despre meciul reprezentativei lui Mircea Lucescu.
15:00
Kader Keita, mijlocașul Rapidului, a fost implicat într-un grav accident de circulație.
15:00
FCSB va juca în play-out.
14:50
Atacant convocat de Mircea Lucescu la națională cu 29 de minute jucate tot sezonul la ultima clasată! # Sport.ro
Tricolorii se pregătesc de duelul de foc cu Turcia.
14:50
Acum ce a mai fost? De ce fostul antrenor al lui Rafael Nadal s-a despărțit de Emma Răducanu # Sport.ro
Emma Răducanu, în top 30 mondial, deși schimbă antrenorii cum schimbă continentele.
14:40
Selecționerul României a făcut lista convocărilor preliminare.
Acum 8 ore
14:20
Pleacă de la Tottenham și revine în Serie A, la Juventus! Cluburile au demarat discuțiile # Sport.ro
Un nou transfer pe axa Premier League - Serie A.
14:10
Elias Charalambous, anunț despre plecarea de la FCSB: ”Semnez actele și plec fără să cer nici măcar un euro!” # Sport.ro
FCSB a ratat calificarea în play-off și va evolua pentru prima dată în istorie în play-out-ul Superligii României.
14:10
Propunere surpriză pentru postul de titular la naționala României: ”Vorbiți de Opruț și Bancu, dar el s-ar putea să joace!” # Sport.ro
România își joacă ultima carte în luna martie pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
14:00
SUA este o forță în fotbal sau soccer, așa cum îl numesc americanii.
13:40
Spaniolul este liber de contract.
13:20
Fotbalistele iraniene, numite „trădătoare în vreme de război” după ce au refuzat să cânte imnul la Cupa Asiei! # Sport.ro
SUA și Israel continuă atacul asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis.
13:20
Vestea momentului pentru FCSB! Roș-albaștrii ar fi intrat pe fir pentru transferul jucătorului din Superliga # Sport.ro
FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali pregătește o reformă la echipă pentru următorul sezon.
12:50
Andrei Rațiu (27 de ani) este legitimat la Rayo Vallecano din vara lui 2023.
12:40
Schimbare de antrenori la FCSB?! Răspuns vehement: ”E greu să crească ceva în jurul lui Mihai Stoica!” # Sport.ro
FCSB a avut parte de un sezon ratat, iar singurul obiectiv rămas pentru echipa patronată de Gigi Becali a rămas calificarea în preliminariile Conference League.
12:40
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați duminică la Fața la joc! Show. După emisiune, PRO TV difuzează documentarul „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar” # Sport.ro
Duminica aceasta, pasionații de sport au motive serioase să rămână în fața televizoarelor. O nouă ediție a emisiunii Fața la joc! Show, moderată de Costin Stucan, va fi difuzată în direct de la ora 13:30, la PRO TV și pe VOYO, iar platoul emisiunii va reuni trei nume importante ale fotbalului românesc: Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon.
12:30
(P) De ce a lipsit Radu Drăgușin la ultimul meci al lui Tottenham & Arsenal se desprinde! E-MIL și Pastila de Sport # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Articol susținut de Betano.
Acum 12 ore
12:10
Ionuț Radu, întrebat direct: ”Ești lider în vestiar?” Răspunsul portarului și confesiunea făcută spaniolilor # Sport.ro
Ionuț Radu a acordat un interviu cuprinzător în presa spaniolă în care a vorbit despre experiența pe care o trăiește la Celta Vigo.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.