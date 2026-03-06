Preţul aurului, 6 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 9,31 lei 

07:30

Avem şi un prim scandal în legat de românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Victor Ponta spune că fiica sa minoră a fost iniţial chemată şi apoi refuzată de consulat să urce în autocarul care să o ducă din Dubai spre aeroportul din Oman pentru a zbura de acolo spre casa. Lucru susţinut aseară şi de fosta soţie a acestuia, Daciana Sârbu, la Antena 3 CNN. Fostul premier spune ca minstrul de externe ar fi cerut asta. Oana Ţoiu respinge însă acuzaţia. Între timp, aproape o mie de români au reuşit să ajungă acasă din Orientul Mijlociu. Tensiunile cresc de la oră la alta şi mai sunt încă vreo trei mii care au cerut ajutor să se întoarcă în ţară.