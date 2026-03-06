Preţul aurului, 6 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 9,31 lei
ObservatorNews, 6 martie 2026 13:20
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 5 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
13:40
Șofer de ambulanță din Italia, acuzat de moartea a cinci pacienți. Toți au făcut stop cardiac # ObservatorNews
Anchetă tulburătoare în orașul italian Forli. Un șofer de ambulanță, în vârstă de 27 de ani, este suspect de uciderea a cel puțin cinci pacienți, persoane în vârstă, pe care le transporta la spital, potrivit CNN.
13:40
Plafonarea preţului la gaze dispare de la 1 aprilie pentru firme. Utilizatorii casnici nu ar avea de suferit # ObservatorNews
De la 1 aprilie dispare plafonarea prețului la gaze pentru firme, iar companiile vor plăti direct prețul pieței, care pe bursă a crescut chiar și cu 60%. Şi dacă la prima vedere ne-am putea agăţa de acea reglementare a autorităţilor care promite că preturile vor rămâne mici pentru consumatorii casnici, la a doua vedere nu stăm deloc bine. Vor fi costuri mai mari pentru industrie și transport și, inevitabil, pentru coșul nostru de cumpărături. Pentru populaţie însă, Guvernul a decis, ieri, prin ordonanță de urgență să reglementeze piața pentru încă un an, astfel încât facturile să nu explodeze.
Acum 30 minute
13:30
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 martie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.
13:30
Patru presupuși spioni iranieni, arestați la Londra. Era vizată comunitatea evreiască # ObservatorNews
Poliţia Metropolitană din Londra a arestat vineri patru bărbaţi suspectaţi de colaborare cu serviciile de informaţii iraniene în supravegherea comunităţii evreieşti din capitala britanică.
13:20
Curs BNR, 6 martie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
13:20
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 5 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Acum o oră
13:10
Răsturnare de situație: India cumpără petrol rusesc la preț premium după ce Trump i-a dat voie # ObservatorNews
Războiul din Orientul Mijlociu a dat peste cap piața petrolului. Ca să nu rămână fără țiței, rafinăriile din India au început să cumpere rapid petrol rusesc care era deja pe nave pe mare, aproape 20 de milioane de barili. Din cauza crizei, Donald Trump a ridicat interdicțiile privind țițeiul Moscovei și le-a dat indienilor permisiune temporară de 30 de zile ca să facă achiziții. Marea surpriză este că petrolul rusesc a ajuns să se vândă acum cu 4-5 dolari mai scump decât petrolul european, de referință, Brent, deși, de obicei, petrolul rusesc se vinde mai ieftin.
13:00
Emoții puternice, o miză importantă la jocul pentru recompensă și tensiuni care continuă să apară la Survivor # ObservatorNews
Au trecut deja peste două luni de la momentul în care weekend-urile sunt despre Survivor! Povestea celor care au avut curajul să uite de confort și să trăiască fiecare zi la cote înalte i-a captivat pe cei de acasă și le-a oferit imaginea unei realități dure, pline de lipsuri și de lupte pentru a obține cele necesare. Faimoșii și Războinicii sunt gata de o nouă etapă, în cea de-a noua săptămână în competiție, diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
12:50
Cinci persoane din Neamţ, arestate preventiv pentru trafic de minori. Cum câştigau încrederea victimelor # ObservatorNews
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 38 de ani au fost arestate preventiv pentru comiterea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, complicitate la trafic de minori, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.
12:50
Cei 100 de copii rămaşi blocaţi în Dubai vin acasă. Avionul ajunge cu o întârziere de 4 ore # ObservatorNews
Un alt grup de români a revenit acasă, în siguranţă, din Orient. Un zbor din Dubai, o cursă comercială cu peste 150 de pasageri a aterizat de dimineaţă, la Bucureşti. Pe Aeroportul Otopeni urmează să ajungă în această după-amiază şi o aeronavă în care se află elevii blocaţi în Orientul Mijlociu, alături de profesoarele lor. Este vorba despre 100 de copii din Vrancea, Suceava şi Neamţ. Avionul va ajunge cu o întârziere de mai bine de patru ore.
12:50
O nouă bancă dispare din România. Este vorba de Garanti Bank, care este la un pas să fie preluată de Raiffeisen Bank. Oferta austriecilor este la acest moment preferată de BBVA în fața celor depuse de competitori, potrivit Profit.ro.
12:50
(P) SEO în 2026: de ce nu mai este vorba doar despre poziții, ci despre încredere și autoritate # ObservatorNews
Timp de ani buni, discuțiile despre SEO se învârteau aproape exclusiv în jurul poziției în Google. Fiecare companie își dorea să fie pe primul loc pentru un set de cuvinte-cheie, iar succesul se măsura adesea în termeni simpli: ai urcat sau ai coborât? Însă anul 2026 aduce o schimbare profundă în felul în care ar trebui înțeles SEO-ul. Într-o lume digitală în care căutările nu mai sunt doar textuale, iar răspunsurile sunt generate tot mai des de inteligența artificială, pozițiile contează din ce în ce mai puțin în lipsa unei percepții solide de autoritate și încredere.
Acum 2 ore
12:40
Bolojan a cerut sprijinul preşedintelui Emiratelor Arabe Unite pentru repatrierea cetățenilor români # ObservatorNews
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o convorbire telefonică vineri cu şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, preşedintele Emiratelor Arabe Unite, în cadrul căreia a solicitat sprijin pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene româneşti, astfel încât cetăţenii români să poată reveni în siguranţă acasă.
12:30
Bolojan a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru repatrierea cetățenilor români # ObservatorNews
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o convorbire telefonică vineri cu şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, preşedintele Emiratelor Arabe Unite, în cadrul căreia a solicitat sprijin pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene româneşti, astfel încât cetăţenii români să poată reveni în siguranţă acasă.
12:00
EXCLUSIV ROMÂNESC la Observator. Alessandra Stoicescu va purta haine semnate de designeri români # ObservatorNews
Moda românească primește un mesaj clar, asumat și vizibil în prime-time. Începând de acum, Alessandra Stoicescu va purta, în fiecare vineri, la ora 19:00, la Observator, exclusiv creații semnate de designeri români.
11:50
Dacă pentru o vacanță de vară, britanicii preferă Franța, Spania sau Grecia, pentru un city-break se pare că aceștia au început să se dea în vânt și după România. Wizz Air a dezvăluit noi date care arată care sunt țările populare printre locuitorii Marii Britanii.
Acum 4 ore
11:30
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" # ObservatorNews
În ancheta care-i vizează pe foştii şefi ai Vămilor din Portul Constanța, Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, DNA a folosit un martor cu identitate atribuită, numit Ion Cristian, care a purtat discuții directe cu vameșii suspectați că primeau bani pentru urgentarea formalităților vamale. "Vorbește la ureche!", îi spuneau vameşii atunci când discutau despre șpăgi.
11:30
Şedinţa Consiliului General al Capitalei, amânată din lipsă de cvorum. Grupul PSD a intrat în grevă # ObservatorNews
Şedinţa Consiliului General al Capitalei convocată vineri nu a putut avea loc în condiţiile în care au fost prezenţi doar 24 de consilieri municipali.
11:10
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 7 martie, şi duminică, 8 martie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
11:00
SUA relaxează sancțiunile privind vânzările de petrol rusesc către India pe durata războiului din Iran # ObservatorNews
Guvernul Statelor Unite a relaxat temporar sancțiunile pentru a permite Indiei să cumpere petrol rusesc care este în prezent blocat pe mare, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că derogarea de 30 de zile este o "măsură deliberată pe termen scurt", menită să permită petrolului să continue să circule pe piața globală, potrivti BBC.
11:00
De luni până vineri pe șantier, duminica la altar. Povestea incredibilă a unui preot român din Anglia # ObservatorNews
Nicolae Bulat, un preot din Anglia, nu a spus nu atunci când s-a văzut nevoit să facă și altceva ca să se poată întreține. Astfel, de luni până vineri, părintele renunță la sutană și merge pe șantier, iar în weekend îl slujește pe Dumnezeu.
11:00
Indice BET, 6 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de vineri # ObservatorNews
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe verde şedinţa de vineri, 6 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.
11:00
S-au operat majorări de preţuri la carburanţi pentru a treia zi la rând. Cel mai mult s-a scumpit motorina, cu 33 de bani per litru în doar trei zile.
11:00
7 martie, Sfântul Cuvios Pavel cel Prost. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 7 martie, este prăznuit Sfântul Pavel cel Prost, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
10:50
7 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 martie de-a lungul timpului.
10:40
INS: Economia României a crescut cu 0,7% anul trecut; PIB-ul, mai mic cu 1,9% în trimestrul IV # ObservatorNews
Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:20
MAE, după acuzațiile lui Ponta că fiica sa a fost refuzată la îmbarcare: "Noi nu luăm decizii individuale" # ObservatorNews
Avem şi un prim scandal în legat de românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Victor Ponta spune că fiica sa minoră a fost iniţial chemată şi apoi refuzată de consulat să urce în autocarul care să o ducă din Dubai spre aeroportul din Oman pentru a zbura de acolo spre casa. Lucru susţinut aseară şi de fosta soţie a acestuia, Daciana Sârbu, la Antena 3 CNN. Fostul premier spune ca minstrul de externe ar fi cerut asta. Oana Ţoiu respinge însă acuzaţia. Între timp, aproape o mie de români au reuşit să ajungă acasă din Orientul Mijlociu. Tensiunile cresc de la oră la alta şi mai sunt încă vreo trei mii care au cerut ajutor să se întoarcă în ţară.
10:20
Maia Sandu, despre zvonurile despre o candidatură la preşedinţia România: "De ce să fac asta?" # ObservatorNews
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat şi a respins şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României. "De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun. Noi avem aici încă multe lucruri şi eu pot să contribui la dezvoltarea acestei ţări şi din alte funcţii sau locuri de muncă, ca să zic aşa", a argumentat Maia Sandu.
10:10
Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran: "Este o pierdere de timp. Au pierdut totul" # ObservatorNews
Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran, numind-o "o pierdere de timp". Între timp, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet.
09:50
Polonia reduce sprijinul pentru refugiații ucraineni. Karol Nawrocki: "Efortul nostru nu a fost apreciat" # ObservatorNews
Polonia a anunțat că reduce treptat ajutorul pentru refugiații ucraineni, menținând sprijin doar pentru cei mai vulnerabili.
09:50
O femeie de afaceri din Alba, înșelată cu 100.000 de euro. A fost păcălită cu o nouă metodă de fraudă # ObservatorNews
Escrocii nu obosesc niciodată să caute noi metode de fraudare. O femeie de afaceri din Alba Iulia a fost înșelată cu 100.000 de euro, după ce a fost păcălită în numele ANAF.
Acum 6 ore
09:40
Captură de 6 kilograme de aur şi diamante, în Călăraşi. ANAF a predat tot aurul Trezoreriei # ObservatorNews
Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi. De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări şi au dat amenzi în valoare totală de 18.000 lei. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale.
09:30
Statele Unite au anunţat că au scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul războiului # ObservatorNews
Armata Statelor Unite a scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul ofensivei lansate sâmbătă a anunțat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM. Oficialul militar a anunțat că atacurile asupra marinei iraniene s-au intensificat, iar lansările de rachete balistice din Iran s-au redus.
09:30
Rusia se delimitează de conflictul din Iran: "Nu e războiul nostru. Suntem capabili să-l oprim? Nu, nu suntem" # ObservatorNews
Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, "oricât de cinic ar putea părea", informează EFE, citată de Agerpres.
09:20
Primul pacient condamnat pentru lovirea unui medic, în camera de gardă: 2 ani și 5 luni de închisoare # ObservatorNews
Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare. Este despre prima condamnare a unui pacient care lovește un medic în camera de gardă. Decizia Instanţei nu este însă una definitivă.
09:10
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Prinși în flagrant, acuzați de luare de mită # ObservatorNews
DNA i-a reținut pe șefii vămilor din Portul Constanța. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, ambii din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța, au fost reținuți în noaptea de joi spre vineri de procurorii DNA.
09:00
Ucraina acuză Ungaria că le-a furat două blindate cu 35 milioane de euro și 9 kg de aur și a luat 7 ostatici # ObservatorNews
Acuzații grave aduse de ministrul ucrainean de Externe la adresa Ungariei. Acesta susține că Budapesta a luat ostatici şapte angajaţi ai băncii ucrainene de stat Oschadbank, numind acte de "terorism şi şantaj". De cealaltă parte, instituția bancară spune că au fost reţinute două vehicule cu 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, care se deplasau între Austria şi Ucraina.
08:40
Pentru a treia zi la rând, OMV Petrom ridică preţul la carburanţi. De această dată, doar la motorină.
08:40
"Dacă cresc, cresc". Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului cu Iran # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. "Dacă cresc, cresc", a comentat el într-un interviu acordat Reuters.
08:40
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov # ObservatorNews
Două luni a reuşit să scape de pedeapsă un braşovean care şi-a ucis fratele. I-a aruncat trupul într-un pârâu şi săptămâni la rând nimeni nu a bănuit nimic. Vecinii credeau că victima a plecat în Germania, să-şi viziteze fiul. Într-un final, un vecin urcat pe acoperişul casei a văzut ceva suspect în apa din spatele curţii şi a dat alarma.
08:30
Emil Gânj, căutat în judeţul Covasna. Localnicii cred că l-au văzut intrând într-o pădure, lângă râul Olt # ObservatorNews
Desfăşurare impresionantă de forţe în Covasna. Sute de polițiști, jandarmi și voluntari au fost în alertă, în ultimele două zile, pentru prinderea unui bărbat despre care se crede că ar putea fi Emil Gânj. Căutările au avut loc în zona localității Bixad și au început după ce mai mulți localinici au văzut aproape de albia râului Olt un bărbat suspect. Panicaţi, au sunat imediat la 112.
08:20
Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 martie - 6 aprilie. Potrivit specialiștilor, vremea va fi mai caldă decât cea normală în multe regiuni din țară până la sfârșitul lunii martie.
08:20
Româncele trăiesc, în medie, cu 8 ani mai mult decât bărbaţii. Cum arată harta logevităţii feminine # ObservatorNews
În România, femeile au, în medie, aproape opt ani în plus de viață, însă acești ani vin adesea cu provocări de sănătate, dezechilibre hormonale și afecțiuni cronice.
08:00
O maşină a luat foc în mers, în Capitală. Şoferul a reuşit să iasă, vehiculul s-a făcut scrum # ObservatorNews
Momente de panică, azi noapte, în Capitală.
07:50
Și-a anunțat moartea pe Facebook, supărat că primăria nu i-a plătit lucrările. Tragedie în Vaslui # ObservatorNews
Tragedie în judeţul Vaslui. Supărat pe primăria din localitate, un bărbat și-a pus capăt zilelor, după ce a anunțat cu puțin timp înainte pe rețelele de socializare ce intenționează să facă. Surse Observator spun că acesta ar fi avut probleme financiare, iar în mesajul postat online, bărbatul a acuzat administraţia locală că nu i-ar fi făcut plățile pentru unele lucrări realizate în comună, în valoare de aproximativ zeci de mii de lei.
Acum 8 ore
07:40
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 6 martie 2026.
07:30
Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 martie. Preţul la benzină standard a crescut cu 9 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 6 martie 2026, preţurile la benzină standard şi la motorină standard sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
07:30
Scandal în repatrierea românilor: fiica lui Victor Ponta, refuzată la îmbarcare. "Acum e singură în Dubai" # ObservatorNews
Avem şi un prim scandal în legat de românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Victor Ponta spune că fiica sa minoră a fost iniţial chemată şi apoi refuzată de consulat să urce în autocarul care să o ducă din Dubai spre aeroportul din Oman pentru a zbura de acolo spre casa. Lucru susţinut aseară şi de fosta soţie a acestuia, Daciana Sârbu, la Antena 3 CNN. Fostul premier spune ca minstrul de externe ar fi cerut asta. Oana Ţoiu respinge însă acuzaţia. Între timp, aproape o mie de români au reuşit să ajungă acasă din Orientul Mijlociu. Tensiunile cresc de la oră la alta şi mai sunt încă vreo trei mii care au cerut ajutor să se întoarcă în ţară.
07:20
Dinamo Bucureşti este a 4-a şi ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României după ce s-a impus joi seara, scor 1-0, în confruntarea cu Metalul Buzău.
07:00
Horoscop 7 martie 2026. Astrele aduc emoții intense, revelații și conversații care pot schimba direcția unor relații sau planuri personale. Unele zodii sunt împinse să spună adevăruri incomode, în timp ce altele simt nevoia de transformare profundă, fie în dragoste, carieră sau viața interioară.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.