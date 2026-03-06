Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Sibiului
Ziarul Lumina, 6 martie 2026 13:20
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc vineri, 6 martie, sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sibiului. Cei 13 candidaţi
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
13:20
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc vineri, 6 martie, sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sibiului. Cei 13 candidaţi
Acum 2 ore
12:40
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, i‑a binecuvântat pe profesorii și elevii de liceu de la Colegiul Ortodox
12:40
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat joi, 5 martie, lucrările de renovare, modernizare și
12:30
În localitatea Coveş din judeţul Sibiu s‑a deschis miercuri, 4 martie, Centrul de tineret din cadrul proiectului Centrul Național de Activități cu Tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” al Patriarhiei
Acum 6 ore
09:30
9 martie - ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și de comemorare a Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 # Ziarul Lumina
În data de 9 martie celebrăm ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și Ziua Comemorării Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. În fiecare an, la această dată, avem
Acum 24 ore
00:30
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 365-366„Acest preacuvios părinte (Cuviosul Pimen de la Cernica - duhovnicul Sf. Ier. Calinic) a avut un sf
00:20
Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea erau soldaţi creştini în armata împăratului bizantin Teofil (829-842), care era iconoclast, adică luptător împotriva sfintelor icoane. În acele vremuri grele pentru
00:10
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) celebrează, pe parcursul lunii martie, „femeia ca simbol al dăruirii și iubirii lucrătoare”. Primul chip evocat a fost al Smarandei Gheorghiu (1857-1944),
00:10
Mihai Dimian, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost învestit în funcţia de ministru al educaţiei şi cercetării. El a fost, în perioada 2006-2016, profesor asistent/ profesor
00:00
Elevii care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), precum şi cei care au obținut premiile
00:00
Doar în judeţul Tulcea, anul trecut, trei liceeni s-au sinucis, iar un altul a recurs la acest gest extrem anul acesta. În acelaşi timp, „foarte mulţi tineri din şcoli, începând cu 14-15 ani până undeva la 17
5 martie 2026
23:40
Rentierii agricoli trebuie să obţină, în perioada 2 martie - 31 august 2026, viza anuală pentru încasarea rentei viagere aferente anului 2025, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pr
23:40
Ieri a început campania naţională de informare privind depunerea Cererilor de plată 2026, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. La centrele judeţene şi locale APIA vor avea loc
23:40
O platformă de vânzări online pentru fermierii din Covasna, care va facilita comercializarea directă a produselor, va fi dezvoltată de Asociaţia AgroSIC din cadrul Consiliului Judeţean, în contextul „Anului
23:40
În ultimii cinci ani, în județul Bistriţa-Năsăud, au fost deschise 27 de puncte de gastronomie locală, dintre care 24 sunt active şi oferă turiştilor produse după reţete tradiţionale, gătite cu materie
23:30
Conducerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare organizează în această perioadă o serie de întâlniri cu producătorii din bazinele legumicole pentru a le prezenta noua organizare a instituției și
23:20
Muzeul Kanal-Centre Pompidou din Bruxelles, dedicat artei contemporane, a dezvăluit recent sălile expoziţionale şi numele primilor artişti pe care îi va găzdui, transmite AFP. Spaţiul de 40.000 mp, încă în
23:10
Sunt dimineți în care mă trezesc cu gândul de a-i da mamei un telefon. S-o întreb ce mai este pe acasă. Toate cum le știi, să-mi pară că aud vocea ei răspunzându-mi.Măcar atât să fi rămas după ea,
23:00
22:50
La începutul lui martie, în a treia zi a lunii, în fiecare an, lumea culturală își îndreaptă privirea spre scriitori, cei care, prin forța discretă a condeiului, modelează conștiințe și construiesc
22:40
Isihasm (gr. Isihia - tăcere, linişte, concentrare interioară)Disciplină ascetică de origine monahală, născută în sec. 4-5, între călugării pustiului sketic, care se osteneau să
22:00
Ion Irimescu - Muntele la apus. O carte despre memorie, prietenie și lumina unei opere # Ziarul Lumina
La începutul anului 2026, Editura Mușatinii din Suceava aduce în atenția cititorilor un volum de o prețioasă însemnătate culturală: Maestrul Ion Irimescu, Muntele la apus, o carte dedicată unuia dintre marii
20:40
Feminitatea este încă văzută în societate sub aspectul raportului de putere şi astfel ca fragilitate, sensibilitate, delicateţe. Sunt însuşiri care se regăsesc, desigur, în ansamblul caracteristicilor feminine, dar nu exprimă în profunzime ceea ce reprezintă feminitatea - simţ al jertfelniciei, dragoste necondiţionată, empatie, maternitate, devotament, responsabilitate, dedicaţie -, care redau forţă interioară și nu slăbiciune. Doar superficializând se poate crede că feminitatea se rezumă la un complex de sensibilităţi.
20:10
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 4-31 martie 2026: diacon la Parohia Parcul Domeniilor-Cașin, Protoieria Sector
20:10
Parohia Ferme - Otopeni, orașul Otopeni, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 30 martie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din str. Ion Minulescu nr. 16, oraș Otopeni, județul Ilfov, licitație publică pe
15:00
Așezământul de la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, devenit necropolă domnească, iar apoi sanctuar de sfinte moaște, își relevă noi semnificații pentru istoria națională și devenirea spirituală
14:30
Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor derulează în această perioadă proiectul intitulat „Vestim bucuria primăverii”, dedicat sărbătorilor de 1 și 8
14:30
La sfârșitul lunii februarie 2026, comunitățile ortodoxe românești din Mexic și Ecuador au fost gazdele unor evenimente de profundă însemnătate duhovnicească. Misiunea pastorală a Bisericii Ortodoxe Române
14:30
În perioada 28 februarie - 1 martie 2026, la biserica ortodoxă românească „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena, Austria, a fost organizat un curs pentru lideri de tineret și tabără de zi dedicate copiilor
Ieri
13:40
În prima săptămână a Sfântului și Marelui Post au fost organizate mai multe evenimente social‑filantropice și duhovnicești la parohii și instituții sociale din județul Dâmbovița. Activitățile
13:30
În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), marți, 3 martie, elevii Școlii Gimnaziale „George
13:30
Începând cu Duminica întâi din Postul Mare, parohia ilfoveană Sudiți a dat startul unui nou proiect catehetic și misionar: cinematograful parohial, o inițiativă prin care se dorește aducerea mai aproape de
11:40
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, miercuri, 4 martie, la Centrul multifuncțional de servicii sociale „Speranțe pentru vârsta a III‑a” din cadrul Parohiei „Pogorârea
11:20
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează și în acest an două sesiuni de cursuri de duhovnicie pentru clericii din cele nouă protopopiate ale eparhiei, desfășurate sub forma unor colocvii, cu
11:10
Sub genericul „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, Parohia Crasna a găzduit sâmbătă, 28 februarie, o întâlnire la care au participat peste 160 de tineri și copii din parohiile Circumscripției Catehetice
11:10
Monahia Hrisantia Ivenco, de la Mănăstirea Valea Bistrei, a fost invitata primei conferințe duhovnicești organizate de Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Alba Iulia în Postul
11:00
Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor lansează un apel la solidaritate pentru sprijinirea lui Lucian Feraru, un elev care, în ciuda unor condiții de trai extrem de dificile, își continuă studiile ș
11:00
Slujire arhierească la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” # Ziarul Lumina
În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan, miercuri, 4 martie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul a
11:00
Într‑un gest de profundă solidaritate și dragoste creștină, Episcopia Maramureșului și Sătmarului s‑a făcut părtașă durerii familiilor sinistrate din orașul Broșteni, grav afectate de inundațiile din
4 martie 2026
21:10
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 448-449 (Scrisoarea Sf. Ier. Calinic către soborul Mănăstirii Cernica)„Fraților și părinților,Vin
21:00
Guvernul a lansat acum două zile platforma online „Fără hârtie”, fara-hartie.gov.ro, prin care invită cetăţenii să se implice în procesul de debirocratizare şi de digitalizare a administraţiei, prin
21:00
Wizz Air a anunțat, printr-un comunicat, că zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită rămân suspendate până în 7 martie inclusiv. Totodată, pentru a sprijini cererile
21:00
Medici care tratează obezitatea au lansat ieri, de Ziua Mondială a Obezităţii, platforma dialoginobezitate.ro, dedicată educaţiei corecte a pacienţilor, informează Asociaţia de Consiliere şi Educaţie în
21:00
Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite mai devreme în martie, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Astfel, vineri, 6 martie, vor fi virate sumele reprezentând alocaţia
21:00
Sfântul Mucenic Conon din Isauria (sec. I) a trăit pe vremea Sfinţilor Apostoli, fiind din localitatea Vidania, din Isauria. Tatăl său se numea Nestor şi mama sa Nadia. Înainte de a deveni creştin, părinţii
20:50
Dincolo de aspectele de ordin estetic, surplusul de greutate corporală implică și riscuri pentru sănătate. Obezitatea este considerată de medici o boală cronică și este important să o prevenim sau, dacă ne
20:50
Dacă analizele de sânge vă indică un nivel crescut al colesterolului LDL, denumit și `colesterol rău”, este posibil ca lucrul acesta să aibă drept cauză zgomotul produs de traficul rutier pe care îl auziți
20:50
Declinul capacității de gândire și al memoriei ar putea fi prevenit prin citit și activități regulate care implică scrisul, dar și prin învățarea unei limbi străine, consideră cercetătorii Academiei
20:50
Circa 10.000 de familii din mediul rural vor beneficia de detectoare de fum şi monoxid de carbon care vor fi distribuite şi instalate gratuit în următoarele trei luni prin intermediul campaniei „Detector pentru via
20:40
Grădinița Românească din localitatea maghiară Săcal a fost inaugurată luni, 2 martie, după ample lucrări de restaurare și modernizare. Evenimentul a reunit autorități locale și centrale, cuprinzând și o slujbă de binecuvântare săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. Marți, 3 martie, a avut loc inaugurarea Casei-muzeu Românești din localitatea Chitigaz, restaurată în 2025.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.