Care sunt provocările recente la adresa familiei creștine în societatea contemporană și care sunt soluţiile pastorale necesare?
Ziarul Lumina, 8 martie 2026 19:20
Într-o epocă în care instituția familiei este pusă sub o presiune fără precedent, teologia ortodoxă ne reamintește un adevăr fundamental: familia nu este doar o convenție socială, ci o icoană vie a iubirii
În 2026 se împlinesc 80 de ani de la cea mai mare fraudă electorală din istoria României, care a marcat dramatic soarta țării noastre pentru aproape o jumătate de secol, dacă nu cumva și mai mult.Pe 6
În 21 martie se împlinesc o sută de ani de la trecerea la cele veșnice a preotului Constantin Nazarie. Pentru generația noastră pare un nume cvasi-uitat, iar pentru viitorime - o alcătuire onomastică fără
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, i-a binecuvântat pe profesorii și elevii de liceu de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București au desfășurat joi, 5 martie, o activitate filantropică la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din Capitală. Beneficiarele centrului rezidențial din Capitală au primit din partea studenților masteranzi mărțișoare, flori, fructe, cărți de rugăciune și iconițe cu chipul Maicii Domnului.
Biserica ortodoxă „Sfinții 40 de Mucenici” din Cisnădioara îi aduce împreună pe localnicii din toate categoriile sociale și de toate vârstele, dar și din toate zonele țării. Într-o localitate unde nu există școală sau grădiniță, comunitatea se regăsește în rugăciune și în comuniune în lăcașul de cult ridicat recent, ca rod al necesităților spirituale. Slujbele religioase de aici sunt pentru comunitate un prilej de înălțare sufletească, dar și un mijloc de a-și cunoaște mai bine vecinii și pe ceilalți nou-sosiți în această oază de linişte și frumusețe, la 12-15 kilometri de Sibiu.
Spiritualitatea ortodoxă tezaurizează, printre cele mai iradiante chipuri ale ascezei și ale profunzimii teologice, icoana isihastului Grigorie Palama (circa 1296–1359). Existența sa, asemeni unei candele nestinse
În Duminica a 2‑a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, î
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit în Duminica a 2‑a din Sfântul și Marele Post, a Sfântului Grigorie Palama, 8 martie, în Parohia Mogoșoaia
În Duminica a 2‑a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 8 martie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „
Sf. Preot Mucenic Liviu‑Galaction de la Cluj; Sf. Ier. Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei # Ziarul Lumina
Sfântul Preot Mucenic Liviu‑Galaction de la Cluj s‑a născut la 16 mai 1898 în localitatea Cristian. Părinţii săi erau învățători și întemeiaseră prima școală românească din această localitate.
Isihasm (gr. Isihia - tăcere, linişte, concentrare interioară)Disciplină ascetică de origine monahală, născută în sec. 4-5, între călugării pustiului sketic, care se osteneau să
Sf. Sfinţit Mc. Efrem, Episcopul Tomisului; Sf. Sfinţiţi Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie, Episcopi de Herson (Pomenirea celor adormiţi) # Ziarul Lumina
Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie, Episcopi de Herson. În anul 300, Episcopul Ermon al Ierusalimului
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI‑a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 410‑411„În anul 1847 o holeră cumplită a bântuit Țara Moldovei, secerând pe cei lipsiți de
Sunt aproape douăsprezece veacuri de când Părinții Bisericii au rânduit, cu înțelepciune, luminați fiind de Duhul Sfânt, o zi de prăznuire a biruinței și mărturisirii. Și totuși, dincolo de această
Pictura în mozaic a Catedralei Naționale este în lucru. Magistrala operă a echipei de pictori bisericești coordonați de pictorul Daniel Codrescu, apreciată odată cu evenimentul sfințirii acesteia la
Activitate social‑filantropică pentru mamele și bunicile de la Căminul „Sfânta Parascheva” din Iași # Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, Protopopiatul Iași I a organizat, în data de 5 martie 2026, o activitate social‑filantropică ce face parte din proiectul „Mamă, te
Joi, 5 martie, în contextul Zilei Internaţionale a Femeii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul le‑au binecuvântat şi felicitat pe
Reuniunea managerială a directorilor din unitățile de educație timpurie din județul Suceava # Ziarul Lumina
„Comunicarea ca instrument de motivare și de construire a unei culturi organizaționale sănătoase” și „Comunicarea - cheia promovării și consolidării valorilor organizației” au fost temele dezbătute în
În Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit joi, 5 martie, slujba hirotesiei întru duhovnic pentru patru preoţi din
Preoți din parohiile Adânca, Broșteni, Gura Șuții, Lucieni, Nucet și Speriețeni, împreună cu tineri din comitetele parohiale, au desfășurat joi, 5 martie 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
În atenția tuturor membrilor AOTO, în conformitate cu prevederile Statutului AOTO (art. 17.4), în vigoare la data prezentei, și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc vineri, 6 martie, sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sibiului. Cei 13 candidaţi
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat joi, 5 martie, lucrările de renovare, modernizare și
În localitatea Coveş din judeţul Sibiu s‑a deschis miercuri, 4 martie, Centrul de tineret din cadrul proiectului Centrul Național de Activități cu Tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” al Patriarhiei
9 martie - ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și de comemorare a Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 # Ziarul Lumina
În data de 9 martie celebrăm ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și Ziua Comemorării Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. În fiecare an, la această dată, avem
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 365-366„Acest preacuvios părinte (Cuviosul Pimen de la Cernica - duhovnicul Sf. Ier. Calinic) a avut un sf
Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea erau soldaţi creştini în armata împăratului bizantin Teofil (829-842), care era iconoclast, adică luptător împotriva sfintelor icoane. În acele vremuri grele pentru
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) celebrează, pe parcursul lunii martie, „femeia ca simbol al dăruirii și iubirii lucrătoare”. Primul chip evocat a fost al Smarandei Gheorghiu (1857-1944),
Mihai Dimian, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost învestit în funcţia de ministru al educaţiei şi cercetării. El a fost, în perioada 2006-2016, profesor asistent/ profesor
Elevii care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), precum şi cei care au obținut premiile
Doar în judeţul Tulcea, anul trecut, trei liceeni s-au sinucis, iar un altul a recurs la acest gest extrem anul acesta. În acelaşi timp, „foarte mulţi tineri din şcoli, începând cu 14-15 ani până undeva la 17
Rentierii agricoli trebuie să obţină, în perioada 2 martie - 31 august 2026, viza anuală pentru încasarea rentei viagere aferente anului 2025, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pr
Ieri a început campania naţională de informare privind depunerea Cererilor de plată 2026, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. La centrele judeţene şi locale APIA vor avea loc
O platformă de vânzări online pentru fermierii din Covasna, care va facilita comercializarea directă a produselor, va fi dezvoltată de Asociaţia AgroSIC din cadrul Consiliului Judeţean, în contextul „Anului
În ultimii cinci ani, în județul Bistriţa-Năsăud, au fost deschise 27 de puncte de gastronomie locală, dintre care 24 sunt active şi oferă turiştilor produse după reţete tradiţionale, gătite cu materie
Conducerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare organizează în această perioadă o serie de întâlniri cu producătorii din bazinele legumicole pentru a le prezenta noua organizare a instituției și
Muzeul Kanal-Centre Pompidou din Bruxelles, dedicat artei contemporane, a dezvăluit recent sălile expoziţionale şi numele primilor artişti pe care îi va găzdui, transmite AFP. Spaţiul de 40.000 mp, încă în
Sunt dimineți în care mă trezesc cu gândul de a-i da mamei un telefon. S-o întreb ce mai este pe acasă. Toate cum le știi, să-mi pară că aud vocea ei răspunzându-mi.Măcar atât să fi rămas după ea,
La începutul lui martie, în a treia zi a lunii, în fiecare an, lumea culturală își îndreaptă privirea spre scriitori, cei care, prin forța discretă a condeiului, modelează conștiințe și construiesc
Ion Irimescu - Muntele la apus. O carte despre memorie, prietenie și lumina unei opere # Ziarul Lumina
La începutul anului 2026, Editura Mușatinii din Suceava aduce în atenția cititorilor un volum de o prețioasă însemnătate culturală: Maestrul Ion Irimescu, Muntele la apus, o carte dedicată unuia dintre marii
Feminitatea este încă văzută în societate sub aspectul raportului de putere şi astfel ca fragilitate, sensibilitate, delicateţe. Sunt însuşiri care se regăsesc, desigur, în ansamblul caracteristicilor feminine, dar nu exprimă în profunzime ceea ce reprezintă feminitatea - simţ al jertfelniciei, dragoste necondiţionată, empatie, maternitate, devotament, responsabilitate, dedicaţie -, care redau forţă interioară și nu slăbiciune. Doar superficializând se poate crede că feminitatea se rezumă la un complex de sensibilităţi.
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 4-31 martie 2026: diacon la Parohia Parcul Domeniilor-Cașin, Protoieria Sector
Parohia Ferme - Otopeni, orașul Otopeni, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 30 martie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din str. Ion Minulescu nr. 16, oraș Otopeni, județul Ilfov, licitație publică pe
Așezământul de la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, devenit necropolă domnească, iar apoi sanctuar de sfinte moaște, își relevă noi semnificații pentru istoria națională și devenirea spirituală
Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor derulează în această perioadă proiectul intitulat „Vestim bucuria primăverii”, dedicat sărbătorilor de 1 și 8
