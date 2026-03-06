Razie de amploare în județul Brașov: „Recordul negativ” al zilei, un șofer prins cu 154 km/h în timpul controalelor

05:30

Pierderea actului de proprietate la apartament este o situație neplăcută, dar nu fără soluționare. Dreptul tău este protejat în continuare prin înscrierea în cartea funciară și în arhivele oficiale ale notarilor și instanțelor. Ceea ce înseamnă că procedura de recuperare presupune doar urmarea unor pași clari stabiliți, ca mai apoi să primești actul. Ce să [...]