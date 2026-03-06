Razie de amploare în județul Brașov: „Recordul negativ” al zilei, un șofer prins cu 154 km/h în timpul controalelor
BizBrasov.ro, 6 martie 2026 13:50
Siguranța rutieră a fost prioritatea zero a polițiștilor brașoveni, care au ieșit în teren cu efective mărite pentru a-i tempera pe șoferii cu „piciorul greu”. Rezultatul? O avalanșă de amenzi și un record de viteză greu de ignorat: 154 km/h, o valoare extrem de periculoasă pentru drumurile publice. Peste 50 de polițiști de la Rutieră [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
13:50
Razie de amploare în județul Brașov: „Recordul negativ” al zilei, un șofer prins cu 154 km/h în timpul controalelor # BizBrasov.ro
Siguranța rutieră a fost prioritatea zero a polițiștilor brașoveni, care au ieșit în teren cu efective mărite pentru a-i tempera pe șoferii cu „piciorul greu”. Rezultatul? O avalanșă de amenzi și un record de viteză greu de ignorat: 154 km/h, o valoare extrem de periculoasă pentru drumurile publice. Peste 50 de polițiști de la Rutieră [...]
Acum o oră
13:30
Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, se extinde la Cluj # BizBrasov.ro
Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, fiind singura competiţie de alergare pe şosea din sud-estul Europei cu acreditare World Athletics Elite Label, se extinde şi vrea să aducă pe străzile din Cluj-Napoca mii de alergători, în curse dedicate elitelor, amatorilor şi copiilor. Evenimentul va avea loc în perioada [...]
Acum 2 ore
13:10
Percheziții la Săcele: Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore, după ce au furat cabluri de cupru # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au stabilit că în data de 5 februarie, în jurul orei 01.00 noaptea, doi bărbați ar fi pătruns, fără drept, într-un spațiu de depozitare, amplasat în curtea unui imobil și ar fi furat cabluri de cupru. „La data de 5 martie a.c., pentru completarea materialului [...]
13:10
Raiffeisen, aproape să preia Garanti Bank România, după ce a făcut o ofertă mai bună față de cea a ING # BizBrasov.ro
Raiffeisen Bank este la un pas de a prelua Garanti Bank România de la grupul spaniol BBVA, dacă tranzacția se va finaliza și va fi avizată de banca centrală și de autoritatea de concurență. Potrivit surselor Profit.ro, oferta austriecilor este la acest moment preferată de BBVA în fața celor depuse de competitori și poate fi [...]
13:00
FOTO Elevii Școlii 2 din Brașov, eveniment demn de Cartea Recordurilor. Au împodobit gardul școlii cu mii de inimioare albe și roșii, în culorile mărțișorului # BizBrasov.ro
În această dimineață, elevii din ciclul primar, alături de cadrele didactice, au decorat gardul Școlii Gimnaziale Nr.2 ,,Diaconu Coresi” din Brașov cu zeci de mii de inimioare albe și roșii, în culorile mărțișorului. Activitatea face parte din Proiectul educațional ,,Inimioare pentru mama”, aflat la a treia ediție, fiind coordontă de către prof. înv. primar Andreea-Roxana [...]
12:40
La propunerea primarului George Scripcaru, Consiliul Local a aprobat reducerea impozitului pe mașini cu 25%. Ce se întâmplă în cazul celor care deja au achitat # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a convocat astăzi, ședința de îndată a Consiliului Local pentru a propune consilierilor reducerea impozitului pentru autoturismele cu motorizări Euro 4 și Euro 5. Acest lucru a fost posibil odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 9 din 27 februarie, care le-a permis administraților publice locale să poată [...]
12:30
Maraton de programare, la Colegiul de Informatică din Brașov: Participanții, liceeni din toată țara, au la dispoziție 24 de ore pentru a crea un joc video pe o temă „surpriză” # BizBrasov.ro
Campfire Hackathon este un maraton de programare de 24 de ore, organizat la Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” din Brașov, în perioada 7 – 8 Martie. Liceeni din toată țara se vor aduna să dezvolte și să învețe să facă jocuri video. În cadrul Hackathonul-ului, participanții, în echipe de maximum trei elevi, vor avea [...]
Acum 4 ore
11:40
Brașovenii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu”, la final de săptămână. Sâmbătă, 7 martie 2025, ora 19.00, va avea loc spectacolul „Portugalia” de Zoltan Egressy. Într-un sat pierdut pe hartă, unde timpul se scurge lent între pereții cârciumii locale, liniștea este spulberată de apariția unui străin care tulbură destinele așezate. Sub viziunea regizorală a lui [...]
11:10
Reducerile de impozite au fost aprobate de către Consiliul Local Brașov. Ce se întâmplă în cazul celor care au făcut deja plățile # BizBrasov.ro
Consiliul Local a aprobat astăzi o modificare importantă a hotărârii privind taxele și impozitele locale pentru anul 2026. Proiectul, promovat de primarul George Scripcaru, introduce reduceri semnificative pentru două categorii principale de cetățeni: proprietarii de clădiri vechi și persoanele cu dizabilități. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități Aproximativ 5.000 de cetățeni vor beneficia de scăderi ale [...]
10:50
Britanicii, îndrăgostiți de Castelul Bran: „Foarte interesant, frumos și înfricoșător”/ Țara noastră, pe locul al doilea în topul destinațiilor de city break preferate de acești turiști # BizBrasov.ro
Tot mai mulți britanici aleg să renunțe la destinațiile clasice de vară precum Franța, Spania sau Grecia și să descopere Europa de Est, unde prețurile sunt mai mici, iar locurile sunt mai puțin aglomerate de turiști. În acest context, România devine una dintre destinațiile tot mai populare pentru city break-uri. România se află pe locul [...]
10:40
Mecanic de locomotivă, o meserie bănoasă ce îți poate aduce venituri în mână de peste 10.000 de lei pe lună. Când încep cursurile și cât costă # BizBrasov.ro
Încep cursurile pentru meseriile de mecanic de locomotivă, impiegat de mișcare, acar, revizor tehnic de vagoane și alte meserii critice pentru domeniul feroviar. Cursurile CENAFER sunt destinate atât operatorilor feroviari, cât și persoanelor fizice, a anunțat pentru Club Feroviar directorul general Anna-Maria Dudas. Cursurile pentru persoane juridice încep în maximum trei săptămâni, iar cele pentru [...]
Acum 6 ore
10:10
Undă verde pentru extinderea DN 13 la ieșirea din Brașov: Primăria finalizează cadastrul pentru terenurile expropriate # BizBrasov.ro
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură de la intrarea în municipiu, extinderea Căii Feldioarei (DN 13), face un pas decisiv către execuție. Primăria Brașov a demarat ultima etapă a procedurilor de expropriere, semnând contractul pentru întocmirea documentației cadastrale necesare intabulării terenurilor. Costuri și suprafețe Pentru a face loc noii configurații rutiere, municipalitatea a [...]
08:40
Skate-park-ul de la Fartec, deschis recent, deja vandalizat. Autorii – unul străin – au fost prinși, amendați, și puși să își șteargă amprentele # BizBrasov.ro
Polițiștii locali brașoveni au prins, noaptea trecută, doi tineri care își „lăsau” amprentele pe skate-park-ul recent inaugurat sub Podul Fartec. „În jurul orei 00:15, colegii noștri au depistat 2 persoane de sex masculin în timp ce imprimau mesaje și imagini triviale pe o rampă din skatepark. În urma legitimării, polițiștii locali au constatat că unul [...]
Acum 12 ore
05:50
Urbaniștii Primăriei, interdicție de construire emisă pentru mănăstirea din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Biserica de lemn a Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Poiana Brașov a fost construită între anii 1997-1999, în stil maramureșean. Pe lângă proiectul de extindere a așezământului monahal, ce include și un centru de sănătate, pe un teren din vecinătatea centrului de echitație, preoții mănăstirii au dorit să facă unele schimbări și la biserica de [...]
05:40
Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș face un nou pas decisiv către siguranța pacienților. După investiții în infrastructură și controlul infecțiilor, unitatea medicală trece la securizarea energetică a celor mai critice zone: Blocul Operator și secția ATI. Spitalul din Făgăraș continuă strategia de dezvoltare începută în ultimii ani, axată pe refacerea completă a spațiilor [...]
05:40
Podul „bombă cu ceas” de pe un drum județean din Brașov intră în reparații. Lucrări urgente pentru a reface trotuarul și balustradele prăbușite # BizBrasov.ro
Podul de pe drumul județean DJ 112A, dintre Codlea și Vulcan, care traversează pârâul Bârsa, va intra în reparații după ce expertizele tehnice au confirmat degradări serioase ale structurii. Consiliul Județean Brașov a semnat contractul pentru lucrări, în valoare de 1.810.333 lei plus TVA, cu firma Multipland SRL din Odorheiu Secuiesc. Construcția, folosită zilnic de [...]
05:30
Imaginați-vă arena celui mai mare circ din Bucureștiul începutului de secol XX! Afișele din oraș, la fel ca paginile de publicitate ale ziarelor, anunță cu litere mari: „Studentul Ilie Cătărău, român basarabean, va da o reprezentaţie la Circul Sidoli. Va executa un tablou palpitant din «Quo Vadis», de Sinkievici (n.r. așa era ortografiat pe afiș) [...]
05:00
Ziua Femeii, la Castelul Kálnoky: Publicul este așteptat la o seară specială cu artiști talentați și o cină bufet la lumina lumânărilor # BizBrasov.ro
Seria Kálnoky Castle Concerts redeschide, la începutul lunii martie 2026, porțile castelului din Micloșoara pentru iubitorii de muzică și romantism, prin noul sezon de muzică de cameră reinterpretată contemporan, intitulat Spring Stories (Povești de Primăvară). Pe 8 martie, de Ziua Femeii, publicul este așteptat la o seară specială, interpretată de artiști talentați care forțează limitele [...]
05:00
VIDEO Un râs își caută parteneră în Piatra Craiului: Sunetele interesante pe care le scoate masculul, în plin sezon de reproducere # BizBrasov.ro
Imagini cu un râs, care își caută parteneră, au fost publicate pe pagina de facebook a Parcului Peste 19 milioane de lei pentru „reconstrucția” Parcului Național Piatra Craiului. Ce lucrări sunt în planNațional Piatra Craiului. „Râsul îndrăgostit. Suntem în plin sezon de reproducere a râsului, care durează de obicei din februarie și pâna în aprilie. [...]
Acum 24 ore
19:20
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui DAN VALERICA, în vârstă de 14 ani, care, la data de 05 martie a.c., ar fi plecat de la domiciliu, din municipiul Săcele către școală și nu ar fi revenit până în prezent. Semnalmente: înălțime – 1,60 m, păr șaten, ten măsliniu [...]
17:40
Guvernul a adoptat o ordonanță care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă, inclusiv prin plata unei prime de stabilitate de 27.000 de lei. Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare [...]
16:00
În perioada 5 – 8 martie 2026, publicul este invitat la „XXL Tarantula & Insecte Expo”, o expoziție spectaculoasă, găzduită de Centrul Cultural Reduta din Brașov. „Evenimentul aduce în fața vizitatorilor o colecție impresionantă de tarantule uriașe, insecte exotice, reptile fascinante, cameleoni și numeroase specii de șopârle, oferind o experiență educativă și captivantă pentru copii [...]
15:30
VIDEO Razie de amploare la Brașov: Polițiștii au legitimat 600 de persoane și au oprit în trafic 300 de mașini # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat o acțiune de control în municipiul Brașov. Au fost angrenați polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Secțiilor de Poliție 1–5, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Poliției Stațiunii Poiana Brașov, Biroului Rutier, Secției 1 Poliție Rurală Feldioara și Serviciului Criminalistic Brașov. Acestea s-au desfășurat [...]
15:20
Guvernul a decis. De la 1 aprilie, nu se va plăti mai mult de 0,31 lei/kWh pentru consumul de gaz metan # BizBrasov.ro
Guvernul a decis astăzi prin ordonanță de urgență înlocuirea de la 1 aprilie a actualei plafonări la 0,31 lei/kWh a prețului final la gaze naturale pentru populație cu o reglementare în legătură cu care a promis în repetate rânduri că va face ca prețul facturat de furnizori consumatorilor casnici să nu depășească acest nivel de [...]
15:10
33 de medicamente noi, inclusiv pentru cancer, intră pe lista de gratuite și compensate. Ministrul Sănătății: „Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani” # BizBrasov.ro
33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate, iar pentru alte 19 medicamente se vor extinde indicaţiile terapeutice, a anunțat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. „La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite şi compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate. [...]
14:50
Săcelean arestat, după ce a spart beciul unui bloc și a furat o bicicletă în valoare de 3.500 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au dispus reținerea unui bărbat după ce, în cursul lunii februarie au fost sesizați cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de furt dintr-un imobil situat pe strada Viitorului din municipiul Săcele. Verificările polițiștilor au stabilit faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta unui bloc printr-o ușă secundară [...]
14:30
O afacere de familie din Brașov a primit sprijin BERD pentru a se extinde în Germania și Danemarca # BizBrasov.ro
O afacere românească de familie, lansată în urmă cu 5 ani, la Brașov, a obținut o finanțare de aproximativ 30.000 de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a se extinde în Germania și Danemarca. Oana Opriș și-a construit o carieră de „corporatistă”, într-o multinațională de consultanță în sectorul imobiliar, dar a [...]
Ieri
13:40
VIDEO Situație de urgență pe Aeroportul Brașov. Angajații ISU au testat modul de reacție al angajaților # BizBrasov.ro
Ieri s-a desfășurat un exercițiu de adăpostire la Aeroportul Internațional Brașov, având ca principal scop testarea modului de reacție al personalului aflat la locul de muncă. Prin acest exercițiu s-a urmărit verificarea reacției angajaților aeroportului, precum și modul de aplicare a procedurilor specifice în situațiile care impun adăpostirea. Activitatea s-a desfășurat în condiții bune, iar [...]
13:40
Primarul din Râșnov solicită lămuriri privind Ordonanța care interzice jocurile de noroc # BizBrasov.ro
Primarul oraşului Râşnov, Horia Motrescu, a anunţat că va cere clarificări reprezentanților Prefecturii Brașov în privinţa OUG 7/2026, care completează OUG 77/2009 în care se stipulează că un Consiliu Local poate decide dacă pe teritoriul UAT se pot sau nu desfășura „activități de jocuri de noroc”. „Nu m-am răzgândit în privința jocurilor de noroc. Cred [...]
12:20
Drumurile din Brașov vor fi monitorizate: Altimate, compania care a câștigat licitația pentru înființarea Centrului Național de Management al Traficului Rutier # BizBrasov.ro
Altimate a câștigat o licitație organizată de Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru înființarea Centrului Național de Management al Traficului pentru rețeaua de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Estimat la 16,56 milioane de lei, fără TVA, contractul a fost 16,49 milioane de lei, fără TVA. Obiectul prezentului contract constă în prestarea [...]
12:20
Primarul din Săcele, Virgil Popa, a anunțat în urmă cu două zile că va face o analiză a situației celor 11 săli de jocuri de noroc din municipiu. „În ultimele zile, am citit cu mare atenție mesajele și opiniile pe care mi le-ați transmis. Vocea comunității trebuie ascultată, iar deciziile importante trebuie luate ținând cont [...]
12:10
CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor InterRegio pe ruta Iași – Brașov, începând cu 11 martie 2026. Lucrările la infrastructura feroviară dintre stațiile Urechești și Căiuți, pe secția Adjud – Onești, impun anularea și restructurarea mai multor trenuri până pe 24 aprilie 2026. Trenul IR 1541 Iași – Brașov este anulat în întreaga perioadă [...]
12:00
A fost aprobată extragerea în regim de urgență a arborilor periculoși din zona Aleii de Sub Tâmpa și din Parcul Gheorghe Dima # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a convocat astăzi Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) pentru a prezenta Studiul privind sănătatea arborilor din cele două zone, studiu realizat de specialiști din cadrul Gărzii Forestiere, ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS) și ai Facultății de Silvicultură și ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt. [...]
11:30
Libris a lansat librarul AI „Cotor”, primul asistent virtual inteligent dedicat recomandărilor de carte disponibil în România # BizBrasov.ro
Libris.ro, librăria online de referință pe piața din România, a lansat Cotor, primul asistent virtual inteligent dedicat recomandărilor de carte disponibil în România. Activ 24/7 pe site, chatbot-ul ușurează experiența de descoperire a cărților, transformând filtrele și căutările tradiționale într-o conversație naturală. Librarul virtual înțelege exact ce caută fiecare vizitator, curatoriază recomandările de lectură care [...]
11:20
Imobiliarele „duduie” în zona rurală a Brașovului. Câte autorizații de construire au fost emise în comunele vecine municipiului # BizBrasov.ro
În prima lună a acestui an au fost eliberate în județul Brașov 35 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost emise 60 de autorizații. Datele Direcției Județene de Statistică Brașov arată și o altă tendință: în municipiul [...]
11:10
Deduceri fiscale pentru părinții cu job, propunerea deputatului brașovean PNL, Sebastian Rusu: „Este un instrument de demnitate. Aceasta răsplătește efortul, munca și educația” # BizBrasov.ro
Deputatul brașovean PNL, Sebastian Rusu, afirmă că bugetul unei țări este oglinda priorităților noastre morale și, astăzi, cifrele vorbesc despre deficit și echilibru. Dar în spatele lor, trebuie să se audă vocea viitorului. Această voce aparține tinerilor și familiilor, care aleg să își crească copiii aici, în România. „Am înțeles că anul trecut am fost [...]
10:20
Puțini turiști în ianuarie. Indicele de ocupare a locurilor de cazare a fost de puțin peste 20% # BizBrasov.ro
Numărul de turiști sosiți în unitățile de cazare din țară a scăzut în ianuarie, iar indicele de utilizare a locurilor de cazare a fost de doar 20%, potrivit datelor prezentate joi de INS. 785.800 de persoane, cu 7,3% mai puține decât în ianuarie 2025, au sosit în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere [...]
10:00
Românii încep să apeleze tot mai mult la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanța lungi. Un astfel de caz este al unui client Bolt care a comandat o mașină să-l ducă de la București până în Poiana Brașov. Iată cât a plătit pentru distanța de 191 de kilometri. Poiana Brașov rămâne cea [...]
09:50
Un zărneștean și-a omorât cu cruzime fratele lovind-ul cu o rangă. Cadavrul său a fost găsit pe albia unui râu, abia după aproape două luni # BizBrasov.ro
Sâmbăta trecută, la ora 14:12, un martor ocular a apelat numărul de urgență și a anunțat că a observat cadavrul unei persoane în albia râului Valea Prăpăstiilor care curge pe raza Orașul Zărnești. Poliția Orașului Zărnești s-a deplasat la fața locului și a stabilit că sesizarea se confirmă și că victima era un bărbat, a [...]
08:50
CJ Brașov a eliberat primul certificat de urbanism pentru construirea austrăzii Brașov – Bacău. Începe realizarea Studiului de Fezabilitate # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a eliberat, ieri, Certificatul de Urbanism pentru Autostrada A13 Brașov-Bacău, aferent amplasamentului situat pe teritoriul administrativ al județului Brașov. Certificatul a fost în prealabil avizat de arhitectul-șef al județului, Alexandra Săliștean. Terenurile afectate de traseul obiectivului, care în județul Brașov se desfășoară pe o lungime de 37 km, includ imobile situate preponderent în [...]
05:50
Îndiguirea Ghimbășelului pe raza comunei Cristian s-a scumpit cu peste 3,5 milioane de lei, pe parcursul celor trei ani de șantier # BizBrasov.ro
Compania Națională de Investiții a demarat în primăvara lui 2023 un amplu proiect de îndiguire și decolmatare a râului Ghimbășel pe raza comunei Cristian. În martie 2023, în urma finalizării licitației la care au fost depuse 7 oferte, contractul a fost semnat cu asocierea Lescaci Com din Negrești Oaș și Selena Engineering din București pentru [...]
05:50
Brașovenii de la RAP Development au ajuns la afaceri de 20 de milioane de euro anul trecut # BizBrasov.ro
La aproape două decenii de la înființare, RAP Development își accelerează planurile de creștere și a atins pragul de 20 de milioane de euro cifră de afaceri în 2025. Compania își fundamentează evoluția pe portofoliul extins de proiecte industriale și pe intrarea treptată în segmentul rezidențial. Proiecte industriale, logistice și deschidere către segmentul rezidențial Cu [...]
05:40
Echipamente didactice de aproape 200.000 de lei pentru laboratoarele didactice, cabinetele psihopedagogice și sălile de sport ale unităților școlare din Brașov # BizBrasov.ro
Pe lângă proiectele de construire sau extindere unități de învățământ, construire săli de sport sau alte facilități, reparații, anul acesta municipalitatea implementează un amplu program de dotare a tuturor unităților de învățământ cu mobilier și echipamente IT, la nivelul celorlalte țări europene, cu o finanțare PNRR în 64 de unități școlare. În cadrul acestui program [...]
05:40
Prima cursă cu bicicletele între București și Brașov: „A treia zi de la plecare au ajuns la Brașov, uzi leoarcă, după ce pedalaseră sub ploaia rece de toamnă, de la Câmpina şi până la poalele Tîmpei” # BizBrasov.ro
În anul 1894, într-o Românie care abia învățase să meargă pe șine, doi curajoși decid să cucerească șoseaua cu un mijloc de transport nou: velocipedul. Noua invenție nu era privită la început cu prea multă simpatie. În 1893 are loc o adevărată campanie de presă în care unii medici declarau velocipedele „o primejdie pentru sănătate”. [...]
05:40
Un grup de construcţii de infrastructură rutieră şi feroviară cu afaceri de peste 54 milioane de euro euro a investit 0,5 milioane de euro în capitalul companiei braşovene de IT Headlight Solutions, pentru 10% din acţiuni Proger Utilities, companie deţinută în proporţie de 80% de grupul de construcţii Proger Global Network, a cumpărat o participaţie [...]
05:40
Plătești „debarasatorul”, dar gunoiul ajunge pe câmp. Camerele video îi prind pe bandă pe cei care abandonează deșeuri în Sânpetru # BizBrasov.ro
Primăria comunei Sânpetru anunță măsuri ferme împotriva celor care aruncă deșeuri în locuri nepermise, în special a așa-zișilor „debarasatori” care percep bani de la localnici pentru ridicarea gunoiului, dar îl abandonează ulterior pe câmp sau lângă platformele de colectare. În ultimele trei săptămâni, Poliția Locală Sânpetru a aplicat opt amenzi contravenționale, autorii fiind prinși în [...]
05:30
Ce poți să faci dacă ai pierdut actul de proprietate de la apartament? Procedura de recuperare presupune urmarea unor pași # BizBrasov.ro
Pierderea actului de proprietate la apartament este o situație neplăcută, dar nu fără soluționare. Dreptul tău este protejat în continuare prin înscrierea în cartea funciară și în arhivele oficiale ale notarilor și instanțelor. Ceea ce înseamnă că procedura de recuperare presupune doar urmarea unor pași clari stabiliți, ca mai apoi să primești actul. Ce să [...]
05:20
Cursuri de teatru și televiziune pentru copii și adolescenți, la Cetatea Făgăraș: Cine poate participa? # BizBrasov.ro
Copiii din Făgăraș pot participa la un nou program cultural-educațional de dezvoltare personală prin elemente de teatru și televiziune, care se va desfășura în Cetatea Făgăraș. Proiectul este inițiat de actrița Camelia Varga, originară din Făgăraș, care a revenit în orașul natal pentru a implementa acest program dedicat copiilor. Programul este gândit ca un proiect-pilot pe durata [...]
4 martie 2026
19:50
Accident între un camion și un autoturism pe Centura Brașovului. Un sens de circulație este blocat # BizBrasov.ro
La acest moment, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov intervin la un accident care a avut loc cu puțin timp în urmă pe varianta ocolitoare a municipiului Brașov, în zona intersecției cu DN 11. În accident au fost implicate două autovehicule, un autocamion și un autoturism, iar în urma producerii o persoană, ocupantă a autoturismului, [...]
16:50
Un bărbat a fost lovit de o mașină, în această după-amiază, pe strada Nicolae Titulescu. La fața locului, au intervenit echipele de salvare. Circulația în zonă este îngreunată.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.