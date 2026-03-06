Proiect: Elevii premiați la olimpiadele și concursurile școlare se pot înscrie la liceu fără să susțină Evaluarea Națională

18:20

Miercuri se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din anul 1977, cel mai mare dezastru natural din istoria României. Seismul, cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter, s-a produs la ora 21:21, în zona Vrancea. În urma cutremurului, 1.578 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 1.424 doar în București, iar 11.321 de persoane…