„Doar o chestiune de timp”. Trump amenință o nouă țară, în timp ce spune că Iranul a rămas fără marină și forțe aeriene
Lumea Politică, 6 martie 2026 14:50
Președintele american Donald Trump a declarat că marina și forțele aeriene ale Iranului au fost eliminate. Afirmațiile vin în contextul escaladării conflictului cu Iranul, în timp ce Israelul anunță o nouă fază a operațiunii sale militare. Președintele Donald Trump a susținut că forțele iraniene au fost puternic afectate de acțiunile recente ale SUA și Israelului. […]
Acum 5 minute
15:20
Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM: „Nu are niciun suport legal” # Lumea Politică
Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru CSM, a declarat că referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are fundament legal sau constituțional. Drăgușin a subliniat că nu va participa la acest scrutin și a prezentat alternative pentru a evalua atmosfera din instanțe. Judecătorul Claudiu Drăgușin a criticat ferm referendumul propus de președintele Nicușor Dan. În […]
15:20
Ilie Bolojan i-a cerut sprijin șeicului Emiratelor în criza românilor din Orientul Mijlociu # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a discutat telefonic cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cerând ajutor pentru culoare de zbor destinate cetățenilor români. Discuția a avut loc pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Guvernul a subliniat relația de prietenie dintre cele două state. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire […]
15:20
Rareș Bogdan, europarlamentarul PNL, lansează critici la adresa inițiativei Franței de a extinde scutul nuclear asupra aliaților europeni, considerând că aceasta a provocat mai multe tensiuni între parteneri. În același timp, oficialii români subliniază că România beneficiază deja de protecția NATO. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a reacționat ferm la propunerea Franței de a extinde scutul […]
Acum o oră
14:50
„Doar o chestiune de timp”. Trump amenință o nouă țară, în timp ce spune că Iranul a rămas fără marină și forțe aeriene # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat că marina și forțele aeriene ale Iranului au fost eliminate. Afirmațiile vin în contextul escaladării conflictului cu Iranul, în timp ce Israelul anunță o nouă fază a operațiunii sale militare. Președintele Donald Trump a susținut că forțele iraniene au fost puternic afectate de acțiunile recente ale SUA și Israelului. […]
14:50
Zelenski acuză: „Moscova ar putea înarma Iranul! Dronele Shahed au componente rusești” # Lumea Politică
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Rusia produce drone și rachete pe baza licențelor iraniene și avertizează că Moscova ar putea livra arme Teheranului. Declarațiile vin în contextul sprijinului militar oferit de Iran către Rusia în războiul din Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia ar produce drone și rachete folosind licențe de […]
14:30
România intră într-o zonă periculoasă: Sistemul de pensii de stat ar putea deveni ‘o glumă proastă’, avertizează un expert în Economie # Lumea Politică
Numărul pensionarilor din România a atins 4.688.092 în februarie 2026, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei. Economiștii atrag atenția că sistemul public de pensii este din ce în ce mai fragil, iar presiunea bugetară va crește semnificativ după 2030. Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) arată că statul a plătit peste […]
14:30
Prima reacție a MAE în cazul fiicei lui Victor Ponta dată jos din autocarul cu care trebuia să plece spre avionul care o aducea acasă din Dubai # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe reacționează după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost îmbarcată pentru repatriere din Dubai. Incidentul a generat acuzații și reacții vehemente, inclusiv din partea Dacianei Sârbu. Ministerul Afacerilor Externe a comentat situația repatrierii fiicei lui Victor Ponta, care a fost dată jos din autocarul de repatriere din Dubai. Incidentul, care a […]
14:30
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii” # Lumea Politică
Fiica fostului premier Victor Ponta a fost blocată la consulatul din Dubai în timpul evacuării din Orientul Mijlociu. Ministra Oana Țoiu este acuzată de intervenție politică, deși susține că s-au aplicat criterii obiective. Un episod controversat a avut loc în timpul evacuării din Orientul Mijlociu. Fiica lui Victor Ponta a fost blocată la consulatul României […]
Acum 2 ore
14:20
Scenariul care îngrozește Orientul Mijlociu: cum ar putea Iranul să provoace un dezastru cumplit în regiune # Lumea Politică
În contextul escaladării conflictului dintre Iran și aliații săi și Statele Unite, atenția se îndreaptă către vulnerabilitatea critică a instalațiilor de desalinizare din Golful Persic. Acestea sunt esențiale pentru supraviețuirea a milioane de oameni, dar sunt amenințate de posibile atacuri iraniene. În timp ce discuțiile globale se concentrează pe prețul petrolului, o amenințare mai puțin […]
14:20
Crin Antonescu, atac dur la adresa USR, după scandalul cu Irina Ponta: ‘Mă umple de scârbă și de groază’ # Lumea Politică
Crin Antonescu, fost lider al PNL, a lansat un atac vehement împotriva USR pe Facebook, în contextul unei controverse legate de fiica lui Victor Ponta. Antonescu consideră că Irina Ponta a fost tratată inuman și își exprimă solidaritatea cu familia acesteia. Crin Antonescu a reacționat vehement pe rețelele sociale, criticând dur USR după un incident […]
14:20
Zelenski anunță că este dispus să ajute SUA să contracareze dronele iraniene. Ce dorește la schimb # Lumea Politică
Ucraina va acorda sprijin Statelor Unite în combaterea dronelor iraniene Shahed, conform unei cereri primite de la Washington. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că specialiștii ucraineni vor fi trimiși în Orientul Mijlociu pentru a ajuta la protejarea bazelor americane. Acest parteneriat ar putea include un schimb de echipamente defensive. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a informat […]
Acum 4 ore
13:10
Cristian Popescu Piedone, în calitate de preşedinte al Partidului Naţionalist pentru Reformarea României, a sesizat vineri Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la acuzaţia de abuz în serviciu a ministrului Afacerilor Externe şi deputat USR, Oana Ţoiu. Piedone scrie în plângerea depusă la DNA, şi înregistrată cu numărul 1.354 din 6 martie 2026, că înaintează „PLÂNGERE […]
Acum 6 ore
10:50
Zelenski, amenințare directă către Orban: trimite armata ucraineană după el dacă nu dă drumul la bani # Lumea Politică
Tensiunile dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenski au escaladat din cauza blocării ajutorului UE și a opririi conductei Drujba. Schimbul de replici și acuzații reciproce ridică miza conflictului, cu implicații energetice și politice majore. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat miercuri pe Viktor Orban pentru blocarea unui ajutor financiar de 90 de miliarde de euro […]
09:50
Daciana Sârbu va depune pângere penală împotriva Oanei Țoiu. Ar fi ordonat să-i dea fiica jos din autocarul cu români spre aeroport # Lumea Politică
Daciana Sârbu, mama Irinei și fosta soție a lui Victor Ponta, a făcut declarații emoționante la Antena 3 CNN. Ea a acuzat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, de abuz în serviciu, după ce fiica sa a fost exclusă dintr-un plan de repatriere din Dubai. Daciana Sârbu a apărut la Antena 3 CNN, unde a […]
Acum 8 ore
09:20
Acum patru zile, Trump anunța că unul dintre principalele obiective de „război” este schimbarea de regim. Am pus între ghilimele cuvântul război pentru că până în acest moment comunicarea venită dinspre administrație, dar și dinspre congresul american, în legătură cu statutul acestor operațiuni este destul de neclară. Nu există o declarație formală de război. În […]
08:30
Rusia își oferă medierea în războiul SUA-Iran. Putin, despre uciderea ayatollahului Khamenei # Lumea Politică
Rusia s-a declarat pregătită să medieze negocierile de pace între Iran și SUA. Mihail Ulianov, diplomat rus, a subliniat că un dialog direct este puțin probabil în acest moment. Între timp, Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului iranian, calificând-o drept „cinică”. Rusia a anunțat joi că este dispusă să joace un rol de mediator în […]
07:40
NATO sprijină campania anti-Iran condusă de Trump. Mark Rutte: „din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna destul de ambigui în privința momentului în care este declanșat Articolul 5” # Lumea Politică
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că există un sprijin extins în rândul aliaților pentru campania președintelui Donald Trump împotriva Iranului. Într-un interviu recent, Rutte a subliniat că NATO nu este implicată direct, dar aliații susțin inițiativele SUA. Rutte a exclus categoric o posibilă implicare a forțelor NATO în operațiunile din Iran. Secretarul […]
Acum 12 ore
07:00
Canada nu exclude implicarea militară în Orientul Mijlociu. Premierul Carney, despre „minunata lume nouă” # Lumea Politică
Premierul canadian Mark Carney a declarat că nu exclude posibilitatea unei implicări militare în Orientul Mijlociu, exprimând sprijin pentru aliați. Aflat la Canberra, el a discutat despre războiul intensificat din regiune și a subliniat nevoia de respectare a regulilor internaționale. Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat joi că nu poate exclude o posibilă implicare militară […]
06:10
Război în Orientul Mijlociu: riscuri și oportunități strategice pentru China. Depind de petrolul iranian # Lumea Politică
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, prin acțiunile SUA și Israelului împotriva Iranului, ar putea aduce atât riscuri, cât și oportunități strategice pentru China. Beijingul ar putea să își consolideze influența prin controlul asupra mineralelor critice, afectând astfel Washingtonul. Deși China a condamnat oficial atacurile, extinderea conflictului ar putea servi intereselor sale geopolitice prin tensionarea resurselor […]
05:30
Kim Jong Un testează rachete și distrugătoare. Promite un răspuns ferm la orice amenințare # Lumea Politică
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la testele unui distrugător modern și ale unei rachete de croazieră mare-sol, conform agenției KCNA. Aceste teste vin în contextul consolidării capacităților navale ale țării sale. Kim Jong Un a vizitat marți o navă de război din clasa Choe Hyon, una dintre cele două lansate anul trecut. Coreea […]
04:40
Avertisment privind criza apei în Golful Persic. Statele de acolo depind de instalațiile de desalinizare. O metropolă ar rezista numai o săptămână fără apă # Lumea Politică
În timp ce lumea este atentă la prețurile petrolului, o altă amenințare strategică în conflictul dintre SUA și Iran este ignorată: vulnerabilitatea apei potabile în Golful Persic. Statele din regiune depind de instalațiile de desalinizare, dar tensiunile recente cresc riscurile pentru această infrastructură vitală. Analistul Bloomberg Javier Blas afirmă că, încă din anii 1970, CIA […]
04:00
Senatul SUA a respins limitarea puterilor lui Trump. Rezoluția privind Iranul nu a trecut. Singurul republican care a susținut-o # Lumea Politică
O propunere de limitare a puterilor președintelui Donald Trump în conflictul cu Iranul a fost respinsă în Senatul SUA. Demersul, inițiat de senatorul democrat Tim Kaine, a fost susținut de 47 de senatori, dar a întâmpinat opoziția a 53. În ciuda eșecului, o inițiativă similară urmează să fie votată și în Camera Reprezentanților. Senatul SUA […]
03:10
„Stocuri nelimitate” de bombe pregătite pentru războiul din Iran. Laudele lui Donald Trump # Lumea Politică
Administrația Trump afirmă că SUA are suficiente muniții pentru campania împotriva Iranului, care a început recent. Oficialii americani și israelieni controlează ritmul conflictului, iar Pentagonul asigură că arsenalul e mai mult decât suficient. Administrația președintelui Donald Trump a anunțat că armata SUA dispune de suficiente muniții pentru a-și continua campania militară împotriva Iranului. Pete Hegseth, […]
02:30
Prețul carburanților în România continuă să crească, dar NU neapărat din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Experții avertizează asupra posibilelor efecte internaționale # Lumea Politică
Carburanții din România se scumpesc, iar experții susțin că nu conflictul din Orientul Mijlociu este cauza principală. Prețul motorinei și benzinei a crescut considerabil în ultimele zile, iar specialiștii estimează că scumpirile vor continua. Prețul motorinei standard a ajuns joi dimineață între 8,41 și 8,61 lei pe litru în stațiile din București, iar benzina standard […]
Acum 24 ore
01:40
Americanii dezaprobă atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Sondajele indică o reticență tot mai mare față de conflictele externe # Lumea Politică
Atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului au generat opoziție în rândul americanilor. Sondajele arată că 60% dintre cetățeni nu susțin intervenția militară. În timp ce republicanii sunt mai favorabili acțiunii, democrații sunt aproape unanim împotrivă. Un val de opoziție a cuprins Statele Unite după atacurile asupra Iranului de sâmbătă. Trei sondaje efectuate imediat […]
5 martie 2026
20:30
Netanyahu cere explicații Casei Albe. Bănuieli despre înțelegeri „pe la spate” cu Iranul pentru armistițiu # Lumea Politică
Premierul israelian Benjamin Netanyahu solicită clarificări de la Casa Albă, suspectând posibile contacte între administrația Trump și Iran. Temerea majoră este un armistițiu separat ce ar putea compromite obiectivele militare israeliene. Serviciile de informații israeliene au descoperit recent indicii privind posibile discuții între oficiali americani și iranieni, vizând un armistițiu. În acest context, Netanyahu a […]
19:40
George Simion le povestește americanilor despre cenzură și libertatea de exprimare. Va vorbi imediat după președintele Camerei Reprezentanților # Lumea Politică
George Simion, liderul opoziției din România, participă la conferința Alliance of Sovereign Nations din Washington. Invitat să vorbească despre cenzură și libertatea de exprimare, Simion va lua cuvântul imediat după Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților. Delegația AUR include și prim-vicepreședintele Dan Dungaciu. George Simion se află în Washington pentru a participa la conferința Alliance of […]
19:00
Putin amenință cu oprirea robinetului de gaz către Europa înainte ca UE să stopeze importul. „Acum se deschid alte piețe. Și poate că ar fi mai profitabil pentru noi” # Lumea Politică
Vladimir Putin sugerează că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa pentru piețe mai profitabile. Declarațiile vin în contextul în care Serbia încearcă să-și diversifice sursele de aprovizionare, pe fondul presiunilor Uniunii Europene. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia ia în calcul să oprească imediat exporturile de gaze către Europa. Într-un […]
18:10
OMV Petrom folosește majoritar petrol din România: „Aproximativ 65% din petrolul procesat la Petrobrazi vine din România”. Creșteri de prețuri în contextul Războiului din Iran # Lumea Politică
Prețul benzinei a depășit pragul de 8 lei pe litru în România, în urma tensiunilor din Orientul Mijlociu. CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere, a discutat despre efectele acestei situații asupra aprovizionării și prețurilor, în cadrul conferinței PwC CEO Survey 2026. Orientul Mijlociu asigură între 20-35% din livrările mondiale de țiței, produse petroliere și gaze naturale. […]
17:30
Trump, în război cu energia regenerabilă. Europenii, „fraieri”. „China produce toate morile de vânt”, vândute în Europa „cu miile” # Lumea Politică
Donald Trump a ironizat europenii pentru achizițiile de energie verde, acuzând China că produce toate morile de vânt vândute în Europa. Declarațiile sale au fost rapid respinse de autoritățile chineze, care au subliniat angajamentul lor față de energia regenerabilă. Într-o declarație publică, Donald Trump a atacat europenii, numindu-i „fraieri” pentru achizițiile de energie eoliană. El […]
16:40
Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta” # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că se lucrează la mai multe scenarii pentru a controla prețurile carburanților, inclusiv reducerea accizelor. În fața creșterilor de prețuri la motorină, România caută soluții pentru a-și proteja rezervele și transporturile de combustibil. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că prețurile la motorină în România au crescut cu 20-25 […]
16:40
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările” # Lumea Politică
Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa, îndreptându-se spre piețe mai promițătoare. Declarațiile vin pe fondul intenției UE de a interzice importurile de petrol rusesc. Comisia Europeană urmează să anunțe o propunere legislativă în acest sens. Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea reevalua livrările de gaze […]
16:40
Sistemul de alertare seismică din România, alertă cu 25 de secunde înainte să fie simțit la București. E la standarde internaționale # Lumea Politică
Sistemul de alertare seismică dezvoltat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) poate oferi avertizări cu 25 de secunde înainte de impactul unui cutremur în București. Directorul INFP, Constantin Ionescu, subliniază rolul crucial al tehnologiei în protecția infrastructurii critice și a populației. Deși nu pot prezice cutremurele, cercetătorii se concentrează pe reducerea efectelor […]
16:40
Iranul avertizează în privința unei intervenții terestre: „multe sicrie s-ar întoarce în Statele Unite” # Lumea Politică
Ambasadorii Iranului și Israelului au susținut conferințe de presă în Seul, acuzându-se reciproc pe fondul conflictului escaladat din Orientul Mijlociu. Ambasadorul iranian a criticat dur implicarea SUA și Israelului, în timp ce omologul său israelian a justificat operațiunile militare comune. Ambasadorul Iranului la Seul, Saeed Koozechi, a cerut Coreei de Sud să intervină mai ferm […]
16:40
Bombardierele iraniene au ajuns la „două minute” de a lovi baza americană din Qatar înainte de a fi doborâte # Lumea Politică
Într-un incident fără precedent, avioanele de vânătoare qatareze au doborât două bombardiere iraniene care se îndreptau spre obiective strategice din Qatar. Acțiunea a avut loc în contextul tensiunilor crescânde din regiunea Golfului Persic, după atacuri aeriene asupra Iranului. Luptele aeriene au izbucnit luni dimineață, când Garda Revoluționară Iraniană a trimis două bombardiere Su-24 către ținte […]
16:30
Preţul gazelor naturale îşi continuă creşterea în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele energetice # Lumea Politică
Prețul gazelor naturale a crescut semnificativ joi dimineața în Europa, pe fondul incertitudinii provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. La Amsterdam, cotațiile futures au urcat cu până la 13%, reflectând temerile privind aprovizionarea globală. Cotațiile futures la gaze naturale pe bursa de la Amsterdam au înregistrat joi o creștere de 13%, după o scădere în […]
16:30
Drulă demontează planul lui Bolojan pentru banii Bucureștiului: „Propunerea nu stă în picioare. Cineva l-a informat prost” # Lumea Politică
Deputatul USR, Cătălin Drulă, contestă propunerea premierului Ilie Bolojan privind repartizarea veniturilor Capitalei. Drulă susține că schimbările nu pot fi introduse prin legea bugetului de stat. El invocă un proiect legislativ propriu, aflat în Parlament, ca soluție. Deputatul USR Cătălin Drulă a criticat propunerea premierului Ilie Bolojan legată de repartizarea fondurilor între Primăria Generală și […]
16:20
Ceva s-a schimbat în ultimii ani și nimeni nu vorbește despre asta. Nu la televizor, nu în campanii electorale, nu în discursurile oficiale. Războaiele continuă —Ucraina, Gaza, acum Iran — dar reacția noastră nu mai este aceeași. Prima dată am fost șocați. A doua oară, îngrijorați. A treia oară am dat scroll mai departe. Nimeni […]
16:00
HD Hartmann, analiză șocantă despre ayatollahul Khamenei: „A fost un sacrificiu ritualic” # Lumea Politică
Analistul H.D. Hartmann a discutat despre impactul economic al conducerii lui Ali Khamenei în Iran și a prezentat detalii dramatice din viața liderului. Analiza sa include o comparație economică cu Turcia și o teorie controversată despre un sacrificiu ritualic. H.D. Hartmann a subliniat că sub conducerea lui Khamenei, PIB-ul Iranului a crescut de la 100 […]
16:00
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului # Lumea Politică
Iranul deține cel mai mare arsenal de rachete balistice din Orientul Mijlociu, iar tensiunile cu Statele Unite și Israel escaladează. Rachetele sale cu rază medie de acțiune ar putea atinge orașe europene importante, conform unei analize israeliene. Acest potențial pericol a fost subliniat de Ministerul Afacerilor Externe al Israelului. Arsenalul de rachete al Iranului a […]
16:00
Scumpiri în lanț dacă motorina ajunge la 10 lei. Care sunt produsele care vor costa mai mult la raft # Lumea Politică
Scumpirea carburanților din cauza conflictului din Orientul Mijlociu ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor la alimente și alte produse. Comercianții avertizează despre posibile majorări de prețuri, în timp ce guvernul analizează măsuri de reducere a taxelor. Creșterea prețului carburanților, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu, ar putea avea un impact direct asupra prețurilor […]
15:50
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat pe Facebook vizita președintelui României, Nicușor Dan, în Polonia. CTP ridică semne de întrebare asupra scopului și efectului acestei deplasări în contextul tensiunilor politice și militare din Europa. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat vizita președintelui Nicușor Dan în Polonia, într-o postare pe pagina sa de Facebook. El s-a […]
Ieri
15:10
PSD acuză „atitudinea inflexibilă și sfidătoare” a lui Bolojan. Bugetul României e tot în aer # Lumea Politică
După trei ore de discuții intense, bugetul de stat a rămas nefinalizat. Social-democrații îl acuză pe premierul Bolojan că ar fi inclus intenționat măsuri controversate în proiectul de buget. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat pe Facebook opoziția partidului său. În urma discuțiilor prelungite de miercuri, bugetul de stat a rămas la stadiul de schiță. […]
14:30
Sorin Grindeanu spune că Bolojan dă bani „la bogați”. „A tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale” # Lumea Politică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că favorizează multinaționalele prin reducerea taxelor și blocarea măsurilor împotriva externalizării profiturilor. Grindeanu cere, de asemenea, mai mult sprijin pentru copiii cu dizabilități, susținând că PSD nu este de acord cu abordarea Guvernului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa premierului […]
13:40
Floarea-soarelui cu pesticide din Argentina, primul efect al acordului Mercosur. Ce s-a întâmplat cu întreaga cantitate # Lumea Politică
Primele transporturi de floarea-soarelui din Argentina către Bulgaria au fost găsite necorespunzătoare pentru producția de ulei, din cauza pesticidelor peste limita legală. Semințele vor fi utilizate pentru biodiesel, sub supraveghere strictă. Situația ridică semne de întrebare legate de acordul Mercosur. Pe 25 februarie, Bulgaria a primit primul transport de semințe de floarea-soarelui din Argentina. Testele […]
12:30
Marele ayatollah iranian a emis Fatwa pentru uciderea lui Donald Trump: Legea este obligatorie pentru toți musulmanii șiiți # Lumea Politică
Marele ayatollah Abdollah Javadi Amoli a emis o fatwa prin care cere eliminarea lui Donald Trump și a israelienilor. În replică, armata SUA a ucis un oficial iranian implicat într-un complot de asasinare a fostului președinte american. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că era esențial să acționeze. Marele ayatollah Abdollah Javadi Amoli a emis […]
12:30
Cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, la două minute de dezastru – Bombardierele iraniene au fost doborâte în ultimul moment # Lumea Politică
Avioanele iraniene au fost la un pas de a ataca baza americană al-Udeid din Qatar. Intervenția rapidă a avioanelor F-15 qatareze a prevenit un dezastru, doborând aeronavele inamice. Incidentul a avut loc în contextul în care bombardierele iraniene transportau armament și nu au răspuns la apelurile radio. Avioanele de război iraniene erau la „două minute” […]
12:30
Carburanții se scumpesc din nou: benzina și motorina sar de 8,5 lei. Guvernul caută soluții # Lumea Politică
OMV Petrom a crescut din nou prețurile la carburanți, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Guvernul ia în considerare reducerea accizelor pentru a contracara efectele asupra economiei. Transportatorii cer măsuri urgente pentru a menține competitivitatea. OMV Petrom a aplicat o nouă majorare a prețurilor la carburanți, cu 9 bani pe litru, la benzină și motorină. […]
08:30
Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie” # Lumea Politică
Bugetul Primăriei Capitalei pentru 2026 întâmpină întârzieri semnificative din cauza neînțelegerilor din cadrul Coaliției de guvernare. Sursele Gândul anunță că Bucureștiul ar putea opera „pe avarie” până cel puțin pe 20 aprilie, în lipsa unui buget aprobat. Coaliția de guvernare nu a ajuns încă la un consens privind bugetul alocat Primăriei Capitalei pentru anul 2026. […]
08:30
Turiști români blocați în Orientul Mijlociu, nemulțumiți de costurile repatrierii. Critici dure la adresa autorităților # Lumea Politică
Conflictul din Iran a afectat masiv traficul aerian în Orientul Mijlociu, lăsând mii de turiști români blocați. Deși autoritățile au organizat zboruri speciale pentru repatriere, mulți călători s-au plâns că și-au plătit singuri biletele. Escaladarea conflictului din Iran a dus la întreruperea zborurilor comerciale în Orientul Mijlociu, iar spațiul aerian a rămas închis. Mii de […]
