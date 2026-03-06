Iași: Terminalele de pe aeroport deschise pasagerilor nu au autorizație de securitate la incendiu
Terminalele T3 și T4 de la Aeroportul Internațional Iași funcționează în prezent fără autorizație de securitate la incendiu, iar inspectoratul pentru Situații de Urgență a confirmat această situație gravă în urma unei solicitări oficiale. Terminalul 4 a fost deschis anul trecut pentru a facilita aderarea la Spațiul Schengen aerian. Nereguli grave la Terminalul 4 ISU […]
• • •
De la începutul războiului împotriva Ucrainei, India a fost unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Rusiei. Un acord cu SUA a determinat guvernul Modi să reducă importurile de petrol rusesc. Acum, războiul din Orientul Mijlociu schimb[ situația. SUA permite rafinăriilor indiene să cumpere petrol rusesc pentru o perioadă limitată. Autoritățile acordă un permis […]
Rusia se implică în războiul din Iran. Washington Post anunță că Rusia ar fi furnizat Iranului informații pentru identificarea țintelor militare americane din Orientul Mijlociu # Aktual24
Rusia ar fi furnizat Iranului informații privind pozițiile unor active militare americane din Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului, au declarat pentru The Washington Post trei oficiali familiarizați cu datele de intelligence, potrivit publicației americane. Conform acestora, Moscova ar fi transmis Teheranului informații despre locațiile unor platforme militare americane, inclusiv nave de război și aeronave, […]
Fiul lui Nicolae Guță în spatele gratiilor. Condus sub influența drogurilor și fără permis valabil # Aktual24
Scandal în familia manelistului Nicolae Guță după o oprire în trafic pe drumurile naționale, deoarece fiul artistului a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din județul Hunedoara, fiind prins la volan deși nu mai avea dreptul legal de a conduce. Incidentul s-a petrecut în prima parte a lunii martie pe un drum intens […]
Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit până la sfârșitul lunii martie. ANM a publicat vineri, 6 martie, prognoza detaliată pentru următoarele patru săptămâni, iar primăvara se instalează confortabil în aproape toată țara în perioada următoare. Soarele va fi generos, iar temperaturile vor urca peste valorile normale. Săptămâna 9 – 16 martie. Căldură […]
Elias Charalambous a susținut vineri, 6 martie, o conferință de presă înaintea meciului cu ‘U’ Cluj, unde a recunoscut că echipa nu și-a atins ținta principală în acest sezon. Obiectivul s-a schimbat radical după ratarea calificării în play-off, iar acum, FCSB luptă acum pentru o poziție care să asigure prezența în cupele europene. Locul 1 […]
Baterii gigant pentru România. Comisia Europeană a aprobat investiții de 150 de milioane de euro # Aktual24
Comisia Europeană a aprobat schema de sprijin pentru stocarea energiei electrice în România, iar suma totală alocată proiectului este de 150 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru instalarea unor capacități noi de stocare în baterii, ceea ce va ajuta la integrarea energiei regenerabile în sistemul național. Peste 2.000 MWh capacitate de stocare […]
Inspectorii Antifraudă au descins la o firmă din județul Călărași, acolo unde au confiscat aproximativ șase kilograme de aur și diamante. Valoarea totală a capturii se ridică la 3,7 milioane lei, toate bunurile fiind confiscate, apoi predate Trezoreriei Statului. Bijuterii fără acte. Cum a fost descoperită afacerea ilegală Firma vindea bijuterii și lingouri fără documente […]
Locuitorii din Sectorul 2 au acces la noi programe de prevenție medicală în această perioadă, deoarece s-a anunțat lansarea unor investigații complexe care pot fi efectuate fără costuri de către paciente, valabile pe tot parcursul lunii martie. Investigații imagistice prin parteneriat. CT și RMN fără plată pentru doamne Doamnele din Sectorul 2 pot beneficia de […]
Cele două părți vor depune eforturi comune pentru a promova stabilitatea, a sprijini redresarea economică și a avansa reconcilierea politică, se arată într-un comunicat. Deși relațiile lor diplomatice s-au îmbunătățit de când armata americană l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, în ianuarie, într-un raid surpriză, anunțul legăturilor bilaterale oficiale marchează un pas extrem de […]
Program runda 30 în Superliga. Se stabilește ierarhia finală a play-off-ului și play-out-ului # Aktual24
Runda cu numărul 30 marchează finalul sezonului regulat în campionatul României. Toate echipele care merg în play-off sunt deja cunoscute oficial în acest moment, dar această etapă va stabili ordinea exactă înaintea luptei finale pentru titlu. Meciurile încep chiar de vineri seară în direct la televiziune. Dueluri de gală pentru stabilirea locurilor fruntașe în clasament […]
Trump susține că Ucraina are acum „și mai puține cărți de joc” și a acuzat Kievul că încetinește negocierile # Aktual24
Președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou nemulțumirile împotriva Ucrainei din cauza ineficienței negocierilor pentru încheierea războiului ruso-ucrainean și a declarat că acum președintele ucrainean are „și mai puține cărți de joc”. Comentând negocierile în curs dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, Trump a declarat că este timpul ca președintele ucrainean Volodimir […]
Sute de români găsiți muncind la negru. Amenzi record de milioane de lei într-o singură săptămână # Aktual24
Inspecția Muncii a descoperit 244 de persoane care lucrau fără forme legale în ultima săptămână, astfel, inspectorii au aplicat amenzi totale de aproape 7 milioane de lei la nivel național. Campania de control a avut loc între 23 și 27 februarie 2026. Mii de controale în toată țara. Peste 3.000 de măsuri de remediere dispuse […]
O nouă ședință a Consiliului General al PMB, încheiată fără cvorum. „Blocajul PSD-AUR-PUSL este abject”, acuză un consilier REPER # Aktual24
O nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) s-a încheiat vineri, 6 martie 2026, fără cvorum, punând din nou sub semnul întrebării funcționarea legislativului care gestionează proiectele esențiale ale capitalei. Din cei 54 de consilieri, doar 24 au fost prezenți, astfel încât ședința nu a putut fi desfășurată conform art. 137 din Codul […]
Vaticanul avertizează că grupările sataniste folosesc inteligența artificială pentru a-și extinde influența # Aktual24
Într-o eră dominată de inteligența artificială, Vaticanul și specialiști din întreaga lume trag un semnal de alarmă: există temeri că grupuri satanice folosesc AI pentru a-și extinde influența și pentru a comite fapte extrem de grave. În acest context, preoți, imami și rabini au fost invitați la Roma pentru un curs special de exorcism și […]
Israelul și SUA au anunțat o ”a doua fază” de război cu Iranul. SUA au lansat din B2 bombe antibunker # Aktual24
SUA și Israelul au lansat noi atacuri asupra Iranului în noaptea de 6 martie. Printre altele, armata americană a folosit bombe antibunker lansate de bombardiere B-2 pentru a distruge silozurile de rachete balistice și a lovit, de asemenea, fabrici militare, a declarat generalul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Cooper a declarat, conform […]
Maia Sandu a anunțat că nu va candida pentru al treilea mandat în Moldova, dar nici la președinția României # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în mod oficial că va respecta prevederile Constituției Moldovei și nu intenționează să candideze pentru un al treilea mandat la funcția de șef al statului. În același timp, Sandu a respins categoric speculațiile care au circulat în ultimele săptămâni pe rețelele sociale, potrivit cărora ar putea candida în […]
Postul de televiziune Fox News a difuzat imagini cu drone ucrainene, prezentându-le drept „super-arme” folosite de trupele americane în Iran # Aktual24
Postul american Fox News a difuzat recent în cadrul unui segment despre „arsenalul high‑tech american” imagini cu drone interceptor folosite efectiv împotriva dronelor Shahed, dar acestea nu erau americane, ci ucrainene. Videoclipul arăta un interceptor drone de tip STING, dezvoltat de inginerii ucraineni din cadrul grupului Wild Hornets și utilizat de forțele de apărare ale […]
Serviciile de securitate europene trag un semnal de alarmă: Kremlinul ar putea interveni în alegerile din Ungaria pentru a sprijini guvernul Orbán # Aktual24
Surse din cadrul serviciilor de informații din Europa susțin că Kremlinul pregătește o intervenție în alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie 2026, cu scopul de a sprijini șansele de realegere ale premierului Viktor Orbán. „Tehnologi politici” trimiși de Kremlin se află deja în Ungaria Potrivit raportului, citat de publicația Daily News Hungary, operațiunile de influență ar […]
Doi dintre șefii vămilor din Portul Constanța au fost reținuți de DNA pentru luare de mită # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut în noaptea de joi spre vineri doi șefi din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța, acuzați de luare de mită. Se cereau până la 700 de euro șpagă pentru fiecare container Surse judiciare și neoficiale citate de cotidianul local […]
Mobilizare impresionantă de forțe în Covasna după ce localnicii susțin că l-ar fi văzut pe criminalul Emil Gânj în preajma unei păduri # Aktual24
O amplă operațiune de căutare s‑a desfășurat în ultimele două zile în județul Covasna, după ce mai multe persoane din comuna Bixad au semnalat autorităților că ar fi observat un bărbat suspect în apropierea pădurii, pe malul râul Olt. Sesizarea a fost făcută prin apel la numărul unic de urgență 112, transmite Observator News. Zeci […]
Percheziții efectuate in Timiș de DIICOT, într-o anchetă FBI privind o platformă globală de vânzare a datelor furate # Aktual24
Polițiștii români au efectuat mai multe percheziții domiciliare în cadrul unei anchete internaționale coordonate de Federal Bureau of Investigation și desfășurate cu sprijinul DIICOT. Investigația a vizat una dintre cele mai mari platforme online din lume utilizate pentru comercializarea de date furate și instrumente destinate criminalității informatice. Operațiunea s-a desfășurat în 13 țări Potrivit Poliției […]
USR reacționează dur la scandalul făcut de Ponta: „Un privilegiat care își cere privilegiile. Victor Ponta e un mincinos” # Aktual24
Reprezentanți ai Uniunea Salvați România (USR) au reacșionat dur la declarațiile fostului premier Victor Ponta în legătură cu situația repatrierii fiicei sale din Orientul Mijlociu și au susținut că acuzațiile aduse ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afectează imaginea diplomației române. Victor Ponta a afirmat că, din ordinul ministrului de Externe, fiica sa minoră nu ar […]
Reacția președintelui Nicușor Dan la oferta „umbrelei nucleare”, criticată de CTP: „O hlizeală de înapoiat mintal” # Aktual24
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat violent joi seara pe pagina sa de Facebook, după ce președintele Nicușor Dan a evitat să ofere un răspuns clar privind oferta Franței de a extinde „umbrela nucleară” asupra României. „Președintele se oprește aici. Eu nu mai pot.” CTP a criticat dur atitudinea șefului statului, considerând-o nedemnă de funcția […]
Femeie din Aiud, reținută după ce a găsit pe stradă un card și a retras toți banii de pe el # Aktual24
O femeie în vârstă de 42 de ani din municipiul Aiud a fost reținută miercuri de polițiști, fiind cercetată după ce, în luna decembrie 2025, a găsit un card bancar pe stradă și a efectuat retrageri de numerar. Cardul avea codul PIN scris pe el Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, citat […]
Protest la Cotroceni față de propunerile lui Marinescu (PSD) pentru conducerea marilor parchete: ”Președintele trebuie să le refuze” # Aktual24
Mai multe organizații civice au anunțat că vor protesta vineri, de la ora 18:30, în fața Palatul Cotroceni, față de propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, a Direcția Națională Anticorupție și a Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Potrivit unui comunicat transmis de Comunitatea Declic, organizatorii îi cer […]
Crin Antonescu, intervenție violentă în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta: „Aceste gunoaie umane de la USR trebuie să dispară din viața noastră” # Aktual24
Fostul co-președinte al USL, Crin Antonescu, a reacționat violent după ce fiica fostului premier, Irina Ponta, ar fi fost împiedicată să urce într-un avion organizat pentru repatrierea elevilor români din Emiratele Arabe Unite. Fostul lider uselist acuză USR de „mizerie și inumanitate” „Puține persoane au la fel de multe motive ca mine să îl deteste […]
Un consilier PSD din Argeș, găsit împușcat în cap. Bărbatul avea o firmă de pompe funebre pe care o promovase pe Facebook cu doar o zi înaintea sinuciderii # Aktual24
Un consilier local din județul Argeș a fost găsit mort joi seară în locuința sa din comuna Mihăești. Este vorba despre Costi Bălășoiu, în vârstă de 46 de ani, ales local din partea Partidul Social Democrat. Găsit fără viață în locuința sa, cu o plagă împușcată la cap Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție […]
Iranul anunță că are ”arme strategice noi” și că este pregătit pentru un ”război prelungit”. Trump: ”Să trimitem trupe terestre este o pierdere de timp” # Aktual24
Gardienii Revoluției din Iran au avertizat vineri că țara este pregătită pentru un conflict de durată și au anunțat că vor utiliza o nouă generație de armament strategic în viitoarele operațiuni militare, transmite agenția EFE. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini. „Iranul este pregătit […]
”Nu a facut nimic MAE”? Avertizare pe 14 ianuarie: „Părăsiți imediat țara!”/ Profesor ASE: ”De pe geamul hotelului din Dubai, vezi coasta iraniană” # Aktual24
Cristian Păun, profesor la ASE, atrage atenția asupra evoluției alertelor MAE legate de situașia din Orientul Mijlociu în contextul în care propaganda ”suveranistă” a declanșat o campanie isterică contra Ministerului de Externe legată de situația românilor aflați în Dubai. ”Suveranistul: MAE nu a făcut nimic, nu a avertizat românii că e nasol în zona Orientului […]
Ministerul Justiției anunță că autoritățile italiene au aprobat definitiv extrădarea fraților Dani și Ionuț Mocanu în România # Aktual24
Ministerul Justiţiei din România a anunțat că instanța supremă din Italia, Corte Suprema di Cassazione, a pronunțat o hotărâre definitivă privind predarea către autoritățile române a fraților Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu, condamnați la închisoare pentru tentativă de omor. Decizia instanței italiene confirmă extrădarea Potrivit comunicatului transmis de minister și citat de News.ro, decizia […]
Premierul Anthony Albanese confirmă prezența a trei militari australieni la bordul submarinului american care a scufundat o navă iraniană # Aktual24
Premierul Australiei, Anthony Albanese, a confirmat că trei militari australieni se aflau la bordul submarinului american care a scufundat o navă de război iraniană în apele internaționale din apropierea insulei Sri Lanka. Militarii australieni făceau parte din programul AUKUS Declarația a fost făcută într-un interviu pentru postul australian Sky News, în contextul în care incidentul […]
De ce Oana Țoiu ”nu poate să spună, deocamdată, tot ceea ce știe despre afacerea ‘fiica lui Ponta’”. Jurnalist: ”Bolojan a dat instrucțiuni clare tuturor miniștrilor săi” # Aktual24
Jurnalistul Liviu Avram a dezvăluit într-o postare pe rețelele de socializare de ce ministrul de Externe, Oana Țoiu, a dat ”răspunsuri atât de ambigue la întrebările foarte precise ce i-au fost adresate în timpul conferinței de presă în scandalul fiicei lui Victor Ponta”. ”Pentru toți cei care se întreabă de ce Oana Țoiu a dat […]
Criză diplomatică între Ucraina și Ungaria: Kievul acuză Budapesta că a „luat ostatici” angajați ai unei bănci de stat # Aktual24
Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria au escaladat după ce autoritățile de la Kiev au acuzat Budapesta că a reținut șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank, implicați într-un transport de numerar și aur între Austria și Ucraina. Transport de zeci de milioane de euro blocat la Budapesta Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că prioritatea administrației sale este încheierea conflictului cu Iranul, dar a sugerat că ulterior ar putea urma evoluții privind relațiile cu Cuba. Declarația a fost făcută la Casa Albă, în cadrul unui eveniment la care a participat echipa de fotbal Inter Miami CF. „Vrem să terminăm mai […]
Președintele Dan, solicitat să comenteze scandalul ”fiica lui Ponta”: ”M-am informat și eu”. Daciana Sârbu anunță plângeri penale # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că nu are în acest moment suficiente informații pentru a se pronunța asupra acuzațiilor formulate de fostul premier Victor Ponta la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în legătură cu situația fiicei sale minore. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă, în contextul controversei apărute în spațiul […]
Trump, întrebat dacă cetățenii SUA ar trebui să fie îngrijorați de represaliile Iranului: „Când mergi la război, unii oameni vor muri. Ne așteptăm la anumite lucruri” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că americanii ar putea fi îngrijorați de eventuale represalii ale Iranului pe teritoriul SUA, în contextul conflictului în desfășurare cu această țară. Într-un interviu acordat revistei Time pentru articolul de copertă intitulat „Trump’s War”, publicat joi, 5 martie, jurnalistul Eric Cortellessa l-a întrebat pe liderul american dacă este […]
Va găzdui România arme nucleare? Nicușor Dan: ”Ca să fie foarte clar, și în viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că România beneficiază de protecția umbrelei nucleare a NATO, dar a subliniat că pe termen mediu nu se pune problema amplasării unor elemente nucleare pe teritoriul național. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută în Polonia. „Încă din momentul în care România a intrat în NATO, […]
Președintele Dan: ”O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că ar fi de dorit ca bugetul național să permită finanțarea tuturor formelor de sprijin propuse de partidele din coaliția de guvernare, dar a subliniat că situația actuală a României este una dificilă, în contextul războiului de la graniță. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută […]
Președintele Dan, primul semnal legat de propunerile pentru șefia parchetelor: ”Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţele despre oamenii care au fost selectați” # Aktual24
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că a realizat deja o analiză amplă privind candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete, precizând că concluziile sale diferă de opiniile exprimate în spaţiul public şi pe reţelele de socializare. Declaraţiile au fost făcute într-o conferinţă de presă, în contextul procedurii […]
Trump: Herzog este o „rușine”, trebuie să îl grațieze pe Netanyahu acum, pentru ca premierul să se poată concentra asupra războiului cu Iranul # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut joi ca președintele Isaac Herzog să îl grațieze imediat pe premierul Benjamin Netanyahu, numindu-l pe Herzog o „rușine”, cea mai recentă intervenție aprinsă a sa în numele premierului în procesul în care este acuzat de corupție. Biroul lui Herzog a răspuns că decizia sa privind grațierea va fi luată […]
În cadrul unui interviu pentru Axios, președintele american Donald Trump a spus că trebuie să se implice personal în alegerea următorului lider al Iranului, așa cum a fost în Venezuela după ce SUA l-au capturat pe președintele său, Nicolas Maduro, la începutul acestui an, potrivit The Times of Israel. Relatările din ultimele zile au arătat […]
Ambasada SUA din Kuweit este a doua misiune diplomatică care suspendă complet operațiunile de la începutul războiului din Iran, potrivit AP. „Deși nu au fost raportate victime printre angajații americani, siguranța cetățenilor americani în străinătate rămâne cea mai mare prioritate a Departamentului de Stat,” se arată într-un comunicat referitor la starea ambasadei din Kuweit City. […]
Președintele Donald Trump a anunțat că o va înlocui pe secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Noem, care a condus politica de imigrație a lui Trump, va fi înlocuită, de la sfârșitul lunii martie, de senatorul republican Markwayne Mullin, informează BBC. Mullin, fost luptător profesionist de MMA, este senator al Statelor Unite din partea statului […]
Israelul a decis să-l elimine pe ayatollahul Ali Khamenei în noiembrie anul trecut și planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ șase luni, a anunțat joi ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, potrivit Reuters. Khamenei a fost ucis în primele ore ale campaniei israeliano-americane lansate sâmbătă împotriva Iranului. „Deja în noiembrie […]
Premierul spaniol Pedro Sánchez a apărut din nou drept cel mai constant critic vocal din Europa al președintelui american Donald Trump, provocându-i furia pentru că a refuzat să permită armatei americane să organizeze operațiuni pentru atacurile sale asupra Iranului din baze militare spaniole, potrivit AP. Trump l-a atacat pe Sanchez marți, spunând că va „opri […]
Elon Musk își apără tweeturile într-un proces care susține că acestea au provocat scăderea acțiunilor Twitter înainte de achiziție # Aktual24
Elon Musk a continuat, joi, în instanță, să-și apere acțiunile din lunile premergătoare achiziției Twitter în 2022, în contextul unui proces colectiv care susține că a indus în eroare investitorii și le-a cauzat pierderi de milioane de dolari. Procesul civil din San Francisco se concentrează pe un proces colectiv intentat chiar înainte ca Musk să […]
Pentagonul intenționează să achiziționeze drone de interceptare produse în Ucraina, pentru a contracara atacurile provenite din Iran # Aktual24
Pentagonul și un guvern din Golf negociază achiziția de interceptoare produse în Ucraina, care ar putea fi utilizate pentru contracararea atacurilor cu drone provenite din Iran, potrivit informațiilor din industria ucraineană, citate de Financial Times. Cooperarea internațională pentru apărarea antidrone Interesul statelor din Golf pentru interceptori ucraineni arată că războiul tehnologic nu se limitează la […]
Nava de război iraniană scufundată de Statele Unite se îndrepta spre casă după ce participase la o expoziție organizată de India # Aktual24
Nava de război iraniană scufundată de un submarin american în apropierea Sri Lankăi se întorcea spre casă după ce participase la o expoziție și la exerciții navale găzduite de India, a declarat New Delhi. Scufundarea a subliniat amploarea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul și răspândirea acestuia în Orientul Mijlociu și nu numai. De […]
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului îi avertizează pe americani împotriva unei invazii terestre # Aktual24
Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a avertizat că o intervenție terestră a Statelor Unite ar întâmpina o rezistență puternică și fără milă, potrivit AP. Iranienii sunt pregătiți „să-i umilească pe oficialii americani corupți, ucigând și capturând mii dintre ei”, a scris el într-o postare pe X. Oficialii americani, inclusiv secretarul […]
