Iași: Terminalele de pe aeroport deschise pasagerilor nu au autorizație de securitate la incendiu

Locuitorii din Sectorul 2 au acces la noi programe de prevenție medicală în această perioadă, deoarece s-a anunțat lansarea unor investigații complexe care pot fi efectuate fără costuri de către paciente, valabile pe tot parcursul lunii martie. Investigații imagistice prin parteneriat. CT și RMN fără plată pentru doamne Doamnele din Sectorul 2 pot beneficia de […]