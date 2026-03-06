Patru bărbați au fost arestați în Londra, fiind suspectați de spionaj în favoarea Iranului
6 martie 2026
Arestările efectuate de Serviciul Poliției Metropolitane în cazul suspiciunilor de colaborare cu servicii iraniene au ridicat îngrijorări privind securitatea comunităților locale și posibilele implicații geopolitice. Autoritățile au precizat că acțiunea a fost planificată pentru a preveni riscuri și a proteja siguranța publică. Operațiunea poliției și arestările efectuate Poliția metropolitană din Londra a reținut zece persoane, […]
Joggingul este o formă accesibilă și eficientă de mișcare, recomandată pentru îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și pentru menținerea unei stări generale bune. Totuși, în ciuda beneficiilor sale, alergarea poate implica anumite riscuri dacă nu este practicată corect. Mulți oameni pornesc cu entuziasm, dar ignoră semnalele corpului sau nu acordă atenție tehnicii și echipamentului. Înțelegerea riscurilor și […]
Cinci țări ale UE își unesc forțele pentru a construi centre de deportare în afara Europei # Aktual24
Germania, Olanda, Austria, Danemarca și Grecia și-au unit forțele pentru a construi centre de deportare în afara Europei, marcând prima dată când a fost înființat un grup de state membre ale UE pentru a transforma proiectul controversat în realitate pe teren. Taberele extrateritoriale, cunoscute și sub denumirea de centre de returnare, sunt destinate să găzduiască […]
Trump insistă că după Iran se va ocupa și de Cuba: „Cuba va cădea foarte curând, cu siguranţă” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că guvernul cubanez „va cădea foarte curând” şi a susţinut din nou că Havana este „foarte dornică” să negocieze cu Washingtonul, consemnează agenţia EFE, citată de Agerpres. Vorbind într-o intervenţie telefonică ce avea ca subiect operaţiunea militară lansată de SUA şi Israel împotriva Iranului, Trump […]
Zelenski: Ucraina este gata să furnizeze interceptoare de drone și expertiză în schimbul rachetelor Patriot # Aktual24
În doar trei zile de lupte în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot – mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă. Declarația vine în contextul în care tensiunile continuă să escaladeze în Orientul Mijlociu, după ce […]
Un oficial de rang înalt al Pentagonului anunță că SUA vor menține numărul actual al trupelor în Polonia # Aktual24
Numărul trupelor americane în Polonia va rămâne la nivelul actual, iar acest lucru reflectă angajamentul strategic al Statelor Unite față de securitatea regională, scrie TVP World. Decizia vine în contextul promisiunilor făcute de președintele american Donald Trump privind menținerea și posibil chiar creșterea prezenței militare în Europa de Est, dar și a dezbaterilor despre redistribuirea […]
Administrația Trump ia în considerare măsuri de urgență pentru stabilizarea prețurilor petrolului în contextul războiului cu Iranul # Aktual24
Consilierii lui Trump au elaborat un plan pentru a contracara creșterea prețurilor la energie din cauza războiului cu Iranul. Acesta include garanții de asigurare de stat pentru petroliere și escorte navale. Președintele Consiliului pentru energie al Casei Albe, Doug Burgum, a declarat că guvernul este pregătit să utilizeze atât mecanisme imediate de intervenție pe piață, […]
Încă un fost viceministru rus al Apărării, Ruslan Țalikov, a fost arestat pentru acuzații de corupție # Aktual24
Fostul ministru adjunct al Apărării, Ruslan Țalikov, un apropiat al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a fost arestat sub mai multe acuzații de corupție, au declarat joi anchetatorii. Țalikov a fost prim-viceministru al apărării din 2015 până în 2024. El este al patrulea fost viceministru al apărării care se confruntă cu urmărire […]
Londra a anunțat că are temeiuri legale pentru atacuri asupra bazelor de unde sunt efectuate atacuri asupra forțelor britanice din Orientul Mijlociu Regatul Unit are dreptul legal de a ataca ținte militare din Iran dacă acestea sunt folosite pentru a ataca trupele britanice sau aliații din regiune, relatează The Guardian. Misiuni defensive Potrivit secretarului britanic […]
Avocatul Poporului vrea să blocheze reformele lui Bolojan din administrație, a sesizat CCR. Mandatul lui Renate Weber a expirat de aproape 2 ani, însă este în funcție # Aktual24
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României în legătură cu prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, act normativ adoptat săptămâna trecută de Guvern, care prevede măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și care include reducerea a mii de posturi din administrație. Reamintim că Mandatul lui Renate Weber a expirat […]
Prima țară care amenință că se va retrage din „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump # Aktual24
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a transmis un mesaj clar grupurilor islamice: participarea la „Consiliul pentru Pace” nu este un angajament fără condiții. Dacă platforma nu aduce beneficii reale pentru palestinieni, Indonezia se va retrage, semnalând că diplomația trebuie să producă rezultate, nu doar declarații, scrie Reuters. Ce este Consiliul pentru Pace și de ce provoacă […]
Protest la Cotroceni, președintele Dan a ieșit să vorbească cu manifestanții: ”Credeți că m-am sucit după 20 de ani ca să stau în puf?” – VIDEO # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a ieșit, vineri seara, să vorbească cu manifestanții care protestează în fața Palatului Cotroceni în legătură cu propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru șefiile parchetelor. Discuția a fost tensionată, protestatarii cerându-i să respingă propunerile lui Marinescu. ”Eu vă încurajez să discutați cu oamenii din sistemul de justiție, nu ce se scrie în […]
Rusia se teme că arme nucleare ar putea ajunge în Finlanda: ”Dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare” # Aktual24
Rusia avertizează Finlanda. Posibila staționare a armelor nucleare ar escalada tensiunile în Europa, au transmis oficialii de la Kremlin. Decizia ar putea modifica echilibrul de securitate regional și genera reacții imprevizibile din partea Moscovei, scrie Reuters. Contextul deciziei Finlandei Finlanda a anunțat că ia în considerare ridicarea interdicției privind staționarea armelor nucleare pe teritoriul său. […]
Documente FBI referitoare la cazul lui Jeffrey Epstein. Noi acuzații la adresa lui Donald Trump # Aktual24
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat documente care arată că o femeie a susţinut în interviuri din 2019 că ar fi fost agresată sexual de Donald Trump în anii 1980, pe când era minoră, acuzaţii pe care fostul preşedinte le-a negat constant. Documentele nu au fost incluse iniţial în publicarea masivă a informaţiilor […]
De ce producătorii auto din China au mai mare succes decât cei occidentali. Unde ar fi greșit Vestul # Aktual24
Politicienii și liderii industriei auto din Statele Unite și Europa susțin de mult timp că subvențiile de stat acordate producătorilor chinezi de vehicule electrice au denaturat concurența globală. Un nou studiu al firmei de cercetare Rhodium Group contestă această evaluare, afirmând că avantajele structurale – nu subvențiile – sunt un factor cheie care oferă producătorilor […]
Viktor Orban anunță represalii împotriva Ucrainei, după ce a fost ”amenințat” de Volodimir Zelenski: „Am oprit exporturile de motorină către Ucraina” # Aktual24
Ungaria va opri transporturile de tranzit care trec pe teritoriul său şi care sunt importante pentru Ucraina, atâta timp cât Kievul blochează livrările de ţiţei rusesc prin conducta Drujba, a declarat vineri premierul naţionalist ungar Viktor Orban la radioul de stat, relatează Reuters. Escaladarea tensiunilor: acuzații și măsuri de represalii Ungaria a declarat că va […]
De la începutul războiului împotriva Ucrainei, India a fost unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Rusiei. Un acord cu SUA a determinat guvernul Modi să reducă importurile de petrol rusesc. Acum, războiul din Orientul Mijlociu schimb[ situația. SUA permite rafinăriilor indiene să cumpere petrol rusesc pentru o perioadă limitată. Autoritățile acordă un permis […]
Rusia se implică în războiul din Iran. Washington Post anunță că Rusia ar fi furnizat Iranului informații pentru identificarea țintelor militare americane din Orientul Mijlociu # Aktual24
Rusia ar fi furnizat Iranului informații privind pozițiile unor active militare americane din Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului, au declarat pentru The Washington Post trei oficiali familiarizați cu datele de intelligence, potrivit publicației americane. Conform acestora, Moscova ar fi transmis Teheranului informații despre locațiile unor platforme militare americane, inclusiv nave de război și aeronave, […]
Iași: Terminalele de pe aeroport deschise pasagerilor nu au autorizație de securitate la incendiu # Aktual24
Terminalele T3 și T4 de la Aeroportul Internațional Iași funcționează în prezent fără autorizație de securitate la incendiu, iar inspectoratul pentru Situații de Urgență a confirmat această situație gravă în urma unei solicitări oficiale. Terminalul 4 a fost deschis anul trecut pentru a facilita aderarea la Spațiul Schengen aerian. Nereguli grave la Terminalul 4 ISU […]
Fiul lui Nicolae Guță în spatele gratiilor. Condus sub influența drogurilor și fără permis valabil # Aktual24
Scandal în familia manelistului Nicolae Guță după o oprire în trafic pe drumurile naționale, deoarece fiul artistului a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din județul Hunedoara, fiind prins la volan deși nu mai avea dreptul legal de a conduce. Incidentul s-a petrecut în prima parte a lunii martie pe un drum intens […]
Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit până la sfârșitul lunii martie. ANM a publicat vineri, 6 martie, prognoza detaliată pentru următoarele patru săptămâni, iar primăvara se instalează confortabil în aproape toată țara în perioada următoare. Soarele va fi generos, iar temperaturile vor urca peste valorile normale. Săptămâna 9 – 16 martie. Căldură […]
Elias Charalambous a susținut vineri, 6 martie, o conferință de presă înaintea meciului cu ‘U’ Cluj, unde a recunoscut că echipa nu și-a atins ținta principală în acest sezon. Obiectivul s-a schimbat radical după ratarea calificării în play-off, iar acum, FCSB luptă acum pentru o poziție care să asigure prezența în cupele europene. Locul 1 […]
Baterii gigant pentru România. Comisia Europeană a aprobat investiții de 150 de milioane de euro # Aktual24
Comisia Europeană a aprobat schema de sprijin pentru stocarea energiei electrice în România, iar suma totală alocată proiectului este de 150 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru instalarea unor capacități noi de stocare în baterii, ceea ce va ajuta la integrarea energiei regenerabile în sistemul național. Peste 2.000 MWh capacitate de stocare […]
Inspectorii Antifraudă au descins la o firmă din județul Călărași, acolo unde au confiscat aproximativ șase kilograme de aur și diamante. Valoarea totală a capturii se ridică la 3,7 milioane lei, toate bunurile fiind confiscate, apoi predate Trezoreriei Statului. Bijuterii fără acte. Cum a fost descoperită afacerea ilegală Firma vindea bijuterii și lingouri fără documente […]
Locuitorii din Sectorul 2 au acces la noi programe de prevenție medicală în această perioadă, deoarece s-a anunțat lansarea unor investigații complexe care pot fi efectuate fără costuri de către paciente, valabile pe tot parcursul lunii martie. Investigații imagistice prin parteneriat. CT și RMN fără plată pentru doamne Doamnele din Sectorul 2 pot beneficia de […]
Cele două părți vor depune eforturi comune pentru a promova stabilitatea, a sprijini redresarea economică și a avansa reconcilierea politică, se arată într-un comunicat. Deși relațiile lor diplomatice s-au îmbunătățit de când armata americană l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, în ianuarie, într-un raid surpriză, anunțul legăturilor bilaterale oficiale marchează un pas extrem de […]
Program runda 30 în Superliga. Se stabilește ierarhia finală a play-off-ului și play-out-ului # Aktual24
Runda cu numărul 30 marchează finalul sezonului regulat în campionatul României. Toate echipele care merg în play-off sunt deja cunoscute oficial în acest moment, dar această etapă va stabili ordinea exactă înaintea luptei finale pentru titlu. Meciurile încep chiar de vineri seară în direct la televiziune. Dueluri de gală pentru stabilirea locurilor fruntașe în clasament […]
Trump susține că Ucraina are acum „și mai puține cărți de joc” și a acuzat Kievul că încetinește negocierile # Aktual24
Președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou nemulțumirile împotriva Ucrainei din cauza ineficienței negocierilor pentru încheierea războiului ruso-ucrainean și a declarat că acum președintele ucrainean are „și mai puține cărți de joc”. Comentând negocierile în curs dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, Trump a declarat că este timpul ca președintele ucrainean Volodimir […]
Sute de români găsiți muncind la negru. Amenzi record de milioane de lei într-o singură săptămână # Aktual24
Inspecția Muncii a descoperit 244 de persoane care lucrau fără forme legale în ultima săptămână, astfel, inspectorii au aplicat amenzi totale de aproape 7 milioane de lei la nivel național. Campania de control a avut loc între 23 și 27 februarie 2026. Mii de controale în toată țara. Peste 3.000 de măsuri de remediere dispuse […]
O nouă ședință a Consiliului General al PMB, încheiată fără cvorum. „Blocajul PSD-AUR-PUSL este abject”, acuză un consilier REPER # Aktual24
O nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) s-a încheiat vineri, 6 martie 2026, fără cvorum, punând din nou sub semnul întrebării funcționarea legislativului care gestionează proiectele esențiale ale capitalei. Din cei 54 de consilieri, doar 24 au fost prezenți, astfel încât ședința nu a putut fi desfășurată conform art. 137 din Codul […]
Vaticanul avertizează că grupările sataniste folosesc inteligența artificială pentru a-și extinde influența # Aktual24
Într-o eră dominată de inteligența artificială, Vaticanul și specialiști din întreaga lume trag un semnal de alarmă: există temeri că grupuri satanice folosesc AI pentru a-și extinde influența și pentru a comite fapte extrem de grave. În acest context, preoți, imami și rabini au fost invitați la Roma pentru un curs special de exorcism și […]
Israelul și SUA au anunțat o ”a doua fază” de război cu Iranul. SUA au lansat din B2 bombe antibunker # Aktual24
SUA și Israelul au lansat noi atacuri asupra Iranului în noaptea de 6 martie. Printre altele, armata americană a folosit bombe antibunker lansate de bombardiere B-2 pentru a distruge silozurile de rachete balistice și a lovit, de asemenea, fabrici militare, a declarat generalul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Cooper a declarat, conform […]
Maia Sandu a anunțat că nu va candida pentru al treilea mandat în Moldova, dar nici la președinția României # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în mod oficial că va respecta prevederile Constituției Moldovei și nu intenționează să candideze pentru un al treilea mandat la funcția de șef al statului. În același timp, Sandu a respins categoric speculațiile care au circulat în ultimele săptămâni pe rețelele sociale, potrivit cărora ar putea candida în […]
Postul de televiziune Fox News a difuzat imagini cu drone ucrainene, prezentându-le drept „super-arme” folosite de trupele americane în Iran # Aktual24
Postul american Fox News a difuzat recent în cadrul unui segment despre „arsenalul high‑tech american” imagini cu drone interceptor folosite efectiv împotriva dronelor Shahed, dar acestea nu erau americane, ci ucrainene. Videoclipul arăta un interceptor drone de tip STING, dezvoltat de inginerii ucraineni din cadrul grupului Wild Hornets și utilizat de forțele de apărare ale […]
Serviciile de securitate europene trag un semnal de alarmă: Kremlinul ar putea interveni în alegerile din Ungaria pentru a sprijini guvernul Orbán # Aktual24
Surse din cadrul serviciilor de informații din Europa susțin că Kremlinul pregătește o intervenție în alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie 2026, cu scopul de a sprijini șansele de realegere ale premierului Viktor Orbán. „Tehnologi politici” trimiși de Kremlin se află deja în Ungaria Potrivit raportului, citat de publicația Daily News Hungary, operațiunile de influență ar […]
Doi dintre șefii vămilor din Portul Constanța au fost reținuți de DNA pentru luare de mită # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut în noaptea de joi spre vineri doi șefi din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța, acuzați de luare de mită. Se cereau până la 700 de euro șpagă pentru fiecare container Surse judiciare și neoficiale citate de cotidianul local […]
Mobilizare impresionantă de forțe în Covasna după ce localnicii susțin că l-ar fi văzut pe criminalul Emil Gânj în preajma unei păduri # Aktual24
O amplă operațiune de căutare s‑a desfășurat în ultimele două zile în județul Covasna, după ce mai multe persoane din comuna Bixad au semnalat autorităților că ar fi observat un bărbat suspect în apropierea pădurii, pe malul râul Olt. Sesizarea a fost făcută prin apel la numărul unic de urgență 112, transmite Observator News. Zeci […]
Percheziții efectuate in Timiș de DIICOT, într-o anchetă FBI privind o platformă globală de vânzare a datelor furate # Aktual24
Polițiștii români au efectuat mai multe percheziții domiciliare în cadrul unei anchete internaționale coordonate de Federal Bureau of Investigation și desfășurate cu sprijinul DIICOT. Investigația a vizat una dintre cele mai mari platforme online din lume utilizate pentru comercializarea de date furate și instrumente destinate criminalității informatice. Operațiunea s-a desfășurat în 13 țări Potrivit Poliției […]
USR reacționează dur la scandalul făcut de Ponta: „Un privilegiat care își cere privilegiile. Victor Ponta e un mincinos” # Aktual24
Reprezentanți ai Uniunea Salvați România (USR) au reacșionat dur la declarațiile fostului premier Victor Ponta în legătură cu situația repatrierii fiicei sale din Orientul Mijlociu și au susținut că acuzațiile aduse ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afectează imaginea diplomației române. Victor Ponta a afirmat că, din ordinul ministrului de Externe, fiica sa minoră nu ar […]
Reacția președintelui Nicușor Dan la oferta „umbrelei nucleare”, criticată de CTP: „O hlizeală de înapoiat mintal” # Aktual24
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat violent joi seara pe pagina sa de Facebook, după ce președintele Nicușor Dan a evitat să ofere un răspuns clar privind oferta Franței de a extinde „umbrela nucleară” asupra României. „Președintele se oprește aici. Eu nu mai pot.” CTP a criticat dur atitudinea șefului statului, considerând-o nedemnă de funcția […]
Femeie din Aiud, reținută după ce a găsit pe stradă un card și a retras toți banii de pe el # Aktual24
O femeie în vârstă de 42 de ani din municipiul Aiud a fost reținută miercuri de polițiști, fiind cercetată după ce, în luna decembrie 2025, a găsit un card bancar pe stradă și a efectuat retrageri de numerar. Cardul avea codul PIN scris pe el Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, citat […]
Protest la Cotroceni față de propunerile lui Marinescu (PSD) pentru conducerea marilor parchete: ”Președintele trebuie să le refuze” # Aktual24
Mai multe organizații civice au anunțat că vor protesta vineri, de la ora 18:30, în fața Palatul Cotroceni, față de propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, a Direcția Națională Anticorupție și a Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Potrivit unui comunicat transmis de Comunitatea Declic, organizatorii îi cer […]
Crin Antonescu, intervenție violentă în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta: „Aceste gunoaie umane de la USR trebuie să dispară din viața noastră” # Aktual24
Fostul co-președinte al USL, Crin Antonescu, a reacționat violent după ce fiica fostului premier, Irina Ponta, ar fi fost împiedicată să urce într-un avion organizat pentru repatrierea elevilor români din Emiratele Arabe Unite. Fostul lider uselist acuză USR de „mizerie și inumanitate” „Puține persoane au la fel de multe motive ca mine să îl deteste […]
Un consilier PSD din Argeș, găsit împușcat în cap. Bărbatul avea o firmă de pompe funebre pe care o promovase pe Facebook cu doar o zi înaintea sinuciderii # Aktual24
Un consilier local din județul Argeș a fost găsit mort joi seară în locuința sa din comuna Mihăești. Este vorba despre Costi Bălășoiu, în vârstă de 46 de ani, ales local din partea Partidul Social Democrat. Găsit fără viață în locuința sa, cu o plagă împușcată la cap Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție […]
Iranul anunță că are ”arme strategice noi” și că este pregătit pentru un ”război prelungit”. Trump: ”Să trimitem trupe terestre este o pierdere de timp” # Aktual24
Gardienii Revoluției din Iran au avertizat vineri că țara este pregătită pentru un conflict de durată și au anunțat că vor utiliza o nouă generație de armament strategic în viitoarele operațiuni militare, transmite agenția EFE. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini. „Iranul este pregătit […]
”Nu a facut nimic MAE”? Avertizare pe 14 ianuarie: „Părăsiți imediat țara!”/ Profesor ASE: ”De pe geamul hotelului din Dubai, vezi coasta iraniană” # Aktual24
Cristian Păun, profesor la ASE, atrage atenția asupra evoluției alertelor MAE legate de situașia din Orientul Mijlociu în contextul în care propaganda ”suveranistă” a declanșat o campanie isterică contra Ministerului de Externe legată de situația românilor aflați în Dubai. ”Suveranistul: MAE nu a făcut nimic, nu a avertizat românii că e nasol în zona Orientului […]
Ministerul Justiției anunță că autoritățile italiene au aprobat definitiv extrădarea fraților Dani și Ionuț Mocanu în România # Aktual24
Ministerul Justiţiei din România a anunțat că instanța supremă din Italia, Corte Suprema di Cassazione, a pronunțat o hotărâre definitivă privind predarea către autoritățile române a fraților Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu, condamnați la închisoare pentru tentativă de omor. Decizia instanței italiene confirmă extrădarea Potrivit comunicatului transmis de minister și citat de News.ro, decizia […]
Premierul Anthony Albanese confirmă prezența a trei militari australieni la bordul submarinului american care a scufundat o navă iraniană # Aktual24
Premierul Australiei, Anthony Albanese, a confirmat că trei militari australieni se aflau la bordul submarinului american care a scufundat o navă de război iraniană în apele internaționale din apropierea insulei Sri Lanka. Militarii australieni făceau parte din programul AUKUS Declarația a fost făcută într-un interviu pentru postul australian Sky News, în contextul în care incidentul […]
De ce Oana Țoiu ”nu poate să spună, deocamdată, tot ceea ce știe despre afacerea ‘fiica lui Ponta’”. Jurnalist: ”Bolojan a dat instrucțiuni clare tuturor miniștrilor săi” # Aktual24
Jurnalistul Liviu Avram a dezvăluit într-o postare pe rețelele de socializare de ce ministrul de Externe, Oana Țoiu, a dat ”răspunsuri atât de ambigue la întrebările foarte precise ce i-au fost adresate în timpul conferinței de presă în scandalul fiicei lui Victor Ponta”. ”Pentru toți cei care se întreabă de ce Oana Țoiu a dat […]
Criză diplomatică între Ucraina și Ungaria: Kievul acuză Budapesta că a „luat ostatici” angajați ai unei bănci de stat # Aktual24
Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria au escaladat după ce autoritățile de la Kiev au acuzat Budapesta că a reținut șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank, implicați într-un transport de numerar și aur între Austria și Ucraina. Transport de zeci de milioane de euro blocat la Budapesta Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat […]
