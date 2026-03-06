Duelul giganților: Pogacar, Van der Poel și Vingegaard se înfruntă în „Clasicele Primăverii” în ciclism
G4Media, 6 martie 2026 17:50
Ciclismul revine în prim-plan odată cu cursa Strade Bianche din Toscana, din acest weekend. Tadej Pogacar este mare favorit la victorie. Vor fi însă întreceri spectaculoase pe durata întregii primăveri. Tadej Pogacar, cel mai bun rutier al momentului, va debuta în 2026 în cadrul Strade Bianche. Slovenul va încerca să câștige cursa care va avea […] © G4Media.ro.
Marina americană va escorta navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi rezonabil”, trasmite Washingtonul # G4Media
Marina militară a SUA va escorta navele comerciale care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi rezonabil”, a declarat vineri secretarul american al energiei, Chris Wright, în timp ce această arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial este de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva […] © G4Media.ro.
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene, a declarat vineri un responsabil american, care a dezminţit astfel o informaţie difuzată anterior de postul public de televiziune iranian, transmite France Presse, transmite Agerpres. ”Aceste informaţii sunt false”, a precizat reprezentantul Washingtonului. Televiziunea de stat iraniană a afirmat joi că drone lansate […] © G4Media.ro.
„Cuba va cădea destul de curând, apropo. Nu are legătură directă cu subiectul, dar Cuba va cădea și ea. Vor să facă un acord atât de mult”, i-a spus el Danei Bash de la CNN într-un interviu telefonic, în timp ce lăuda succesul militar al SUA în al doilea său mandat. „Vor să facă un […] © G4Media.ro.
Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului sunt „o greșeală extraordinară”, afirmă premierul spaniol # G4Media
Premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat din nou atacurile SUA-Israel împotriva Iranului, afirmând că acestea sunt „o greșeală extraordinară” și „nu sunt în conformitate cu dreptul internațional”, potrivit The Guardian. Sánchez a afirmat că „cooperarea loială” ar trebui să prevaleze asupra „confruntării” în relațiile cu SUA, după tensiunile generate de opoziția Madridului față de utilizarea […] © G4Media.ro.
Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie militară de bază; serviciul militar a redevenit obligatoriu pentru croaţi după 17 ani, consemnează vineri agenţia de știri Reuters, citată de Agerpres. Recrutarea obligatorie are loc în cadrul strategiei mai ample a ţării pentru soluţionarea problemelor de […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană suspendă călătoriile fără viză pentru georgienii cu pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale, din cauza erodării democrației și a încălcării drepturilor fundamentale # G4Media
Uniunea Europeană a suspendat, vineri, regimul de călătorii fără viză pentru titularii georgieni de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale în cadrul mecanismului revizuit de suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor, conform unui comunicat oficial transmis de Comisia Europeană (CE). Mecanismul de suspendare a vizelor este activat ca răspuns la încălcarea deliberată și persistentă […] © G4Media.ro.
Danica Patrick confirmă plecarea de la Sky Sports înainte de startul sezonului F1: „Voi fi lipită de tv pentru curse” # G4Media
Danica Patrick a confirmat într-o postare pe rețelele sociale plecarea din echipa celor de la Sky Sports pentru Formula 1. „M-am distrat de minune”, a scris, printre altele, fosta vedetă IndyCar. Danica Patrick confirmă despărțirea de echipa Sky Sports F1 Dailymail.co.uk a scris că Danica a fost dată afară de Sky Sports cu doar câteva […] © G4Media.ro.
Numărul de angajați din SUA a scăzut cu 92.000, iar rata șomajului a crescut la 4,4%, potrivit celor mai recente date oficiale citate de Economedia. Analiștii care se așteptau ca piața muncii să rămână stabilă au fost surprinși de aceste rezultate. Aproape fiecare sector a pierdut locuri de muncă, inclusiv sănătatea, de obicei o sursă […] © G4Media.ro.
Primarul Capitalei spune că AUR a avut cerinţe de bun simţ pentru a înceta boicotul şi că ia în calcul o expropriere etapizată la Parcul IOR # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că va transmite un răspuns grupului AUR, care condiţionează participarea la şedinţele CGMB de acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR. Edilul a precizat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB, că solicitările AUR sunt „de bun simţ”, […] © G4Media.ro.
Ucraina va trimite experţi de drone în ţările din Golf / În primele trei zile de război în Orientul Mijlociu au fost lansate peste 800 de rachete interceptoare americane Patriot, mai multe decât a primit Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia # G4Media
Pentagonul presează companiile militare americane să crească producţia pentru a asigura muniţiile deja diminuate de războiul împotriva Iranului, inclusiv producţia de rachete antiaeriene, în special interceptoare pentru bateriile Patriot, folosite masiv de statele din Golf pentru a respinge dronele şi rachetele balistice lansate ca represalii de Iran împotriva bazelor SUA din regiune, în timp ce […] © G4Media.ro.
OpenAI a lansat GPT-5.4, joi, un nou model fundamental prezentat drept „cel mai capabil și eficient model frontieră pentru activități profesionale”. Pe lângă versiunea standard, GPT-5.4 este disponibil și ca model de raționament (GPT-5.4 Thinking) sau într-o variantă optimizată pentru performanță ridicată (GPT-5.4 Pro), transmite TechCrunch. Detaliile noului model Versiunea API a modelului va fi […] © G4Media.ro.
Armata germană le interzice influencerilor din rândurile sale să facă fotografii şi videoclipuri în facilităţile militare, din cauza preocupărilor legate de securitatea ţării şi a soldaților săi # G4Media
Armata germană le-a interzis membrilor săi să facă fotografii şi să difuzeze imagini neautorizate ale instalaţiilor militare, din cauza preocupărilor legate de securitatea ţării şi a soldaţilor săi, a anunţat vineri Ministerul Apărării de la Berlin, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Măsura îi vizează în primul rând pe „influencerii” Bundeswehr-ului, […] © G4Media.ro.
Ministrul energiei din Qatar a declarat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea „distruge economiile mondiale”, relatează Financial Times, citat de Sky News. Saad al-Kaabi a estimat că, chiar dacă războiul s-ar încheia astăzi, ar fi nevoie de „săptămâni sau luni” pentru ca țara să revină la livrările normale de gaz, după bombardarea iraniană a […] © G4Media.ro.
Kelemen Hunor, după ce Zelenski a amenințat că va da adresa lui Viktor Orban soldaților ucraineni: Atunci când prim-ministrul Ungariei este amenințat, este un mesaj adresat întregii națiuni maghiare # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a depășit “o linie care nu poate fi depășită” atunci când a amenințat că va da dresa lui Viktor Orban soldaților ucraineni, dacă premierul ungar va continua să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro. “Există o linie care nu poate […] © G4Media.ro.
Ziua a șaptea de război în Orientul Mijlociu: Israelul a distrus buncărul comandamentului militar iranian din Teheran / Trump cere capitularea necondiționată a Iranului / Bombele cad și asupra Caucazului, Europa se mobilizează pentru a apăra Cipru # G4Media
A șaptea zi de război în Orientul Mijlociu, după atacul americano-israelian în Iran din 28 februarie: e momentul discuției ”ce facem mai departe?” Președintele Donald Trump cere să fie consultat pentru conducerea noului lider suprem al statului, în timp ce consideră că alegerea lui Khamenei Jr. este inacceptabilă. Israelul a anunțat o „nouă fază” în […] © G4Media.ro.
Prezenţa militară britanică în Cipru, readusă în discuţie după lovitura cu dronă despre care oficiali din domeniul securităţii cred că a fost efectuată cel mai probabil de gruparea teroristă Hezbollah # G4Media
Lovitura cu dronă din această săptămână asupra unei baze britanice din Cipru a redeschis dezbaterea despre prezenţa militară a Regatului Unit în insula mediteraneană, în contextul în care numeroşi critici se tem de eventuala atragere a ţării în conflictul actual din Orientul Mijlociu, notează vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Politicienii ciprioţi au […] © G4Media.ro.
Procurorii confirmă că activiști și jurnaliști italieni au fost ținta unui program de spionaj în 2024 / Guvernul Giorgiei Meloni respinge acuzațiile # G4Media
Procurorii italieni care anchetează un scandal de spionaj intern afirmă că au confirmat în mod independent că doi activiști pentru drepturile imigranților și un jurnalist au fost piratați în același timp la sfârșitul anului 2024, sugerând că toți trei au făcut parte din aceeași „campanie de infectare”, transmite The Guardian. Această evoluție ar putea ridica […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan a dat semnalul că se pregătește să accepte propunerile ministrului PSD pentru parchete. Numirile sunt inacceptabile, însuși șeful statului i-a criticat repetat pe unii dintre procurorii propuși. Și totuși, în ciuda evidenței, în ciuda standardelor morale pe care și-a ridicat cariera, președintele pare să fie de acord cu procurorii propuși de PSD. […] © G4Media.ro.
VIDEO Elev revenit din Dubai: „Unii colegi s-au speriat și au început să plângă” / Profesoară: „ Au trecut 13 ore până am ajuns la aeroport” # G4Media
Elevii și profesorii reveniți în țară din Dubai au povestit momentele prin care au trecut în Emiratele Arabe Unite până când au reușit să revină în țară cu avionul. „Unii colegi erau speriați, alții nu prea. La un moment dat, unii colegi s-au speriat și au început să plângă. Doamnele ne-au anunțat că urmează să […] © G4Media.ro.
Motorina scumpă lovește agricultura / Fermierii vorbesc despre costuri tot mai greu de dus: „Am cumpărat motorină pe credit” # G4Media
Creșterea prețurilor la combustibil riscă să pună o presiune și mai mare asupra costurilor din agricultură, în condițiile în care cotațiile cerealelor se mențin la niveluri mai mult decât scăzute, scrie G4Food. În piață, apar tot mai des estimări potrivit cărora prețul motorinei ar putea ajunge în perioada următoare la pragul de 10 lei pe […] © G4Media.ro.
Axel Springer cumpără grupul britanic Telegraph / Tranzacție de peste jumătate de miliard de lire sterline # G4Media
Axel Springer, un gigant german din industria mass-media, a anunţat vineri că va achiziţiona Telegraph Media Group din Regatul Unit, inclusiv cotidianul Daily Telegraph, cu suma de 575 de milioane de lire sterline (663,5 milioane de euro). Anunţul său surprinzător a pus capăt speranţelor de achiziţie ale grupului rival DMGT, care deţine tabloidul Daily Mail, […] © G4Media.ro.
Donald Trump pare să excludă orice șansă de acord diplomatic cu Iranul pentru a pune capăt conflictului. Într-o postare pe Truth Social, președintele SUA a declarat: „Nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția CAPITULĂRII NECONDIȚIONATE!”, potrivit Sky News. SUA și aliații săi „vor lucra fără încetare pentru a readuce Iranul de la marginea […] © G4Media.ro.
Avocată anchetată după ce ar fi introdus ilegal un telefon în Penitenciarul Botoşani și l-ar fi înmânat unui deţinut # G4Media
O avocată în vârstă de 46 de ani, din Botoşani, este cercetată penal de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Suceava, după ce ar fi introdus în mod ilegal, în Penitenciarul Botoşani, un telefon mobil pe care l-ar fi înmânat unui deţinut, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul […] © G4Media.ro.
Alertă în tabăra Ferrari – Leclerc, impresionat de nivelul rivalilor Mercedes: „Nu se mai ascund” # G4Media
Charles Leclerc se declară impresionat de nivelul arătat de Mercedes de-a lungul primelor două sesiuni de antrenamente libere contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Australia. Leclerc spune că Mercedes este deasupra rivalelor din F1 Pilotul monegasc a stabilit cel mai bun timp pe durata testelor din Bahrain, dar a precizat la acel moment […] © G4Media.ro.
„Inacceptabil”: Bruxelles-ul îl critică pe Zelenski, în contextul tensiunilor dintre Kiev și Budapesta # G4Media
Comisia Europeană a condamnat amenințarea aparentă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a folosi violența împotriva liderului maghiar Viktor Orbán, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Budapesta și Kiev din cauza eșecului Ucrainei de a repara o conductă de petrol critică, scrie Euractiv. „În special în legătură cu comentariile făcute de președintele Zelenski: suntem foarte clari, […] © G4Media.ro.
Fiica lui Victor Ponta, Irina, a ajuns vineri în țară, cu un zbor comercial, a declarat fostul premier pentru G4Media. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
Armata israeliană a confirmat vineri că forţele sale aeriene au bombardat sâmbăta trecută buncărul militar subteran al fostului lider spiritual iranian Ali Khamenei „în inima Teheranului”, operaţiune la care au participat circa 50 de avioane de luptă, relatează agenţiile de știri EFE şi DPA, citate de Agerpres. Complexul subteran este amplasat sub clădiri guvernamentale, se […] © G4Media.ro.
Guvernul suedez a anunţat vineri că ia în calcul modificarea regulilor de imigraţie, extrem de criticate întrucât au condus al expulzarea de minori neînsoţiţi, ceea ce a determinat Agenţia pentru migraţie să suspende astfel de expulzări, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Chestiunea ”expulzărilor de adolescenţi” a ţinut prima pagină în Suedia în […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Suspiciuni de ocolire a sancțiunilor împotriva Rusiei în Portul Midia: O navă cu 1500 tone de GPL din dana Octogon nu primește liber la descărcat pentru că ar refuza să prezinte documente originale / Declarațiile de import nu ar conține originea mărfii (raport AVR) # G4Media
Suspiciuni de ocolire a sancțiunilor rusești în Portul Midia (Constanța): Nava Gas Elisabeth, aflată în dana Octogon din 14 ianuarie, și care transportă propan (GPL), nu primește liber la descărcare pentru că refuză să prezinte documente originale inspectorilor Autorității Vamale Române (AVR), arată un raport consultat de Info Sud-Est și G4Media. Aceștia au suspiciuni că […] © G4Media.ro.
Surprizele lui Mircea Lucescu – Lista preliminară a stranierilor convocați pentru barajul cu Turcia # G4Media
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a fotbaliștilor din străinătate convocați pentru barajul de calificare la CM 2026, transmite FRF.ro. Marile surprize sunt reprezentate de Marius Corbu (Ferencváros) și Ioan Vermeșan (Verona). Dacă va trece de Turcia pe 26 martie, în deplasare, pentru România va urma un duel cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia, pe […] © G4Media.ro.
BREAKING Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăieri de 10% în administrația publică # G4Media
Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăieri de 10% în administrația publică. Avocatul Poporului susține, în sesizarea publicată, că ordonanța de urgență încalcă articolele din Constituție referitoare la principiul securității juridice, principiul egalității în drepturi, dreptul de proprietate privată, protecția socială a cetățenilor, protecția persoanelor cu handicap, […] © G4Media.ro.
Grădina Zoologică din Târgu Mureş a recepţionat un nou transport de animale din Ungaria: Papagali amazoni cubanezi, guanaco și o pumă # G4Media
Grădina Zoologică din Târgu Mureş a recepţionat un nou transport de animale provenind de la Grădina Zoologică din Szeged (Ungaria). Efectivul celei mai mari grădini zoologice din ţară s-a îmbogăţit cu o femelă de pumă (Puma concolor), trei papagali amazoni cubanezi (Amazona leucocephala) şi o premieră absolută pentru instituţia noastră: patru exemplare de guanaco (Lama guanicoe). Noile […] © G4Media.ro.
VIDEO Portul Mineralier Galați a fost readus la viață: toate cele 16 dane sunt din nou funcționale, iar frontul de acostare a fost modernizat complet # G4Media
Portul Mineralier Galați a trecut prin unul dintre cele mai ample procese de modernizare din ultimii ani, un proiect strategic care a readus în exploatare toate danele și a revitalizat complet întregul front de acostare. Investiția a avut ca obiectiv principal reactivarea unor zone care nu au mai fost utilizate de ani de zile și […] © G4Media.ro.
VIDEO | Tulburările de alimentație sunt tulburări psihiatrice, nu simple probleme de dietă / Psiholog: „Genetica încarcă pistolul și mediul apasă pe trăgaci” # G4Media
Tulburările de comportament alimentar, precum anorexia, bulimia sau mâncatul compulsiv, nu apar doar în adolescență și nu țin de lipsa de voință, ci sunt tulburări psihiatrice complexe. Explicațiile au fost oferite de psihologul și psihoterapeutul cognitiv-comportamental Raluca Chișcu, specializată în tulburări de alimentație, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, o producție G4Food. Specialista a explicat […] © G4Media.ro.
MAE: O aeronavă cu 127 de cetățeni români și 39 de cetățeni europeni a decolat din Oman spre București. Toate locurile sunt ocupate / Peste 1.000 de cetățeni români au revenit din Orientul Mijlociu, cu zboruri de repatriere asistată și zboruri comerciale # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe precizează că un zbor de evacuare organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM) are loc vineri. Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Este vorba despre cetățeni […] © G4Media.ro.
Rusia furnizează Iranului informații pentru a lovi forțele americane din Orientul Mijlociu (The Washington Post) # G4Media
Informațiile privind direcționarea atacurilor iraniene au inclus locațiile navelor de război și aeronavelor americane în Orientul Mijlociu, au declarat mai mulți oficiali sub rezerva anonimatului, potrivit The Washington Post. Rusia furnizează Iranului informații privind direcționarea atacurilor forțelor americane din Orientul Mijlociu, primul indiciu că un alt adversar major al SUA participă – chiar și indirect […] © G4Media.ro.
SUA scutește de sancțiuni rafinăria Rosneft din Germania, deținută majoritar de o companie rusă și operată de guvernul de la Berlin # G4Media
Departamentul Trezoreriei din SUA a suspendat pe termen nelimitat sancțiunile împotriva unei rafinării cheie din Germania, al cărei pachet majoritar de acțiuni e deținut de compania petrolieră rusă Rosneft, potrivit unui document al instituției americane. Suspendarea sancțiunilor americane, venită după vizita cancelarului german Friedrich Merz la Washington, are rolul de a preveni apariția unor dificultăți […] © G4Media.ro.
Nou schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina: câte 300 de fiecare parte, potrivit armatei ruse # G4Media
Rusia şi Ucraina au efectuat vineri un nou schimb de prizonieri de război, câte 300 de fiecare parte, a anunţat armata rusă într-un comunicat, după ce joi fuseseră schimbaţi câte 200 de prizonieri în cadrul unui acord convenit la negocierile recente de la Geneva, transmite AFP preluată de Agerpres. Potrivit Moscovei, Emiratele Arabe Unite şi […] © G4Media.ro.
Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei. la cererea acesteia # G4Media
Grecia va transfera o baterie de rachete Patriot în nordul ţării pentru întărirea capacităţilor de apărare ale ţării vecine Bulgariei, la cererea acesteia, a declarat vineri ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, transmit agențiile de știri ANA şi Reuters, citate de Agerpres. ‘În urma unei solicitări a părţii bulgare, am putut să informez astăzi că […] © G4Media.ro.
Poate Donald Trump să-l salveze pe Viktor Orbán? Premierul Ungariei a picat în sondaje, greii MAGA se mobilizează pentru a-și susține cel mai loial aliat european – analiză Politico # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán se confruntă cu cele mai dificile alegeri din cei 16 ani de guvernare, iar președintele american Donald Trump și mișcarea sa MAGA se mobilizează pentru a-l ajuta, relatează Politico. Sondajele sugerează că liderul maghiar se află în prezent în urma fostului său aliat, devenit adversar, Péter Magyar, care a profitat de […] © G4Media.ro.
Real Madrid a primit o amendă de 15.000 de euro din partea UEFA. Clubul de pe Santiago Bernabeu a fost sancționat după ce un fan al „albilor” a făcut salutul nazist în tribune înainte de meciul retur cu Benfica din Champions League. Oficialii celor de la Real Madrid au precizat că respectivul fan a fost […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut apel vineri la partidele din coaliţia de guvernare ca săptămâna viitoare să adopte bugetul de stat în forma propusă de Executiv, transmite Agerpres. Într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB, edilul general a declarat că adoptarea bugetului este „esenţială” pentru bucureşteni, deoarece ar mai creşte „puţin” cotele defalcate […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană a aprobat planul României de a acorda ajutoare de stat pentru stocarea energiei electrice # G4Media
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane euro (764 de milioane lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată, informează vineri un comunicat de presă al Executivului comunitar. Această măsură va contribui la tranziţia către o economie neutră din punct […] © G4Media.ro.
În timp ce războiul face ravagii în Orientul Mijlociu, funcționarii UE se reunesc vineri la Bruxelles pentru a discuta una dintre cele mai mari amenințări generate de conflict: creșterea vertiginoasă a costurilor energiei, scrie Politico. De când primele atacuri ale SUA și Israelului de sâmbăta trecută au închis efectiv Golful Persic pentru tancurile petroliere și […] © G4Media.ro.
Primarul Buzăului: După reducerea impozitelor, probabil că vom încasa mai puţin cu două-trei milioane de euro # G4Media
Primăria Buzău estimează că în acest anu va încasa cu aproximativ două-trei milioane de euro mai puţini bani după ce, vineri, aleşii locali au aprobat în şedinţa Consiliului Local Municipal (CLM) reduceri privind cotele impozitelor şi taxelor, transmite Agerpres. De la începutul anului şi până în prezent, aproximativ 24.000 de contribuabili, persoane fizice şi juridice, […] © G4Media.ro.
Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe” # G4Media
Un italian a anunțat că va reclama Temu și că intenționează să depună o plângere la poliție, după ce s-a trezit în casă cu un scorpion viu. El a deschis un pachet cu un joc de șah pe care l-a comandat din China când a avut un șoc, relatează Corriere della Sera. Setul de șah […] © G4Media.ro.
Franţa „nu se va implica în acest război” împotriva Iranului în Orientul Mijlociu, a dat asigurări preşedintele francez Emmanuel Macron joi seara, într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu internauţi pe Instagram, informează vineri EFE preluată de Agerpres. În această discuţie, şeful statului francez a încercat să îşi liniştească interlocutorii în legătură cu îngrijorarea provocată […] © G4Media.ro.
Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, ţara sa şi-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condiţiile politice şi relaţiile cu Turcia i-ar permite, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar […] © G4Media.ro.
Preţul gazelor în Europa a scăzut vineri sub pragul de 50 de euro pentru un megawatt-oră, dar încheie săptămâna cu o creștere de peste 50% # G4Media
Preţul gazelor naturale înregistra vineri dimineaţa o scădere uşoară în Europa, dar cu toate acestea se pregăteşte pentru cea mai mare creştere săptămânală de după criza energetică, în condiţiile în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să creeze incertitudini cu privire la livrările globale, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. La bursa de […] © G4Media.ro.
