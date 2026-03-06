Zelenski recunoaște că nu-și vizitează copiii și soția prea des, pentru că „este și periculos”

15:50

O avocată în vârstă de 46 de ani, din Botoşani, este cercetată penal de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Suceava, după ce ar fi introdus în mod ilegal, în Penitenciarul Botoşani, un telefon mobil pe care l-ar fi înmânat unui deţinut, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul […] © G4Media.ro.