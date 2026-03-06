Florentin Petre, sancționat drastic pentru scandările rasiste! Nici Dinamo n-a scăpat de amendă
Fanatik, 6 martie 2026 20:00
Florentin Petre (50 de ani) nu a scăpat nepedepsit după ce le-a înjurat pe rivalele lui Dinamo. Antrenorul secund al „câinilor” a primit o amendă usturătoare. La fel s-a întâmplat și cu clubul din „Groapă”
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
20:20
S-a luat prima decizie majoră în lumea sportului în baza războiului din Iran! Totul este oficial: „Este cu adevărat dezamăgitor”
Acum 30 minute
20:00
Florentin Petre, sancționat drastic pentru scandările rasiste! Nici Dinamo n-a scăpat de amendă # Fanatik
Florentin Petre (50 de ani) nu a scăpat nepedepsit după ce le-a înjurat pe rivalele lui Dinamo. Antrenorul secund al „câinilor” a primit o amendă usturătoare. La fel s-a întâmplat și cu clubul din „Groapă”
Acum o oră
19:40
19:40
Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a făcut dezvăluiri tari despre Gică Hagi. Celebrul agent FIFA știe ce salariu va avea viitorul selecționer al echipei naționale a României
Acum 2 ore
19:10
Cristiano Ronaldo a plecat de urgență în Spania! Al-Nassr a făcut anunțul: „Accidentarea este mai gravă” # Fanatik
Cristiano Ronaldo s-a accidentat în ultimul meci jucat de Al-Nassr în campionat, victoria cu Al-Fayha, 3-1, iar problemele pentru starul portughez par a fi mai grave.
18:50
„Lista rușinii” pentru datornicii primăriilor. Chiar și restanțe mici la plata taxelor locale îți asigură un loc la „stâlpul infamiei”” # Fanatik
„Lista rușinii” datornicilor nu se va publica doar pentru cei care au restanțe către ANAF, ci și pentru fiecare cetățean care nu-și plătește taxele locale.
18:50
”Cine este adevăratul Cristi Chivu?”. Italienii au observat schimbarea din discursul antrenorului lui Inter și l-au comparat cu un nume uriaș # Fanatik
Italienii au remarcat o schimbare majoră în discursul lui Cristi Chivu în ultima perioadă. Care a fost momentul acestei transformări și cu ce mare antrenor l-au comparat pe român.
18:40
Adrian Porumboiu, șef la CCA?! Răspuns ferm al fostului mare arbitru, dacă va fi sunat de Răzvan Burleanu. Exclusiv # Fanatik
Adrian Porumboiu a dat cărțile pe față. Ce va face în cazul în care Răzvan Burleanu îl va suna pentru a-l numi șef la CCA.
Acum 4 ore
18:20
Fostul fotbalist de la Rapid, în tricoul Universității Craiova. Filmarea a fost imortalizată chiar de soția sa # Fanatik
Marius Constantin, fost jucător al formației Rapid, a fost surprins purtând tricoul de la Universitatea Craiova. Detaliul a fost scos la iveală de partenera sa de viață.
18:10
Prima reacție a lui Ioan Vermeșan, marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Ce mesaj a avut jucătorul din Serie A pentru selecționer # Fanatik
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară cu stranierii pentru barajul cu Turcia. Reacția avută de atacantul de 19 ani convocat în premieră la naționala mare.
18:00
Sunt octogenarii un pericol public pe șosele? Ce spune Titi Aur despre introducerea unei limite de vârstă la volan # Fanatik
Mai multe accidente provocate de șoferii peste 80 de ani au fost raportate în România, în ultimele luni. Fostul campion de raliuri Titi Aur avertizează. Cât de mare este riscul pentru ceilalți participanți la trafic?
17:50
Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda! Românul e în formă de zile mari înaintea barajului cu Turcia # Fanatik
Dennis Man a fost desemnat jucătorul lunii februarie în Olanda! Ce performanțe a reușit internaționalul român înaintea barajului cu Turcia de la Istanbul
17:30
Stranierii convocați la naționalele U21 și U20 pentru meciurile din martie. Costin Curelea aduce un jucător de la Inter # Fanatik
Selecționerii echipelor naționale U21 și U20 ale României au anunțat listele preliminare cu stranierii convocați. Pe ce jucători se vor baza Costin Curelea și Adrian Iencsi.
17:20
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în pachet # Fanatik
La ce preț poți să sărbătorești Paștele în unitatea hotelieră care poartă numele sportivei Simona Halep din Poiana Brașov. Cum arată meniul pentru vizitatori.
17:10
Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj?! Probleme pentru Neluţu Varga: „A făcut nişte salturi mortale!” Ce clauză de reziliere are antrenorul. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a făcut dezvăluiri uluitoare despre viitorul lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj. De ce sunt șanse bune ca antrenorul vicecampioanei să plece în vară din Gruia
17:00
Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 martie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre viața lui Florin Halagian # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 7 martie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre viața legendarului Florin Halagian.
16:50
Filipe Coelho a răbufnit după ce a aflat că e suspendat: „M-am așteptat să fiu tratat precum alți antrenori” # Fanatik
Filipe Coelho a răbufnit după ce a aflat că va fi suspendat preț de două etape după ieșirea avută în Universitatea Craiova - CFR Cluj. Ce a transmis antrenorul oltenilor.
16:40
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv # Fanatik
Fotografie de colecție cu ceasurile pe care Gigi Becali le-a oferit cadou foștilor fotbaliști de la FCSB. Cât costă un model Cartier Roadster. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 6 ore
16:10
Elias Charalambous a vorbit despre plecarea de la FCSB înainte de meciul cu U Cluj: ”Ușa e deschisă” # Fanatik
FCSB a ratat surprinzător play-off-ul în SuperLiga, iar Elias Charalambous a deschis subiectul unei posibile plecări. În ce condiții este dispus cipriotul să se despartă de ”roș-albaștri”.
16:10
Novak Djokovic, declarație neașteptată despre Serena Williams, după ce s-a vehiculat că revine în tenis. Ce a putut să spună # Fanatik
Novak Djokovic a uimit cu o afirmație la adresa tenismenei Serena Williams. La 44 de ani, sportiva se pregătește să se întoarcă la marea sa dragoste?
15:50
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi” # Fanatik
ANAF a făcut o descoperire uluitoare la o firmă din Călărași: inspectorii au capturat kilograme de aur și diamante. Ce spune patronul amanetului cu probleme
15:40
Starul lui Dinamo rupe tăcerea după scandalul de dopaj şi accidentarea horror: „Sper să nu mai trec prin asta niciodată!”. Exclusiv # Fanatik
Miguel Martins a acordat un interviu pentru FANATIK după Dinamo - Kolstad, scor 33-23. Starul portughez a vorbit despre momentele de coşmar pe care a trebuit să le depăşească: scandalul de dopaj şi accidentarea gravă la umăr.
15:20
Filipe Coelho, suspendare dură după eliminarea din meciul cu CFR Cluj! Ce meciuri va rata antrenorul Universităţii Craiova. Exclusiv # Fanatik
Filipe Coelho a fost eliminat după ce a intrat pe teren să se bucure după golul de 3-1 marcat de Baiaram în Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor 3-1. FANATIK a aflat că celebrarea îl costă scump pe lusitan.
15:10
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România # Fanatik
Una dintre jucătoarele de top din România și-a schimbat opțiunea din viața personală, dând credit amoros antrenorului ei, în detrimentul bărbatului care i-a fost alături nouă ani
15:10
„Nicuşor Dan a fost împins de-ai noştri să greşească!” Dezvăluiri tari ale lui Mitică Dragomir. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir critică presiunea exercitată asupra președintelui Nicușor Dan, despre care spune că ar fi fost împins spre o decizie greșită prin vizita în Statele Unite.
15:10
SuperLiga, live blog etapa 30. Csikszereda – Farul deschide ultima rundă din sezonul regular # Fanatik
Live blog SuperLiga etapa 30: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
14:50
Se înmulțesc criticile la adresa lui Cătălin Cîrjan după o nouă prestație modestă: ”Nu știu dacă a dat-o de vreo 4 ori la noi” # Fanatik
Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României Betano, dar Cătălin Cîrjan a avut din nou o evoluție sub așteptări. Iar criticile la adresa sa sunt tot mai dese.
14:40
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa, Jelena # Fanatik
Aryna Sabalenka este în mare vogă după ce iubitul ei i-a oferit inelul de logodnă. Novak Djokovic și partenera sa nu au stat departe de acest eveniment.
14:30
Convocările preliminare pentru barajul Turcia – România! Atacantul anunțat în exclusivitate de Fanatik, pe lista lui Mircea Lucescu # Fanatik
Mircea Lucescu pregăteşte meciul de baraj împotriva Turciei, care va avea loc pe 26 martie. Aşa cum FANATIK a anunţat, pe lista convocărilor preliminare se află Ioan Vermeşan, de la Verona.
Acum 8 ore
14:20
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita # Fanatik
Mircea Geoană, un cunoscut fan al echipei din Giulești, a fost invitat special la emisiunea FANATIK Rapid. Fostul oficial NATO a dezvăluit episoade mai puțin cunoscute din istoria vișinie.
14:10
Liga 2, live video etapa 20. Lupta la promovare este din ce în ce mai încinsă! Meciuri tari în penultima rundă din sezonul regulat # Fanatik
Liga 2 continuă cu etapa 20 , care începe vineri, 6 martie . Pe Fanatik.ro găsești toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România și poți urmări lupta aprigă pentru promovare
14:10
Culisele refuzului lui Nicușor Dan privind armele nucleare în România. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe: „E mai aproape de Trump decât de Macron” # Fanatik
Nicușor Dan a declarat că pe teritoriul României nu vor exista arme nucleare ”în viitorul mediu”, în contextul planului propus de Emmanuel Macron. Adrian Cioroianu susține că este vorba despre o decizie politică
14:00
LeBron James scrie istorie în NBA. A doborât un record stabilit în urmă cu aproape 40 de ani # Fanatik
Unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, LeBron James a mai stabilit un record în NBA. Starul lui Los Angeles Lakers a depășit o altă legendă.
13:40
Gigi Becali își poate lua gândul de la transferul cu care voia să reformeze FCSB: „A semnat în America!” # Fanatik
Gigi Becali l-a vrut la FCSB, dar jucătorul pleacă din România. Cine este fotbalistul cu care latifundiarul din Pipera voia să dea lovitura, dar a semnat în SUA.
13:30
Echipa României a aflat pe cine va întâlni în Billie Jean King Cup! Când și unde se vor disputa partidele # Fanatik
Echipa de Billie Jean King Cup a României și-a aflat adversarele din grupa I a zonei Europa-Africa. Pe cine vor întâlni, de fapt, „tricolorele” și când vor avea loc partidele.
13:10
Diana Șucu, revoltată pe tema românilor aduși în țară din Dubai: „Trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor?” # Fanatik
Diana Șucu este revoltată pe tema românilor aduși în țară din Dubai. Ce o nemulțumește pe soția patronului de la Rapid. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
13:00
Mircea Lucescu, sfătuit să nu joace cu Nicușor Bancu în barajul Turcia – România. Ce titular surpriză i-a fost propus selecționerului # Fanatik
Doar trei săptămâni ne mai despart până la meciul de baraj Turcia - România. Lui Mircea Lucescu i s-a sugerat să nu-l titularizeze pe Nicușor Bancu și i s-au propus două nume surpriză.
12:50
Ultimele clipe ale bărbatului găsit împușcat cu arma de vânătoare. Fratele victimei: „Telefonul lui era făcut bucăți” # Fanatik
FANATIK a obținut declarații exclusive de la familia bărbatului din Codăești, Vaslui, care acuza primăria de o datorie de 180.000 de lei. Ce s-a întâmplat în ultimele momente ale victimei?
12:40
Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii trebuie schimbaţi! Au fost valoroşi, dar e gata” # Fanatik
Mihaiță Pleșan anunță revoluția la FCSB după ratarea play-off-ului. Cum vede fostul mijlocaș reconstrucția campioanei. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 12 ore
12:20
Ionuț Radu, interviu sincer în presa din Spania înainte de Celta Vigo – Real Madrid: „Eram stresat!” # Fanatik
Ionuț Radu a oferit detalii din culise despre transferul la Celta Vigo. Cum a reacționat portarul român în momentul în care a auzit de oferta spaniolilor.
12:10
Super Gigi, bilet cu câştig de 75.000 de lei în ultima etapă din SuperLiga! Pronosticuri la Rapid – Craiova şi CFR – Dinamo # Fanatik
SuperGigi a dat ponturile pentru etapa din weekend din SuperLiga. Care sunt pronosticurile oferite de expertul în betting la Rapid - Craiova şi CFR - Dinamo.
12:00
Fanii au ales ”tricolorul” lunii februarie înainte de Turcia – România! Un fundaș a câștigat bătălia # Fanatik
Echipa națională a României a intrat în febra meciului de baraj cu Turcia pentru Cupa Mondială. Până atunci, un fundaș a fost desemnat ”tricolorul” lunii februarie.
11:30
Rusia, critici dure și amenințări după planul lui Emmanuel Macron privind arsenalul nuclear. „E o dovadă de tupeu” # Fanatik
Rusia nu a rămas indiferentă la planul lui Emmanuel Macron de a mări arsenalul nuclear și de a crea o „umbrelă nucleară” alături de statele europene, astfel că a lansat critici dure și amenințări.
11:20
Nebunie înainte de Rapid – Universitatea Craiova! Oltenii au epuizat biletele destinate oaspeților în timp record. Exclusiv # Fanatik
Rapid - Universitatea Craiova este derby-ul primelor două clasate în SuperLiga. Fanii oltenilor au epuizat în timp record biletele pentru sectorul oaspeţilor, iar Giuleştiul va fi sold out.
11:00
Certat de Andrei Nicolescu și MM Stoica, Florentin Petre s-a conformat! Gestul neașteptat după Dinamo – Metalul Buzău făcut în fața galeriei # Fanatik
Florentin Petre s-a conformat după ce a fost certat de Andrei Nicolescu și MM Stoica. Ce gest a făcut antrenorul secund la finalul partidei Dinamo - Metalul Buzău.
11:00
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu! # Fanatik
Un om din board-ul de conducere al Universității Craiova, implicat în salvarea a 174 de români din Orientul Mijlociu! Compania HelloJets a sărit în sprijinul statului
10:40
Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi Becali noi nu ne dorim un tătuc” # Fanatik
Dinamo se opune unei conduceri autoritare. De ce un patron precum Gigi Becali nu este pe placul membrilor programului DDB.
10:30
FRF a decis unde joacă România U21 și U20 în luna martie! Cât costă un bilet la meciurile „tricolorilor” # Fanatik
FRF a decis unde vor juca naționalele U21 și U20 în luna martie. Biletele pentru meciurile „tricolorilor” au o reducere considerabilă. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:20
UEFA a făcut anunțul cu privire la Finalissima după ce Iranul a atacat Qatarul! Unde s-ar putea juca super meciul dintre Spania și Argentina # Fanatik
UEFA a făcut un anunț important cu privire la Finalissima, duelul dintre Spania și Argentina, care ar trebui să se dispute în Qatar pe 27 martie. Când se va lua decizia cu privire la organizarea meciului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.