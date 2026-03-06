„5 mii, 7, 13, 15”. Astea au fost salariile preferatului lui Gigi Becali. „Îi prelungesc contractul iar”. Exclusiv
Fanatik, 7 martie 2026 00:30
Gigi Becali are un nou preferat la FCSB. Chiar dacă echipa sa va juca în play-out în acest sezon, patronul a dezvăluit că îi va prelungi contractul fotbalistului care e din 2019 la roș-albaștri
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
00:30
„5 mii, 7, 13, 15”. Astea au fost salariile preferatului lui Gigi Becali. „Îi prelungesc contractul iar”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali are un nou preferat la FCSB. Chiar dacă echipa sa va juca în play-out în acest sezon, patronul a dezvăluit că îi va prelungi contractul fotbalistului care e din 2019 la roș-albaștri
Acum o oră
00:10
Ghinion teribil! Ionuț Radu și Celta Vigo, învinși de Real Madrid în prelungiri după un șut deviat # Fanatik
Ionuț Radu, internaționalul român de la Celta Vigo, a fost tiular în meciul terminat cu un eșec în fața lui Real Madrid, 1-2, după un gol venit în prelungiri din partea lui Valverde.
Acum 2 ore
23:50
Gigi Becali a pierdut procesul, dar mai are o șansă în instanță! Despre ce este vorba
23:30
Cesc Fabregas, o nouă ironie la adresa lui Cristi Chivu, antrenorul care i-a luat fața la Inter: „Aș vrea să știu când a avut așa ceva” # Fanatik
Cesc Fabregas continuă atacurile voalate la adresa lui Cristi Chivu după meciul direct din Cupa Italiei! Ce a spus acum antrenorul lui Como
23:20
Lionel Messi, făcut praf după ce a aplaudat discursul lui Donald Trump despre războiul din Iran: „Absolut dezgustător, deplorabil” # Fanatik
Lionel Messi, criticat extrem de dur după imaginile în care a apărut alături de Donald Trump: „Își încheie cariera cu un capitol neprofesionist și deplorabil”
23:20
Cu ce „mașină” se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Răspunsul dat lui Ilie Dumitrescu: ”Am un 335 / Doamne apără și păzește” # Fanatik
Care este mijlocul de transport cu care se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Ce i-a spus acesta lui Ilie Dumitrescu când a fost întrebat ce mașină conduce.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 7 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru FCSB – U Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 7 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul FCSB - Universitatea Cluj.
Acum 4 ore
23:00
Ilyeș, verdict clar după victoria cu Farul: „Conducerea m-a înțeles!”. Ce spune de prezența FCSB în play-out # Fanatik
Csikszereda a învins-o pe Farul, 1-0, și a terminat sezonul regulat cu un rezultat pozitiv, iar lupta pentru supraviețuire continuă pentru Robert Ilyeș și elevii săi.
22:50
Mihai Stoica, replică devastatoare pentru Mihăiță Pleșan în cazul transferului lui Carlos Mora la FCSB # Fanatik
Mihai Stoica, prima reacție după ce a fost acuzat de impresarul Mihăiță Pleșan că nu a fost interesat să aducă la FCSB anumiți jucători de valoare
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 martie 2026, poate aduce un câștig de 424 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Bundesliga și Serie A.
22:20
Farul Constanța a pierdut meciul cu Csikszereda, 0-1, din ultima etapă a sezonului regulat, iar trupa condusă de Ianis Zicu va începe play-out-ul cu un moral scăzut.
22:00
Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar nu a ținut cont de asta # Fanatik
Pictorial de senzație cu una dintre cele mai atrăgătoare moderatoare de pe glob. Urmează să devină mamă pentru a doua oară, însă nu se dă în lături de la imagini spectaculoase.
21:50
Antrenorul Marius Șumudică povestește cu lux de amănunte cât de greu este să ai în lot fotbaliști care țin postul Ramadanului: ”Mănâncă ultima oară la 5 dimineața. Sunt sleiți de puteri” # Fanatik
Musulmanii se află în postul Ramadanului și mulți fotbaliști au de suferit din această cauză. Cu ce probleme se confruntă Marius Șumudică la Al-Okhdood.
21:50
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana # Fanatik
La scurtă vreme după ce Alexandru Țiriac a anunțat că a părăsit orașul Dubai, sora sa mai mică a făcut un anunț surpriză. Ioana a șocat cu felul în care a reacționat.
21:30
Gestul impresionant făcut de Vinicius pentru fostul star din SuperLiga: „Mi-a intrat la inimă” # Fanatik
Blamat de multe ori pentru că are un comportament egoist, fotbalistul lui Real Madrid, Vinicius Junior, a făcut un gest neașteptat față de fostul star din SuperLiga.
21:10
Profețiile apocaliptice ale lui Mitică Dragomir: „Prețul gazelor se va dubla! Crește și curentul, plus locuințele”. Exclusiv # Fanatik
Conflictul din Orientul Mijlociu împinge în sus costurile energiei la nivel global, iar Mitică Dragomir anticipează scumpiri importante la gaze, carburanți și locuințe în România.
Acum 6 ore
21:00
Omul care a condus primul antrenament al lui Dinamo după retrogradarea în Liga 2 face dezvăluiri incredibile: ”Fugiseră toți! Era bucurie să avem două mingi” # Fanatik
Dinamo a retrogradat în Liga 2 în vara anului 2022, iar antrenorul care a condus primele antrenamente a povestit situația dificilă prin care a trecut clubul.
20:50
Neymar, implicat într-un nou scandal! Starul brazilian a fost dat în judecată pentru neglijență # Fanatik
Neymar urmează să fie dat în judecată de o fostă angajată de-a sa, iar fotbalistul brazilian ar putea să fie nevoit să plătească despăgubiri importante.
20:20
S-a luat prima decizie majoră în lumea sportului în baza războiului din Iran! Totul este oficial: „Este cu adevărat dezamăgitor”
20:00
Florentin Petre, sancționat drastic pentru scandările rasiste! Nici Dinamo n-a scăpat de amendă # Fanatik
Florentin Petre (50 de ani) nu a scăpat nepedepsit după ce le-a înjurat pe rivalele lui Dinamo. Antrenorul secund al „câinilor” a primit o amendă usturătoare. La fel s-a întâmplat și cu clubul din „Groapă”
19:40
19:40
Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a făcut dezvăluiri tari despre Gică Hagi. Celebrul agent FIFA știe ce salariu va avea viitorul selecționer al echipei naționale a României
19:10
Cristiano Ronaldo a plecat de urgență în Spania! Al-Nassr a făcut anunțul: „Accidentarea este mai gravă” # Fanatik
Cristiano Ronaldo s-a accidentat în ultimul meci jucat de Al-Nassr în campionat, victoria cu Al-Fayha, 3-1, iar problemele pentru starul portughez par a fi mai grave.
Acum 8 ore
18:50
„Lista rușinii” pentru datornicii primăriilor. Chiar și restanțe mici la plata taxelor locale îți asigură un loc la „stâlpul infamiei”” # Fanatik
„Lista rușinii” datornicilor nu se va publica doar pentru cei care au restanțe către ANAF, ci și pentru fiecare cetățean care nu-și plătește taxele locale.
18:50
”Cine este adevăratul Cristi Chivu?”. Italienii au observat schimbarea din discursul antrenorului lui Inter și l-au comparat cu un nume uriaș # Fanatik
Italienii au remarcat o schimbare majoră în discursul lui Cristi Chivu în ultima perioadă. Care a fost momentul acestei transformări și cu ce mare antrenor l-au comparat pe român.
18:40
Adrian Porumboiu, șef la CCA?! Răspuns ferm al fostului mare arbitru, dacă va fi sunat de Răzvan Burleanu. Exclusiv # Fanatik
Adrian Porumboiu a dat cărțile pe față. Ce va face în cazul în care Răzvan Burleanu îl va suna pentru a-l numi șef la CCA.
18:20
Fostul fotbalist de la Rapid, în tricoul Universității Craiova. Filmarea a fost imortalizată chiar de soția sa # Fanatik
Marius Constantin, fost jucător al formației Rapid, a fost surprins purtând tricoul de la Universitatea Craiova. Detaliul a fost scos la iveală de partenera sa de viață.
18:10
Prima reacție a lui Ioan Vermeșan, marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Ce mesaj a avut jucătorul din Serie A pentru selecționer # Fanatik
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară cu stranierii pentru barajul cu Turcia. Reacția avută de atacantul de 19 ani convocat în premieră la naționala mare.
18:00
Sunt octogenarii un pericol public pe șosele? Ce spune Titi Aur despre introducerea unei limite de vârstă la volan # Fanatik
Mai multe accidente provocate de șoferii peste 80 de ani au fost raportate în România, în ultimele luni. Fostul campion de raliuri Titi Aur avertizează. Cât de mare este riscul pentru ceilalți participanți la trafic?
17:50
Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda! Românul e în formă de zile mari înaintea barajului cu Turcia # Fanatik
Dennis Man a fost desemnat jucătorul lunii februarie în Olanda! Ce performanțe a reușit internaționalul român înaintea barajului cu Turcia de la Istanbul
17:30
Stranierii convocați la naționalele U21 și U20 pentru meciurile din martie. Costin Curelea aduce un jucător de la Inter # Fanatik
Selecționerii echipelor naționale U21 și U20 ale României au anunțat listele preliminare cu stranierii convocați. Pe ce jucători se vor baza Costin Curelea și Adrian Iencsi.
17:20
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în pachet # Fanatik
La ce preț poți să sărbătorești Paștele în unitatea hotelieră care poartă numele sportivei Simona Halep din Poiana Brașov. Cum arată meniul pentru vizitatori.
17:10
Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj?! Probleme pentru Neluţu Varga: „A făcut nişte salturi mortale!” Ce clauză de reziliere are antrenorul. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a făcut dezvăluiri uluitoare despre viitorul lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj. De ce sunt șanse bune ca antrenorul vicecampioanei să plece în vară din Gruia
Acum 12 ore
17:00
Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 martie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre viața lui Florin Halagian # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 7 martie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre viața legendarului Florin Halagian.
16:50
Filipe Coelho a răbufnit după ce a aflat că e suspendat: „M-am așteptat să fiu tratat precum alți antrenori” # Fanatik
Filipe Coelho a răbufnit după ce a aflat că va fi suspendat preț de două etape după ieșirea avută în Universitatea Craiova - CFR Cluj. Ce a transmis antrenorul oltenilor.
16:40
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv # Fanatik
Fotografie de colecție cu ceasurile pe care Gigi Becali le-a oferit cadou foștilor fotbaliști de la FCSB. Cât costă un model Cartier Roadster. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
16:10
Elias Charalambous a vorbit despre plecarea de la FCSB înainte de meciul cu U Cluj: ”Ușa e deschisă” # Fanatik
FCSB a ratat surprinzător play-off-ul în SuperLiga, iar Elias Charalambous a deschis subiectul unei posibile plecări. În ce condiții este dispus cipriotul să se despartă de ”roș-albaștri”.
16:10
Novak Djokovic, declarație neașteptată despre Serena Williams, după ce s-a vehiculat că revine în tenis. Ce a putut să spună # Fanatik
Novak Djokovic a uimit cu o afirmație la adresa tenismenei Serena Williams. La 44 de ani, sportiva se pregătește să se întoarcă la marea sa dragoste?
15:50
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi” # Fanatik
ANAF a făcut o descoperire uluitoare la o firmă din Călărași: inspectorii au capturat kilograme de aur și diamante. Ce spune patronul amanetului cu probleme
15:40
Starul lui Dinamo rupe tăcerea după scandalul de dopaj şi accidentarea horror: „Sper să nu mai trec prin asta niciodată!”. Exclusiv # Fanatik
Miguel Martins a acordat un interviu pentru FANATIK după Dinamo - Kolstad, scor 33-23. Starul portughez a vorbit despre momentele de coşmar pe care a trebuit să le depăşească: scandalul de dopaj şi accidentarea gravă la umăr.
15:20
Filipe Coelho, suspendare dură după eliminarea din meciul cu CFR Cluj! Ce meciuri va rata antrenorul Universităţii Craiova. Exclusiv # Fanatik
Filipe Coelho a fost eliminat după ce a intrat pe teren să se bucure după golul de 3-1 marcat de Baiaram în Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor 3-1. FANATIK a aflat că celebrarea îl costă scump pe lusitan.
15:10
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România # Fanatik
Una dintre jucătoarele de top din România și-a schimbat opțiunea din viața personală, dând credit amoros antrenorului ei, în detrimentul bărbatului care i-a fost alături nouă ani
15:10
„Nicuşor Dan a fost împins de-ai noştri să greşească!” Dezvăluiri tari ale lui Mitică Dragomir. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir critică presiunea exercitată asupra președintelui Nicușor Dan, despre care spune că ar fi fost împins spre o decizie greșită prin vizita în Statele Unite.
15:10
SuperLiga, live blog etapa 30. Csikszereda – Farul deschide ultima rundă din sezonul regular # Fanatik
Live blog SuperLiga etapa 30: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
14:50
Se înmulțesc criticile la adresa lui Cătălin Cîrjan după o nouă prestație modestă: ”Nu știu dacă a dat-o de vreo 4 ori la noi” # Fanatik
Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României Betano, dar Cătălin Cîrjan a avut din nou o evoluție sub așteptări. Iar criticile la adresa sa sunt tot mai dese.
14:40
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa, Jelena # Fanatik
Aryna Sabalenka este în mare vogă după ce iubitul ei i-a oferit inelul de logodnă. Novak Djokovic și partenera sa nu au stat departe de acest eveniment.
14:30
Convocările preliminare pentru barajul Turcia – România! Atacantul anunțat în exclusivitate de Fanatik, pe lista lui Mircea Lucescu # Fanatik
Mircea Lucescu pregăteşte meciul de baraj împotriva Turciei, care va avea loc pe 26 martie. Aşa cum FANATIK a anunţat, pe lista convocărilor preliminare se află Ioan Vermeşan, de la Verona.
14:20
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita # Fanatik
Mircea Geoană, un cunoscut fan al echipei din Giulești, a fost invitat special la emisiunea FANATIK Rapid. Fostul oficial NATO a dezvăluit episoade mai puțin cunoscute din istoria vișinie.
14:10
Liga 2, live video etapa 20. Lupta la promovare este din ce în ce mai încinsă! Meciuri tari în penultima rundă din sezonul regulat # Fanatik
Liga 2 continuă cu etapa 20 , care începe vineri, 6 martie . Pe Fanatik.ro găsești toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România și poți urmări lupta aprigă pentru promovare
14:10
Culisele refuzului lui Nicușor Dan privind armele nucleare în România. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe: „E mai aproape de Trump decât de Macron” # Fanatik
Nicușor Dan a declarat că pe teritoriul României nu vor exista arme nucleare ”în viitorul mediu”, în contextul planului propus de Emmanuel Macron. Adrian Cioroianu susține că este vorba despre o decizie politică
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.